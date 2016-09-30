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بالصور والفيديو: شاهد خالد شقيق لجين عمران يظهر للمرة الأولى مع أسيل وباسل في غداء بدبي

30 سبتمبر, 2016 , 17:27 م
بالصور والفيديو: شاهد خالد شقيق لجين عمران يظهر للمرة الأولى مع أسيل وباسل في غداء بدبي
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صحيفة المرصد: قام باسل عمران، شقيق الإعلامية لجين عمران والفنانة أسيل عمران، بالتقاط صورة سيلفي له ونشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، تجمعه بشقيقه الذي لا يظهر كثيراً في وسائل الإعلام، خالد والذي يعيش خارج الإمارات.

وقال باسل تعليقا على الصورة: “أخوي وعزوتي منور دبي بوجوده ربي لا يحرمني منه”، وعلق النشطاء على الصورة منوهين بالشبه الموجود بينه وبين شقيقه.

يذكر أن لجين وفي لقاءٍ لها مع قناة “سما دبي” بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أعلنت عن تحضيرها برنامجاً تلفزيونياً جديداً، سيرتكز على فكرةٍ لم تطبق بعد في العالم الغربي وحتى العربي، موضحة أنه عمل سيخصص فقط للمشاهد العربي وفي إطاره ستستضيف ضيوفها في منزلها الخاص وستطبخ معهم في مطبخها ومن المقرّر أن يظهر للعلن في بداية العام الجديد.

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تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 52
    30 سبتمبر, 2016 , 19:19 م

    مقلقل

    مخالف للنشر
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  2. 51
    30 سبتمبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:3933

    العنيد

    ريناد// احسنت قلم الحقيقة عاشت ايدك قلم صادق وصريح بارك الله فيك ،****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 50
    30 سبتمبر, 2016 , 19:16 م
    عدد التعليقات:3933

    العنيد

    حسناء // تشكر ريناد ع ايش تشكرينها ،، ريناد من يوم شفت تعليقها وهي تمدح قلم الخنبقه ؟؟ وهي ضايعه الطاسه !!
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  4. 49
    30 سبتمبر, 2016 , 19:14 م
    عدد التعليقات:3933

    العنيد

    حسناء ،،، وريناد ،، كل واحد منهم يشتكي للثاني ،، قصدي معليش كل وحده ع بالي انهم اشناب !! الشكوى لغير الله مذله ،،
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  5. 48
    30 سبتمبر, 2016 , 19:13 م

    نفر من الناس

    مخالف للنشر
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  6. 47
    30 سبتمبر, 2016 , 19:07 م

    زين زين
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  7. 46
    30 سبتمبر, 2016 , 19:03 م

    أرزة لبنان

    أجمل مافي الدنيا لمة الأخوة مع بعضن الله لا يفرء أخ عن أخوه يارب
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  8. 45
    30 سبتمبر, 2016 , 19:03 م

    مقلقل

    وبعدين رقصة السلو هذة لاتجدها إلا في حفلات الطبقة الاستقراطية والمتحرره يعني عادي 😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 44
    30 سبتمبر, 2016 , 19:03 م

    حسناء

    شكراً ريناد على الإستماع ارتحت لاني مقدر اشتكي لأمي مسكينه هي نفسها تحس بالندم لانها زوجتني بالقوه على من نوعية اللي ينظر للمرأة انها متعه بدون حقوق
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  10. 43
    30 سبتمبر, 2016 , 18:58 م

    مقلقل

    ******* . الحمدلله على نعمة الاسلام و الرجولة 😊
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  11. 42
    30 سبتمبر, 2016 , 18:55 م

    الحمدلله.....

    مخالف للنشر
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  12. 41
    30 سبتمبر, 2016 , 18:52 م

    همسات الحنين

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 40
    30 سبتمبر, 2016 , 18:52 م

    مواطن محب

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 39
    30 سبتمبر, 2016 , 18:51 م

    مقلقل

    أنا نفسي ***😷
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 38
    30 سبتمبر, 2016 , 18:51 م

    مواطن محب

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 37
    30 سبتمبر, 2016 , 18:50 م

    ريناد

    الله يكون بعونك ياختي ويفرجها عليك ليت غيرك يفهم يستفيد هاذي عادات وتقاليد بالية فهمونا انها من الدين ، الدين اكرم المرأه وعطاهاحقوقها هما قمعو المرأة
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  17. 36
    30 سبتمبر, 2016 , 18:48 م
    عدد التعليقات:393

    أبوخالد السعودي / الدمام

    الله يهينيهم عايشين جو في دبي ***
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  18. 35
    30 سبتمبر, 2016 , 18:41 م

    ريناد

    حسناء الواحد كم مره يعيش بعمره لاتضيعي عمرك مع رجال مايستاهلك الطلاق ارحم ولا اعيش مع واحد يستغلني اموت الف مره من والقهر والي حولك عايشن مبسوطين
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  19. 34
    30 سبتمبر, 2016 , 18:41 م

    حسناء

    انا من ضحايا الصحوه اللي اسميها النكسه اللي فرضوا على النساء كل القيود وباسم الدين ولازم تتنازل عن اموالها وشخصيتها وصوروا لها ان الحياة رجل وبس قهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 33
    30 سبتمبر, 2016 , 18:37 م

