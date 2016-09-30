بالفيديو .. باحث إسلامي مصري : مفيش عذاب في القبر!

صحيفة المرصد: قال أحمد عبده ماهر الباحث والمفكر الإسلامي الداعية المصري خالد الجندي : “يضلل خلق الله”.

ونفى ماهر خلال استضافته ببرنامج “عامل قلق”، تقديم الإعلامية هند فرحات، وجود عذاب القبر، متوجها للجندي بحديثه: “يا جندي انت بتستدل بأية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، على وجود عذاب القبر وهذا غير صحيح، مفيش أصلا عذاب في القبر”.

وأوضح ماهر أن الآية القرأنية الكريمة تشير إلى عذاب الدنيا وليس القبر.