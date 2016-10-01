بالفيديو : لحظة سرقة سيارة “لاند كروزر” في حي النسيم بالرياض

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره صاحب سيارة لاند كروزر يوضح لحظة سرقتها بحي النسيم بالرياض .
هذا وقد رصد صاحب السيارة مبلغ 50 ألف ريال لمن يدل على مكانها ، مؤكداً أن سيارته لم تكن في وضع التشغيل .
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره صاحب سيارة لاند كروزر يوضح لحظة سرقتها بحي النسيم بالرياض .
هذا وقد رصد صاحب السيارة مبلغ 50 ألف ريال لمن يدل على مكانها ، مؤكداً أن سيارته لم تكن في وضع التشغيل .
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 4 )
مستشاركيجب معاقبة صاحب السياره يخليها في وضع التشغيل ثم يقول مكافئة لمن يعثر عليها ياخي طفي سيارتك وريح الناس والأمن منك الله لا يبلانا
سعدلا يمكن ان لا تكون في وضع التشغيل . الا في وضع التشغيل و المكيف شغال بعد!!!
ابوفهدالله يعوضك
مستحيلتكون ماهي شغاله يجب التاكد من المفتاح انه معه او لا