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مفاجأة …الأهلي يستغني عن جوميز ويعيد جروس !

1 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص
مفاجأة …الأهلي يستغني عن جوميز ويعيد جروس !
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صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية توصل مسيرو النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع المدرب السويسري «كريستيان جروس» للعودة إلى تدريب الفريق مجدداً بعد أربعة أشهر فقط من خروجه الأخير عقب نهاية عقده السابق ورفضه لتجديد العقد، فيما اتفق الأهلاويون مع المدرب الحالي جوميز على إنهاء عقده بالتراضي.
ووفقا لصحيفة “الجزيرة” ,كان التحرك الأهلاوي مفاجئا لكافة المتابعين خصوصاً وأن المدرب البرتغالي جوميز وجد دعماً كبيراً من الإدارة واللاعبين في الفترة الأخيرة على الرغم من سلسلة النتائج السلبية، حيث طالبوا بالصبر عليه خصوصاً وأن مبارياته مع الفريق لم تتجاوز حتى الآن الست مباريات.
وكانت أخبار عودة المدرب السويسري جروس قد لقيت قبولاً كبيراً من الجماهير الأهلاوية التي أبدت سعادتها بعودة المدرب الذي حقق بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الأهلي في الموسم الرياضي المنصرم.



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