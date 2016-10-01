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تغريدة السويدان عن الأمن والحرية تشعل “تويتر”.. و مغردون يصفونه بالداعية “الخبيث” !

1 أكتوبر, 2016 , 12:15 م
تغريدة السويدان عن الأمن والحرية تشعل “تويتر”.. و مغردون يصفونه بالداعية “الخبيث” !
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صحيفة المرصد: شن مغردون هجوما على الداعية الكويتي طارق السويدان، حيث لم تحظَ تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقبول، خصوصاً حينما ربط وجود الأمن بالذل وربط الحرية بالثورة.

وكتب السويدان تغريدة قال فيها: “أيهما تفضل الأمن مع الذل أم الحرية مع الثورة؟”، وحظيت برفض واسع من قبل حسابات لمواطنين وأخرى لكُتّاب.

وكان رد الكاتب والناقد الرياضي، بدر السعيد، على تغريدة السويدان بتغريدة كتب فيها: ” محدودية تفكيرك جعلتك تختزل الحياة بين هذين الخيارين بينما هناك العديد من الخيارات التي نعيش وغيرنا فيها بعيداً عن فرضياتك!”.

وقال حساب آخر لمشعل الخالدي: ” ما تزال الوزغة تنفخ في نار الفتنة! أي حرية جلبتها الثورات يا خبيث؟! ألا يشبع حقدك على الأمة كل تلك الدماء؟! شل الله أطرافك”.

وفي رد آخر قال عبدالعزيز العيّاف: ” خياراتك ظالمة … لأن الأمن لا يكون أهله أذلاء في ظله … لكنك أردت ان تهيج وتحرض بطريقة خبيثة كما هي عادتك دائما خسئت”.



تعليقات ( 49 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 49
    1 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    منطقي

    العب غيرها يا***
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  2. 48
    1 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    إستشاري صح

    إذا كان الذل إتباع للنظام وأنصياع للقانون فهذا شيء طيب مرحب به، وإذا كانت الحرية إنفلات أخلاقي وأمني فلاأحد يؤيدك يا دكتور طارق .
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  3. 47
    1 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    المتابع

    ادوار خبيثة يتبادلها المرشدين واتباعهم مرشد طهران ومرشد الاخوان وهدفهم شق الصف والوصول الى الحكم ومع ذلك اصبحوا مكشوفين هم ومن يدعمهم خذلهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 46
    1 أكتوبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:17

    Hawai

    *** ضد الشرق ليحمي الغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 45
    1 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    رحمه

    38 تعليق متميز جزاك الله خيرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 44
    1 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    فاهم اللعبة

    حسبنا الله ونعم الوكيل عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 43
    1 أكتوبر, 2016 , 13:21 م
    عدد التعليقات:2752

    ابن الوطن

    ما يدافع عن العدو الا خائن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 42
    1 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    سبحان الله

    نفس الشعارات التي أشعل بها خوارج العصر اﻹخونج ربيعهم العبري ولكن شعب الخليج واعي وفاهم إﻻ أتباعهم وذيولهم
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  9. 41
    1 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    رشدي

    اقراو مابين السطور لتعلموا الى من يوجه سؤاله بالتحديد ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 40
    1 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    رحمه

    طارق ***
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  11. 39
    1 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    رحمه

    هم وما وصفوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    مواطن محب

    الحمد لله في دولتنا أغزها الله السعودية عالية وشامخة نعيش الاثنين الامن والحرية السليمة وليست الخبيثة التي يبحث عنها الخبيثين لزرع الفتنة بيننا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    سبحان الله

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:2752

    ابن الوطن

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    سبحان الله

    قال العلماء قديما( أهل المعاصي يتوبون وأهل اﻷهواء والبدع يزيدون قبحا )ويموت من يلعب علي أداة الموسيقي وأصابعه تتحرك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    مشــعل

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    احمد

    يريدون حريه من نوع اخر تجدهم داءما يدعون لانفلات المجتمع خاصه ما له علاقه بالنساء اما دعوات الحريه الحقيقيه فيذمونها معروفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:2752

