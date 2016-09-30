بالفيديو: إنقاذ رضيعة من تحت منزل أحاله القصف الروسي الإرهابي إلى ركام فوق ساكنيه

صحيفة المرصد: تمكَّن عمال الدفاع المدني في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، من استخراج رضيعة، عمرها شهر واحد، من تحت أنقاض بيتها الذي تعرض للقصف الروسي الارهابي.

واستغرقت مهمة عمال الإنقاذ الشاقة ما يقرب من يوم كامل من العمل، لإخراج جسد الطفلة اللين من بين الركام مع الإبقاء عليها على قيد الحياة، وسط تهليلات وتكبيرات السكان.

وقال العمال إنهم تمكنوا من إزالة ركام 4 طبقات عن جسد الطفلة، حسب فيديو بثته مواقع للمعارضة السورية.