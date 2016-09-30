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شاهد:أميركية ترقص على “الشيلات السعودية ” بسانتا مونيكا في لوس أنجلوس

30 سبتمبر, 2016 , 23:36 م
شاهد:أميركية ترقص على “الشيلات السعودية ” بسانتا مونيكا في لوس أنجلوس
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صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو لسيدة أميركية في منتصف السبعينات من عمرها سمت نفسها بـ”شهرزاد” وترتدي الفساتين الملونة الطويل المطرزة وتضع القليل من الماكياج، وتتزين بالمصوغات في معصميها، “شهرزاد” تمارس هواية الرقص وسط الشارع الثالث في “سانت مونيكا” بلوس أنجلوس بين مجموعة من المطاعم ومحلات التسوق حتى صارت من مشاهير ذلك الشارع وسط زحمة المعجبين والمحبين أغلبهم من دول الخليج وخاصة السعودية وشجعها ذلك لتنظيم جدول للرقص يومي في ساعات المساء .وقد تداول معجبيها عدة مقاطع لها وهي تتراقص على “شيلات شعبية” في انسجام بأسلوب يدخل البهجة على مشاهديها.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص
    عدد التعليقات:14056

    قلم الحقيقه

    ماأجملكم وماأطيب نفوسكم وصدقكم معها.كل في حاله لم يعترض طريقها أحد أو يتدخل في شأنها ويمنعها
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  2. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    عاقل

    اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    بن ملجم

    وش هالخربطة عالم تفشل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبة

    ان الله غفور رحيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    عشتار بندر الحمدان

    تبادل ثقافي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    زينب...

    الله يحسن الخاتمه ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    مس .. تقر

    👊👊👊👊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    اسماء

    مااجمل بلاد الحريه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  9. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    التاريخ

    الله اعلم ان هذة العجوز من الجالية الغجرية فهم متوزعين في بعض بلدان العالم مثل اورباء وبعض البلدان العربية والرقص من فلوكورهم الشعبي وايضاً الملابس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    شيهانة💤💧

    ماني ملاقي من ورى غيبتك خير لاغاب "حسك" اسأل الله #السلامة!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص
    عدد التعليقات:3978

    بدور

    😂😂😂💃🏼عاشوااا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    حسن الدوسري

    ياكرهي للشيلات تلوث سمعي وتخلف
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  13. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    الشمال دياري

    وش عندها هالعجيز
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    الشمال دياري

    وش عندها هالعجيز
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    شيهانة💤💧

    لاغــاب صـوتـك ماتفـيـد المـراسـيـل / وفـر على الـجـوال كـثـر الرسـايـل ؟ والله لــــو تــاخذ لــدمـي تـحـالـيــل / تـلـقـاك بالجـيـنـات صايل وجايل!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    حسن الدوسري

    ياكرهي للشيلات تلوث سمعي وتخلف
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  17. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    14ريما ترا خنبوق ماعلق هنا خخخخخخ صرتي تتخيلينه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    ( ريما Rima )🍎

    هههههه والله ماركزت احسبها عجوز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    قيمر

    لو درت انها شيلات تنتحر بس لانها اجنبيه مو عارفه وش اللي شغال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    ( ريما Rima )🍎

    هذه العجوز لو عندنا كان علاجها عند رأسها اهبي ياعجيز💃😅
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    شيهانة💤💧

    ذلحين أنا نشبت هنيا وضاعت علومي وفقدت التركيز😴گيف أبطلع من الموضوع🤔؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    ( ريما Rima )🍎

    خنبوق مبسوط على رقصها بالشارع وطفشان لأنها شيلة 😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    شيهانة💤💧

    أعشق "صوته" حد الثمالة😘
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  24. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    شيهانة💤💧

    "سحـر" ( صوته ) يخلف موازين سمّاعه!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    شيهانة💤💧

    بري حالي ويا برياه باري أن متّ بـ أسباب ( صوته ) لاتلوموني.
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  26. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    ناقد مش حاقد

    هكذا نحارب جاستا ! بالشيلات وليخسأ الحاقدون
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  27. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    مفقود

    العين الحمرا مانفعت مع الحوثي تبيها تنفع مع الامريكي؟
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  28. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 23:49 م
    عدد التعليقات:5304

    بسمه

    فلاوية وروحها حلوه ماشاء الله مع انها كبيرة بالسن .
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  29. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    🎀💫

    أوه ماملت سحيلة أم الخلاقين
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  30. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    مفقود

    ناس عايشة الحياة صح ولم يبتلوا بالصحويين والظلاميين
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  31. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    وانا اقول ليش امريكا تطالب بالتعويض

    لانه للأسف لم ترى منا العين الحمراء . بس شيلات وسرمحه . لا اختراع ولا زراعة ولا تجارة ولا أي شيء . يعني ويش استفدنا من عجوز شمطاء ترقص ؟؟؟؟
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  32. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 23:44 م
    عدد التعليقات:5304

    بسمه

    تلوث سمعي خرررب اممم رقصك ياست شهرزاد 😖وشهرزاد وشيلات لالالا مايصحششش 🙄
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  33. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 23:44 م

    ترامب

    يرون أن انجاب ذكر امل والأنثى خيبة رغم أن حلم كل رجل أنثى ، وخيبة كل أنثى رجل .
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  34. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 23:42 م

    ترامب

    عالم تحب الحياة خالية من كثر التعقيدات والفتاوي المسمومه
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  35. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    سعد

    الحمد لله على نعمة العقل , بئست من شمطاء فاضحه
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