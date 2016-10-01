5 آلاف مقاتل من الميليشيات العراقية والأفغانية و”حزب الله”بضواحي حلب

صحيفة المرصد:كشفت صحيفة بريطانية أن نحو 5 آلاف مقاتل من الميليشيات العراقية والأفغانية و”حزب الله”، إلى جانب قوات النظام، تجمّعوا في ضواحي حلب استعداداً لما يبدو تقدماً سريعاً وحاسماً.
ووفقاً لموقع “العربية نت” نقلاً عن صحيفة”الغارديان” البريطانية أن هذه الحشود يبدو أنها تستهدف أحياء السكري والشيخ سعيد والعامرية، موضحة أن الهدف الأساسي يكمن حالياً بالنسبة للقوات الموالية للنظام في تأمين طريق الراموسة لتطويق الأحياء الباقية من حلب الشرقية.
مصادر في حلب أكدت أن قوات النظام موزعة على بعض الجبهات، في حين أن الجبهات الحساسة في حلب هي بيد الميليشيات الشيعية.
وكانت قناة “النجباء” العراقية بـثت صوراً تُظهر قائد ميليشيات “النجباء” الشيعية، أكرم الكعبي، يتجول في جبهات القتال في ريف حلب الجنوبي.أما شاشة الميليشيات فعرضت مشاهد يعود تاريخها إلى أيام قليلة مضت تظهر وصول الكعبي إلى مطار حلب الدولي.
ثم انتقاله باللباس العسكري للإشراف على الخطوط الأمامية للقوات في حلب، وعلى معركة تحرير حلب، وفق التعليق الموضوع على هذه الفيديوهات.الميليشيات الشيعية وفق ناشط ميداني يزيد عددها عن الثلاثين فصيلاً تقاتل في حلب وباقي أنحاء سوريا، وهي تخوض المعارك إلى جانب بعضها في الكثير من الجبهات.
فـ”حزب الله” له التواجد الأكبر في الريف الجنوبي إلى جانب الميليشيات الأفغانية وحركة “النجباء” العراقية.وفي شمال حلب هناك حركة “النجباء” و”حزب الله” و”أبو فضل العباس”.
وفي حندرات حيث تجري معارك عنيفة، هناك “لواء القدس” الذي يتمتع بالثقل الأكبر.وتبقى محاولات النظام لاستعادة السيطرة على حلب عبر هذه الميليشيات تصطدم بمقاومة شرسة من فصائل المعارضة المسلحة.
تعليقات ( 15 )
مازن المازننحن في زمن انبعاث القرامطه ،،الصليبيين يستخدمون المجوس لأباده المسلمين الحدث يتكرر مرارا عبر التاريخ،،
Ymni mahbobريما ي مزنبع ان الله معا الصابرين.،.،.،
Ymni mahbobريما ي دهران سوريا لها رب يحميها.،.،.،
Ymni mahbobريما حلو في وجهش.،.،.،.،
Ymni mahbobلعنه الله على من أحب الدواعش الفجره
( ريما Rima )🍎لعنهم الله ياسبحان الله مابقلوبهم رحمة الشيعة العرب يقتلون بالذات الأطفال والكثير منهم نحر🔪وعادي عندهم كأن يذبحون خروف كتبهم وأهلهم ربوهم ع قتل السنة
( ريما Rima )🍎لا وبعد تركيا🍊 تبي تغلق حدودها والمليشيات المجوسية والشيعية تدخل من حدود إيران والعراق ولبنان❗
جبال سديرعلى الارض لاتخافو على ابطال حلب سيكونون من صيد امس لم يفلحو في العراق حتى يفلحو في ارض الابطال طهبلة امام الاعلام اجبن منهم مافية ستاكل جثثهم الكلاب
مسمارلو قارنا مسلمي الان وزمن الرسول اين الاختلاف؟ هل في وجود دول عظمى الان واسلحه فتاكه اضعفتنا بعكس زمن الرسول بسيف وخيل ويحققون انتصارات ام اختلف الرجال
لله عظيم الحمد والثناءعلى الحكومات والشعوب القضاء على هذا الارهاب الايراني الرافضي والذي يحتشد لارتكاب جرائم ارهاب وقتل وتدمير وتهجير للمسلمين ( هذه حرب تحدي وحرب علانيه )
عبدالواحداللهم اهزمهم ومزقهم شر ممزق اجتمع المشركين مع الروس الملحدين لمواجة المسلمين اللهم دافع عن عبادك الموحدين بك اللهم انصرهم ومزق عدوهم
مواطناللهم انصر المسلمين علىى الروافض الانجاس ومن والاهم
صنيتان الحزين على قرضة العقارياستكمالا للتعليق المملكة قامت بواجبها في عاصفة الحزم فخذلها العرب وفي سوريا نعتوها بالارهاب أنفسهم العرب الى متى والعرب ا****
صنيتان الحزين على قرضة العقاريمليار سني لا حس ولا خبر دول سنية تحيط بسوريا لا حس ولا خبر ايران المجوس ليس لها حدود مع سوريا وتقتل وتدمر في السنة ونحن نتفرج حسبنا الله
سعدمخالف للنشر