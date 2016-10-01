الكشف عن عدد الجيش الذي سيقوم بتحرير العاصمة صنعاء من الانقلابيين

صحيفة المرصد-متابعات:كشف العميد أركان حرب اللواء 314 محمد الحجوري أن 22 ألف جندي من قوام الثمانية الألوية التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية جاهزون لاقتحام وتحرير العاصمة اليمنية صنعاء المختطفة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.
ووفقاً لصحيفة “المدينة” قال العميد الحجوري إن هذه القوات جاهزة ومعدة بكافة التجهيزات العسكرية ونحن بانتظار صدور التعليمات بانطلاق ساعة الصفر لاقتحام صنعاء. مشيرا إلى أن هذه القوات متمركزة على مشارف قرية ملح ومسورة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.
ولفت الحجوري إلى أن عملية التحرير ستكون دقيقة وخطط لها بشكل جيد ووضعت لها الإمكانيات الخاصة بذلك حيث إن قوات المنطقة العسكرية الثالثة بقيادة اللواء عبدالرب الشدادي التي تواصل تطهير مديرية صرواح في مأرب من بقايا الجيوب الانقلابية هي الآن على محاذاة خولان وعلى مشارف معسكر العرقوب بينما جبهة الجوف هي الأخرى التي ستكون مشاركة في عملية اقتحام صنعاء على مشارف حرف سفيان وأرحب.
تعليقات ( 32 )
كفو يارجال اليمن انتم الكرامه والعزه يحررو يمنكم من عفاش والحوثيرجال اليمن وشبابه لايمكن ان يرضون يحكمهم الحوثي قطاع الطرق
صفخــهالكشف عن هذه المعلومات فيها معاني كثيره الشاطر يفهم
عدد التعليقات:10608
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=BtJ4BwTQZIM
البركانههههههههههههه اصلآ امريكا محذرتكم من اقتحام صنعاء جااااي تقول تنتظر ساعة الصفر العالم مكشوف بضغطة زر
عدد التعليقات:10608
برق الحرم((((أنـــا ...الــعربــي ((مـفـتاح_الـجهـات))...وراعي النبض في ((قلب_الحصاة)) ....وصوت الكون بعض فتات صوتي .... وأحلام الـخـلــيقـــة ذكــريــاتِ))))
صفخــهالحرب خدعه ........ ووووو
عدد التعليقات:10608
برق الحرم((((((((عــــــــــــــــاجل ...شهود اعيان ... سلسلة _غارات _قوية ...... على النقم وعطان وفي النهدين ))))))
عدد التعليقات:10608
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=wQReR-pdRns
تعليق 19لا والله نصيحتك ماهي نصيحة محب . ويش دخل قنون جيستا في موضوع اليمن . اليمن محنا تاركينه لو ما يبقى سعودي على وجه الأرض . تبينا نخليه لملالي طهران .
عدد التعليقات:10608
برق الحرم((((( على الجميع التأهب والاستعداد ....لمنع وقوع انهيارات أمنية .... في شمال اليمن ...ضربات مقاتلاتنا _الكواسر سوف تكون مفاجأت من العيار الثقيل )))))
فهدالجوياناسحبو اي زيدي يتبطح في المملكه وحطوه في الجبهه وشوفو ولائه لديرته اكثرهم خونه هاربين من ديارهم وتاركين المجوس يعبثون في ارضهم
نصيحة محبالظاهر أنه بعد قانون جيستا .. لم تعد الأمور في صالحنا بأي حال من الأحوال ... وفي هذه الحاله نصيحتي لحكامنا أن يتركوا اليمنيين يحلوا مشاكلهم بينهم ..
ساميجالك الموت ياحوتي سيهرب السيد الى ايران هل ياخد معه السني علي او يقتل في اليمن اتوقع مقتل الاثنين
الحق يقالواسوة برسولنا الكريم ( استعينوا بقضى حوائجكم بالكتمان ) بطلوا كلام مامنه اي فائدة نبي نشوف تقدم وانجازات على الارض لتتحدث عن ألسنتكم
الشهاب الاحمريجب وضع خطة اقتصادية وسياسية واجتماعية كاملة قبل التحرير.
الحق يقالالحرب خدعة ولا تكشف اوراقك للعدو ممكن تقول ( نكثف محاصرة صنعاء لاقتحامها) بدون تحديد اماكن واعتقد هالتصريح هي سبب اطالة الحرب واصبحت استنزاف
حقيقة. استعينوا على قضاء حواجكم بالكتمان .
مسحب الجواليناذا اعدوا خطة عسكرية وتكتيك متطور انا اضمن ان ١٠ الاف يكفون وزيادة بس اهم شي كشف الالغام و يكون الهجوم بالليل ومفاجئ.
مسمارمخالف
سهوكهياعهود / أنتي فتحي مخيخك . وقالها الدويري الخبير العسكري لقناة العربيه سنتين حرب ولازالوا محلك سر . ليش نكذب على أنفسنا . هذه حرب أستنزاف لانهاية لها
فيصلجواب نهائي
ولد بلاديامريكا ستتدخل لصالح الحوثيين قريبا وهذى واضح من اجتماع الامريكيين مع الحوثيين في سلطنة عمان وبشكل مستمر وامريكا هدفها اضعاف السعوديه ماديا وعسكريا
ولد بلاديامريكا ستتدخل لصالح الحوثيين قريبا وهذى واضح من اجتماع الامريكيين مع الحوثيين في سلطنة عمان وبشكل مستمر وامريكا هدفها اضعاف السعوديه ماديا وعسكريا
⭐️💎 عهود 💎⭐️تعليق 6 مافي لاسذاجة ولا غيره فتح مخك كويس وتعرف ليش قالو كذا .
زائرابوفواز%99 من الخونه في صنعاء يعني الواحد المفقود ابحثوعنه أخطر حرب هي حرب المدن والعصابات
زائر4احساس خالد يسلم احساسك الحوثيين ماعندهم طائرات او قاذفات صواريخ هم عصابات شوارع يعني رشاش ووزرته وحافي مثل القرد يناقز..اطمئن باذن الله22الف ياكلونهم
سهوكه22 ألف جندي في مكان واحد ؟؟؟ ماهذا الدهاء العسكري ؟؟؟ صاروخ واحد أو مقذوف واحد كفيل بقتل هؤلاء .. بطلوا سذاجه يابو يمن ...
زائراسال الله ان يمكنهم من هالحوثه الفيران الخونه لعبة ايران..ياليت يحاصرونهم ويصيدونهم احياءويحرقونهم مثل محرقة هتلرلليهود.
احساس خالدكأنه يقولهم شوفوا الجيش متمركز في المكان الفلاني تعالوا اقصفوه واذا ماقصفتوه ترانا بنجيكم من المكان الفلاني استعدوا لنا ... يلعن ابو مخك ياشيخ ...
من ناحيتي اناان شاء الله تتحرر صنعاء بسرعة ويرجع هادي وحكومته لصنعاء ويرجعو اإخواننا الزوار اليمنيين لبلدهم .. وترجع بدلات الموظفين السعوديين لهم .
معلموالله إذا كانت عملية التحرير بس دقيقة واحدة فهي عملية ناجحة لكن لو صارت سنة فهذي ستكون مكلفة جدا
⭐️💎 عهود 💎⭐️طال إنتظار تحرير صنعاء ونهاية الحرب .