بالفيديو : محمود عباس يصافح نتانياهو خلال جنازة شيمون بيريز .. ماذا قال له ؟

صحيفة المرصد:تصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيرز اليوم الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، واجتمع عباس فيما بعد مع وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
ونشر المتحدث باسم نتانياهو مقطع فيديو يُظهر مصافحة الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له، نتانياهو وزوجته سارة، لدى وصول الوفود المشاركة في تشييع جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق بيريز.
وضم الوفد الفلسطيني إلى جانب عباس كل من رئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني وفقاً لموقع 24 الإماراتي.
وخلال مصافحة عباس لنتانياهو قال له باللغة الإنجليزية “من الجيد رؤيتك، مضى وقت طويل”، بينما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول “أقدّر حضوركم للجنازة”.
تعليقات ( 24 )
( ريما Rima )🍎السعودية رفضت بإن يلعب المنتخب بفلسطين لكي لايكون اعتراف بإسرائيل ■وعباس يلحق الصهاينة ❗
الشهيدارقد بسلام يا بطل الحرب والسلام
الشهيدكان رجل سلام
( ريما Rima )🍎حتى حماس كذب ليست مجاهدة وأيضا تطلق صواريخ بدون إصابات من عرفناها حارسة إسرائيل _عباس وخالد مشعل وجهان لعملة واحدة ■بحضور عباس كأن اعترف بإسرائيل ❗
( ريما Rima )🍎عباس يلحق إسرائيل ويحضر تشييع الهالك اللي محتل أرضه وحماس اخونجية ومع إيران ولم يتوحدو فتح وحماس ويقولون وين العرب❗⁉
يلدرمعباس رجل عربي يعرف الأصول والواجب ووجوب تشييع جنازة اخوه ولايهم لو نتنياهو داعس رقبته ومهجر أهل القدس ويذبح الفلسطينيين المهم الواجب
محب الوطنالاتراك اغلبهم شيعه لايغرونكم بس تقيه وخطط الله يوفق سلمان ويسدده يدعس على الفرس واذنابهم
محب الوطنلعنه الله المنافق كيف يروح لليهود مغتصبين القدس ويواسيهم اهب الله يلعنه
( ريما Rima )🍎عباس وحماس خونة خانوا القضية الفلسطينية
الشهيدمرسي قال عن بيريز الاخ العزيز في رسالته
الشهيدلعله تاب واناب الى الله وغير اسمه الى محمد واصبح شهيد مثل شهيدكم صدام
لايفسبحانك ربي ، عندما نسأل أنفسنا لماذا بقي ثالث المساجد تحت سيطرة اليهود حتى الآن ، لتعرف أن الله حكيم وأن هؤلاء ليسوا بكفء لإستعادته .
نهايته قربتالطبخة بتنطبخ ونهايته قربت
زائرهل تنشر قناة الجزيرة حضور قطر وتركيا للجنازة
الوفد التركي حاضر العزاءطيب الوفد التركي قاهر الانقلاب اللي انا اشك فيه حاضر وبقوه لماذا لم تسلط عليه الاضواء
إبراهيم عسيريكله بزنس تو بزنس لا حد يصدق سياسه وخرابيط كلها فلوس وتجارة واستثمار لقضايا من أجل المصالح الخاصه والمشتركه يجيدون التمثيل على الشعوب والضحك عليهم
عدد التعليقات:211
الفارس ابو زيدالغلبان ذا لاتتوقعون انها من راسه والله انه مجبور غصب عنه يجي عشان يقولون للعرب هذا الرئيس عندنا ويعزي وش عندكم انتم وهذا النكره اهم شي يعيش وماهو مشك
عدد التعليقات:211
الفارس ابو زيدلا ان شاءالله بتحرر القدس فيه وجيه بارده وبالعربي لا حيا ولا حشاده وجهه مايستحي خالص حتى الضعافه والتبعيه المطلقه ماسمحوله يدسها مسكين مجبور
عدد التعليقات:16
Hawaiكيف نريد أن تتحرر فلسطين و مثل هؤلاء ****يمسكون بزمام أمورها ؟ ***مثل هؤلاء يعيشون في رفاهية مقابل ***لأرض فلسطين و إنسانها .
ترامبالشعوب العربية استثنائية في كل شيء وعاطفية إلى أبعد حد! إلى حد التعايش مع أخبار القتل والدمار كما تتعايش مع قصص مسلسل تركي من 350 حلقة!
طواني الهم ***الضعيف ضعيف مهما حاول أن يتظاهر بالهيبه والقيمه . شوفوا رد الصهيوني .. وشوفوا الوحشه واللوعه لملاقاة النتن . وتبون هذه الأمه تنتصر وهؤلاء هم قادتها ؟
ترامبحتى في وفاة ياسر عرفات لم أرى كمية الحزن هذه على وجه ابو مازن يبدو ان الفقيد له معزة خاصة في قلوب المتصهينين أهذا المؤتمن على قضية فلسطين؟!
احمدشاهت الوجوه أتلم المتعوس على خايب الرجا الله يحشرهم مع بعض يوم الدين
مدمركلكم يهود