“الصندوق العقاري”: منتجات جديدة و «مفاجئة سارة» للمواطنين بعد 21 يوما

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن صندوق التنمية العقارية يستعد للإعلان عن برامج ومنتجات جديدة وصفتها بـ “المفاجئة” و”السارة” للمواطنين في العشرين من شهر المحرم المقبل، فيما لم تفصح عن طبيعة تلك المنتجات والبرامج، لكنها اعتبرت أن فيها فوائد للمستحقين.

و أشارت صحيفة”الإقتصادية” ,أن الإعلان عن المنتجات الجديدة مرهون بموافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري الذي سيعقد اجتماعه خلال الشهر المقبل للموافقة على استراتيجية الصندوق وخطته المقبلة التي تتضمن المنتجات الجديدة، وطريقة تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية.

ومعلوم أن صندوق التنمية العقارية قدم خلال الفترة الماضية عديدا من المبادرات في سبيل دعم إسكان المواطنين، وتيسير تملكهم المسكن، في الوقت الذي ينتظر فيه عدد كبير من المستحقين.

وكان أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية وعد المواطنين في قوائم الانتظار بعودة القروض السكنية قريبا، مؤكدا أن “الصندوق يعمل على موضوع أكبر من عودة قروض فقط، بل هو يشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية”.

وقال اليوسف حينها، إن هيكلة عمل الصندوق ستكون نتائجه طيبة وفي مصلحة المواطنين جميعا، مشيرا إلى أن الصندوق يستعد خلال الفترة المقبلة لإنهاء استراتيجيته العامة ومراحل تحوله إلى مؤسسة تمويلية، ثم عرضها أمام المستفيدين عبر وسائل الإعلام، لتشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية.

وأشار إلى أن عملية التحول إلى مؤسسة مالية قائمة، مبينا أن الصندوق سيعرض استراتيجيته ومراحلها نحو التحول قريبا، في وقت يعمل الصندوق عبر استراتيجيته على إيجاد منتجات عديدة وجديدة تخدم ما يقارب 500 ألف مواطن بقوائم الانتظار، ولتخدم الفئة الأكبر ممن يمتلكون أراضي ويستعدون للبناء.