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بالفيديو..حساسين ينتقد “بكاء” عباس وشكري بتشييع بيريز: راعوا شعورنا

1 أكتوبر, 2016 , 12:03 م
بالفيديو..حساسين ينتقد “بكاء” عباس وشكري بتشييع بيريز: راعوا شعورنا
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صحيفة المرصد:انتقد الإعلامي المصري، سعيد حساسين، ما قال إنه إظهار مشاعر “زيادة” لكل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس ووزير الخارجية المصري، سامح شكري خلال مراسم تشييع الرئيس الإسرائيلي الأسبق، شمعون بيريز.

وقال حساسين في برنامجه الذي يذاع على قناة العاصمة: “في السياسة ما اعتقدش أنني وأنا ذاهب في واجب سياسي يجب علي البكاء على الميت، نفس الخطأ للوزير سامح شكري، يا معالي الوزير انت رايح بروتوكول يجب أن تؤدي واجب وطني في هذه المهمة الوطنية ويجب أن تذهب وهذه الدولة بيننا وبينها سلام كل هذه الأمور معروفة ولكن في شعور شعب وشعوب عربية..”.

وتابع حساسين قائلا: “بكاء وشجن واحضان جامدة! يعني راعوا شعورنا راعوا شعور الناس التي تتقطع عشان فلسطين..”.
CNN



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    شافي

    هههههههههه يبون يحسسونهم صادقين بمشاعرهم
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  2. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    ظامي اليل

    المراءه الشقراء.تضحك على البهيم البهائي عباس.هههه.صدق بغل.
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  3. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    قاهر الاخونج

    الوفد التركي والقطري اكيد مشاركتهم للتهنئة وليست للعزاء ههههه
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  4. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    قاهر الاخونج

    كم مرة قلنا الوفد التركي والوفد القطري مايجيبون سيرته ابدا هههههه
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  5. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 12:50 م
    عدد التعليقات:5312

    بسمه

    مجموعه**يبكون على 🐕
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  6. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    أركاد

    رحم الله القائد صدام حسين
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  7. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    عالم روحاني

    ***عاوز كده
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  8. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    عبدالواحد

    سبحان الله وهذاك مسجون بتهمة التخابر مع قطر
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  9. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    سعد

    عباس جالس في الضفة ياكل ويشرب ويسترزق من ورى الكضية الفلسطينية
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  10. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    شيء طبيعي جدا أن يبكون على عدو الأمة الإسلامية والمحتل للمقدسات الغريب أنهم لا يبكون أما البكاء شيء طبيعي أما مراعاة شعور الشعوب فهذه نكتة مضحكة
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  11. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    الستيني

    هذا الابتذال هو صوره طبق الأصل للوضع المزري للعرب !!!!!
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  12. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    مخالف للنشر
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