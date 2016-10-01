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ما هو السر الذي طلب شيمون بيريز كشفه بعد وفاته؟

1 أكتوبر, 2016 , 4:03 ص
ما هو السر الذي طلب شيمون بيريز كشفه بعد وفاته؟
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة إسرائيلية أن رئيس البلاد السابق الراحل شمعون بيريز، عد نفسه صاحب مأثرة تفادي ضربة كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحضر لتوجيهها ضد منشآت إيران النووية.

وأكد صاحب هذا النبأ في مقالة نشرت بصحيفة “جيروساليم بوست” الإسرائيلية الجمعة 30 سبتمبر/أيلول أنه سمع من بيريز ذلك منذ عامين، إلا أن رئيس الدولة السابقة منع الإعلان عن ذلك في حياته وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وأفاد الكاتب أن بيريز أجاب حينها على سؤال بشأن أهم انجازاته الرئاسية بين عامي 2007 – 2014 بقوله :”منعت نتنياهو من الهجوم على إيران”.

وأوضح بيريز في هذا السياق “لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن استطيع القول لكم انه كان مستعدا لتوجيه ضربة وأنا اوقفته. أنا قلت له إن العواقب ستكون كارثية”، وسمح بيريز للكاتب بالكشف عن (هذا السر) بعد وفاته.

وكان رئيس الدولة السابق، وصاحب جائزة نوبل للسلام شمعون بيريز قد توفي مساء الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول عن عمر ناهز 93 نتيجة سكتة دماغية وجرت مراسم دفنه الجمعة 30 سبتمبر/ايلول في القدس بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن ما أعلنت عنه صحيفة ” جيروزاليم بوست” بأن إسرائيل خططت لقصف إيران منذ بضع سنين، ليس بجديد، حيث كتبت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” في أغسطس عام 2012 أن نتنياهو ووزير الدفاع حينها ايهود باراك كانا يميلان لتنفيذ هجوم على إيران خريف ذلك العام، إلا أنهما لم يحصلا على التأييد من قيادة الجيش والاستخبارات.

وبحسب معلومات القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، فرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعطى أوامره في عام 2010 لوضع القوات المسلحة في حالة تأهب لضربة فورية ضد المواقع النووية الإيرانية ، لكنه اصطدم ايضا حينها بممانعة من رئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي ورئيس الاستخبارات الخارجية الموساد مئير داغان.

ولم يؤكد نتنياهو الذي يعد من أشد المنتقدين لاتفاق تسوية البرنامج النووي بين السداسية وإيران، هذه الوقائع بتاتا، ولم ينفها أيضا، لكنه عبّر مرارا عن الاستعداد لاستعمال القوة العسكرية إذا دعت لضرورة لتحييد الأخطار النووية العسكرية الإيرانية.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 5:19 ص

    الشهيد

    حماس جماعه متطرفه ارهابيه
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  2. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 5:17 ص

    بنادول

    إلى جهنم وبئس المصير
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  3. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 5:15 ص
    عدد التعليقات:212

    الفارس ابو زيد

    مااكذب من الشيعه غير اليهود كل مناسبه يستغلونها بكذبه والله لو فيه عداوه بين ابليس والمشركين ماكانت هناك عداوه بين اليهود والمجوس
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  4. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 5:02 ص

    لله عظيم الحمد والثناء

    شاهدت صورته في كتاب يحمل عنوان ( تافهين إرهابيين )
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  5. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 4:58 ص

    الشهيد

    اذكر في سنه 1900 خضت حرب شيعيه اسرئيله ضد الكائنات الفضائيه اليوفو يا حمامه السلام
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  6. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 4:56 ص

    الشهيد

    كنت حمامه سلام
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  7. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 4:55 ص

    الشهيد

    ايه الله شمعون بيريز رض
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  8. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 4:55 ص

    الشهيد

    وانت منعت من دخول الحجاج الشيعه لاداء الطقوس الدينيه في اسرائيل
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  9. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 4:52 ص

    عبدالعزيز//

    ايران واسرائيل حبايب فهي من دعمت ايران بحرب العراق بالسلاح وهي من تمد اسرائيل بالبترول الهدف واحد عدائهم للاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 4:40 ص

    توت

    ليتهم قصفو ايران واذناب ايران والي يقول حرام انهم مسلمين اقوله اركد مافيه احد يسب الصحابه مسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 4:37 ص

    فبركه يهوديه
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  12. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 4:28 ص

    عبدالرحمن محمد السنيدي

    استغفروا ربكم ،، وصلوا على النبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 4:21 ص

    ابن سبأ

    كذب اليهود و المجوس دين واحد.
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  14. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 4:20 ص

    شيهانة

    كيف عرفوا السـربعد توفى؟
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  15. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 4:17 ص

    يا راااقل

    ودي اصدق بس قووية
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