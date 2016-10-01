غدا ..”الجوازات” تطبق 5 تعديلات في رسوم التأشيرات

صحيفة المرصد: أقر مجلس الوزراء خمسة تعديلات على رسوم التأشيرات، تفعّلها المديرية العامة للجوازات فجر الأحد المقبل الأول من محرم للعام الهجري الجديد.

ووفقا لصحيفة “الحياة” , فإن التعديلات تشمل رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة، ورسم تأشيرة المرور 300 ريال.

وتضمنت التعديلات رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومدتها على النحو الآتي:

ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها 6 أشهر، 5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و8 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

وتشمل أيضاً التعديلات رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، 500 ريال لسفرات عدة لمدة 3 أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، ورسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً لكل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.