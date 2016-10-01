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بالفيديو : شاب فرنسي يحطم أجهزة آيفون 7 الجديد داخل إحدى محلات آبل

1 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص
بالفيديو : شاب فرنسي يحطم أجهزة آيفون 7 الجديد داخل إحدى محلات آبل
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب فرنسي يكسر آيفون 7 الجديد .

حيث أظهر الفيديو لحظة قيام شاب فرنسي بتكسير أجهزة آيفون 7 الجديد داخل إحدى محلات آبل ، ولم يكتفِ بجهاز واحد بل قام بكسر جميع الأجهزة وسط استغراب الموجودين ، وفي الأخير جاء أحد أفراد الأمن للتحدث معه ومعرفة سبب فعله الغريب .



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    الليث الابيض

    ببلكة في راسه تنشب مخه اللي مايستحي
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  2. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    شيماء الأنيقة

    وين السبب
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  3. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص
    عدد التعليقات:7004

    الحرمان

    الي كسرهن جالكسي مفتح بالبن
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  4. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    شابم

    ددعوة شعبيه للشعب الخليجي العربي فالنتحد ونقاطع جميع المنتجات الامريكية ردا على قانون جستا فل يكون لنا كلمه. ان كنا رجال.سيارات ملابس اغذيه كماليات
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  5. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    محمد 266

    لا تجعلوا من السذج مشاهير.. ونفس الكلام على ايفون 7 .. مافيه شي نسه نفس اي اصدار
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  6. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    مفقود

    كله من ايران وجستا
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  7. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    اللي فهمته

    انه يقول هذي شركة أمريكية فاشلة . انا ثقافتي المانية لكن من نظرة الرجال نعرف خوافيه . الرجال يقول لا زلنا نستورد ونستخدم هذ التفاهات
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  8. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    الشهيد

    هذا سفر الفرنسي يكرهه الامريكان وجاستا 😂😁😀
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  9. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    جنوبية..🌻🌻

    وليش كسرها كملو الخبر مسوين حلقات للخبر تشويق يعني
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  10. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    شابم

    اجهزة ديكور دعايه لجذب الزبائن للمحل زي حركة وعد واخوها في القاهر ثم ا اشتهرت معلوم صديقOK
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  11. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    الشاويش عطيه

    طيب وش طلع السبب ؟؟؟ يعني ثقافتنا فرنسيه .. لاترجمه ولافهمنا السالفه
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  12. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    مفقود

    ياويلك من عذاب القبر
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