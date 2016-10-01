برنامج “يو ناو” يهدد السعوديات بالتشهير والسجن!

صحيفة المرصد: حذر مستشار قانوني السعوديات الموجودات في برنامج «يوناو» من عقوبة السجن والغرامة، التي ستطاولهم إذا أساءوا التصرف، مبيناً أن القانون لا يفرق بين ذكر وأنثى كاملي الأهلية، مشيراً إلى أن عقوباتهن لن تختلف عن الذكور.
ووفقا لصحيفة”الحياة” ,قال المستشار القانوني سلطان المخلفي: «إن هناك قاعدة قانونية بأن العقوبات للجميع، ولم يحدد نظام الجرائم المعلوماتية أنثى أو ذكر، وليست هناك حصانة من تطبيق العقوبة عليهن خصوصاً من هُن بكامل الأهلية».
ودعا المخلفي إلى عدم التستر على الفتيات اللاتي يرتكبن مخالفات أخلاقية أو غيرها من خلال هذه البرامج، مشيراً إلى أنهن جاهرن بالمعصية، وذلك لذكرهن عبارات خادشة وغير أخلاقية، ولا ينبغي الستر عليهن أسوة بالذكور.
وذكر المخلفي بأن العقوبات التي ستواجههن بحسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لارتكابهم المخالفة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتضمنة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إدخاله أجهزة الحاسب الآلي.
كما يعاقب وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام، بألا تقل عقوبة السجن عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بعدد من المخالفات، ومنها ما جاء في الفقرة الثالثة «التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم».
تعليقات ( 14 )
شر البليه ما يضحكمخالف للنشر
صرخة صمتياليت يسجنونهم وكمان يجلودونهم فضحونا شهرو فينا عند العالم شوههو صورتنا**** العالم ينظر للسعوديات انهم محتشمات متربيات متدينات خلوقات
عدد التعليقات:7011
الحرمانمخالف للنشر
متابعمخالف للنشر
سلطانيستاهلون العقاب هن واولياء امورهن اغلبهن اهاليهن راضين والدليل ان بعضهن طلعت بالبرنامج اكثرر من مره يعني اهلها راضين ويشوفونها وساكتين
جاسممخالف للنشر
محمدالحريم عننا بالسعودية فاهمين غلط ويحسبوا انهم علشانهم حريم مهما فعلو او تغطوا ما ااحد يعرفهم او ما يطبق عليهم النظام لاستغلالهم انهم حريم لا النظام يط
انتبهو ياناس صور وصوتك وتحركاتك وكلامك تنشره كاميرا الجوال الأماميه لكل الناسنصيحة لكل اختة تقفل كامرة جوالها الأمامية بااستيكر لاصق او تروح الى اي محل جولات ويفصل الكاميرا لأماميه للجوال ثانيا عدم دخول مواقع المحادثة اوالفيديو
عدد التعليقات:14076
عمر السميرياللهم اهدي شباب المسلمين
عدد التعليقات:14076
عمر السميريهذه احدى نتائج سوء استخدام التقنيه
لله عظيم الحمد والثناءعجيب هذا العالم ( مئات الالاف من البرامج ومليارات من البشر ) فلوس الفلوس
عاشق سرابعلشان يعرف بعض الاباء يقول بنتي عاقل وماتتعدى غرفتها . والبلاء داخل الغرفه ؟