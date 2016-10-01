بالفيديو : شاب فرنسي يحطم أجهزة آيفون 7 الجديد داخل إحدى محلات آبل

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب فرنسي يكسر آيفون 7 الجديد .
حيث أظهر الفيديو لحظة قيام شاب فرنسي بتكسير أجهزة آيفون 7 الجديد داخل إحدى محلات آبل ، ولم يكتفِ بجهاز واحد بل قام بكسر جميع الأجهزة وسط استغراب الموجودين ، وفي الأخير جاء أحد أفراد الأمن للتحدث معه ومعرفة سبب فعله الغريب .
تعليقات ( 12 )
الليث الابيضببلكة في راسه تنشب مخه اللي مايستحي
شيماء الأنيقةوين السبب
عدد التعليقات:7004
الحرمانالي كسرهن جالكسي مفتح بالبن
شابمددعوة شعبيه للشعب الخليجي العربي فالنتحد ونقاطع جميع المنتجات الامريكية ردا على قانون جستا فل يكون لنا كلمه. ان كنا رجال.سيارات ملابس اغذيه كماليات
محمد 266لا تجعلوا من السذج مشاهير.. ونفس الكلام على ايفون 7 .. مافيه شي نسه نفس اي اصدار
مفقودكله من ايران وجستا
اللي فهمتهانه يقول هذي شركة أمريكية فاشلة . انا ثقافتي المانية لكن من نظرة الرجال نعرف خوافيه . الرجال يقول لا زلنا نستورد ونستخدم هذ التفاهات
الشهيدهذا سفر الفرنسي يكرهه الامريكان وجاستا 😂😁😀
جنوبية..🌻🌻وليش كسرها كملو الخبر مسوين حلقات للخبر تشويق يعني
شابماجهزة ديكور دعايه لجذب الزبائن للمحل زي حركة وعد واخوها في القاهر ثم ا اشتهرت معلوم صديقOK
الشاويش عطيهطيب وش طلع السبب ؟؟؟ يعني ثقافتنا فرنسيه .. لاترجمه ولافهمنا السالفه
مفقودياويلك من عذاب القبر