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شاهد : 6 مقاطع فيديو توثق الجرائم الإرهابية لـ”بشار الأسد و الرئيس الروسي” في سوريا

30 سبتمبر, 2016 , 22:55 م
شاهد : 6 مقاطع فيديو توثق الجرائم الإرهابية لـ”بشار الأسد و الرئيس الروسي” في سوريا
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صحيفة المرصد-محمد الحسن: مطحنة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى في حلب المحاصرة.. فيديوهات تظهر أطفالاً بأجساد ممزقة، براميل متفجرة تسقط منازل، أشلاء متناثرة، نحيب لأمهات يرثين أبناءهن، مواطنون يحملون قتلى.. وإعلام النظام السوري يبث الأسبوع المنصرم إعلاناً تضمن مقطع فيديو لليالي حلب الملاح.
هذه المقارنة التي وصفتها بحسب موقع العربية نت نقلا عن صحيفة الـ”واشنطن بوست” بالمشاهد التي “تصيب بالغثيان”، سببها المساعدة الروسية للنظام السوري في عملية إبادة لمناطق حلب الشرقية التي تسيطر عليها مجموعات المعارضة المسلحة في ظل قصف جوي همجي وهجوم بري هو الأكبر على المدينة حتى الآن، في حين يحضر حوالي 30 طبيبا لمعالجة ربع مليون سوري محاصر، على هذا الجانب من المدينة.
فعلى بعد أميال فقط من مسارح الذبح التي تجري، يبث إعلام النظام السوري فيديوهات لـ”حفلات Nightlife” التي يعيشها سكان حلب الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات الأسد. ويتضح من التعليقات التي انتشرت تحت تغريدة “سانا الإنجليزية” على صفحتها في تويتر، أن الفيديو الذي يظهر ملهى ليليا في حلب ما هو إلا جزء من البروباغدا الإعلامية التي يريد من خلالها النظام السوري إظهار نفسه على أنه منفتح ومن تحت سيطرته يعيش بسلام.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 23:07 م
    عدد التعليقات:2746

    ابن الوطن

    هذا في عهد اوباما ايران هي من يتحكم في سلاح الجو الروسي
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  2. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    أين انسانية الغرب المسيحي

    صمت وسكوت وتواطيء الدول الغربية على هذه المجازر الوحشية التي لم ترى الانسانية مثيلا لها تدلل انهم ساديون لايحملون أي من القيم والمباديء الانسانية
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  3. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 23:02 م

    الاجرام الروسي والتواطؤ الغربي

    هذه المجازر الدموية من الارهابي بوتين بتواطيء امريكي غربي كان ينافق ويتلاعب بالالفاظ والحجج ليكتمل مسلسل سحق الشعب السوري يجب فضحه في كافة الوسائل الا
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