بالفيديو : محمود عباس يصافح نتانياهو خلال جنازة شيمون بيريز .. ماذا قال له ؟

صحيفة المرصد:تصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيرز اليوم الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، واجتمع عباس فيما بعد مع وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

ونشر المتحدث باسم نتانياهو مقطع فيديو يُظهر مصافحة الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له، نتانياهو وزوجته سارة، لدى وصول الوفود المشاركة في تشييع جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق بيريز.

وضم الوفد الفلسطيني إلى جانب عباس كل من رئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني وفقاً لموقع 24 الإماراتي.

وخلال مصافحة عباس لنتانياهو قال له باللغة الإنجليزية “من الجيد رؤيتك، مضى وقت طويل”، بينما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول “أقدّر حضوركم للجنازة”.