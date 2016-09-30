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القبض على مبتعث سعودي بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة أمريكية ومحاولة اختطافها وإجهاضها

30 سبتمبر, 2016 , 23:38 م
القبض على مبتعث سعودي بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة أمريكية ومحاولة اختطافها وإجهاضها
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صحيفة المرصد:أعلنت جامعة كولورادو استبعاد المبتعث السعودي (أ. أ.) من قوائمها لحين إشعار آخر، على خلفية قيام شرطة المدينة بإيداعه مركز العدالة الجنائية التابع لمقاطعة “إل باسو” بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة أمريكية ومحاولة اختطافها وإجهاضها.

وذكرت صحيفة “دنفر بوست”، الجمعة (30 سبتمبر 2016)، أن شرطة مدينة كولورادو سبرينج، التابعة لولاية كولورادو، قامت في (26 سبتمبر 2016) بتوجيه الاتهامات من الدرجة الأولى للمبتعث وفقاً لموقع عاجل.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن (أ. أ.) قَدِم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2014 بتأشيرة تلميذ بعد أن تم تسجيل اسمه بجامعة كولورادو لدراسة الهندسة الميكانيكية.

وتابعت الصحيفة أن شرطة المدينة اضطرت للقبض على المبتعث السعودي في سبتمبر 2015 بعد أن تلقت بلاغا بدخوله في مشاحنة منزلية مع سيدة أمريكية أثناء وجوده داخل بيتها بشارع “رانش درايف”، ثم أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة على ارتكابه للجرائم المنسوبة له.

وأشارت “دنفر بوست” إلى أن السيدة الأمريكية اتصلت بالشرطة في مايو 2016 لاتهام المبتعث السعودي بالاعتداء عليها جنسيا وإجهاضها.

وقام فريق من المحققين الأمريكيين بتفنيد الاتهامات المنسوبة لـ (أ.أ) بمركز التحقيقات الخاصة، حتى ألقت الشرطة القبض عليه مرة أخرى هذا الأسبوع.



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 47
    1 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    برحي 2017

    لا كل سعودي سعودي ولا كل أمريكي أمريكي ولا كل مبتعث مبتعث
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 46
    1 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    د ماجد

    انظر للتاريخ والان انظر للتاريخ الاخر هو ابتزاز ولانه عربي ومسلم تهم جزاف - ارى ان نغير وجهه الابتعاث غير امريكا
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  3. 45
    1 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 44
    1 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    مسمار

    حان الوقت لتحويل مبتعثينا لدول اخري قبل ان يصدرون جاستا اخر يخص السعودي المبتعث فالعداء اصبح واضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 43
    1 أكتوبر, 2016 , 1:18 ص

    فيافي

    تعليق ٣٥ اتركو المريض اولا بيان المرض عليه بكثره معرفاته تركوه المفقود مفقود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 42
    1 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص
    عدد التعليقات:14056

    قلم الحقيقه

    عندما تحضر قوافل حقائقك وصدقك ..
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  7. 41
    1 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    .....

    صدقت ياخالد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 40
    1 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    *********

    الله لا يبلانااااااا!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 39
    1 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    الى قلم الخنبقه

    قسم بالله ماهو معقول ... الا يبي يقنعنا بأفكاره.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  10. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    شيماء الأنيقة

    هم بلد الحرية وكل الجنسيات عندهم وش ذنب السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    خالد

    هاذي الصحراء يا قلم البهتان والكذب ارض الانبياء والطهارة والحرمين الشريفين لكن حقدك على هالارض اهلها ودينها باين تم فضحك باحد كتاباتك على كلمة النواصب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  12. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    محمد

    ما يدعى قلم الحقيقة يقول عن السعوديين بالمتصحرين والاخونج وهل يعرف ان حكامنا حفضهم الله وعلمائنا وشيوخنا وشعبنا كلة من هذه الارض الغالية الي كلها صحرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    .....

    هل انت لقيط او مشرد حتى تكره مجتمعك وتقسمهم بمسميات يفتخر فيها الصغير والكبير كلنا من الصحراء وﻻينكر اصله الى لقيط او مشرد قذفت به اﻻمواج ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص
    عدد التعليقات:14056

    قلم الحقيقه

    المقصود المريض ت 30 الله يشفيه
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  15. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    .....

    منهم المتصحرين يا خنبوقه واﻻخونج أسألك في كل خبر وتتهرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    .....

    لو مسك سجادة الصﻻه وترك الشرب والخراب انكانهم صادقين مع العلم اني اشك في مصداقيتهم ماحصل الي حصل خنبوقه المتصحر حامي اهلك وعرضك يالدجاجه الصقعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص
    عدد التعليقات:14056

    قلم الحقيقه

    29 \\\ نصيحة لك لوجه الله تعالى روح لأقرب عيادة نفسية لتتعالج فورآ حالتك يرثى لها. والله أقول هذا الكلام وأنني صادق فيه لاأمزح معك ولاأستهزىء بك.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  18. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بمعرف زايد الوايلي شفو كيف كلامه يستهزء بالسعوديين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    فضايح بعض الناس مالها نهاية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    عشتار بندر الحمدان

    الأخ سوابق .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    راصد

    قلة التعوعيه لماذا لا يوقع المبتعث على استمارات تبين ماله وماعليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    واحدمن الناس

    أنا غير مهتم علشان متظنوني مهتم للعلم فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص
    عدد التعليقات:14056

    قلم الحقيقه

    لكنه مجرد بلطجي من قطعان البلطجية المتصحرين عدو لحواءوعدو لكل نجاح تحققه على صعيدها الشخصي والوطني يكرهها كره العمى يحاربها على كافة الصعد لاوفقه الله
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  24. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    محمد

    ترانا مو ناقصين تشويه يا عاهات ، مشكلة اللي اول مره يسافر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    راصد

    لا اول مره ولا اخر مره القادم اعضم اصلا ماهم رايحين يتعلمون رايحين لسواد الوجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    مواطن محب لوطنه

    نتمنى ان تضاف لرؤيا2030 الغاءالابتعاث الذي فتح لكل من هب ودب وان يقتصرعلى التخصصات النادرة ماجستيرودكتوراةللمتفوقين اموال تهدر لوفتحت بها جامعات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص
    عدد التعليقات:14056

    قلم الحقيقه

    مثل هذا المجرم وأمثاله لو كان يحترم المرأة في بلاده ويقدرها ويعتبرها شريك فاعل معه يدآ بيد لما حصلت منه تلك الجريمة النكراء لأن وعيه وثقافته ستمنعه.
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  28. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    مفقود

    فيه دكتور ومتدين ومثقف بامريكا ومسجون لتحرشه بالاندونيسية, يعني كله على كله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    خاقا باقاال

    كل القضايا ضد السعوديين كيديه فالأمريكان معروفين بكذبهم بتلفيق القضايا حتى على بعضهم بالاتفاق مع المحامين لياخذوا الأموال من الضحايا ويتقاسمونها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص
    عدد التعليقات:14056

    قلم الحقيقه

    ضبع متصحر متحجر ودخل ربيع أكيد بيفتك في أول دجاجة خارجية أجنبية يشاهدها أمامه.
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  31. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    تعليق 1 من اللي يزيد الضغط على المملكة

    تدري من يزيد الضغط عليك هو اعلامك . بدل ما يتجاهل مثل هذي المواضيع ينقلها لك داخليا . لماذا الله اعلم فيه أشياء تحصل اليوم ما لها معنى .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    مفقود

    طيب وش فيها؟ البنت كافرة والمسلم اولى بها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  33. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    •¿•

    الأمريكان اذا عرفوا إن المبعث جنسيته سعودي لفقوا عليه قضايا حتى يبتزونه ماديا بأموال طائلة فالكثير يعطيهم أموال مرغما خوفا من القضاء والسلطات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    خليجي

    لو ماقالو سعودي قلت مماشي ومتعرف على سعودي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    ترامب

    الوحدة الحقيقية القائمة بين العرب هي وحدة الألم والدموع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    خليجي

    6الرويلي هههههههههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    خليجي

    لماذا لايثقف المبتعثون ويعلمو ان العلاقات والصداقات مع الجنس الاخر لاتستوجب اعمال جنسية على المبتعث ان يعطي سمعة حسنة عن نفسه ودينة ودولته واسرته
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  38. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    أدفع

    هيا أستلموا ؟؟؟؟ هوه إحنا ناقصين ؟؟؟ ماهو كفاية جاستا ؟؟؟ اقول رجعوا هالهمل وبلا بعثات بلا بطيخ .. هذولي مايدورون المرجله سافروا يدورون الدنفسه ؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  39. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    الجفاف العاطفي وما يعمل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    مفقود

    لو في امريكا هيئة امر بالمعروف ماصارت كذا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  41. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 23:59 م
    عدد التعليقات:7004

    الحرمان

    اهم شي تكون اكبر منك ثانيا ادفع الكفاله وافرك عن طريق ولايه ثانيه للسعوديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 23:54 م

    زايد الوايلي

    مستحيل يكون سعودي شكله ايراني ويبغون يلفقونها فينا ..الشعب السعودي حتى الكذب مايكذب وحياتهم كلها في المساجد والبيوت شعب مسلم مسالم صادق
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  43. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 23:54 م

    ناقد مش حاقد

    ههههه كنا نسب الجالية البنغالية واصبحنا اخس منهم في الخارج !
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  44. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 23:54 م

    سعد

    على المبتعثين التمسك بتعاليم الدين وتقوى الله وترك المعاصي لله اوﻻ ثم لحماية انفسم من فخ الصياد!! خاصه فخ الصياد اﻻمريكي في اﻻونه اﻻخيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    افاااااااااا

    لاتكون العجوز اللي تترقص قبل شوي على الشيلات .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 23:44 م

    مفقود

    هذا نتيجة الكبت والانغلاق اللي يعيشه الشاب هنا
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  47. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    ابو سعود باشا

    قديمة ،، لزيادة الضغط على المملكة .
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)

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