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بالفيديو : لحظة استهداف خيمة مليئة بالشبيحة بصاروخ تاو في ريف اللاذقية

30 سبتمبر, 2016 , 19:58 م
بالفيديو : لحظة استهداف خيمة مليئة بالشبيحة بصاروخ تاو في ريف اللاذقية
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صحيفة المرصد: بث المكتب الإعلامي لـ”الفرقة الأولى الساحلية” التابعة للجيش السوري الحر شريط فيديو لاستهداف خيمة مليئة بالشبيحة بصاروخ تاو .

حيث أظهر الفيديو لحظة استهداف الخيمة الواقعة على محور عطيرة في جبل التركمان بريف اللاذقية.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 21:22 م

    جبال سدير

    تعليق 13 هذولا تركمان سوريين
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  2. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 21:08 م

    شمس و قمر

    من يقف مع بشار دول عظمى من روسيا وامريكا والصين وايران ولا اعتقد هذه الافعال تؤثر وتنصر الثوار وشكرا 🙂
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  3. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 21:05 م

    💎 ⭐ عهود ⭐ 💎

    تعليق 12 قصدي وانا اختكم إيران تتعامل مع المسلمين في العراق وسوريا واليمن بلغة القوة .
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  4. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 21:00 م

    محب الوطن

    فهمونا يالربع اللي رموا الصاروخ سوريين ولا اتراك اللغه تركيه
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  5. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 20:42 م

    💎 ⭐ عهود ⭐ 💎

    تعليق 9 ( الله يسدد رميهم ) الله يهديك وايش لغة الحوار اللي مطلعها !! إيران لاتتعامل معك الإ بلغة الحوار وخير شاهد مايحصل في العراق وسوريا واليمن .
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  6. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 20:39 م

    💎 ⭐ عهود ⭐ 💎

    تعليق 6 مسمار بالعكس لم يتأخروا في إطلاق الصاروخ .
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  7. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 20:38 م

    مسمار

    رمية معلم رمية بالدقيقة والثانية لم تخطي اي واحد منهم .
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  8. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 20:36 م

    الله يسدد رميهم

    إيران لماذا لانجرب معها لغة الحوار ؟
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  9. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 20:33 م

    💎 ⭐ عهود ⭐ 💎

    الله ينصر الأسلام والمسلمين
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  10. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 20:32 م

    أدفع

    نصركم الله ... ضربه موفقه .. ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ... خلوهم إلى أن تجمعوا مثل الجرذان في الحفره ثمن نتفوهم تنتيف .. لاشلت أياديكم
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  11. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 20:32 م

    مسمار

    مو كأنهم تاخرو في اطلاق الصاروخ حتى غادر وها القتلة الفجره اّذناب بشار ومطايا المجوس!!
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  12. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 20:31 م

    الله يسدد رميهم

    ماتفهم ايران واذنابها غير هذي اللغة لغة القول ولغة القوة
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  13. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 20:30 م

    محمد

    الله ينصركم على المجوس اللهم عجل بنصرهم على بشار المجوسي واعوانه
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  14. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 20:07 م

    خلدون

    كفوووووو دقو خشووووم الروااافض اشياع الخميني
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  15. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 20:07 م

    العنزي

    الحمدالله والشكرله وماالنصر الا من عندالله اللهم انصرهم على بشار واعوانه من المجوس والروس ومن والاهم
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  16. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 20:05 م

    مدمر

    الله انصر السنه
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