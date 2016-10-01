سيدة عربية في دبي تطلب الطلاق بعد أسبوع من الزواج لسبب غريب !!

صحيفة المرصد: طلبت سيدة عربية تقيم في دبي الطلاق من زوجها بعد أسبوع واحد فقط من الزواج، وذلك إثر قيام الزوج باستضافة أهل العروس في منزل الزوجية وقدم لهم الذبائح المشوية بدون رؤوس.
وبحسب موقع “24” الإماراتي، فإن استشاري العلاقات الأسرية في دبي، خليفة المحرزي، قال إن تقديم الزوج ذبائح مشوية بدون رؤوس تسبب في خلاف أثناء تناول الطعام على المائدة، وذلك لأن الزوج خالف العادات والتقاليد الخاصة بقبيلة زوجته، ما أدى إلى امتناع الأهل عن الأكل ومغادرة منزل الزوجين غاضبين.
وأوضح المحرزي أن طلب الزوجة للطلاق كان جديًا حيث اعتبرت فعل زوجها مهينًا لأهلها ولا يمكن أن يغتفر، مشيراً إلى أن الأغرب والأكثر دهشة هو مساندة الأهل لموقف ابنتهم في طلب الطلاق.
تعليقات ( 25 )
Ymni mahbobخذوا العلم مني الرجال ذبح حمار الله يعزكم وحطه على عشره صحون ولا حط الرأس ....ههههه العريس يبي يتجمل عند انسابه.،.،..
لبنانيهاوووف شو في سخافات
عدد التعليقات:14069
قلم الحقيقهرومانسية تخصهم لوحدهم كل معه شوكته وسكينه والأخرى قبلية تخصها لوحدها يتعلم راعي الزعتر معها من خلالها عوايد العرب وأن الذبيحة أهم مافيها راسها للضيوف
عدد التعليقات:14069
قلم الحقيقهيمكن زوجها من أصحاب خبزة وزعتر وياكل بيمناه ويسراه مع الرجال على موائدهم. ولايعرف عوايد العرب ولايعرف سلومهم.المفروض أن تكون لها قناتين معه واحدة
Ymni mahbobههههه يمكن كان ذابح حمار ولا وده يحطه في الصحون كل شي جايز .,.,.,.
ابومحمدقمة الجهل والتخلف
Ymni mahbobنحمد الله ونشكره كيف كانت أعراس الاولين .،.،.،،.
Ymni mahbobالله لا تبلانا تدقيق حتى في العشاء.،.،.،.،
Ymni mahbobوقدم الذبائح المشويه بدون رؤوس هههه ايش المشكلة قلنا لكم الاقارب عقارب.،.،.،
Ymni mahbobههههههه ماني قلت لكم ان النساء ناقصات دين وعقل.،.،.،..
...سرقه وخلقو مشكله لتخلص منه بالله هاذى سبب يخليها تطلب الطﻻق غيره سكر الباب في وجيه أهلها اذى مسخوها يحسسو الواحد انه متزوج العايله
مرووومهانا مع الرحال في رايه
مباركالمهم انه خلال اسبوع اخذ راحتة وبرد تسبده 😇😅 وقلب الذبيحه ومزمز وحط يده بالدهن 😁 هو الكسبان بفراقها
حمديخربون بيت بنتهم عشان راس خروف الله يبعدنا عن مثل هذي العوايل المجاعه
حمدجوعانين
جبال سديرمازالت عادات نحط الراس ولا مانحطة موجودة وفي دبي الجهل ومايسوي
عدد التعليقات:5360
الرحاااللاندخل في الظنون..ان كان متعمد فعليه الحق..وان كان جاهل فعليه الحق ويتبعه حق آخر
أرزة 🌲 لبنانالحمدلله نحنا ماعنا هالعادات كيف الوحدة بتخرب بيتا بإيدا وللأسف اﻷم بدل ماتنصحا شاركت وشجعت عالطلاق
جنوبية..🌻🌻ترى مو واجب يذبح لي أهلك هذا يدل انه رجال في خير وكريم بعض الرجال لو سندوتش طعمية مايجيبه لهم كان علمتيه بعادتكم من بدري.. إلا صحيح الرأس وينه
عموريناس يحتاجون الى إبادة. هم وعاداتهم البالية
انسانة ***لا يطلقها انما يخليخا ترجع كل فلوس دفعها في الزواج او يعلقها الين ما تموت
أرزة 🌲 لبنانالحمدلله نحنا ماعنا هالعادات أكيد جيرانا كيف اﻹنسان بيتهور وبيخرب بيتو بإيدو وللأسف اﻷهل مشاركين بخر
عدد التعليقات:5312
بسمهتافهه هي وعيلتها 😡
الحقبانيعلم الاسف في نساء الاتبغي الحياه زوجيه الاسف نساء مافيهم عقل علم