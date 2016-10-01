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بالفيديو.. لماذا وقف أوباما منتظرا على سلم طائرة الرئاسة؟

1 أكتوبر, 2016 , 12:42 م
بالفيديو.. لماذا وقف أوباما منتظرا على سلم طائرة الرئاسة؟
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صحيفة المرصد:في موقف طريف، اضطر الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى الانتظار لدقائق على سلم طائرته الرئاسية قبل الإقلاع انتظارا لمرافق “من نوع خاص” تأخر في الصعود إلى الطائرة.

ووفقاً لموقع”سكاي نيوز” لجأ أوباما إلى المناداة أكثر من مرة، على الرئيس الأسبق بيل كلينتون، كي يلحق به إلى الطائرة التي كانت تستعد لتقلهما صوب الولايات المتحدة.

وبدا أوباما الذي صعد أولا إلى الطائرة متفهما تأخر كلينتون، محاولا إضفاء المرح على الأمر، قائلا “تعال يا بل”، “دعنا نذهب، سآخذك إلى البيت”.

وبعد فترة قصيرة، التحق بيل بأوباما، وتبادلا التحية بشكل ودي وعفوي على سلم الطائرة، قبل أن يدخلا إليها لبدء الرحلة.

 



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    مسمار

    والله مدري كمان ***ليه وقف!! عنه ماتحرك ايش لاومممنا يوقف والا يمشي الله يوقف حاله ***
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  2. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    في سلم الطائرة غصبن بكيت 😂😂
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