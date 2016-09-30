بالصور والفيديو: شاهد خالد شقيق لجين عمران يظهر للمرة الأولى مع أسيل وباسل في غداء بدبي

صحيفة المرصد: قام باسل عمران، شقيق الإعلامية لجين عمران والفنانة أسيل عمران، بالتقاط صورة سيلفي له ونشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، تجمعه بشقيقه الذي لا يظهر كثيراً في وسائل الإعلام، خالد والذي يعيش خارج الإمارات.

وقال باسل تعليقا على الصورة: “أخوي وعزوتي منور دبي بوجوده ربي لا يحرمني منه”، وعلق النشطاء على الصورة منوهين بالشبه الموجود بينه وبين شقيقه.

يذكر أن لجين وفي لقاءٍ لها مع قناة “سما دبي” بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أعلنت عن تحضيرها برنامجاً تلفزيونياً جديداً، سيرتكز على فكرةٍ لم تطبق بعد في العالم الغربي وحتى العربي، موضحة أنه عمل سيخصص فقط للمشاهد العربي وفي إطاره ستستضيف ضيوفها في منزلها الخاص وستطبخ معهم في مطبخها ومن المقرّر أن يظهر للعلن في بداية العام الجديد.