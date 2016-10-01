أمريكية ترفع أول دعوى قضائية ضد المملكة بعد إقرار «جاستا»

صحيفة المرصد-وكالات:قررت أرملة قُتل زوجها في هجمات 11 سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية بعد يومين فقط من تمرير الكونجرس قانونًا يعرف باسم «جاستا» يسمح للأمريكيين بمقاضاة حكومات أجنبية متهمة بلعب دور في شن هجمات إرهابية بالولايات المتحدة.
وبحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإن “ستيفاني روس دسيمون” زعمت في دعوى قدمتها أمس الجمعة لمحكمة أمريكية في واشنطن إن السعودية وفرت الدعم المادي لتنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه “أسامة بن لادن”.
وتابعت الوكالة، أن “ستيفاني” قدمت الدعوى القضائية أيضًا نيابة عن ابنتها، موضحةً أنها كانت حاملا عندما قُتل زوجها القائد بالبحرية آنذاك “باتريك دان”.
تعليقات ( 60 )
قلبا وقالبا معاك يا وطنيامريكا ستخسر الكثير من وراءهذا القانون خاصتا من ضحايا هيروشيما والعراق انقلب السحر على الساحر والحكومة السعودية بريئة من احداث11 سبتمبر
ابو احمدلازم السعوديه تستعجل في سحب ارصدتها من امريكا بسرعه قبل فوات الاوان
ابو احمدوش تنتظرون ؟؟؟؟ لماذا لا تقوم السعوديه بسحب ارصدتها من امريكا قبل فوات الاوان
Nasser7777لن ترضا عنك اليهود والنصارة الكلام هاذا اقوله للي يدورون رضاها وللي رايحين يعزون الخنزير الي قتل الاطفال...وفي الاخر يجيك يقولك انا مناضل بكل وقاحه
عدد التعليقات:2752
ابن الوطنلا دليل عندكم ضدنا //// حاسبو منبع الارهاب طهران و الأخوان هم خطط و نفذ
Nasser7777هم بس الامريكان الي عندهم احساس ومشاعر وامواتهم لهم قيمه...بينما البشر الي تقتلهم امريكا بشكل يومي من اطفال وغيره هذولي مالهم قيمه ولا هم بشر بنظرهم
1222خلاص اجل العرب رح نسوي نظام لي رفع اي دعوه قضائيه ضد الدول الأجنبيه بتهمة الأرهاب
1222خلاص اجل العرب رح نسوي نظام لي رفع اي دعوه قضائيه ضد الدول الأجنبيه بتهمة الأرهاب
مواطن محبعالية يالسعودية وين تجار السعودية يهلكونها بالدعاوي ويذلون هالامريكية اللي خير بلدنا مغطيها هي وأمريكا
( ريما Rima )🍎هذه مستعجله تقاضي تقاضين مين ❗إيران دعمت بن لادن الإرهابي وتطالب السعودية بدفع 💸ياسبحان الله⁉شافونا نخوض حرب باليمن وعلى حدودنا قالو نبي رز💸😡
زائد واحدانا متأكد ان السحر سينقلب على الساحر وسيأتى المحامين من كل الدول ليرفعوا قضايا على جيوشكم واستخباراتكم فقد قتلتم ملايين الابرياء.مجرد ابتزاز وستخسرون
زائد واحدنعم تواطؤ من بعض الجهات لديكم لهدم الابراج الا انتم يا امريكان.تأتون الان لابتزاز المملكة تخسأون. اذهبوا لايران التى قنلت دبلوماسييكم فىعدة دول.
زائد واحدنعم تواطؤ من بعض الجهات لديكم لهدم الابراج الا انتم يا امريكان.تأتون الان لابتزاز المملكة تخسأون. اذهبوا لايران التى قنلت دبلوماسييكم فىعدة دول.
Ymni mahbobمخالف
-معروف وهذا لايخفى على الجميع ان الكونجرس الامريكي تتحكم في قراراته صهاينة اسرائيل .......
زائد واحدمن براء المملكة من احداث11 سبتمبر الا استخابراتكم عندما لم تجد شيأ ضد المملكة. من اول من ادان احداث11 9 الا السعودية. من اثبت ان هناك تواطؤ .
Ymni mahbobمخالف للنشر
الاثرمخالف للنشر
مشــعلرب ضارة نافعة
زائد واحدمن حمى الهالك ابن لادن ومن سلمة صواريخ استنقر وسام6 الستم انتم يا امريكان.من منح كلاب القاعدة ال19 تأشيرات الاسفاراتكم.من سهل دخولهم لامريكا الا انتم.
زائد واحدمن حول الاموال لابن لادن عن طريق **** اللى فى امريكا الان من دعم طالبان وفرعها القاعدة من ارسل الشباب العرب لافغانستان الستم انتم يا امريكان.
