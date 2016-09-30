القبض على مبتعث سعودي بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة أمريكية ومحاولة اختطافها وإجهاضها

صحيفة المرصد:أعلنت جامعة كولورادو استبعاد المبتعث السعودي (أ. أ.) من قوائمها لحين إشعار آخر، على خلفية قيام شرطة المدينة بإيداعه مركز العدالة الجنائية التابع لمقاطعة “إل باسو” بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة أمريكية ومحاولة اختطافها وإجهاضها.
وذكرت صحيفة “دنفر بوست”، الجمعة (30 سبتمبر 2016)، أن شرطة مدينة كولورادو سبرينج، التابعة لولاية كولورادو، قامت في (26 سبتمبر 2016) بتوجيه الاتهامات من الدرجة الأولى للمبتعث وفقاً لموقع عاجل.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن (أ. أ.) قَدِم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2014 بتأشيرة تلميذ بعد أن تم تسجيل اسمه بجامعة كولورادو لدراسة الهندسة الميكانيكية.
وتابعت الصحيفة أن شرطة المدينة اضطرت للقبض على المبتعث السعودي في سبتمبر 2015 بعد أن تلقت بلاغا بدخوله في مشاحنة منزلية مع سيدة أمريكية أثناء وجوده داخل بيتها بشارع “رانش درايف”، ثم أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة على ارتكابه للجرائم المنسوبة له.
وأشارت “دنفر بوست” إلى أن السيدة الأمريكية اتصلت بالشرطة في مايو 2016 لاتهام المبتعث السعودي بالاعتداء عليها جنسيا وإجهاضها.
وقام فريق من المحققين الأمريكيين بتفنيد الاتهامات المنسوبة لـ (أ.أ) بمركز التحقيقات الخاصة، حتى ألقت الشرطة القبض عليه مرة أخرى هذا الأسبوع.
تعليقات ( 47 )
برحي 2017لا كل سعودي سعودي ولا كل أمريكي أمريكي ولا كل مبتعث مبتعث
د ماجدانظر للتاريخ والان انظر للتاريخ الاخر هو ابتزاز ولانه عربي ومسلم تهم جزاف - ارى ان نغير وجهه الابتعاث غير امريكا
أبو مصلفح الرياضمخالف
مسمارحان الوقت لتحويل مبتعثينا لدول اخري قبل ان يصدرون جاستا اخر يخص السعودي المبتعث فالعداء اصبح واضح
فيافيتعليق ٣٥ اتركو المريض اولا بيان المرض عليه بكثره معرفاته تركوه المفقود مفقود
عدد التعليقات:14056
قلم الحقيقهعندما تحضر قوافل حقائقك وصدقك ..
.....صدقت ياخالد
*********الله لا يبلانااااااا!!!!!!
الى قلم الخنبقهقسم بالله ماهو معقول ... الا يبي يقنعنا بأفكاره.
شيماء الأنيقةهم بلد الحرية وكل الجنسيات عندهم وش ذنب السعودي
خالدهاذي الصحراء يا قلم البهتان والكذب ارض الانبياء والطهارة والحرمين الشريفين لكن حقدك على هالارض اهلها ودينها باين تم فضحك باحد كتاباتك على كلمة النواصب
محمدما يدعى قلم الحقيقة يقول عن السعوديين بالمتصحرين والاخونج وهل يعرف ان حكامنا حفضهم الله وعلمائنا وشيوخنا وشعبنا كلة من هذه الارض الغالية الي كلها صحرا
.....هل انت لقيط او مشرد حتى تكره مجتمعك وتقسمهم بمسميات يفتخر فيها الصغير والكبير كلنا من الصحراء وﻻينكر اصله الى لقيط او مشرد قذفت به اﻻمواج ؟؟؟
عدد التعليقات:14056
قلم الحقيقهالمقصود المريض ت 30 الله يشفيه
.....منهم المتصحرين يا خنبوقه واﻻخونج أسألك في كل خبر وتتهرب
.....لو مسك سجادة الصﻻه وترك الشرب والخراب انكانهم صادقين مع العلم اني اشك في مصداقيتهم ماحصل الي حصل خنبوقه المتصحر حامي اهلك وعرضك يالدجاجه الصقعا
عدد التعليقات:14056
قلم الحقيقه29 \\\ نصيحة لك لوجه الله تعالى روح لأقرب عيادة نفسية لتتعالج فورآ حالتك يرثى لها. والله أقول هذا الكلام وأنني صادق فيه لاأمزح معك ولاأستهزىء بك.
