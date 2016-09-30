الراشد: قانون “جاستا” مشروع سرقة..وأستبعد أن تفرِّط السعودية بعلاقتها مع أمريكا لأسباب كثيرة

صحيفة المرصد:استغرب الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد المطالبين باتخاذ مواقف سياسية عدائية مضادة للولايات المتحدة ردا على إقرار قانون “جاستا” المثير للجدل.
وأكد الكاتب أنه رغم الغضب الشعبي الواسع فإن حكومة المملكة “تملك رصيداً من الحكمة والتروي يجعلها تبحث عن حلول لإصلاح ما قد يفسده التشريع الظالم”.
وقال الراشد في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة إن “الذين يحثون السعودية على تقليص علاقاتها هم الذين أسدوا النصائح الغبية نفسها للأنظمة السابقة في العراق وليبيا”.
وألقى الراشد باللوم على إيران في محاولة تخريب علاقات المملكة مع أمريكا، مضيفاً: “نظام إيران يعمل منذ فترة لتخريب علاقة الرياض بواشنطن، وسيكون سعيداً أن يرى السعوديين على خلاف مع حليفهم القديم، وهذا ما كان يريده أيضاً بن لادن، عندما خطط وأرسل الإرهابيين لتنفيذ تلك الهجمات على نيويورك وواشنطن لتقويض العلاقة السعودية الأمريكية”.
واستهجن الراشد القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي بقوله: “بكل أسف، ما فعله الكونغرس أنه قدم لـ”القاعدة” والإرهاب وإيران، ما كانوا يحلمون به، قانوناً يحاسب الضحية، وهي السعودية، ويطلق سراح إيران، الدولة التي أسست للإرهاب في المنطقة، بداية بتأسيسها “حزب الله” في لبنان منذ ثلاثين عاماً”.
وأكمل قائلاً: “المفارقة مكافأة إيران، وهي الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب، بإقرار معظم المجتمع الدولي، ومعاقبة السعودية، وهي من الدول الأساسية المحاربة للإرهاب. لماذا؟ وكيف؟ وماذا بعد “جاستا”؟ كلها أسئلة سنتحدث عنها طويلاً خلال الأشهر العصيبة المقبلة، بعد أن أصبح القانون الجديد أمرًا واقعًا نتيجة إصرار الكونغرس بمجلسيه على رفض فيتو الرئيس الأميركي بأغلبية ساحقة”.
ورأى الراشد أن “القانون الجديد بعيد عن العدالة، بل مشروع سرقة من إنتاج المحامين”.
ورغم ذلك فقد أبدى الراشد قدراً من التفاؤل المستقبلي حيال توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة وعلاقاتها بالمملكة، قائلاً: “لا تزال هناك احتمالات بإصلاح ما قد يفسده تشريع “جاستا”، من خلال التعاون مع الإدارة الأميركية المقبلة بعد الانتخابات”.
تعليقات ( 27 )
المقبلخلوكم من جاستا تويتر تأسس من حكمة خير الكلام ماقل ودل وهدفه تصفية اصحاب الحكمة والرأي ليبقى الجوييم ليسهل ذبحهم كالخراف
تعليق 21 لعلمك عذر الضعيف وضع اسم ايران في كل صغيرة وكبيرةيجب ان نتجاهل ايران ونترك الموضوع لسياسيين فهم اعرف بالتعامل مع ايران . لكن نجلس نقول ايران فهذا ضعف ونحن من نعمل لإيران دعاية ونكبر من شائنها
خالد الجعيدولله الحمد والمنه ان سياسة المملكة سوف تتخطى جميع عقبات هذا القانون وامثاله
مواطننقترح ان يتم البدء في منع السعوديين من الذهاب لامريكا على غرار (تايلند).