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    طير شلوى

    بارك الله فيك دكتور طارق والله أني استفدت من جميع محاضراتك عقليه تؤمن بحرية الرأي والفكر الراقي
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  20. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    مبارك

    كلش ولا راتب التقاعد يارحال تقول انك شايب يعني يالله حسن الختام ع الابواب يعني رجل بالدنيا ورجل بالقبر 👐🏻
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    رحمه

    دعاه الشر يقذفون الناس الى الحروب والمجاعه التشرد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    رحمه

    ان تعيش وانت مزكوم وامراض الدنيا فيك ولكن في امن خير من العيش بصحه عاليه وانت في خوف ورعب الحروب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 12:51 م
    عدد التعليقات:5360

    الرحااال

    لما الاخوان استلموا الحكم..ياكثر القنوات الي نلقاه فيها..تقول ماينام..بعد ما انكشف خبث الاخوان اختفى..اللهم لاشماته
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  24. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 12:49 م
    عدد التعليقات:5360

    الرحااال

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    الله يجازيه بما يستحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    مبارك

    الرحال مثل ماتطالب بحريه المرأه ع طريقه الاوربي نبيك تطالب بتطبيق النظام العام عندهم بدولنا العربيه تقدر ههاا ياشجاع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    احمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    عموري

    احذروا العالم إذا تجنى والفيلسوف إذا طغى احذروا طارق السويدان
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  29. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    مبارك

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    الزهراني

    ماجاب شيء جديد هذا منهج دعاة الاخونج خيبهم الله دعاة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    عبدالعزيز الشمري

    مافيها اي خبث .. الدكتور السويدان مبدع وظهوره في اعلامنا قبل ١٥ عاماً احدث نقله في عقول البشر وأفكارهم ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  32. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 12:39 م
    عدد التعليقات:5360

    الرحااال

    المتشدد..يريد قطع العلاقات مع اوروبا و امريكا و روسيا.. ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    مبارك

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    السدغاني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    الداعية الكويتي (د.) طارق السويدان اصبح (خبيث)

    الان صار دكتور صار (خبيث) وش كلمات رذيلة الى اشخاص اصبحوا دكاتر وعلماء ،اشخاص يغردون على دكاتر وعلماء وهم عقولهم لا تصل ليهم ذرة علم بما يقوله الكبار!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    أبو مصلفح الرياض

    الشيخ طارق السويدان من العلماء الأجلاء بس بعض الناس يمشي على مذهب الشيخ جورج بوش ان لم تكن معي فأنت ضدي الله يهني حميد بحميدة وسعيد بسعيدة
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  37. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    رحمه

    دعاه ***في الارض اي زلت لسان يا ***كاتبه بيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    ام خالد

    إذا مافيه أمن مافيه حياه الله يديم الامن والامان على بلادنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    مبارك

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    رحمه

    اخوانجي يحب ان يشعل الثورات في كل مكان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    جبال سدير

    اعطي اكبر من حجمة مع الاسف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  42. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    حمد

    يعني اذا رفضت من القنوات تحرض الناس على قتل بعضهم البعض ؟ سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    مبارك

    ليه الانظمه تتحسس من الرأي لا جاب سيره نظام ولا حاكم مثل مايقال ال ع راسه بطحا وال******
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    مبارك

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    سبهلل

    الاخوان المفلسون و من في دائرتهم هذا تفكيرهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  46. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    عزوز

    يمكن زلت لسان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    هذا الاخوانجي لزم يتوقف عند حده ويعرف هو وأشكاله ان أمن دول الخليج ما يحطه بمسومه وتهيج مشاعر الناس الامنه بافكار *****مثل لحيته ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 12:21 م
    عدد التعليقات:14069

    قلم الحقيقه

    ***أخواني ***ينفث سمومه هناك وهناك وكانت بلادناحماها الله ولاتزال هي المستهدف الأول من هذا العدو الحاقد وكل جماعات الأخوان الأشرار العملاء الخونة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)

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