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بالفيديو : لحظة سرقة سيارة “لاند كروزر” في حي النسيم بالرياض

1 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص
بالفيديو : لحظة سرقة سيارة “لاند كروزر” في حي النسيم بالرياض
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره صاحب سيارة لاند كروزر يوضح لحظة سرقتها بحي النسيم بالرياض .

هذا وقد رصد صاحب السيارة مبلغ 50 ألف ريال لمن يدل على مكانها ، مؤكداً أن سيارته لم تكن في وضع التشغيل .



تعليقات ( 4 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    مستشارك

    يجب معاقبة صاحب السياره يخليها في وضع التشغيل ثم يقول مكافئة لمن يعثر عليها ياخي طفي سيارتك وريح الناس والأمن منك الله لا يبلانا
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  2. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص

    سعد

    لا يمكن ان لا تكون في وضع التشغيل . الا في وضع التشغيل و المكيف شغال بعد!!!
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  3. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 3:23 ص

    ابوفهد

    الله يعوضك
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  4. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 3:21 ص

    مستحيل

    تكون ماهي شغاله يجب التاكد من المفتاح انه معه او لا
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