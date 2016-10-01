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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

1 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-عبد الله المرزوق

5

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-كاريكاتير

11

الوطن-خالد

12

الوطن- هنداوي



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:7011

    الحرمان

    من السخاء والكرم ان تتورع عن مابيد الناس ولا تنظر لمي يملكون تكون عينك مليانه وانا كذلك ماعدي حاجتين اغبط من يملكهم المعدد ومالك القصر اخرته قطنه
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  2. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:7011

    الحرمان

    كاركتير منال محمد فعلا دائم العاطل والداشر وووو بسبب من يصادق ويماشي لكن قد نرضي ونتنازل لكي لا يختلط بمن هم اطقع منه شلته او شلته
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  3. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:7011

    الحرمان

    السلام عليكم وصباح الخير
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