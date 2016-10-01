سيدة عربية في دبي تطلب الطلاق بعد أسبوع من الزواج لسبب غريب !!

صحيفة المرصد: طلبت سيدة عربية تقيم في دبي الطلاق من زوجها بعد أسبوع واحد فقط من الزواج، وذلك إثر قيام الزوج باستضافة أهل العروس في منزل الزوجية وقدم لهم الذبائح المشوية بدون رؤوس.

وبحسب موقع “24” الإماراتي، فإن استشاري العلاقات الأسرية في دبي، خليفة المحرزي، قال إن تقديم الزوج ذبائح مشوية بدون رؤوس تسبب في خلاف أثناء تناول الطعام على المائدة، وذلك لأن الزوج خالف العادات والتقاليد الخاصة بقبيلة زوجته، ما أدى إلى امتناع الأهل عن الأكل ومغادرة منزل الزوجين غاضبين.

وأوضح المحرزي أن طلب الزوجة للطلاق كان جديًا حيث اعتبرت فعل زوجها مهينًا لأهلها ولا يمكن أن يغتفر، مشيراً إلى أن الأغرب والأكثر دهشة هو مساندة الأهل لموقف ابنتهم في طلب الطلاق.