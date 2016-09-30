بالصور والفيديو: شاهد خالد شقيق لجين عمران يظهر للمرة الأولى مع أسيل وباسل في غداء بدبي

صحيفة المرصد: قام باسل عمران، شقيق الإعلامية لجين عمران والفنانة أسيل عمران، بالتقاط صورة سيلفي له ونشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، تجمعه بشقيقه الذي لا يظهر كثيراً في وسائل الإعلام، خالد والذي يعيش خارج الإمارات.
وقال باسل تعليقا على الصورة: “أخوي وعزوتي منور دبي بوجوده ربي لا يحرمني منه”، وعلق النشطاء على الصورة منوهين بالشبه الموجود بينه وبين شقيقه.
يذكر أن لجين وفي لقاءٍ لها مع قناة “سما دبي” بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أعلنت عن تحضيرها برنامجاً تلفزيونياً جديداً، سيرتكز على فكرةٍ لم تطبق بعد في العالم الغربي وحتى العربي، موضحة أنه عمل سيخصص فقط للمشاهد العربي وفي إطاره ستستضيف ضيوفها في منزلها الخاص وستطبخ معهم في مطبخها ومن المقرّر أن يظهر للعلن في بداية العام الجديد.
تعليقات ( 52 )
مقلقلمخالف للنشر
عدد التعليقات:3933
العنيدريناد// احسنت قلم الحقيقة عاشت ايدك قلم صادق وصريح بارك الله فيك ،****
عدد التعليقات:3933
العنيدحسناء // تشكر ريناد ع ايش تشكرينها ،، ريناد من يوم شفت تعليقها وهي تمدح قلم الخنبقه ؟؟ وهي ضايعه الطاسه !!
عدد التعليقات:3933
العنيدحسناء ،،، وريناد ،، كل واحد منهم يشتكي للثاني ،، قصدي معليش كل وحده ع بالي انهم اشناب !! الشكوى لغير الله مذله ،،
نفر من الناسمخالف للنشر
أرزة لبنانأجمل مافي الدنيا لمة الأخوة مع بعضن الله لا يفرء أخ عن أخوه يارب
مقلقلوبعدين رقصة السلو هذة لاتجدها إلا في حفلات الطبقة الاستقراطية والمتحرره يعني عادي 😊
حسناءشكراً ريناد على الإستماع ارتحت لاني مقدر اشتكي لأمي مسكينه هي نفسها تحس بالندم لانها زوجتني بالقوه على من نوعية اللي ينظر للمرأة انها متعه بدون حقوق
مقلقل******* . الحمدلله على نعمة الاسلام و الرجولة 😊
الحمدلله.....مخالف للنشر
همسات الحنينمخالف للنشر
مواطن محبمخالف للنشر
مقلقلأنا نفسي ***😷
مواطن محبمخالف للنشر
رينادالله يكون بعونك ياختي ويفرجها عليك ليت غيرك يفهم يستفيد هاذي عادات وتقاليد بالية فهمونا انها من الدين ، الدين اكرم المرأه وعطاهاحقوقها هما قمعو المرأة
عدد التعليقات:393
أبوخالد السعودي / الدمامالله يهينيهم عايشين جو في دبي ***
رينادحسناء الواحد كم مره يعيش بعمره لاتضيعي عمرك مع رجال مايستاهلك الطلاق ارحم ولا اعيش مع واحد يستغلني اموت الف مره من والقهر والي حولك عايشن مبسوطين
حسناءانا من ضحايا الصحوه اللي اسميها النكسه اللي فرضوا على النساء كل القيود وباسم الدين ولازم تتنازل عن اموالها وشخصيتها وصوروا لها ان الحياة رجل وبس قهر
حسناءيا ريناد قسم بالله اتمنى وعادي بس ارتبطت بأطفال خاصة البنات اخاف عليهم واجلس اندب حظي واعلمهم كيف يصيرون قويات في الحق عشان ما يكررون غلطتي البلهاء
رينادحسناء اخلعيه تطلقي فورآ وافتكي من شره
حسناءقسم بالله تندمت على ايام راحت توقعت ان التنازل عن الحقوق واجب ديني مفروض على المرأه عشت ضحية جهلي وضعفي والحين اتمنى كل وحده تعرف حقوقها ضروري
حسناءيا حظ لجين مستقله بحياتها بدون وصي ولا ولي أمر واثقه بنفسها والله كثيرات يحسدونك يا لجين ويتمنون يحققون اللي حققتيه انا زوجي مسيطر على فلوسي ومستغلني
من صميمونعم الاخ...***
اابوساميعائله فنانه
عدد التعليقات:14043
قلم الحقيقهلجين اليوم مستقلة في قرارهاوادارة مالها وفي حريتها الشخصية لاتسلط ولا وصاية عليهاوهي فعلت ربما ماعجز عنه غيرهامن أشقائها فكانت لهم عون وهم ليس بفرعون.