شمس و قمرصح النوم مو امريكا اهي حليفتنا ودعمنا شركاتها واستنزفنا النفط من اجلهم ووضعنا في خزائنهم 750 مليار دولار والان ستجمد لصالحهم وسيستفيدوا من فوائدها
مخالف للنشر 1الراشد انسان حكيم حسبها صح ايران ترغب في توتر العلاقات مع امريكاء لكي تسرح وتمرح للتشيع في الوطن العربي
المقبلاذاكان الموضوع سرقه وثبت ذلك نقيم على السارق الحد فافهموا ترشدوا ولانخشى في الحق لومة لائم
الموضوع لن يفعل لكن سيضل عملية ابتزاز كل شوي يهددونا فيهلكن يجب ان نكون اذكاء شوي وانهاء هذا الملف باي طريقة . حتى لو نقطع العلاقة . نحن نعرف ان الموضوع مكايده لأننا لم نعطي أمريكا فرصة لتقسيم سوريا
خالد الجعيدان الدولار الامريكي مربوط بسعر برميل البترول ولو ان المملكة فكت ارتباطها بالرولار وسعر البرميل بالريال السعودي انظر كيف يكون الاقتصاد الامريكي
مجرد سؤالكم يكلفنا شراء ما التقطته أقمار الروس في حادثة 11 سبتمبر والتي تؤكد تورط امريكا نفسها في الحادثة؟وكم يكلفنا إثبات تطبيق قانون جاستا على قنبلة هيروشيما
مخالف للنشر 1الراشد انسان حكيم حسبها صح ايران ترغب في توتر العلاقات مع امريكاء لكي تسرح وتمرح للتشيع في الوطن العربي
صالحالبعض يقدس كلام ينشر في الجرايد وكأن هذا الكلام منزل منزه عن الخطأ
مع الخيلنطالب بتحقيق دولي اذا كانو يتهمون السعودية
خالد الجعيديؤسفني ان هذا الكاتب لا يفهم التاريخ وينظر للقانون من زاويه ضيقه يا سعادة الكالتب ان هذا القانون عقدي من الدرجة الاولى
حكومتنا ابخس بعلاقتنا بامريكالكن نامل في عدم الاستمرار بهذي الطريقة مع أمريكا . يجب ان يكون لنا خطه واضحه لرد والمحافظة على اموالنا في أمريكا.وانا أتمنى تصفيتها او سحب المهم منها
محقباقي مصدق الراشد امريكا أن من قام بهجمات سبتمبر عرب أو مسلمين مساكين مطايا امريكا طول عمرهم مايسمعو إلا كلامها حتى لو أنها ضد وطنهم
محقباقي مصدق الراشد امريكا أن من قام بهجمات سبتمبر عرب أو مسلمين مساكين مطايا امريكا طول عمرهم مايسمعو إلا كلامها حتى لو أنها ضد وطنهم
بخن بخنالولايات المتحده الامريكيه صفعتنا على خدنا الايمن . فعل تريدنا نعطيها خدنا الايسر ؟؟؟
صالح**** آن الآوان ان تفوق من سباتك لتدرك المخططات لا يزال البعض عايش في اوهام خياله الذي عفا عليه الزمن
حدد موقفك يا استاذ عبدتلرحمنهل ترغب أن ننتظر صدور قرارات قضائية بتجميد او مصادرة اموال سعودية؟ هنا لنترك العاطفة والإنحناء ولنبحث عن مصالحنا بصورة عاجلة فما هو مرسوم لنا سيء جدا
ابوعلي 990انت ليه زعلان فلتذهب امريكا في داهيه الى متى نظل هكذا السعوديه لديها خيارات استراتيجيه اخرى هل تعلم ان السلاح الصيني يفوق الامريكي اقل مثال ودول اخرى
محمد العمري****لابد من صفعه قوية للأمريكان حتى يعودوا إلى رشدهم اسحبوا الأموال قبل ان تجمد فهي المستهدف أولا واخيرا
كلام ممتاز .. لكن نتمنا من كتابنا واعلامنا الابتعاد عن ذكر ايران اقسم بالله صدعتوا بروسناعلينا ان نكون واقعيين ولا نتصرف بتسرع . لكن علينا التصرف بقوة وبحكمة الند بالند . لاشك لدينا سياسة حكيمة . والتفريط بحليف مثل أمريكا شي غير جيد .
مسمارتخطيط امريكي خبيث فامريكا تعلم ان الجيل الثاني من حكامنا همة الشباب + اقتصاد قوي + تسليح متنوع يعني ثلاثي خطير سيقلب الموازين فارادو اضعافه لكن هيهاات
يا خي نفطنا وحنا حرين فيهلماذا سعر النفط ثابت في حال تصديره لجميع الدول لماذا لا يكون هناك تفوات في السعر بحيث يصدر للصين والدول الأخرى بسعر أقل مما يصدر إلى أمريكا
ابو خالدحتى بهالوقت تدافع عن امريكا يالراشد ! حبيب ووفيّ