القبض على مبتعث سعودي بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة أمريكية ومحاولة اختطافها وإجهاضها

صحيفة المرصد:أعلنت جامعة كولورادو استبعاد المبتعث السعودي (أ. أ.) من قوائمها لحين إشعار آخر، على خلفية قيام شرطة المدينة بإيداعه مركز العدالة الجنائية التابع لمقاطعة “إل باسو” بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة أمريكية ومحاولة اختطافها وإجهاضها.

وذكرت صحيفة “دنفر بوست”، الجمعة (30 سبتمبر 2016)، أن شرطة مدينة كولورادو سبرينج، التابعة لولاية كولورادو، قامت في (26 سبتمبر 2016) بتوجيه الاتهامات من الدرجة الأولى للمبتعث وفقاً لموقع عاجل.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن (أ. أ.) قَدِم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2014 بتأشيرة تلميذ بعد أن تم تسجيل اسمه بجامعة كولورادو لدراسة الهندسة الميكانيكية.

وتابعت الصحيفة أن شرطة المدينة اضطرت للقبض على المبتعث السعودي في سبتمبر 2015 بعد أن تلقت بلاغا بدخوله في مشاحنة منزلية مع سيدة أمريكية أثناء وجوده داخل بيتها بشارع “رانش درايف”، ثم أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة على ارتكابه للجرائم المنسوبة له.

وأشارت “دنفر بوست” إلى أن السيدة الأمريكية اتصلت بالشرطة في مايو 2016 لاتهام المبتعث السعودي بالاعتداء عليها جنسيا وإجهاضها.

وقام فريق من المحققين الأمريكيين بتفنيد الاتهامات المنسوبة لـ (أ.أ) بمركز التحقيقات الخاصة، حتى ألقت الشرطة القبض عليه مرة أخرى هذا الأسبوع.