بدرانمخالف للنشر
ريناداحسنت قلم الحقيقة عاشت ايدك قلم صادق وصريح بارك الله فيك
ااببووححممووددمخالف للنشر
خالد الزهرانيمخالف للنشر
رينادلجين مأذت احد ولا سوت شيء غلط هي واخوها واختها في مطعم ماسوت شيء خادش للحياء هي حرة بلبسها لها رب يحاسبها بينها وبين ربها
عدد التعليقات:14043
قلم الحقيقههم لم يطاردون شقيقتهم كما فعل غيرهم في الشوارع ويترصدون لها بالقرب من مكان عملهاويطلقون على رأسها الرصاص ويغتالونهابدم بارد دون أي احساس بندم على ذلك.
ريناد17 الهمداني الحمد لله انا ماعندي عقد ومن قالك اني ممنوعة انا حرة كمان اسوي الي ابغى هاذي حرية شخصية
عدد التعليقات:14043
قلم الحقيقهطبعآ أخوتهارجال بمعنى الكلمة ثقتهم في أختهم لاحدودلها ولجين تدرك جيدآ أنها تمثلهم في سمعتهم وأخلاقهم قبل أن تمثل نفسهاوهو مامنح الجميع قوة وحدة لافرقة
بن ملجممخالف للنشر
الهمدانيريناد انتي حلووووووة في كل شيء يالجين يسوون الي يبغوو هوما حرين هاذي حرية شخصية((وش يمنعك تكوني حرة يلا سوي مثلها وخلك حرة))
ولد جده.مخالف للنشر
رينادانتي حلووووووة في كل شيء يالجين يسوون الي يبغوو هوما حرين هاذي حرية شخصية
عدد التعليقات:14043
قلم الحقيقهاعلامية سعودية مشهورة جدآ مع أخواتها وأشقائها تعيش عالمها الخاص بها خارج وطنها قوة مال حرية لاحدود لها في اطارها الأخلاقي وغيرها تندب حظها على وضعها.
ولد جده.مخالف للنشر
سعودي💚🇸🇦💚وافتخربما انهم اخوان لجين واسيل لازم يشتهرون والبركه باسيل ولجين انعم واكرم ويعطيهم الصحه
ابواحمد aliمخالف للنشر
الهمدانيالناس المرتاحة في الوطن
مزيانما شاء الله ونعم الأخو اللي يرفع به الراس بين ***؟؟!!
سعودياللبناني نيشان يتغزل بلجين الاجانب يقدرون الجمال السعودي وحنا ما غير نشتم في بنات بلدنا يا عيباه بس
المنضبطونعم الاخ وما جمع الا وفق على قول عمر .. بس لو تخف علينا لجين واختها شوية .. ارحمونا بقى
شي غريبمخالف للنشر
عدد التعليقات:14070
عمر السميريمخالف للنشر
عدد التعليقات:14070
عمر السميريما جمع الا وفق 😂😂😂
مروانونعم الرجولة والشهامة