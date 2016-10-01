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وزارة الإسكان: استثناء المتقدمين لمنتج «قرض» من «المعجل».. واتاحته لأصحاب الأراضي

1 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص
وزارة الإسكان: استثناء المتقدمين لمنتج «قرض» من «المعجل».. واتاحته لأصحاب الأراضي
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صحيفة المرصد: كشفت وزارة الإسكان استثناء المتقدمين لمنتج «قرض» الذي توفره الوزارة من القرض المعجل الذي ستكون أولويته الأولى لصالح المنتظرين في قائمة صندوق التنمية العقارية البالغ عددهم نحو 305 آلاف منتظر.
و بحسب صحيفة “عكاظ” , ألمحت الوزارة في تغريدة لها عبر حساب تابع لها في «تويتر» إلى احتمالية إدخال المتقدمين على منتج «أرض» ضمن المستفيدين من القرض المعجل، على أن تكون أولويتهم بعد المنتظرين في قوائم «الصندوق العقاري».
إيضاحات الوزارة جاءت في أعقاب استفسارات كثيرة تلقتها من المواطنين بعد توقيع اتفاقية يوم الأحد الماضي بين «الصندوق العقاري» و«مصرف الراجحي»، الذي وضع شروطا من بينها دفع 30% من قيمة العقار دفعةً مقدمة، مع تحويل راتب المستفيد للمصرف، إضافة إلى المبالغ بنظام المرابحة العقارية عن طريق التقسيط لمدة 20 سنة بنسبة ربح 4.5%. وحول هذا الإجراء الذي أوضحته وزارة الإسكان وصف عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالإله مؤمنة هذه الخطوة بأنها ستنعكس إيجابا على الاقتصاد، كونها أخذت طابع توسيع الشريحة المستفيدة من القرض المعجل، مضيفا: «الحركة العقارية الحالية بدأت تدخل في حالة من الركود؛ لذلك فإن القروض تعد واحدة من أدوات التنوع التي تسهم في تنشيط الحركة العقارية خلال الفترة القادمة».
وشدد خلال حديثه على أهمية وضع آليات تحد من التعقيدات والاشتراطات التي قد تواجه البرنامج، مع التأكد من مواكبة الملاءة المالية للبرنامج.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    حسين الحسيني

    اذا كانت النسبة 4.5علئ عشرين سنه تطلع 90بالمائة يعني تاخذ 500000وترجع 900000 نسبه الفائدة حوالي 400000ريال ومع 30بالمائة مقدمه يعني مبلغ خيالي الله
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  2. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    أجامل أيامي

    أيوه هذي الأخبار الساره
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  3. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    قلت

    تابعت الوافدة ووجدة لاجد يشكو من السكن وتابعت المواطن وليقيتهم غصب من ضغطين ببيت الوالد او الوالدة ولي طلع بشقه لحقته الديون ونهارت حياته
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  4. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:14076

    عمر السميري

    اتوقع ان يسهم هذا القرار في رفع اسعار الاراضي مجددا
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  5. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:14076

    عمر السميري

    صبحكم الله بالخير جميعا
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  6. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    ماتلاحظون ان الصندوق العقاري ووزارة الاسكان يطلعون مع بعض بالتصاريح ويختفون مع بعض .. يعني ما خذين الشعب طقطقة
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  7. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص

    خليجي

    المواطن يأتي ب30% من اصحاب تقسيط بطاقات الاتصال لماذ لايلغى الشرط ويخصم من تثمين قيمة العقار ال30% وتنتهي المشكلة ولايتركون لقمة لاصحاب مكاتب التقسيط
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  8. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص

    كلاسك

    يعني 4.5 ياخذ ***عليك
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  9. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    خليجي

    نسبة الفائدة في نهاية العقد تكون تجاوزت 50% يعني مافيش ورث
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  10. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    السم

    وانا من وين لي 30 بالميه ي****
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  11. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    Talal

    وزارة الاسكات قرقر كثير فكر مافيه ياخي قولوها بصراحة قولو مافيه سكن وخلاص ليش اللف والدوران
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  12. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    سترتفع قيمة للاراضى والله اعلم

    اذا كانت النسبه 4.5% للمصرف على مدى 20 سنه فستعلق المقترض بفوائد مما يجعل تكلفة السكن مبالغ بها والله اعلم.
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  13. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    الحقيقة

    مخالف للنشر
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  14. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 10:20 ص

    ههههههههه

    مخالف للنشر
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  15. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص

    قلت

    ممكن طلب رجاء لانريد مهداءات نريد انتهت معاملة المتقدمين ونستقبل الجدد اقصدخلاص ندخل االفعل ونترك تويتر وتغريدات خلفنا صارت التغريدات وسيلة المسؤل
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  16. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    خليجي

    مفترض يحصل المواطن على قرض سكني قبل سن 35
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  17. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 10:00 ص

    خليجي

    ماوراء الاسكان الا الفواجع يااسكان غيرو طريقة تفكيركم للحلول اعطو الفرصة للجميع واعملو مميزات عند سداد كامل المبلغ وبدون انقطاع بالسداد كمنح قرض ثاني
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  18. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 9:59 ص

    متقاعد ياعالم 40 سنه دون حتي غرفه واحده لاولادي ارحمو شيبتنا واتركو الضحك علينا (اتقو يوما ترجعون الي الله) والله دموعي علي شاشه الجوال
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  19. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 9:57 ص

    الحربي

    مخالف للنشر
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  20. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 9:57 ص

    ابو صبا

    مخالف للنشر
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  21. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 9:55 ص

    77

    وضحوا اكثر
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