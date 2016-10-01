شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

الجزيرة-سعود الماضي
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تعليقات ( 3 )
عدد التعليقات:7011
الحرمانمن السخاء والكرم ان تتورع عن مابيد الناس ولا تنظر لمي يملكون تكون عينك مليانه وانا كذلك ماعدي حاجتين اغبط من يملكهم المعدد ومالك القصر اخرته قطنه
عدد التعليقات:7011
الحرمانكاركتير منال محمد فعلا دائم العاطل والداشر وووو بسبب من يصادق ويماشي لكن قد نرضي ونتنازل لكي لا يختلط بمن هم اطقع منه شلته او شلته
عدد التعليقات:7011
الحرمانالسلام عليكم وصباح الخير