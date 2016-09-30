بالفيديو : لحظة استهداف خيمة مليئة بالشبيحة بصاروخ تاو في ريف اللاذقية

صحيفة المرصد: بث المكتب الإعلامي لـ”الفرقة الأولى الساحلية” التابعة للجيش السوري الحر شريط فيديو لاستهداف خيمة مليئة بالشبيحة بصاروخ تاو .
حيث أظهر الفيديو لحظة استهداف الخيمة الواقعة على محور عطيرة في جبل التركمان بريف اللاذقية.
صحيفة المرصد: بث المكتب الإعلامي لـ”الفرقة الأولى الساحلية” التابعة للجيش السوري الحر شريط فيديو لاستهداف خيمة مليئة بالشبيحة بصاروخ تاو .
حيث أظهر الفيديو لحظة استهداف الخيمة الواقعة على محور عطيرة في جبل التركمان بريف اللاذقية.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 16 )
جبال سديرتعليق 13 هذولا تركمان سوريين
شمس و قمرمن يقف مع بشار دول عظمى من روسيا وامريكا والصين وايران ولا اعتقد هذه الافعال تؤثر وتنصر الثوار وشكرا 🙂
💎 ⭐ عهود ⭐ 💎تعليق 12 قصدي وانا اختكم إيران تتعامل مع المسلمين في العراق وسوريا واليمن بلغة القوة .
محب الوطنفهمونا يالربع اللي رموا الصاروخ سوريين ولا اتراك اللغه تركيه
💎 ⭐ عهود ⭐ 💎تعليق 9 ( الله يسدد رميهم ) الله يهديك وايش لغة الحوار اللي مطلعها !! إيران لاتتعامل معك الإ بلغة الحوار وخير شاهد مايحصل في العراق وسوريا واليمن .
💎 ⭐ عهود ⭐ 💎تعليق 6 مسمار بالعكس لم يتأخروا في إطلاق الصاروخ .
مسماررمية معلم رمية بالدقيقة والثانية لم تخطي اي واحد منهم .
الله يسدد رميهمإيران لماذا لانجرب معها لغة الحوار ؟
💎 ⭐ عهود ⭐ 💎الله ينصر الأسلام والمسلمين
أدفعنصركم الله ... ضربه موفقه .. ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ... خلوهم إلى أن تجمعوا مثل الجرذان في الحفره ثمن نتفوهم تنتيف .. لاشلت أياديكم
مسمارمو كأنهم تاخرو في اطلاق الصاروخ حتى غادر وها القتلة الفجره اّذناب بشار ومطايا المجوس!!
الله يسدد رميهمماتفهم ايران واذنابها غير هذي اللغة لغة القول ولغة القوة
محمدالله ينصركم على المجوس اللهم عجل بنصرهم على بشار المجوسي واعوانه
خلدونكفوووووو دقو خشووووم الروااافض اشياع الخميني
العنزيالحمدالله والشكرله وماالنصر الا من عندالله اللهم انصرهم على بشار واعوانه من المجوس والروس ومن والاهم
مدمرالله انصر السنه