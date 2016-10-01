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أمريكية ترفع أول دعوى قضائية ضد المملكة بعد إقرار «جاستا»

1 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص
أمريكية ترفع أول دعوى قضائية ضد المملكة بعد إقرار «جاستا»
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صحيفة المرصد-وكالات:قررت أرملة قُتل زوجها في هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية بعد يومين فقط من تمرير الكونجرس قانونًا يعرف باسم «جاستا» يسمح للأمريكيين بمقاضاة حكومات أجنبية متهمة بلعب دور في شن هجمات إرهابية بالولايات المتحدة.

وبحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإن “ستيفاني روس دسيمون” زعمت في دعوى قدمتها أمس الجمعة لمحكمة أمريكية في واشنطن إن السعودية وفرت الدعم المادي لتنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه “أسامة بن لادن”.

وتابعت الوكالة، أن “ستيفاني” قدمت الدعوى القضائية أيضًا نيابة عن ابنتها، موضحةً أنها كانت حاملا عندما قُتل زوجها القائد بالبحرية آنذاك “باتريك دان”.



تعليقات ( 60 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 60
    1 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    قلبا وقالبا معاك يا وطني

    امريكا ستخسر الكثير من وراءهذا القانون خاصتا من ضحايا هيروشيما والعراق انقلب السحر على الساحر والحكومة السعودية بريئة من احداث11 سبتمبر
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  2. 59
    1 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    ابو احمد

    لازم السعوديه تستعجل في سحب ارصدتها من امريكا بسرعه قبل فوات الاوان
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  3. 58
    1 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    ابو احمد

    وش تنتظرون ؟؟؟؟ لماذا لا تقوم السعوديه بسحب ارصدتها من امريكا قبل فوات الاوان
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  4. 57
    1 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    Nasser7777

    لن ترضا عنك اليهود والنصارة الكلام هاذا اقوله للي يدورون رضاها وللي رايحين يعزون الخنزير الي قتل الاطفال...وفي الاخر يجيك يقولك انا مناضل بكل وقاحه
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  5. 56
    1 أكتوبر, 2016 , 13:17 م
    عدد التعليقات:2752

    ابن الوطن

    لا دليل عندكم ضدنا //// حاسبو منبع الارهاب طهران و الأخوان هم خطط و نفذ
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  6. 55
    1 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    Nasser7777

    هم بس الامريكان الي عندهم احساس ومشاعر وامواتهم لهم قيمه...بينما البشر الي تقتلهم امريكا بشكل يومي من اطفال وغيره هذولي مالهم قيمه ولا هم بشر بنظرهم
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  7. 54
    1 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    1222

    خلاص اجل العرب رح نسوي نظام لي رفع اي دعوه قضائيه ضد الدول الأجنبيه بتهمة الأرهاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 53
    1 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    1222

    خلاص اجل العرب رح نسوي نظام لي رفع اي دعوه قضائيه ضد الدول الأجنبيه بتهمة الأرهاب
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  9. 52
    1 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    مواطن محب

    عالية يالسعودية وين تجار السعودية يهلكونها بالدعاوي ويذلون هالامريكية اللي خير بلدنا مغطيها هي وأمريكا
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  10. 51
    1 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    ( ريما Rima )🍎

    هذه مستعجله تقاضي تقاضين مين ❗إيران دعمت بن لادن الإرهابي وتطالب السعودية بدفع 💸ياسبحان الله⁉شافونا نخوض حرب باليمن وعلى حدودنا قالو نبي رز💸😡
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  11. 50
    1 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    زائد واحد

    انا متأكد ان السحر سينقلب على الساحر وسيأتى المحامين من كل الدول ليرفعوا قضايا على جيوشكم واستخباراتكم فقد قتلتم ملايين الابرياء.مجرد ابتزاز وستخسرون
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  12. 49
    1 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    زائد واحد

    نعم تواطؤ من بعض الجهات لديكم لهدم الابراج الا انتم يا امريكان.تأتون الان لابتزاز المملكة تخسأون. اذهبوا لايران التى قنلت دبلوماسييكم فىعدة دول.
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  13. 48
    1 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    زائد واحد

    نعم تواطؤ من بعض الجهات لديكم لهدم الابراج الا انتم يا امريكان.تأتون الان لابتزاز المملكة تخسأون. اذهبوا لايران التى قنلت دبلوماسييكم فىعدة دول.
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  14. 47
    1 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    Ymni mahbob

    مخالف
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  15. 46
    1 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    -

    معروف وهذا لايخفى على الجميع ان الكونجرس الامريكي تتحكم في قراراته صهاينة اسرائيل .......
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  16. 45
    1 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    زائد واحد

    من براء المملكة من احداث11 سبتمبر الا استخابراتكم عندما لم تجد شيأ ضد المملكة. من اول من ادان احداث11 9 الا السعودية. من اثبت ان هناك تواطؤ .
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  17. 44
    1 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
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  18. 43
    1 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    الاثر

    مخالف للنشر
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  19. 42
    1 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    مشــعل

    رب ضارة نافعة
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  20. 41
    1 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    زائد واحد

    من حمى الهالك ابن لادن ومن سلمة صواريخ استنقر وسام6 الستم انتم يا امريكان.من منح كلاب القاعدة ال19 تأشيرات الاسفاراتكم.من سهل دخولهم لامريكا الا انتم.
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  21. 40
    1 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    محايد ... هل لو سقط نيزك او اي مصيبة على امريكا ستجير تبعات ذلك على اي بلد تختاره امريكا؟ من غمر الكون بالسلاح؟ السعودية لا تصنع السلاح وتعاني منه!
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  22. 39
    1 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    زائد واحد

