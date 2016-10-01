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“الصندوق العقاري”: منتجات جديدة و «مفاجئة سارة» للمواطنين بعد 21 يوما

1 أكتوبر, 2016 , 6:19 ص
“الصندوق العقاري”: منتجات جديدة و «مفاجئة سارة» للمواطنين بعد 21 يوما
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن صندوق التنمية العقارية يستعد للإعلان عن برامج ومنتجات جديدة وصفتها بـ “المفاجئة” و”السارة” للمواطنين في العشرين من شهر المحرم المقبل، فيما لم تفصح عن طبيعة تلك المنتجات والبرامج، لكنها اعتبرت أن فيها فوائد للمستحقين.
و أشارت صحيفة”الإقتصادية” ,أن الإعلان عن المنتجات الجديدة مرهون بموافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري الذي سيعقد اجتماعه خلال الشهر المقبل للموافقة على استراتيجية الصندوق وخطته المقبلة التي تتضمن المنتجات الجديدة، وطريقة تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية.
ومعلوم أن صندوق التنمية العقارية قدم خلال الفترة الماضية عديدا من المبادرات في سبيل دعم إسكان المواطنين، وتيسير تملكهم المسكن، في الوقت الذي ينتظر فيه عدد كبير من المستحقين.
وكان أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية وعد المواطنين في قوائم الانتظار بعودة القروض السكنية قريبا، مؤكدا أن “الصندوق يعمل على موضوع أكبر من عودة قروض فقط، بل هو يشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية”.
وقال اليوسف حينها، إن هيكلة عمل الصندوق ستكون نتائجه طيبة وفي مصلحة المواطنين جميعا، مشيرا إلى أن الصندوق يستعد خلال الفترة المقبلة لإنهاء استراتيجيته العامة ومراحل تحوله إلى مؤسسة تمويلية، ثم عرضها أمام المستفيدين عبر وسائل الإعلام، لتشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية.
وأشار إلى أن عملية التحول إلى مؤسسة مالية قائمة، مبينا أن الصندوق سيعرض استراتيجيته ومراحلها نحو التحول قريبا، في وقت يعمل الصندوق عبر استراتيجيته على إيجاد منتجات عديدة وجديدة تخدم ما يقارب 500 ألف مواطن بقوائم الانتظار، ولتخدم الفئة الأكبر ممن يمتلكون أراضي ويستعدون للبناء.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    عبدالله بن جلا

    الخوف تزيدون غم على الغم
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  2. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 7:25 ص

    خليجي

    بينزلو لكم منتج يسعدكم وسار هذا اذا صدقو ولاكن الشروط ماتنطبق على اي حد فيكم لماذا لاتحل مشكلة السكن بتوزيع وحدات ومنح قروض بدون شروط تعجيزية
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  3. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    ابو بدر

    الصندوق الاسود لم يتم العثور عليه مازال مفقود من عدة سنوات
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  4. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 7:18 ص

    خليجي

    استغرب من غيبوبة العقاري كيف ينزل منتجات جديدة ولا وجود لزبائن وضع شروط لاتنطبق على اي مواطن يعني منتجات نقدر نقول عنها انتهى تاريخها ويجب اتلافها
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  5. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 7:15 ص

    ندى

    🌺سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم🌺 الله يرزق الجميع من واسع فضله.
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  6. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    خليجي

    دول الخليج المجاورة تمنح المواطن مايقارب مليون ريال ولا تسترد سحب وشراء الاراضي الزراعية المحيطة بالمدن وتطويرها وتوزيعها للمواطن بقيمة التكلف كظواحي
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  7. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    ****من وزارة الاسكان في تصريحاتها وتعقيداتها.. خلاص بطلنا من السكن من زمان
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  8. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 7:12 ص

    صاحب الحقيقة

    لا نتوقع صدور اي قرارات تصب في مصلحة المواطن إنما في مصلحة تجار العقار و المطورين وهذا فقط لمحاولة منع انهيار السوق العقاري وعودة الأسعار الحقيقية
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  9. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 7:10 ص

