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برنامج “يو ناو” يهدد السعوديات بالتشهير والسجن!

1 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص
برنامج “يو ناو” يهدد السعوديات بالتشهير والسجن!
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صحيفة المرصد: حذر مستشار قانوني السعوديات الموجودات في برنامج «يوناو» من عقوبة السجن والغرامة، التي ستطاولهم إذا أساءوا التصرف، مبيناً أن القانون لا يفرق بين ذكر وأنثى كاملي الأهلية، مشيراً إلى أن عقوباتهن لن تختلف عن الذكور.
ووفقا لصحيفة”الحياة” ,قال المستشار القانوني سلطان المخلفي: «إن هناك قاعدة قانونية بأن العقوبات للجميع، ولم يحدد نظام الجرائم المعلوماتية أنثى أو ذكر، وليست هناك حصانة من تطبيق العقوبة عليهن خصوصاً من هُن بكامل الأهلية».

ودعا المخلفي إلى عدم التستر على الفتيات اللاتي يرتكبن مخالفات أخلاقية أو غيرها من خلال هذه البرامج، مشيراً إلى أنهن جاهرن بالمعصية، وذلك لذكرهن عبارات خادشة وغير أخلاقية، ولا ينبغي الستر عليهن أسوة بالذكور.

وذكر المخلفي بأن العقوبات التي ستواجههن بحسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لارتكابهم المخالفة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتضمنة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إدخاله أجهزة الحاسب الآلي.

كما يعاقب وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام، بألا تقل عقوبة السجن عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بعدد من المخالفات، ومنها ما جاء في الفقرة الثالثة «التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم».



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    شر البليه ما يضحك

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  2. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    صرخة صمت

    ياليت يسجنونهم وكمان يجلودونهم فضحونا شهرو فينا عند العالم شوههو صورتنا**** العالم ينظر للسعوديات انهم محتشمات متربيات متدينات خلوقات
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  3. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:7011

    الحرمان

    مخالف للنشر
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  4. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    التشهير ***
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  5. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    متابع

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  6. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    سلطان

    يستاهلون العقاب هن واولياء امورهن اغلبهن اهاليهن راضين والدليل ان بعضهن طلعت بالبرنامج اكثرر من مره يعني اهلها راضين ويشوفونها وساكتين
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  7. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    جاسم

    مخالف للنشر
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  8. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    محمد

    الحريم عننا بالسعودية فاهمين غلط ويحسبوا انهم علشانهم حريم مهما فعلو او تغطوا ما ااحد يعرفهم او ما يطبق عليهم النظام لاستغلالهم انهم حريم لا النظام يط
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  9. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    الله يحفظ اخواتنا وأمهاتنا وبناتنا وبنات المسلمين الجوال ابو كميرات أمامية مشكله
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  10. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    انتبهو ياناس صور وصوتك وتحركاتك وكلامك تنشره كاميرا الجوال الأماميه لكل الناس

    نصيحة لكل اختة تقفل كامرة جوالها الأمامية بااستيكر لاصق او تروح الى اي محل جولات ويفصل الكاميرا لأماميه للجوال ثانيا عدم دخول مواقع المحادثة اوالفيديو
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  11. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:14076

    عمر السميري

    اللهم اهدي شباب المسلمين
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  12. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص
    عدد التعليقات:14076

    عمر السميري

    هذه احدى نتائج سوء استخدام التقنيه
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  13. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    لله عظيم الحمد والثناء

    عجيب هذا العالم ( مئات الالاف من البرامج ومليارات من البشر ) فلوس الفلوس
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  14. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    عاشق سراب

    علشان يعرف بعض الاباء يقول بنتي عاقل وماتتعدى غرفتها . والبلاء داخل الغرفه ؟
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