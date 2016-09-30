شاهد:أميركية ترقص على “الشيلات السعودية ” بسانتا مونيكا في لوس أنجلوس

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو لسيدة أميركية في منتصف السبعينات من عمرها سمت نفسها بـ”شهرزاد” وترتدي الفساتين الملونة الطويل المطرزة وتضع القليل من الماكياج، وتتزين بالمصوغات في معصميها، “شهرزاد” تمارس هواية الرقص وسط الشارع الثالث في “سانت مونيكا” بلوس أنجلوس بين مجموعة من المطاعم ومحلات التسوق حتى صارت من مشاهير ذلك الشارع وسط زحمة المعجبين والمحبين أغلبهم من دول الخليج وخاصة السعودية وشجعها ذلك لتنظيم جدول للرقص يومي في ساعات المساء .وقد تداول معجبيها عدة مقاطع لها وهي تتراقص على “شيلات شعبية” في انسجام بأسلوب يدخل البهجة على مشاهديها.



