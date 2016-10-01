تغريدة السويدان عن الأمن والحرية تشعل “تويتر”.. و مغردون يصفونه بالداعية “الخبيث” !

صحيفة المرصد: شن مغردون هجوما على الداعية الكويتي طارق السويدان، حيث لم تحظَ تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقبول، خصوصاً حينما ربط وجود الأمن بالذل وربط الحرية بالثورة.

وكتب السويدان تغريدة قال فيها: “أيهما تفضل الأمن مع الذل أم الحرية مع الثورة؟”، وحظيت برفض واسع من قبل حسابات لمواطنين وأخرى لكُتّاب.

وكان رد الكاتب والناقد الرياضي، بدر السعيد، على تغريدة السويدان بتغريدة كتب فيها: ” محدودية تفكيرك جعلتك تختزل الحياة بين هذين الخيارين بينما هناك العديد من الخيارات التي نعيش وغيرنا فيها بعيداً عن فرضياتك!”.

وقال حساب آخر لمشعل الخالدي: ” ما تزال الوزغة تنفخ في نار الفتنة! أي حرية جلبتها الثورات يا خبيث؟! ألا يشبع حقدك على الأمة كل تلك الدماء؟! شل الله أطرافك”.

وفي رد آخر قال عبدالعزيز العيّاف: ” خياراتك ظالمة … لأن الأمن لا يكون أهله أذلاء في ظله … لكنك أردت ان تهيج وتحرض بطريقة خبيثة كما هي عادتك دائما خسئت”.