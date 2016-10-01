  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

القبض على أحد المتهمين ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحرق سيارة فاخرة بجدة

1 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص
القبض على أحد المتهمين ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحرق سيارة فاخرة بجدة
  • 1٬354
  • 11
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تمكن بحث مركز شرطة المتنزهات من ضبط أحد الشخصين الذين قاما بإشعال النار في إطارات تحت أحد السيارات الفارهه بحي المتنزهات بجدة .

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة،بأنه إشارة للمقطع المتداول المتضمن قيام شخصين باشعال النار في اطارات تحت سيارة وإحراقها ومن ثم الاختفاء من الموقع  ،فعليه تم تشكيل فريق عمل أمني من الجهات ذات العلاقة بتوجيه مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن سالم القرني ومتابعة العميد عبدالوهاب العسيري .
وأضاف أن مركز شرطة المنتزهات تمكن من تحديد هويه المتهمان  وضبط احدهم حيث كان في حالة تعاطي لمادة المسكر   تم ايقافه لسماع اقواله  لمعرفة  دوافع قيامه بذلك تمهيدًا لإحالته لجهة الإختصاص وجاري احضار الاخر بعد تحديد هويته.



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    متابع

    يوجد عامل مشترك في اكثر الجرائم هو الونيت لماذا الونيت بالذات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 3:05 ص
    عدد التعليقات:7007

    الحرمان

    بدون كمرات ممكن تخمن والان مع التخمين ٩٠ بالميه انت عارفهم مين عدوك مين مين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 3:01 ص

    المنصف

    الحقد هو السبب .. فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 2:57 ص
    عدد التعليقات:397

    أبوخالد السعودي / الدمام

    الحمد لله وشكرا من الأعماق لرجال الأمن ، مثل هذا المجرم ورفيقه الاعدام تعزيرا على طول مافي داعي تحقيق وسجن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    ع . الحربي

    والله لو أني مسئول لأقوم بحرقهم اللي هم راكبينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص

    ابو شنب

    ما احرقو السيارة من الباب والطاقه اكيد في شي بينهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 2:31 ص

    ابو عناد

    مفسدين في الارض **** خلوهم عبره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    الناقد

    تحيه وتقدير لرجال الأمن . . يجب أن يعلم المجرمين أن لامهرب لهم ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 2:24 ص

    أبو طلال

    عشر سنين سجن قليلة بحقهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 2:21 ص

    ابو فارس

    اذا ضاعت الطاسه توقع اي شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 2:12 ص

    Talal

    حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم