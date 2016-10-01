تغريدة السويدان عن الأمن والحرية تشعل “تويتر”.. و مغردون يصفونه بالداعية “الخبيث” !

صحيفة المرصد: شن مغردون هجوما على الداعية الكويتي طارق السويدان، حيث لم تحظَ تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقبول، خصوصاً حينما ربط وجود الأمن بالذل وربط الحرية بالثورة.
وكتب السويدان تغريدة قال فيها: “أيهما تفضل الأمن مع الذل أم الحرية مع الثورة؟”، وحظيت برفض واسع من قبل حسابات لمواطنين وأخرى لكُتّاب.
وكان رد الكاتب والناقد الرياضي، بدر السعيد، على تغريدة السويدان بتغريدة كتب فيها: ” محدودية تفكيرك جعلتك تختزل الحياة بين هذين الخيارين بينما هناك العديد من الخيارات التي نعيش وغيرنا فيها بعيداً عن فرضياتك!”.
وقال حساب آخر لمشعل الخالدي: ” ما تزال الوزغة تنفخ في نار الفتنة! أي حرية جلبتها الثورات يا خبيث؟! ألا يشبع حقدك على الأمة كل تلك الدماء؟! شل الله أطرافك”.
وفي رد آخر قال عبدالعزيز العيّاف: ” خياراتك ظالمة … لأن الأمن لا يكون أهله أذلاء في ظله … لكنك أردت ان تهيج وتحرض بطريقة خبيثة كما هي عادتك دائما خسئت”.
أيهما تفضل
الأمن مع الذل
أم
الحرية مع الثورة ؟
— د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) September 28, 2016
تعليقات ( 49 )
منطقيالعب غيرها يا***
إستشاري صحإذا كان الذل إتباع للنظام وأنصياع للقانون فهذا شيء طيب مرحب به، وإذا كانت الحرية إنفلات أخلاقي وأمني فلاأحد يؤيدك يا دكتور طارق .
المتابعادوار خبيثة يتبادلها المرشدين واتباعهم مرشد طهران ومرشد الاخوان وهدفهم شق الصف والوصول الى الحكم ومع ذلك اصبحوا مكشوفين هم ومن يدعمهم خذلهم الله
عدد التعليقات:17
Hawai*** ضد الشرق ليحمي الغرب
رحمه38 تعليق متميز جزاك الله خيرا
فاهم اللعبةحسبنا الله ونعم الوكيل عليك
عدد التعليقات:2752
ابن الوطنما يدافع عن العدو الا خائن
سبحان اللهنفس الشعارات التي أشعل بها خوارج العصر اﻹخونج ربيعهم العبري ولكن شعب الخليج واعي وفاهم إﻻ أتباعهم وذيولهم
رشدياقراو مابين السطور لتعلموا الى من يوجه سؤاله بالتحديد ؟
رحمهطارق ***
رحمههم وما وصفوه
مواطن محبالحمد لله في دولتنا أغزها الله السعودية عالية وشامخة نعيش الاثنين الامن والحرية السليمة وليست الخبيثة التي يبحث عنها الخبيثين لزرع الفتنة بيننا
سبحان اللهمخالف
عدد التعليقات:2752
ابن الوطنمخالف
سبحان اللهقال العلماء قديما( أهل المعاصي يتوبون وأهل اﻷهواء والبدع يزيدون قبحا )ويموت من يلعب علي أداة الموسيقي وأصابعه تتحرك.
مشــعلمخالف
احمديريدون حريه من نوع اخر تجدهم داءما يدعون لانفلات المجتمع خاصه ما له علاقه بالنساء اما دعوات الحريه الحقيقيه فيذمونها معروفين
عدد التعليقات:2752
ابن الوطنمخالف للنشر
طير شلوىبارك الله فيك دكتور طارق والله أني استفدت من جميع محاضراتك عقليه تؤمن بحرية الرأي والفكر الراقي
مبارككلش ولا راتب التقاعد يارحال تقول انك شايب يعني يالله حسن الختام ع الابواب يعني رجل بالدنيا ورجل بالقبر 👐🏻
رحمهدعاه الشر يقذفون الناس الى الحروب والمجاعه التشرد
رحمهان تعيش وانت مزكوم وامراض الدنيا فيك ولكن في امن خير من العيش بصحه عاليه وانت في خوف ورعب الحروب
عدد التعليقات:5360
الرحاااللما الاخوان استلموا الحكم..ياكثر القنوات الي نلقاه فيها..تقول ماينام..بعد ما انكشف خبث الاخوان اختفى..اللهم لاشماته
عدد التعليقات:5360
الرحااالمخالف للنشر
مباركالرحال مثل ماتطالب بحريه المرأه ع طريقه الاوربي نبيك تطالب بتطبيق النظام العام عندهم بدولنا العربيه تقدر ههاا ياشجاع
احمدمخالف للنشر
عمورياحذروا العالم إذا تجنى والفيلسوف إذا طغى احذروا طارق السويدان
مباركمخالف للنشر
الزهرانيماجاب شيء جديد هذا منهج دعاة الاخونج خيبهم الله دعاة ***
عبدالعزيز الشمريمافيها اي خبث .. الدكتور السويدان مبدع وظهوره في اعلامنا قبل ١٥ عاماً احدث نقله في عقول البشر وأفكارهم ..
عدد التعليقات:5360
الرحااالالمتشدد..يريد قطع العلاقات مع اوروبا و امريكا و روسيا.. ***
مباركمخالف للنشر
السدغانيمخالف للنشر
الداعية الكويتي (د.) طارق السويدان اصبح (خبيث)الان صار دكتور صار (خبيث) وش كلمات رذيلة الى اشخاص اصبحوا دكاتر وعلماء ،اشخاص يغردون على دكاتر وعلماء وهم عقولهم لا تصل ليهم ذرة علم بما يقوله الكبار!
أبو مصلفح الرياضالشيخ طارق السويدان من العلماء الأجلاء بس بعض الناس يمشي على مذهب الشيخ جورج بوش ان لم تكن معي فأنت ضدي الله يهني حميد بحميدة وسعيد بسعيدة
رحمهدعاه ***في الارض اي زلت لسان يا ***كاتبه بيده
ام خالدإذا مافيه أمن مافيه حياه الله يديم الامن والامان على بلادنا
مباركمخالف للنشر
رحمهاخوانجي يحب ان يشعل الثورات في كل مكان
جبال سديراعطي اكبر من حجمة مع الاسف
حمديعني اذا رفضت من القنوات تحرض الناس على قتل بعضهم البعض ؟ سبحان الله
مباركليه الانظمه تتحسس من الرأي لا جاب سيره نظام ولا حاكم مثل مايقال ال ع راسه بطحا وال******
مباركمخالف للنشر
سبهللالاخوان المفلسون و من في دائرتهم هذا تفكيرهم
عزوزيمكن زلت لسان
عدد التعليقات:14069
قلم الحقيقه***أخواني ***ينفث سمومه هناك وهناك وكانت بلادناحماها الله ولاتزال هي المستهدف الأول من هذا العدو الحاقد وكل جماعات الأخوان الأشرار العملاء الخونة