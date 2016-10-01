القبض على أحد المتهمين ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحرق سيارة فاخرة بجدة

صحيفة المرصد: تمكن بحث مركز شرطة المتنزهات من ضبط أحد الشخصين الذين قاما بإشعال النار في إطارات تحت أحد السيارات الفارهه بحي المتنزهات بجدة .
وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة،بأنه إشارة للمقطع المتداول المتضمن قيام شخصين باشعال النار في اطارات تحت سيارة وإحراقها ومن ثم الاختفاء من الموقع ،فعليه تم تشكيل فريق عمل أمني من الجهات ذات العلاقة بتوجيه مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن سالم القرني ومتابعة العميد عبدالوهاب العسيري .
وأضاف أن مركز شرطة المنتزهات تمكن من تحديد هويه المتهمان وضبط احدهم حيث كان في حالة تعاطي لمادة المسكر تم ايقافه لسماع اقواله لمعرفة دوافع قيامه بذلك تمهيدًا لإحالته لجهة الإختصاص وجاري احضار الاخر بعد تحديد هويته.
تعليقات ( 11 )
متابعيوجد عامل مشترك في اكثر الجرائم هو الونيت لماذا الونيت بالذات
عدد التعليقات:7007
الحرمانبدون كمرات ممكن تخمن والان مع التخمين ٩٠ بالميه انت عارفهم مين عدوك مين مين
المنصفالحقد هو السبب .. فقط
عدد التعليقات:397
أبوخالد السعودي / الدمامالحمد لله وشكرا من الأعماق لرجال الأمن ، مثل هذا المجرم ورفيقه الاعدام تعزيرا على طول مافي داعي تحقيق وسجن
ع . الحربيوالله لو أني مسئول لأقوم بحرقهم اللي هم راكبينه
ابو شنبما احرقو السيارة من الباب والطاقه اكيد في شي بينهم
ابو عنادمفسدين في الارض **** خلوهم عبره
الناقدتحيه وتقدير لرجال الأمن . . يجب أن يعلم المجرمين أن لامهرب لهم ،،
أبو طلالعشر سنين سجن قليلة بحقهم.
ابو فارساذا ضاعت الطاسه توقع اي شي
Talalحسبي الله ونعم الوكيل