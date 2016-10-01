تركيا تنشئ أولى قواعدها العسكرية الخارجية في دولتين عربيتين إحداهما في الخليج !

صحيفة المرصد: يبدأ الجيش التركي استعدادته لافتتاح أول قاعدة عسكرية خارج الحدود التركية، حيث سيبدأ الجيش خلال الفترة المقبلة بإرسال 200 مدرب عسكري إلى الصومال، علاوة على احتمالية الاتفاق على إنشاء قاعدة أخرى في قطر.

ويقوم 200 مدرب عسكري تركي بتدريب 10 آلاف و500 جندي من القوات الصومالية من أجل المساهمة في رفع قدرات الجيش الصومالي وتعزيز فرص الأمن والسلام في البلاد وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة، بحسب موقع “خبر 7” التركي.

ويعد الانفتاح في مجال الصناعات الدفاعية خارج تركيا، هو من أسباب المبادرة التركية في تأسيس القاعدة العسكرية في الصومال، حيث تبحث تركيا عن أسواق جديدة لبيع الأسلحة التي تقوم بإنتاجها.

وتتميز القاعدة التي ستفتتحها تركيا بموقع استراتيجي كونها تطل على خليج عدن وتمنح تركيا مميزات كبيرة في هذه المنطقة الهامة، إلى جانب أهمية القاعدة العسكرية في قطر والتي تطل على الخليج العربي.

ومن المخطط أن يبدأ نحو 3 آلاف جندي تركي العمل في قطر فور الانتهاء من استكمال إنشاء القاعدة التي يعمل بها حاليا 100 جندي وفقا لتركيا برس.