بالفيديو : لحظة سرقة سيارة “لاند كروزر” في حي النسيم بالرياض

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره صاحب سيارة لاند كروزر يوضح لحظة سرقتها بحي النسيم بالرياض .

هذا وقد رصد صاحب السيارة مبلغ 50 ألف ريال لمن يدل على مكانها ، مؤكداً أن سيارته لم تكن في وضع التشغيل .