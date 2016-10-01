صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن صندوق التنمية العقارية يستعد للإعلان عن برامج ومنتجات جديدة وصفتها بـ “المفاجئة” و”السارة” للمواطنين في العشرين من شهر المحرم المقبل، فيما لم تفصح عن طبيعة تلك المنتجات والبرامج، لكنها اعتبرت أن فيها فوائد للمستحقين.
و أشارت صحيفة”الإقتصادية” ,أن الإعلان عن المنتجات الجديدة مرهون بموافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري الذي سيعقد اجتماعه خلال الشهر المقبل للموافقة على استراتيجية الصندوق وخطته المقبلة التي تتضمن المنتجات الجديدة، وطريقة تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية.
ومعلوم أن صندوق التنمية العقارية قدم خلال الفترة الماضية عديدا من المبادرات في سبيل دعم إسكان المواطنين، وتيسير تملكهم المسكن، في الوقت الذي ينتظر فيه عدد كبير من المستحقين.
وكان أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية وعد المواطنين في قوائم الانتظار بعودة القروض السكنية قريبا، مؤكدا أن “الصندوق يعمل على موضوع أكبر من عودة قروض فقط، بل هو يشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية”.
وقال اليوسف حينها، إن هيكلة عمل الصندوق ستكون نتائجه طيبة وفي مصلحة المواطنين جميعا، مشيرا إلى أن الصندوق يستعد خلال الفترة المقبلة لإنهاء استراتيجيته العامة ومراحل تحوله إلى مؤسسة تمويلية، ثم عرضها أمام المستفيدين عبر وسائل الإعلام، لتشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية.
وأشار إلى أن عملية التحول إلى مؤسسة مالية قائمة، مبينا أن الصندوق سيعرض استراتيجيته ومراحلها نحو التحول قريبا، في وقت يعمل الصندوق عبر استراتيجيته على إيجاد منتجات عديدة وجديدة تخدم ما يقارب 500 ألف مواطن بقوائم الانتظار، ولتخدم الفئة الأكبر ممن يمتلكون أراضي ويستعدون للبناء.
“الصندوق العقاري”: منتجات جديدة و «مفاجئة سارة» للمواطنين بعد 21 يوما
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن صندوق التنمية العقارية يستعد للإعلان عن برامج ومنتجات جديدة وصفتها بـ “المفاجئة” و”السارة” للمواطنين في العشرين من شهر المحرم المقبل، فيما لم تفصح عن طبيعة تلك المنتجات والبرامج، لكنها اعتبرت أن فيها فوائد للمستحقين.
تعليقات ( 31 )
عبدالله بن جلاالخوف تزيدون غم على الغم
خليجيبينزلو لكم منتج يسعدكم وسار هذا اذا صدقو ولاكن الشروط ماتنطبق على اي حد فيكم لماذا لاتحل مشكلة السكن بتوزيع وحدات ومنح قروض بدون شروط تعجيزية
ابو بدرالصندوق الاسود لم يتم العثور عليه مازال مفقود من عدة سنوات
خليجياستغرب من غيبوبة العقاري كيف ينزل منتجات جديدة ولا وجود لزبائن وضع شروط لاتنطبق على اي مواطن يعني منتجات نقدر نقول عنها انتهى تاريخها ويجب اتلافها
ندى🌺سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🌺 الله يرزق الجميع من واسع فضله.
خليجيدول الخليج المجاورة تمنح المواطن مايقارب مليون ريال ولا تسترد سحب وشراء الاراضي الزراعية المحيطة بالمدن وتطويرها وتوزيعها للمواطن بقيمة التكلف كظواحي
صاحب الحقيقةلا نتوقع صدور اي قرارات تصب في مصلحة المواطن إنما في مصلحة تجار العقار و المطورين وهذا فقط لمحاولة منع انهيار السوق العقاري وعودة الأسعار الحقيقية
خليجيالاصرار على شرط الكفيل سيكون الشعب كافل ومكفول القرض المفترض قيمتة مليون ولا يسترد مفترض البنك يمنح قرض ثاني بعد25عام لمن يسدد بانتظام ليشجعهم لاكفيل
السعوديمافي بصيص من الامل مشان نصدق كله حكي
خليجيحق كل مواطن الحصول على سكن بالذات متوسطي ومحدودي الدخل بدون فوائد ولايشترط وجود كفيل الدوله هي من يكفل ويكتفى برهن العقار, وشرط الكفيل تعجيزي من سيكفل
الناقدلقد أسمعت لوناديت حياً . . ولكن لاحياة لمن تنادي !!
خليجيشروط راتب فوق 10.000 ريال واستقطاع يتجاوز3.000 شهري وجود كفيل والقرض من البنك التجاري استأجار سكن اوفر وارحم كذلك اصحاب الدخل المحدود لابد من كفيل ---
خليجيياكثر منتجاتكم كل يوم منتج ولاارى المواطن استفاد منها منتجاتكم نعم كثيرة لاكنها ليست للبيع وضعتو شروط تعجيزيه لاتنطبق لاعلى الغني ولا الفقير--- يتبع
ههههههههههاللي في الصورة قبور او منازل اضرحة مصر مثلها بس بدون كهرباء
زائرالله كريم : المره هاذى ابى التخديره ****عشان مجلس لين اتئكد من مفعولها
كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعودان شاء الله خيرا
المزنيارب ارزقني بمنزل وزوج .
باديولا مره قلتوا زياده في رواتب المتقاعدين.
عدد التعليقات:4005
بدورالله يرزق كل محتاج باْذن الله تعالى
لله عظيم الحمد والثناء( الله ييسر أمور الجميع ) الخير سيعم الجميع بإذن الله
باديهذا أنتوا دائما وأبدا زياده في العقوبات المروريه وزياده في الرسوم وزياده في الكهرباء وزياده في رسوم المياه المالحه وزياده في رسوم المشي.
ابو زابنأيهم ﻻ توهمون المواطن بالوعود فلا يحصل شي من هاذي الوعود
Zzzzلافرحة بعد اليوم
المزن🌷اللهم بشرنا بما يسرنا ، واصرف عنا مايضرنا . يارب تفرج هم المهمومين وتقضي دين المدينين ، وترزق المحتاجين، آمين يارب العالمين، وتحقق الأماني .🌷
المزن🌷اللهم أرزقنا الجنة وما قرب إليها🌷
احمدمستحيل نصدق هذا الصندوق ****
المزن🌷أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لاشريك له،له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير ، اللهم نسألك خير هذااليوم وخير مابعده ،ونعوذ بك من شره وشر مابعده.🌷
السلطان ،،،والله ما ارهيت
عدد التعليقات:3284
ولدالشيوخرب ابني لي عندك بيتا في الجنه..