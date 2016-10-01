صحيفة المرصد: كشفت وزارة الإسكان استثناء المتقدمين لمنتج «قرض» الذي توفره الوزارة من القرض المعجل الذي ستكون أولويته الأولى لصالح المنتظرين في قائمة صندوق التنمية العقارية البالغ عددهم نحو 305 آلاف منتظر.
و بحسب صحيفة “عكاظ” , ألمحت الوزارة في تغريدة لها عبر حساب تابع لها في «تويتر» إلى احتمالية إدخال المتقدمين على منتج «أرض» ضمن المستفيدين من القرض المعجل، على أن تكون أولويتهم بعد المنتظرين في قوائم «الصندوق العقاري».
إيضاحات الوزارة جاءت في أعقاب استفسارات كثيرة تلقتها من المواطنين بعد توقيع اتفاقية يوم الأحد الماضي بين «الصندوق العقاري» و«مصرف الراجحي»، الذي وضع شروطا من بينها دفع 30% من قيمة العقار دفعةً مقدمة، مع تحويل راتب المستفيد للمصرف، إضافة إلى المبالغ بنظام المرابحة العقارية عن طريق التقسيط لمدة 20 سنة بنسبة ربح 4.5%. وحول هذا الإجراء الذي أوضحته وزارة الإسكان وصف عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالإله مؤمنة هذه الخطوة بأنها ستنعكس إيجابا على الاقتصاد، كونها أخذت طابع توسيع الشريحة المستفيدة من القرض المعجل، مضيفا: «الحركة العقارية الحالية بدأت تدخل في حالة من الركود؛ لذلك فإن القروض تعد واحدة من أدوات التنوع التي تسهم في تنشيط الحركة العقارية خلال الفترة القادمة».
وشدد خلال حديثه على أهمية وضع آليات تحد من التعقيدات والاشتراطات التي قد تواجه البرنامج، مع التأكد من مواكبة الملاءة المالية للبرنامج.
وزارة الإسكان: استثناء المتقدمين لمنتج «قرض» من «المعجل».. واتاحته لأصحاب الأراضي
صحيفة المرصد: كشفت وزارة الإسكان استثناء المتقدمين لمنتج «قرض» الذي توفره الوزارة من القرض المعجل الذي ستكون أولويته الأولى لصالح المنتظرين في قائمة صندوق التنمية العقارية البالغ عددهم نحو 305 آلاف منتظر.
تعليقات ( 21 )
حسين الحسينياذا كانت النسبة 4.5علئ عشرين سنه تطلع 90بالمائة يعني تاخذ 500000وترجع 900000 نسبه الفائدة حوالي 400000ريال ومع 30بالمائة مقدمه يعني مبلغ خيالي الله
أجامل أياميأيوه هذي الأخبار الساره
قلتتابعت الوافدة ووجدة لاجد يشكو من السكن وتابعت المواطن وليقيتهم غصب من ضغطين ببيت الوالد او الوالدة ولي طلع بشقه لحقته الديون ونهارت حياته
عدد التعليقات:14076
عمر السميرياتوقع ان يسهم هذا القرار في رفع اسعار الاراضي مجددا
عدد التعليقات:14076
عمر السميريصبحكم الله بالخير جميعا
خليجيالمواطن يأتي ب30% من اصحاب تقسيط بطاقات الاتصال لماذ لايلغى الشرط ويخصم من تثمين قيمة العقار ال30% وتنتهي المشكلة ولايتركون لقمة لاصحاب مكاتب التقسيط
كلاسكيعني 4.5 ياخذ ***عليك
خليجينسبة الفائدة في نهاية العقد تكون تجاوزت 50% يعني مافيش ورث
السموانا من وين لي 30 بالميه ي****
Talalوزارة الاسكات قرقر كثير فكر مافيه ياخي قولوها بصراحة قولو مافيه سكن وخلاص ليش اللف والدوران
سترتفع قيمة للاراضى والله اعلماذا كانت النسبه 4.5% للمصرف على مدى 20 سنه فستعلق المقترض بفوائد مما يجعل تكلفة السكن مبالغ بها والله اعلم.
الحقيقةمخالف للنشر
هههههههههمخالف للنشر
قلتممكن طلب رجاء لانريد مهداءات نريد انتهت معاملة المتقدمين ونستقبل الجدد اقصدخلاص ندخل االفعل ونترك تويتر وتغريدات خلفنا صارت التغريدات وسيلة المسؤل
خليجيمفترض يحصل المواطن على قرض سكني قبل سن 35
خليجيماوراء الاسكان الا الفواجع يااسكان غيرو طريقة تفكيركم للحلول اعطو الفرصة للجميع واعملو مميزات عند سداد كامل المبلغ وبدون انقطاع بالسداد كمنح قرض ثاني
الحربيمخالف للنشر
ابو صبامخالف للنشر
77وضحوا اكثر