  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

5 آلاف مقاتل من الميليشيات العراقية والأفغانية و”حزب الله”بضواحي حلب

1 أكتوبر, 2016 , 12:13 م
5 آلاف مقاتل من الميليشيات العراقية والأفغانية و”حزب الله”بضواحي حلب
  • 596
  • 15
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:كشفت صحيفة بريطانية أن نحو 5 آلاف مقاتل من الميليشيات العراقية والأفغانية و”حزب الله”، إلى جانب قوات النظام، تجمّعوا في ضواحي حلب استعداداً لما يبدو تقدماً سريعاً وحاسماً.

ووفقاً لموقع “العربية نت” نقلاً عن صحيفة”الغارديان” البريطانية أن هذه الحشود يبدو أنها تستهدف أحياء السكري والشيخ سعيد والعامرية، موضحة أن الهدف الأساسي يكمن حالياً بالنسبة للقوات الموالية للنظام في تأمين طريق الراموسة لتطويق الأحياء الباقية من حلب الشرقية.

مصادر في حلب أكدت أن قوات النظام موزعة على بعض الجبهات، في حين أن الجبهات الحساسة في حلب هي بيد الميليشيات الشيعية.

وكانت قناة “النجباء” العراقية بـثت صوراً تُظهر قائد ميليشيات “النجباء” الشيعية، أكرم الكعبي، يتجول في جبهات القتال في ريف حلب الجنوبي.أما شاشة الميليشيات فعرضت مشاهد يعود تاريخها إلى أيام قليلة مضت تظهر وصول الكعبي إلى مطار حلب الدولي.

ثم انتقاله باللباس العسكري للإشراف على الخطوط الأمامية للقوات في حلب، وعلى معركة تحرير حلب، وفق التعليق الموضوع على هذه الفيديوهات.الميليشيات الشيعية وفق ناشط ميداني يزيد عددها عن الثلاثين فصيلاً تقاتل في حلب وباقي أنحاء سوريا، وهي تخوض المعارك إلى جانب بعضها في الكثير من الجبهات.

فـ”حزب الله” له التواجد الأكبر في الريف الجنوبي إلى جانب الميليشيات الأفغانية وحركة “النجباء” العراقية.وفي شمال حلب هناك حركة “النجباء” و”حزب الله” و”أبو فضل العباس”.

وفي حندرات حيث تجري معارك عنيفة، هناك “لواء القدس” الذي يتمتع بالثقل الأكبر.وتبقى محاولات النظام لاستعادة السيطرة على حلب عبر هذه الميليشيات تصطدم بمقاومة شرسة من فصائل المعارضة المسلحة.



تعليقات ( 15 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    مازن المازن

    نحن في زمن انبعاث القرامطه ،،الصليبيين يستخدمون المجوس لأباده المسلمين الحدث يتكرر مرارا عبر التاريخ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    Ymni mahbob

    ريما ي مزنبع ان الله معا الصابرين.،.،.،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    Ymni mahbob

    ريما ي دهران سوريا لها رب يحميها.،.،.،
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    Ymni mahbob

    ريما حلو في وجهش.،.،.،.،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    Ymni mahbob

    لعنه الله على من أحب الدواعش الفجره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    ( ريما Rima )🍎

    لعنهم الله ياسبحان الله مابقلوبهم رحمة الشيعة العرب يقتلون بالذات الأطفال والكثير منهم نحر🔪وعادي عندهم كأن يذبحون خروف كتبهم وأهلهم ربوهم ع قتل السنة
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  7. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    ( ريما Rima )🍎

    لا وبعد تركيا🍊 تبي تغلق حدودها والمليشيات المجوسية والشيعية تدخل من حدود إيران والعراق ولبنان❗
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    جبال سدير

    على الارض لاتخافو على ابطال حلب سيكونون من صيد امس لم يفلحو في العراق حتى يفلحو في ارض الابطال طهبلة امام الاعلام اجبن منهم مافية ستاكل جثثهم الكلاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    مسمار

    لو قارنا مسلمي الان وزمن الرسول اين الاختلاف؟ هل في وجود دول عظمى الان واسلحه فتاكه اضعفتنا بعكس زمن الرسول بسيف وخيل ويحققون انتصارات ام اختلف الرجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    لله عظيم الحمد والثناء

    على الحكومات والشعوب القضاء على هذا الارهاب الايراني الرافضي والذي يحتشد لارتكاب جرائم ارهاب وقتل وتدمير وتهجير للمسلمين ( هذه حرب تحدي وحرب علانيه )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    عبدالواحد

    اللهم اهزمهم ومزقهم شر ممزق اجتمع المشركين مع الروس الملحدين لمواجة المسلمين اللهم دافع عن عبادك الموحدين بك اللهم انصرهم ومزق عدوهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    مواطن

    اللهم انصر المسلمين علىى الروافض الانجاس ومن والاهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    استكمالا للتعليق المملكة قامت بواجبها في عاصفة الحزم فخذلها العرب وفي سوريا نعتوها بالارهاب أنفسهم العرب الى متى والعرب ا****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    مليار سني لا حس ولا خبر دول سنية تحيط بسوريا لا حس ولا خبر ايران المجوس ليس لها حدود مع سوريا وتقتل وتدمر في السنة ونحن نتفرج حسبنا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    سعد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم