بالفيديو : لحظة استهداف خيمة مليئة بالشبيحة بصاروخ تاو في ريف اللاذقية

صحيفة المرصد: بث المكتب الإعلامي لـ”الفرقة الأولى الساحلية” التابعة للجيش السوري الحر شريط فيديو لاستهداف خيمة مليئة بالشبيحة بصاروخ تاو .

حيث أظهر الفيديو لحظة استهداف الخيمة الواقعة على محور عطيرة في جبل التركمان بريف اللاذقية.