خالدقلم البهتان والكذب داخل بمعرف زايد الوايلي شفو كيف كلامه يستهزء بالسعوديين
عشتار بندر الحمدانالأخ سوابق .
راصدقلة التعوعيه لماذا لا يوقع المبتعث على استمارات تبين ماله وماعليه
واحدمن الناسأنا غير مهتم علشان متظنوني مهتم للعلم فقط
عدد التعليقات:14056
قلم الحقيقهلكنه مجرد بلطجي من قطعان البلطجية المتصحرين عدو لحواءوعدو لكل نجاح تحققه على صعيدها الشخصي والوطني يكرهها كره العمى يحاربها على كافة الصعد لاوفقه الله
محمدترانا مو ناقصين تشويه يا عاهات ، مشكلة اللي اول مره يسافر
راصدلا اول مره ولا اخر مره القادم اعضم اصلا ماهم رايحين يتعلمون رايحين لسواد الوجه
مواطن محب لوطنهنتمنى ان تضاف لرؤيا2030 الغاءالابتعاث الذي فتح لكل من هب ودب وان يقتصرعلى التخصصات النادرة ماجستيرودكتوراةللمتفوقين اموال تهدر لوفتحت بها جامعات
عدد التعليقات:14056
قلم الحقيقهمثل هذا المجرم وأمثاله لو كان يحترم المرأة في بلاده ويقدرها ويعتبرها شريك فاعل معه يدآ بيد لما حصلت منه تلك الجريمة النكراء لأن وعيه وثقافته ستمنعه.
مفقودفيه دكتور ومتدين ومثقف بامريكا ومسجون لتحرشه بالاندونيسية, يعني كله على كله
خاقا باقاالكل القضايا ضد السعوديين كيديه فالأمريكان معروفين بكذبهم بتلفيق القضايا حتى على بعضهم بالاتفاق مع المحامين لياخذوا الأموال من الضحايا ويتقاسمونها
عدد التعليقات:14056
قلم الحقيقهضبع متصحر متحجر ودخل ربيع أكيد بيفتك في أول دجاجة خارجية أجنبية يشاهدها أمامه.
تعليق 1 من اللي يزيد الضغط على المملكةتدري من يزيد الضغط عليك هو اعلامك . بدل ما يتجاهل مثل هذي المواضيع ينقلها لك داخليا . لماذا الله اعلم فيه أشياء تحصل اليوم ما لها معنى .
مفقودطيب وش فيها؟ البنت كافرة والمسلم اولى بها
•¿•الأمريكان اذا عرفوا إن المبعث جنسيته سعودي لفقوا عليه قضايا حتى يبتزونه ماديا بأموال طائلة فالكثير يعطيهم أموال مرغما خوفا من القضاء والسلطات
خليجيلو ماقالو سعودي قلت مماشي ومتعرف على سعودي
ترامبالوحدة الحقيقية القائمة بين العرب هي وحدة الألم والدموع.
خليجي6الرويلي هههههههههههههههههه
خليجيلماذا لايثقف المبتعثون ويعلمو ان العلاقات والصداقات مع الجنس الاخر لاتستوجب اعمال جنسية على المبتعث ان يعطي سمعة حسنة عن نفسه ودينة ودولته واسرته
أدفعهيا أستلموا ؟؟؟؟ هوه إحنا ناقصين ؟؟؟ ماهو كفاية جاستا ؟؟؟ اقول رجعوا هالهمل وبلا بعثات بلا بطيخ .. هذولي مايدورون المرجله سافروا يدورون الدنفسه ؟؟
مفقودلو في امريكا هيئة امر بالمعروف ماصارت كذا
عدد التعليقات:7004
الحرماناهم شي تكون اكبر منك ثانيا ادفع الكفاله وافرك عن طريق ولايه ثانيه للسعوديه
زايد الوايليمستحيل يكون سعودي شكله ايراني ويبغون يلفقونها فينا ..الشعب السعودي حتى الكذب مايكذب وحياتهم كلها في المساجد والبيوت شعب مسلم مسالم صادق
ناقد مش حاقدههههه كنا نسب الجالية البنغالية واصبحنا اخس منهم في الخارج !
سعدعلى المبتعثين التمسك بتعاليم الدين وتقوى الله وترك المعاصي لله اوﻻ ثم لحماية انفسم من فخ الصياد!! خاصه فخ الصياد اﻻمريكي في اﻻونه اﻻخيره
افاااااااااالاتكون العجوز اللي تترقص قبل شوي على الشيلات .
مفقودهذا نتيجة الكبت والانغلاق اللي يعيشه الشاب هنا
ابو سعود باشاقديمة ،، لزيادة الضغط على المملكة .