إغلي الموز واشربه.. وهذا ما يحدث لجسمك

صحيفة المرصد:إن مشكلة الأرق التي تواجه الإنسان من أصعب المشاكل، خصوصا عندما يتسبب ذلك الأرق في إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض التي ترتبط بقلة النوم التي تسبب بدورها في عدم نمو العضلات ولا تنمو خلايا الجسم أيضا بشكل صحي، ما يؤدي إلى عدم عمل أجهزة الجسم بشكل سليم ولن تستطيع القيام بدورها وعندها يصاب الإنسان بالعديد من الأمراض.

ولذلك قامت مجلة HealthyFood الأجنبية والعديد من المختصين في العلاجات البديلة والمستحضرات الطبيعية بأن تقوم بنشر تقرير طبي يحتوي على نصيحة لكل من يعاني من مشاكل الأرق وبالأخص حينما يواجه مشاكل جسدية ونفسية، لأن تلك المشاكل تعد من أهم الأشياء التي تسبب الأرق، فعندما يتعرض الإنسان لضغوط نفسية يصاب حينها بشد في العضلات.

وقامت المجلة بتسليط الضوء على أحد التقارير الطبية، الذي يشير إلى ضرورة غلي الموز بعد أن يتم تقشيره وغسله بشكل جيد ويقطع ويوضع في الماء حتى يتم غليه. ثم نقوم بشرب ذلك الماء قبل النوم وسوف نجد أن العضلات قد ارتخت بشكل طبيعي وهذا يساعد على التخلص من الأرق بشكل نهائي.

إن عدم حصول الإنسان على سعات النوم الكافية يسبب خللا في الجهاز العصبي.

يُشار إلى أن الموز يحتوي على المنغنيز والماغنيسيوم الطبيعي الذي يفرز في الماء عندما يغلى الموز به، وهذان العنصران من أهم العناصر التي تكون مسؤولة عن ارتخاء العضلات بصورة طبيعية ويتسبب أيضا بارتخاء عضلات المخ وبذلك يستطيع الإنسان النوم بشكل أسرع ويتم التخلص من الأرق المزعج بشكل نهائي.