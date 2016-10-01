شاهد: مقتل رجل أسود أعزل برصاص شرطة مدينة سان دييغو الأمريكية

صحيفة المرصد:بثت شرطة كاليفورنيا، أمس الجمعة، تسجيلين مصورين يظهران ضابطا يطلق الرصاص على رجل أعزل من أصل إفريقي، في أحد ضواحي سان دييغو، أملا أن يؤدي بث المقطعين إلى تخفيف حدة الاحتفان التي تجتاح شوارع المدينة.

ووفقاً لموقع”سكاي نيوز”أظهر المقطعان شرطيا يطلق 4 رصاصات من مسافة قريبة، بعدما رفع ألفرد أولانغو (38 عاما) يديه فجأة إلى مستوى صدره، واتخذ ما وصف بأنه “وضع استعداد لإطلاق النار”.

ويبدو في التسجيلين رجلا شرطة يواجهان أولانغو في مرآب للسيارات قبل أن يفتحا النار عليه، وكان أحدهما يحمل مسدسا، والآخر يحمل صاعقا كهربائيا.

وفي تسجيل الهاتف المحمول الذي تبلغ مدته نحو 17 ثانية فقط يمكن سماع صوت امرأة تصرخ وتقول: “أيها الضابط لا تطلق النار عليه!”، قبل سماع صوت الطلقات وصوت صراخها.

ووقع إطلاق النار بعد أقل من دقيقة من وصول الشرطة إلى مكان الحادث، استجابة لاتصال شقيقة أولانغو بخدمات الطوارئ والإبلاغ عن شقيقها الذي يتصرف بعدوانية.