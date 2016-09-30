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بالفيديو : محمود عباس يصافح نتانياهو خلال جنازة شيمون بيريز .. ماذا قال له ؟

30 سبتمبر, 2016 , 19:38 م
بالفيديو : محمود عباس يصافح نتانياهو خلال جنازة شيمون بيريز .. ماذا قال له ؟
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صحيفة المرصد:تصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيرز اليوم الجمعة، في مدينة القدس المحتلة، واجتمع عباس فيما بعد مع وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

ونشر المتحدث باسم نتانياهو مقطع فيديو يُظهر مصافحة الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له، نتانياهو وزوجته سارة، لدى وصول الوفود المشاركة في تشييع جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق بيريز.

وضم الوفد الفلسطيني إلى جانب عباس كل من رئيس دائرة المفاوضات صائب عريقات، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني وفقاً لموقع 24 الإماراتي.

وخلال مصافحة عباس لنتانياهو قال له باللغة الإنجليزية “من الجيد رؤيتك، مضى وقت طويل”، بينما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول “أقدّر حضوركم للجنازة”.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    30 سبتمبر, 2016 , 21:20 م

    ( ريما Rima )🍎

    السعودية رفضت بإن يلعب المنتخب بفلسطين لكي لايكون اعتراف بإسرائيل ■وعباس يلحق الصهاينة ❗
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  2. 23
    30 سبتمبر, 2016 , 21:18 م

    الشهيد

    ارقد بسلام يا بطل الحرب والسلام
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  3. 22
    30 سبتمبر, 2016 , 21:15 م

    الشهيد

    كان رجل سلام
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  4. 21
    30 سبتمبر, 2016 , 21:14 م

    ( ريما Rima )🍎

    حتى حماس كذب ليست مجاهدة وأيضا تطلق صواريخ بدون إصابات من عرفناها حارسة إسرائيل _عباس وخالد مشعل وجهان لعملة واحدة ■بحضور عباس كأن اعترف بإسرائيل ❗
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  5. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 21:11 م

    ( ريما Rima )🍎

    عباس يلحق إسرائيل ويحضر تشييع الهالك اللي محتل أرضه وحماس اخونجية ومع إيران ولم يتوحدو فتح وحماس ويقولون وين العرب❗⁉
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  6. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 21:11 م

    يلدرم

    عباس رجل عربي يعرف الأصول والواجب ووجوب تشييع جنازة اخوه ولايهم لو نتنياهو داعس رقبته ومهجر أهل القدس ويذبح الفلسطينيين المهم الواجب
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  7. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 21:10 م

    محب الوطن

    الاتراك اغلبهم شيعه لايغرونكم بس تقيه وخطط الله يوفق سلمان ويسدده يدعس على الفرس واذنابهم
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  8. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 21:08 م

    محب الوطن

    لعنه الله المنافق كيف يروح لليهود مغتصبين القدس ويواسيهم اهب الله يلعنه
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  9. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 21:06 م

    ( ريما Rima )🍎

    عباس وحماس خونة خانوا القضية الفلسطينية
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  10. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 21:05 م

    الشهيد

    مرسي قال عن بيريز الاخ العزيز في رسالته
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  11. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 21:01 م

    الشهيد

    لعله تاب واناب الى الله وغير اسمه الى محمد واصبح شهيد مثل شهيدكم صدام
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  12. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 20:56 م

    لايف

    سبحانك ربي ، عندما نسأل أنفسنا لماذا بقي ثالث المساجد تحت سيطرة اليهود حتى الآن ، لتعرف أن الله حكيم وأن هؤلاء ليسوا بكفء لإستعادته .
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  13. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 20:49 م

    نهايته قربت

    الطبخة بتنطبخ ونهايته قربت
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  14. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 20:44 م

    زائر

    هل تنشر قناة الجزيرة حضور قطر وتركيا للجنازة
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  15. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 20:42 م

    الوفد التركي حاضر العزاء

    طيب الوفد التركي قاهر الانقلاب اللي انا اشك فيه حاضر وبقوه لماذا لم تسلط عليه الاضواء
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  16. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 20:40 م

    إبراهيم عسيري

    كله بزنس تو بزنس لا حد يصدق سياسه وخرابيط كلها فلوس وتجارة واستثمار لقضايا من أجل المصالح الخاصه والمشتركه يجيدون التمثيل على الشعوب والضحك عليهم
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  17. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 20:33 م
    عدد التعليقات:211

    الفارس ابو زيد

    الغلبان ذا لاتتوقعون انها من راسه والله انه مجبور غصب عنه يجي عشان يقولون للعرب هذا الرئيس عندنا ويعزي وش عندكم انتم وهذا النكره اهم شي يعيش وماهو مشك
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  18. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 20:32 م
    عدد التعليقات:211

    الفارس ابو زيد

    لا ان شاءالله بتحرر القدس فيه وجيه بارده وبالعربي لا حيا ولا حشاده وجهه مايستحي خالص حتى الضعافه والتبعيه المطلقه ماسمحوله يدسها مسكين مجبور
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  19. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 19:55 م
    عدد التعليقات:16

    Hawai

    كيف نريد أن تتحرر فلسطين و مثل هؤلاء ****يمسكون بزمام أمورها ؟ ***مثل هؤلاء يعيشون في رفاهية مقابل ***لأرض فلسطين و إنسانها .
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  20. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 19:48 م

    ترامب

    الشعوب العربية استثنائية في كل شيء وعاطفية إلى أبعد حد! إلى حد التعايش مع أخبار القتل والدمار كما تتعايش مع قصص مسلسل تركي من 350 حلقة!
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  21. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 19:46 م

    طواني الهم ***

    الضعيف ضعيف مهما حاول أن يتظاهر بالهيبه والقيمه . شوفوا رد الصهيوني .. وشوفوا الوحشه واللوعه لملاقاة النتن . وتبون هذه الأمه تنتصر وهؤلاء هم قادتها ؟
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  22. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 19:45 م

    ترامب

    حتى في وفاة ياسر عرفات لم أرى كمية الحزن هذه على وجه ابو مازن يبدو ان الفقيد له معزة خاصة في قلوب المتصهينين أهذا المؤتمن على قضية فلسطين؟!
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  23. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 19:42 م

    احمد

    شاهت الوجوه أتلم المتعوس على خايب الرجا الله يحشرهم مع بعض يوم الدين
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  24. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 19:40 م

    مدمر

    كلكم يهود
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