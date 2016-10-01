  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

سيدة عربية في دبي تطلب الطلاق بعد أسبوع من الزواج لسبب غريب !!

1 أكتوبر, 2016 , 12:43 م
سيدة عربية في دبي تطلب الطلاق بعد أسبوع من الزواج لسبب غريب !!
  • 2٬657
  • 25
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: طلبت سيدة عربية تقيم في دبي الطلاق من زوجها بعد أسبوع واحد فقط من الزواج، وذلك إثر قيام الزوج باستضافة أهل العروس في منزل الزوجية وقدم لهم الذبائح المشوية بدون رؤوس.

وبحسب موقع “24” الإماراتي، فإن استشاري العلاقات الأسرية في دبي، خليفة المحرزي، قال إن تقديم الزوج ذبائح مشوية بدون رؤوس تسبب في خلاف أثناء تناول الطعام على المائدة، وذلك لأن الزوج خالف العادات والتقاليد الخاصة بقبيلة زوجته، ما أدى إلى امتناع الأهل عن الأكل ومغادرة منزل الزوجين غاضبين.

وأوضح المحرزي أن طلب الزوجة للطلاق كان جديًا حيث اعتبرت فعل زوجها مهينًا لأهلها ولا يمكن أن يغتفر، مشيراً إلى أن الأغرب والأكثر دهشة هو مساندة الأهل لموقف ابنتهم في طلب الطلاق.



تعليقات ( 25 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    Ymni mahbob

    خذوا العلم مني الرجال ذبح حمار الله يعزكم وحطه على عشره صحون ولا حط الرأس ....ههههه العريس يبي يتجمل عند انسابه.،.،..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    لبنانيه

    اوووف شو في سخافات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 13:25 م
    عدد التعليقات:14069

    قلم الحقيقه

    رومانسية تخصهم لوحدهم كل معه شوكته وسكينه والأخرى قبلية تخصها لوحدها يتعلم راعي الزعتر معها من خلالها عوايد العرب وأن الذبيحة أهم مافيها راسها للضيوف
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  4. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:14069

    قلم الحقيقه

    يمكن زوجها من أصحاب خبزة وزعتر وياكل بيمناه ويسراه مع الرجال على موائدهم. ولايعرف عوايد العرب ولايعرف سلومهم.المفروض أن تكون لها قناتين معه واحدة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    Ymni mahbob

    ههههه يمكن كان ذابح حمار ولا وده يحطه في الصحون كل شي جايز .,.,.,.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    ابومحمد

    قمة الجهل والتخلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    Ymni mahbob

    نحمد الله ونشكره كيف كانت أعراس الاولين .،.،.،،.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    Ymni mahbob

    الله لا تبلانا تدقيق حتى في العشاء.،.،.،.،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    Ymni mahbob

    وقدم الذبائح المشويه بدون رؤوس هههه ايش المشكلة قلنا لكم الاقارب عقارب.،.،.،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    Ymni mahbob

    ههههههه ماني قلت لكم ان النساء ناقصات دين وعقل.،.،.،..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    ...

    سرقه وخلقو مشكله لتخلص منه بالله هاذى سبب يخليها تطلب الطﻻق غيره سكر الباب في وجيه أهلها اذى مسخوها يحسسو الواحد انه متزوج العايله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    مرووومه

    انا مع الرحال في رايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    مبارك

    المهم انه خلال اسبوع اخذ راحتة وبرد تسبده 😇😅 وقلب الذبيحه ومزمز وحط يده بالدهن 😁 هو الكسبان بفراقها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  14. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    حمد

    يخربون بيت بنتهم عشان راس خروف الله يبعدنا عن مثل هذي العوايل المجاعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    حمد

    جوعانين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    جبال سدير

    مازالت عادات نحط الراس ولا مانحطة موجودة وفي دبي الجهل ومايسوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:5360

    الرحااال

    لاندخل في الظنون..ان كان متعمد فعليه الحق..وان كان جاهل فعليه الحق ويتبعه حق آخر
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  18. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    أرزة 🌲 لبنان

    الحمدلله نحنا ماعنا هالعادات كيف الوحدة بتخرب بيتا بإيدا وللأسف اﻷم بدل ماتنصحا شاركت وشجعت عالطلاق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    جنوبية..🌻🌻

    ترى مو واجب يذبح لي أهلك هذا يدل انه رجال في خير وكريم بعض الرجال لو سندوتش طعمية مايجيبه لهم كان علمتيه بعادتكم من بدري.. إلا صحيح الرأس وينه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    عموري

    ناس يحتاجون الى إبادة. هم وعاداتهم البالية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    انسانة ***

    لا يطلقها انما يخليخا ترجع كل فلوس دفعها في الزواج او يعلقها الين ما تموت
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  22. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    أرزة 🌲 لبنان

    الحمدلله نحنا ماعنا هالعادات أكيد جيرانا كيف اﻹنسان بيتهور وبيخرب بيتو بإيدو وللأسف اﻷهل مشاركين بخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 12:50 م
    عدد التعليقات:5312

    بسمه

    تافهه هي وعيلتها 😡
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  24. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    الحقباني

    علم الاسف في نساء الاتبغي الحياه زوجيه الاسف نساء مافيهم عقل علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    طلقها و بتجد خير منها عادات ***حتى في دبي متأصلة بجذورها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم