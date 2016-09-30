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بالفيديو .. باحث إسلامي مصري : مفيش عذاب في القبر!

30 سبتمبر, 2016 , 23:01 م
بالفيديو .. باحث إسلامي مصري : مفيش عذاب في القبر!
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صحيفة المرصد: قال أحمد عبده ماهر الباحث والمفكر الإسلامي  الداعية المصري خالد الجندي : “يضلل خلق الله”.
ونفى ماهر خلال استضافته ببرنامج “عامل قلق”، تقديم الإعلامية هند فرحات، وجود عذاب القبر، متوجها للجندي بحديثه: “يا جندي انت بتستدل بأية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، على وجود عذاب القبر وهذا غير صحيح، مفيش أصلا عذاب في القبر”.
وأوضح ماهر أن الآية القرأنية الكريمة تشير إلى عذاب الدنيا وليس القبر.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    مفقود

    ياخلود هل من العدل واحد ميت من مليون سنه جالس يعذب بالبرزخ وواحد ماله سنه ميت ويبعثوون سوا ويحاسبون سوا؟
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  2. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    قلت

    نحن في اخر الزمان وسيخرج من يحرف ويزود ويقص ويتبع اهواء الناس لاحاول انها الغفله فحذرو الغفله عن الدين انها خطرة على المجتمع اخطر من القنابل النوويه
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  3. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    خلود لعنزي

    الم تسمع يا مفكر عن البرزخ وهي الحياة في القبر الحاجزة بين الدنيا والآخرة الم تسمع قوله تعالي (حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل.. يتبع
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  4. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    عمر

    مخالف
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  5. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 23:20 م
    عدد التعليقات:2746

    ابن الوطن

    نسمع راي الزعيم الروحي للأخوان و ملالي الحوثيين
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  6. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 23:20 م

    مفقود

    كيف الشجاع الاقرع معه مطرقه ويصنك فيها وانت اصلا ميت؟
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  7. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 23:19 م

    اسمرعبر

    هذه الامور لا يعلم بها إلا الله ولكن الواحد يعمل لدنياه
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  8. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 23:18 م

    مواعد

    شاهدوا قرار ازالة في اليوتيوب للرد على المستشار احمد ماهر وتضليلاته
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  9. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 23:18 م
    عدد التعليقات:2746

    ابن الوطن

    تراك صجيتا ما احد بعث بعد حتى يقول و ش صار معه بالقبر
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  10. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    فيصل

    مخالف
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  11. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    سبحان الله

    باحث إسﻻمي. الظاهر من كثر ما بحث ضربت الفيوزات وأنحرقت اللمبات وذابت السيديهات. وصار الشغل مخلل وطرشي
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  12. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 23:14 م

    جالس مع متبرجة وصوته عالي بشكل همجي وقاعد يفتي !! طيب جرب وروح انتحر وشوف في عذاب بالقبر والا لا
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  13. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    زينب..

    برنامج في قناة صفا يسمى"قرار إزالة " يدمغ افتراء هؤلاء الضلال بالأدلة الشرعية. ...دعاة الضلال ينكرون السنه وأنها وحي ويقولون نحن نؤمن بالقرآن فقط.
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  14. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 23:12 م

    مفقود

    طيب وين الشجاع الاقرع؟ يقولون الاقرع يهبدك على هامتك لين تعض الارض, هل هذا صحيح؟
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  15. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 23:11 م

    مرصدي

    برنامج( قرار إزالة ) على قناة صفا فند مزاعم جميع هؤلاء الجهلة
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  16. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 23:11 م

    عمر

    يعنى انتظار ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, يوم حساب الاخره
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  17. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 23:10 م

    زينب...ت 1

    مخالف
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  18. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 23:09 م

    عمر

    مشايخ مصر افضل من سعوديين ///////////////// حلووووو
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  19. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 23:09 م

    باحث

    سميتوه باحث ونفشتوه . عذاب القبر ما ينكره إلا جاهل بالأحاديث النبويه
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  20. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 23:02 م

    الغامدي

    كلامه صحيح
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