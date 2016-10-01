القبض على أحد المتهمين ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحرق سيارة فاخرة بجدة

صحيفة المرصد: تمكن بحث مركز شرطة المتنزهات من ضبط أحد الشخصين الذين قاما بإشعال النار في إطارات تحت أحد السيارات الفارهه بحي المتنزهات بجدة .

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة،بأنه إشارة للمقطع المتداول المتضمن قيام شخصين باشعال النار في اطارات تحت سيارة وإحراقها ومن ثم الاختفاء من الموقع ،فعليه تم تشكيل فريق عمل أمني من الجهات ذات العلاقة بتوجيه مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن سالم القرني ومتابعة العميد عبدالوهاب العسيري .

وأضاف أن مركز شرطة المنتزهات تمكن من تحديد هويه المتهمان وضبط احدهم حيث كان في حالة تعاطي لمادة المسكر تم ايقافه لسماع اقواله لمعرفة دوافع قيامه بذلك تمهيدًا لإحالته لجهة الإختصاص وجاري احضار الاخر بعد تحديد هويته.