-ابتزاز خبيث لسحب استثماراتنا الخارجية لان الولايات الامريكية اقتصادها نازل للهاوية
جبال سديرمخالف للنشر
-هذه الامريكية مالها الا التراب يذّر في وجهها هي ومن كان خلفها باذن الله
عدد التعليقات:5360
الرحااالبن لادن..ملعون وهو حي..وملعون وهو ميت..اعوذ بالله
وطني غيوراللهم احفظ بلدنا من عبث العابثين ومن كيد الكائدين ومن اراد لبلدنا شر ان تشغله في نفسه
-يمني غير محبوب عن خيرك كفاية شرك والمملكة غنية برجالها واذا كان فيك الخير عليك بمساعدة اليمنيين الاشراف الذين يقاومون المد الصفوي والاذناب الفارسية
-هاالحين يجينا قلم الخنبقه ويبعد عن الموضوع ليشتت المتابع عن هذا الخبر ويكرر الاسطوانه الدواعش والاخوان وووو ..
عالم روحانيمخالف للنشر
Ymni mahbobمخالف للنشر
-اذا كان عندنا سلاح الضغط على هذه الدولة الامريكية راعية الارهاب في دول العالم العربي والاسلامي لماذا لم نستخدمه حتى الآن . ف الى متى ونحن ننتظر
Ymni mahbobنحن المسلمين لن نسمح للامريكان بالمساس بالاراضي الطاهره مكه والمدينة ..،،،،،.
سعد االجهنياللهم احمي السعودية واهلها يارب واحمي الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين
والله طالما ********. وبعدين مشروعهم لمحاربة الإرهاب يبلونه ويشربون مويته . كيف نحارب معهم الإرهاب ويتهمونا فيه .
Ymni mahbobاسامه بن لادن هو صديق الطاغيه صدام اللئيم ابن اللئيم .،.،.،.،ترا جهنم ما خلقت الا لدواعش الكفره الارهابين.،.،.،.،
الجوفيهذا العمل فردي ولا يمت للدولة باي صله عليك ان تقاضي حكومتك الذي لم توفر الحماية اللازمة لتلك المنشئات
مخالف للنشرسحب المبتعثين سيزيد خسائر امريكا وتوفير مبالغ الابتعاث في انشاء جامعات محليه
على فكرة ماهي بهذه البساطةلازم تثبت وترفع الى وزارة الخارجية الامريكية و موافقة رئيس امريكا عليها لتكون هناك محاكمة
سبهللمخالف للنشر
Ymni mahbobمخالف للنشر
برماوي يحب السعوديهلازم كلنا نتحد عشان نوقف في وجهه الطاغي الامريكي وكلنا يدا واحد مع السعوديه
ابو يحيىعسى أن تكرهوا شيء وهوا خيراً لكم.. قد تتورط امريكا وايران وهما الراعيان الرسمي للإرهاب العالمي.
مسمارقاتلهم الله هذي بداية الغيث قطره لعدم سحب الاستثمارات بحجة ان هناك دعوى مقدمه.!! اين المحامين العرب
ابو يحيىروسيا هددت امريكا بفضحها وضلوعها في تفجير مركز التجاره وكذرت وذكرت بأن التفجيرات من الداخل بحسب الأقمار الصناعيه ويتم تفجيرها بطائرات.
saganeقال الله تعالى: ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) وقال تعالى : (ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله ) اللهم أكفنا شر أمريكا ومن عاونها وشايعها
ابو شنب***************
خلدونلابد من الوقوف بحزم وعزم لتلك السخافات
سعدمخالف للنشر
خلدونالسعوديه مستهدفه والخطر الاكبر وجود اذناب ايران على اراضينا
هليتونالسعوديه ستطلع منتصره ولن تمس .. لاكن في هذا الوقت يجب التحرك واخراج الملفات الايرانيه واثبات تورطهم في الارهاب
عدد التعليقات:7020
الحرمانقتل عمد ولا خطاء 😂
ابو الشبابحسبي الله ونعم الوكيل
سعد االجهنيحسبي الله ونعم الوكيل اللهم عليك بالظالمين يارب عاجلاً وارنا بهم عجايب قدرتك
فالكونلابد من التحرك وايقاف هذه المهازل الصهيو ايرانيه ... نفس طريقة مسرحيه اختراع داعش لاذناب ايران مختلط النطف يقتلون أهل السنه بحجه محاربة داعش
Mohammedالله يهلكهم يامريكا إنتي وإسرائيل وإيران المجوسية
احمد النعاشيامريكا ام الارهاب في العالم الله ينتقم منهم
سعدلا تكرهوا شيئاً عسى ان يكون خيراً لكم ؟؟؟