    خليجي

    الاصرار على شرط الكفيل سيكون الشعب كافل ومكفول القرض المفترض قيمتة مليون ولا يسترد مفترض البنك يمنح قرض ثاني بعد25عام لمن يسدد بانتظام ليشجعهم لاكفيل
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  10. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص

    السعودي

    مافي بصيص من الامل مشان نصدق كله حكي
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  11. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 7:04 ص

    خليجي

    حق كل مواطن الحصول على سكن بالذات متوسطي ومحدودي الدخل بدون فوائد ولايشترط وجود كفيل الدوله هي من يكفل ويكتفى برهن العقار, وشرط الكفيل تعجيزي من سيكفل
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  12. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 6:59 ص

    الناقد

    لقد أسمعت لوناديت حياً . . ولكن لاحياة لمن تنادي !!
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  13. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 6:58 ص

    خليجي

    شروط راتب فوق 10.000 ريال واستقطاع يتجاوز3.000 شهري وجود كفيل والقرض من البنك التجاري استأجار سكن اوفر وارحم كذلك اصحاب الدخل المحدود لابد من كفيل ---
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  14. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 6:58 ص

    سوف ننسى الفرح ,,, وتكثر الاه
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  15. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 6:53 ص

    خليجي

    ياكثر منتجاتكم كل يوم منتج ولاارى المواطن استفاد منها منتجاتكم نعم كثيرة لاكنها ليست للبيع وضعتو شروط تعجيزيه لاتنطبق لاعلى الغني ولا الفقير--- يتبع
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  16. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 6:51 ص

    هههههههههه

    اللي في الصورة قبور او منازل اضرحة مصر مثلها بس بدون كهرباء
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  17. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 6:51 ص

    زائر

    الله كريم : المره هاذى ابى التخديره ****عشان مجلس لين اتئكد من مفعولها
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  18. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 6:48 ص

    كنا نفكر نشتري الاثان من كثر الوعود

    ان شاء الله خيرا
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  19. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 6:46 ص

    المزن

    يارب ارزقني بمنزل وزوج .
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  20. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 6:44 ص

    بادي

    ولا مره قلتوا زياده في رواتب المتقاعدين.
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  21. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 6:44 ص
    عدد التعليقات:4005

    بدور

    الله يرزق كل محتاج باْذن الله تعالى
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  22. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    لله عظيم الحمد والثناء

    ( الله ييسر أمور الجميع ) الخير سيعم الجميع بإذن الله
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  23. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    بادي

    هذا أنتوا دائما وأبدا زياده في العقوبات المروريه وزياده في الرسوم وزياده في الكهرباء وزياده في رسوم المياه المالحه وزياده في رسوم المشي.
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  24. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 6:37 ص

    ابو زابن

    أيهم ﻻ توهمون المواطن بالوعود فلا يحصل شي من هاذي الوعود
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  25. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 6:33 ص

    Zzzz

    لافرحة بعد اليوم
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  26. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 6:31 ص

    المزن

    🌷اللهم بشرنا بما يسرنا ، واصرف عنا مايضرنا . يارب تفرج هم المهمومين وتقضي دين المدينين ، وترزق المحتاجين، آمين يارب العالمين، وتحقق الأماني .🌷
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  27. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 6:29 ص

    المزن

    🌷اللهم أرزقنا الجنة وما قرب إليها🌷
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  28. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 6:28 ص

    احمد

    مستحيل نصدق هذا الصندوق ****
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  29. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 6:27 ص

    المزن

    🌷أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لاشريك له،له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير ، اللهم نسألك خير هذااليوم وخير مابعده ،ونعوذ بك من شره وشر مابعده.🌷
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  30. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 6:25 ص

    السلطان ،،،

    والله ما ارهيت
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  31. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 6:23 ص
    عدد التعليقات:3284

    ولدالشيوخ

    رب ابني لي عندك بيتا في الجنه..
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)

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