صحيفة المرصد: قال أحمد عبده ماهر الباحث والمفكر الإسلامي الداعية المصري خالد الجندي : “يضلل خلق الله”.
ونفى ماهر خلال استضافته ببرنامج “عامل قلق”، تقديم الإعلامية هند فرحات، وجود عذاب القبر، متوجها للجندي بحديثه: “يا جندي انت بتستدل بأية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، على وجود عذاب القبر وهذا غير صحيح، مفيش أصلا عذاب في القبر”.
وأوضح ماهر أن الآية القرأنية الكريمة تشير إلى عذاب الدنيا وليس القبر.
بالفيديو .. باحث إسلامي مصري : مفيش عذاب في القبر!
صحيفة المرصد: قال أحمد عبده ماهر الباحث والمفكر الإسلامي الداعية المصري خالد الجندي : “يضلل خلق الله”.
تعليقات ( 20 )
مفقودياخلود هل من العدل واحد ميت من مليون سنه جالس يعذب بالبرزخ وواحد ماله سنه ميت ويبعثوون سوا ويحاسبون سوا؟
قلتنحن في اخر الزمان وسيخرج من يحرف ويزود ويقص ويتبع اهواء الناس لاحاول انها الغفله فحذرو الغفله عن الدين انها خطرة على المجتمع اخطر من القنابل النوويه
خلود لعنزيالم تسمع يا مفكر عن البرزخ وهي الحياة في القبر الحاجزة بين الدنيا والآخرة الم تسمع قوله تعالي (حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل.. يتبع
عمرمخالف
عدد التعليقات:2746
ابن الوطننسمع راي الزعيم الروحي للأخوان و ملالي الحوثيين
مفقودكيف الشجاع الاقرع معه مطرقه ويصنك فيها وانت اصلا ميت؟
اسمرعبرهذه الامور لا يعلم بها إلا الله ولكن الواحد يعمل لدنياه
مواعدشاهدوا قرار ازالة في اليوتيوب للرد على المستشار احمد ماهر وتضليلاته
عدد التعليقات:2746
ابن الوطنتراك صجيتا ما احد بعث بعد حتى يقول و ش صار معه بالقبر
فيصلمخالف
سبحان اللهباحث إسﻻمي. الظاهر من كثر ما بحث ضربت الفيوزات وأنحرقت اللمبات وذابت السيديهات. وصار الشغل مخلل وطرشي
زينب..برنامج في قناة صفا يسمى"قرار إزالة " يدمغ افتراء هؤلاء الضلال بالأدلة الشرعية. ...دعاة الضلال ينكرون السنه وأنها وحي ويقولون نحن نؤمن بالقرآن فقط.
مفقودطيب وين الشجاع الاقرع؟ يقولون الاقرع يهبدك على هامتك لين تعض الارض, هل هذا صحيح؟
مرصديبرنامج( قرار إزالة ) على قناة صفا فند مزاعم جميع هؤلاء الجهلة
عمريعنى انتظار ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, يوم حساب الاخره
زينب...ت 1مخالف
عمرمشايخ مصر افضل من سعوديين ///////////////// حلووووو
باحثسميتوه باحث ونفشتوه . عذاب القبر ما ينكره إلا جاهل بالأحاديث النبويه
الغامديكلامه صحيح