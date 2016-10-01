بالفيديو : شاب فرنسي يحطم أجهزة آيفون 7 الجديد داخل إحدى محلات آبل

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب فرنسي يكسر آيفون 7 الجديد .

حيث أظهر الفيديو لحظة قيام شاب فرنسي بتكسير أجهزة آيفون 7 الجديد داخل إحدى محلات آبل ، ولم يكتفِ بجهاز واحد بل قام بكسر جميع الأجهزة وسط استغراب الموجودين ، وفي الأخير جاء أحد أفراد الأمن للتحدث معه ومعرفة سبب فعله الغريب .