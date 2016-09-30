صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو لسيدة أميركية في منتصف السبعينات من عمرها سمت نفسها بـ”شهرزاد” وترتدي الفساتين الملونة الطويل المطرزة وتضع القليل من الماكياج، وتتزين بالمصوغات في معصميها، “شهرزاد” تمارس هواية الرقص وسط الشارع الثالث في “سانت مونيكا” بلوس أنجلوس بين مجموعة من المطاعم ومحلات التسوق حتى صارت من مشاهير ذلك الشارع وسط زحمة المعجبين والمحبين أغلبهم من دول الخليج وخاصة السعودية وشجعها ذلك لتنظيم جدول للرقص يومي في ساعات المساء .وقد تداول معجبيها عدة مقاطع لها وهي تتراقص على “شيلات شعبية” في انسجام بأسلوب يدخل البهجة على مشاهديها.
شاهد:أميركية ترقص على “الشيلات السعودية ” بسانتا مونيكا في لوس أنجلوس
صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو لسيدة أميركية في منتصف السبعينات من عمرها سمت نفسها بـ”شهرزاد” وترتدي الفساتين الملونة الطويل المطرزة وتضع القليل من الماكياج، وتتزين بالمصوغات في معصميها، “شهرزاد” تمارس هواية الرقص وسط الشارع الثالث في “سانت مونيكا” بلوس أنجلوس بين مجموعة من المطاعم ومحلات التسوق حتى صارت من مشاهير ذلك الشارع وسط زحمة المعجبين والمحبين أغلبهم من دول الخليج وخاصة السعودية وشجعها ذلك لتنظيم جدول للرقص يومي في ساعات المساء .وقد تداول معجبيها عدة مقاطع لها وهي تتراقص على “شيلات شعبية” في انسجام بأسلوب يدخل البهجة على مشاهديها.
تعليقات ( 35 )
عدد التعليقات:14056
قلم الحقيقهماأجملكم وماأطيب نفوسكم وصدقكم معها.كل في حاله لم يعترض طريقها أحد أو يتدخل في شأنها ويمنعها
عاقلاللهم صل على محمد وعلى ال محمد
بن ملجموش هالخربطة عالم تفشل
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبةان الله غفور رحيم
عشتار بندر الحمدانتبادل ثقافي .
زينب...الله يحسن الخاتمه ؟
مس .. تقر👊👊👊👊
اسماءمااجمل بلاد الحريه
التاريخالله اعلم ان هذة العجوز من الجالية الغجرية فهم متوزعين في بعض بلدان العالم مثل اورباء وبعض البلدان العربية والرقص من فلوكورهم الشعبي وايضاً الملابس .
شيهانة💤💧ماني ملاقي من ورى غيبتك خير لاغاب "حسك" اسأل الله #السلامة!
عدد التعليقات:3978
بدور😂😂😂💃🏼عاشوااا
حسن الدوسريياكرهي للشيلات تلوث سمعي وتخلف
الشمال دياريوش عندها هالعجيز
الشمال دياريوش عندها هالعجيز
شيهانة💤💧لاغــاب صـوتـك ماتفـيـد المـراسـيـل / وفـر على الـجـوال كـثـر الرسـايـل ؟ والله لــــو تــاخذ لــدمـي تـحـالـيــل / تـلـقـاك بالجـيـنـات صايل وجايل!
حسن الدوسريياكرهي للشيلات تلوث سمعي وتخلف
( ريما Rima )🍎هههههه والله ماركزت احسبها عجوز
قيمرلو درت انها شيلات تنتحر بس لانها اجنبيه مو عارفه وش اللي شغال
( ريما Rima )🍎هذه العجوز لو عندنا كان علاجها عند رأسها اهبي ياعجيز💃😅
شيهانة💤💧ذلحين أنا نشبت هنيا وضاعت علومي وفقدت التركيز😴گيف أبطلع من الموضوع🤔؟
( ريما Rima )🍎خنبوق مبسوط على رقصها بالشارع وطفشان لأنها شيلة 😂
شيهانة💤💧أعشق "صوته" حد الثمالة😘
شيهانة💤💧"سحـر" ( صوته ) يخلف موازين سمّاعه!
شيهانة💤💧بري حالي ويا برياه باري أن متّ بـ أسباب ( صوته ) لاتلوموني.
ناقد مش حاقدهكذا نحارب جاستا ! بالشيلات وليخسأ الحاقدون
مفقودالعين الحمرا مانفعت مع الحوثي تبيها تنفع مع الامريكي؟
عدد التعليقات:5304
بسمهفلاوية وروحها حلوه ماشاء الله مع انها كبيرة بالسن .
🎀💫أوه ماملت سحيلة أم الخلاقين
مفقودناس عايشة الحياة صح ولم يبتلوا بالصحويين والظلاميين
وانا اقول ليش امريكا تطالب بالتعويضلانه للأسف لم ترى منا العين الحمراء . بس شيلات وسرمحه . لا اختراع ولا زراعة ولا تجارة ولا أي شيء . يعني ويش استفدنا من عجوز شمطاء ترقص ؟؟؟؟
عدد التعليقات:5304
بسمهتلوث سمعي خرررب اممم رقصك ياست شهرزاد 😖وشهرزاد وشيلات لالالا مايصحششش 🙄
ترامبيرون أن انجاب ذكر امل والأنثى خيبة رغم أن حلم كل رجل أنثى ، وخيبة كل أنثى رجل .
ترامبعالم تحب الحياة خالية من كثر التعقيدات والفتاوي المسمومه
سعدالحمد لله على نعمة العقل , بئست من شمطاء فاضحه