    حسناء

    يا ريناد قسم بالله اتمنى وعادي بس ارتبطت بأطفال خاصة البنات اخاف عليهم واجلس اندب حظي واعلمهم كيف يصيرون قويات في الحق عشان ما يكررون غلطتي البلهاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 32
    30 سبتمبر, 2016 , 18:32 م

    ريناد

    حسناء اخلعيه تطلقي فورآ وافتكي من شره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 31
    30 سبتمبر, 2016 , 18:31 م

    حسناء

    قسم بالله تندمت على ايام راحت توقعت ان التنازل عن الحقوق واجب ديني مفروض على المرأه عشت ضحية جهلي وضعفي والحين اتمنى كل وحده تعرف حقوقها ضروري
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 30
    30 سبتمبر, 2016 , 18:25 م

    حسناء

    يا حظ لجين مستقله بحياتها بدون وصي ولا ولي أمر واثقه بنفسها والله كثيرات يحسدونك يا لجين ويتمنون يحققون اللي حققتيه انا زوجي مسيطر على فلوسي ومستغلني
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  24. 29
    30 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    من صميم

    ونعم الاخ...***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 28
    30 سبتمبر, 2016 , 18:21 م

    اابوسامي

    عائله فنانه
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  26. 27
    30 سبتمبر, 2016 , 18:13 م
    عدد التعليقات:14043

    قلم الحقيقه

    لجين اليوم مستقلة في قرارهاوادارة مالها وفي حريتها الشخصية لاتسلط ولا وصاية عليهاوهي فعلت ربما ماعجز عنه غيرهامن أشقائها فكانت لهم عون وهم ليس بفرعون.
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  27. 26
    30 سبتمبر, 2016 , 18:12 م

    بدران

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 25
    30 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    ريناد

    احسنت قلم الحقيقة عاشت ايدك قلم صادق وصريح بارك الله فيك
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  29. 24
    30 سبتمبر, 2016 , 18:07 م

    ااببووححمموودد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 23
    30 سبتمبر, 2016 , 18:05 م

    خالد الزهراني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 22
    30 سبتمبر, 2016 , 18:03 م

    ريناد

    لجين مأذت احد ولا سوت شيء غلط هي واخوها واختها في مطعم ماسوت شيء خادش للحياء هي حرة بلبسها لها رب يحاسبها بينها وبين ربها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  32. 21
    30 سبتمبر, 2016 , 18:02 م
    عدد التعليقات:14043

    قلم الحقيقه

    هم لم يطاردون شقيقتهم كما فعل غيرهم في الشوارع ويترصدون لها بالقرب من مكان عملهاويطلقون على رأسها الرصاص ويغتالونهابدم بارد دون أي احساس بندم على ذلك.
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  33. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    ريناد

    17 الهمداني الحمد لله انا ماعندي عقد ومن قالك اني ممنوعة انا حرة كمان اسوي الي ابغى هاذي حرية شخصية
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  34. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 17:56 م
    عدد التعليقات:14043

    قلم الحقيقه

    طبعآ أخوتهارجال بمعنى الكلمة ثقتهم في أختهم لاحدودلها ولجين تدرك جيدآ أنها تمثلهم في سمعتهم وأخلاقهم قبل أن تمثل نفسهاوهو مامنح الجميع قوة وحدة لافرقة
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  35. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    بن ملجم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 17:54 م

    الهمداني

    ريناد انتي حلووووووة في كل شيء يالجين يسوون الي يبغوو هوما حرين هاذي حرية شخصية((وش يمنعك تكوني حرة يلا سوي مثلها وخلك حرة))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 17:54 م

    ولد جده.

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 17:52 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 17:49 م

    ريناد

    انتي حلووووووة في كل شيء يالجين يسوون الي يبغوو هوما حرين هاذي حرية شخصية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 17:48 م
    عدد التعليقات:14043

    قلم الحقيقه

    اعلامية سعودية مشهورة جدآ مع أخواتها وأشقائها تعيش عالمها الخاص بها خارج وطنها قوة مال حرية لاحدود لها في اطارها الأخلاقي وغيرها تندب حظها على وضعها.
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  41. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 17:47 م

    ولد جده.

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 17:45 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    بما انهم اخوان لجين واسيل لازم يشتهرون والبركه باسيل ولجين انعم واكرم ويعطيهم الصحه
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  43. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 17:45 م

    ابواحمد ali

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    الهمداني

    الناس المرتاحة في الوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 17:40 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    مزيان

    ما شاء الله ونعم الأخو اللي يرفع به الراس بين ***؟؟!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  47. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    سعودي

    اللبناني نيشان يتغزل بلجين الاجانب يقدرون الجمال السعودي وحنا ما غير نشتم في بنات بلدنا يا عيباه بس
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  48. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 17:36 م

    المنضبط

    ونعم الاخ وما جمع الا وفق على قول عمر .. بس لو تخف علينا لجين واختها شوية .. ارحمونا بقى
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 17:34 م

    شي غريب

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 17:32 م
    عدد التعليقات:14070

    عمر السميري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:14070

    عمر السميري

    ما جمع الا وفق 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 17:31 م

    مروان

    ونعم الرجولة والشهامة
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