    من حول الاموال لابن لادن عن طريق **** اللى فى امريكا الان من دعم طالبان وفرعها القاعدة من ارسل الشباب العرب لافغانستان الستم انتم يا امريكان.
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  23. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    -

    ابتزاز خبيث لسحب استثماراتنا الخارجية لان الولايات الامريكية اقتصادها نازل للهاوية
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  24. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    جبال سدير

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  25. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    مخالف للنشر
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  26. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    -

    هذه الامريكية مالها الا التراب يذّر في وجهها هي ومن كان خلفها باذن الله
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  27. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:5360

    الرحااال

    بن لادن..ملعون وهو حي..وملعون وهو ميت..اعوذ بالله
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  28. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    وطني غيور

    اللهم احفظ بلدنا من عبث العابثين ومن كيد الكائدين ومن اراد لبلدنا شر ان تشغله في نفسه
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  29. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    -

    يمني غير محبوب عن خيرك كفاية شرك والمملكة غنية برجالها واذا كان فيك الخير عليك بمساعدة اليمنيين الاشراف الذين يقاومون المد الصفوي والاذناب الفارسية
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  30. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    -

    هاالحين يجينا قلم الخنبقه ويبعد عن الموضوع ليشتت المتابع عن هذا الخبر ويكرر الاسطوانه الدواعش والاخوان وووو ..
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  31. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    عالم روحاني

    مخالف للنشر
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  32. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    -

    اذا كان عندنا سلاح الضغط على هذه الدولة الامريكية راعية الارهاب في دول العالم العربي والاسلامي لماذا لم نستخدمه حتى الآن . ف الى متى ونحن ننتظر
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  35. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    Ymni mahbob

    نحن المسلمين لن نسمح للامريكان بالمساس بالاراضي الطاهره مكه والمدينة ..،،،،،.
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  36. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    سعد االجهني

    اللهم احمي السعودية واهلها يارب واحمي الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  37. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    والله طالما ****

    ****. وبعدين مشروعهم لمحاربة الإرهاب يبلونه ويشربون مويته . كيف نحارب معهم الإرهاب ويتهمونا فيه .
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  38. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    Ymni mahbob

    اسامه بن لادن هو صديق الطاغيه صدام اللئيم ابن اللئيم .،.،.،.،ترا جهنم ما خلقت الا لدواعش الكفره الارهابين.،.،.،.،
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  39. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    الجوفي

    هذا العمل فردي ولا يمت للدولة باي صله عليك ان تقاضي حكومتك الذي لم توفر الحماية اللازمة لتلك المنشئات
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  40. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    مخالف للنشر

    سحب المبتعثين سيزيد خسائر امريكا وتوفير مبالغ الابتعاث في انشاء جامعات محليه
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  41. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    على فكرة ماهي بهذه البساطة

    لازم تثبت وترفع الى وزارة الخارجية الامريكية و موافقة رئيس امريكا عليها لتكون هناك محاكمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    سبهلل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    برماوي يحب السعوديه

    لازم كلنا نتحد عشان نوقف في وجهه الطاغي الامريكي وكلنا يدا واحد مع السعوديه
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  45. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    ابو يحيى

    عسى أن تكرهوا شيء وهوا خيراً لكم.. قد تتورط امريكا وايران وهما الراعيان الرسمي للإرهاب العالمي.
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  46. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    مسمار

    قاتلهم الله هذي بداية الغيث قطره لعدم سحب الاستثمارات بحجة ان هناك دعوى مقدمه.!! اين المحامين العرب
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  47. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    ابو يحيى

    روسيا هددت امريكا بفضحها وضلوعها في تفجير مركز التجاره وكذرت وذكرت بأن التفجيرات من الداخل بحسب الأقمار الصناعيه ويتم تفجيرها بطائرات.
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  48. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    sagane

    قال الله تعالى: ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) وقال تعالى : (ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله ) اللهم أكفنا شر أمريكا ومن عاونها وشايعها
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  49. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    ابو شنب

    ***************
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  50. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    خلدون

    لابد من الوقوف بحزم وعزم لتلك السخافات
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  51. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    سعد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    خلدون

    السعوديه مستهدفه والخطر الاكبر وجود اذناب ايران على اراضينا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    هليتون

    السعوديه ستطلع منتصره ولن تمس .. لاكن في هذا الوقت يجب التحرك واخراج الملفات الايرانيه واثبات تورطهم في الارهاب
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  54. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 12:07 م
    عدد التعليقات:7020

    الحرمان

    قتل عمد ولا خطاء 😂
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  55. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    ابو الشباب

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  56. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    سعد االجهني

    حسبي الله ونعم الوكيل اللهم عليك بالظالمين يارب عاجلاً وارنا بهم عجايب قدرتك
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  57. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    فالكون

    لابد من التحرك وايقاف هذه المهازل الصهيو ايرانيه ... نفس طريقة مسرحيه اختراع داعش لاذناب ايران مختلط النطف يقتلون أهل السنه بحجه محاربة داعش
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  58. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    Mohammed

    الله يهلكهم يامريكا إنتي وإسرائيل وإيران المجوسية
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  59. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    احمد النعاشي

    امريكا ام الارهاب في العالم الله ينتقم منهم
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  60. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    سعد

    لا تكرهوا شيئاً عسى ان يكون خيراً لكم ؟؟؟
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