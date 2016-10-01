بالفيديو..حساسين ينتقد “بكاء” عباس وشكري بتشييع بيريز: راعوا شعورنا

صحيفة المرصد:انتقد الإعلامي المصري، سعيد حساسين، ما قال إنه إظهار مشاعر “زيادة” لكل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس ووزير الخارجية المصري، سامح شكري خلال مراسم تشييع الرئيس الإسرائيلي الأسبق، شمعون بيريز.

وقال حساسين في برنامجه الذي يذاع على قناة العاصمة: “في السياسة ما اعتقدش أنني وأنا ذاهب في واجب سياسي يجب علي البكاء على الميت، نفس الخطأ للوزير سامح شكري، يا معالي الوزير انت رايح بروتوكول يجب أن تؤدي واجب وطني في هذه المهمة الوطنية ويجب أن تذهب وهذه الدولة بيننا وبينها سلام كل هذه الأمور معروفة ولكن في شعور شعب وشعوب عربية..”.

وتابع حساسين قائلا: “بكاء وشجن واحضان جامدة! يعني راعوا شعورنا راعوا شعور الناس التي تتقطع عشان فلسطين..”.

CNN