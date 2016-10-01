اختفاء مواطن في ظروف غامضة في تركيا وأسرته تطلب المساعدة في إيجاده

صحيفة المرصد: تعيش أسرة المواطن المفقود في تركيا أحمد علي آل الشيخ «65 عاما»، حالة ترقب لأخبار جديدة وتطورات في قضية اختفائه منذ يوم (الأربعاء) الماضي.

وتأتي تفاصيل الحادثة بعد توجه آل الشيخ للجمهورية التركية وإلى منطقة امينينو تحديداً ”بالقرب من السوق المصري“ في اسطنبول وفوجئت الأسرة باختفائه وانقطاع أخباره، ما دفعهم إلى اللجوء للقنصلية السعودية في اسطنبول لتبدأ رحلة البحث عنه.

ودعت أسرة آل الشيخ المواطنين المتواجدين في تركيا للبحث عنه ومتابعة قضية اختفائه، مشيرة إلى أنه تم تعميم حالة الاختفاء والبحث عنه بالتعاون مع الجهات الأمنية في تركيا وفقاً لصحيفة عكاظ .

وأكد علي ” 30 عاما ” نجل المفقود تقديم بلاغ رسمي إلى الأجهزة الامنية التركية وذلك بعد التواصل مع القنصلية السعودية.

وقال، أن القنصلية تفاعلت مع قضية اختفاء والده، منذ اللحظة الاولى، لافتا إلى أن القنصلية فرغت موظفا للتواصل مع الجهات التركية، مبينا، أنها تعمل جاهدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالقضية.

وذكر أن الأجهزة الامنية فتحت تحقيقا حول حادثة والده منذ يوم (الأربعاء) بهدف البحث عنه، و تعميم إسم والده على جميع المراكز الامنية، مضيفا، أن والده كان مع الاسرة وقت الاختفاء، حيث كانت الاسرة المكونة من 5 أشخاص ( ذكر و ثلاث إناث ) تتجول في المركز التجاري، بيد أن العائلة فوجئت باختفاء الوالد، مؤكدا أن والده يعاني منذ فترة قصيرة من مرض النسيان.