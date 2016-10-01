الكشف عن عدد الجيش الذي سيقوم بتحرير العاصمة صنعاء من الانقلابيين

صحيفة المرصد-متابعات:كشف العميد أركان حرب اللواء 314 محمد الحجوري أن 22 ألف جندي من قوام الثمانية الألوية التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية جاهزون لاقتحام وتحرير العاصمة اليمنية صنعاء المختطفة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.

ووفقاً لصحيفة “المدينة” قال العميد الحجوري إن هذه القوات جاهزة ومعدة بكافة التجهيزات العسكرية ونحن بانتظار صدور التعليمات بانطلاق ساعة الصفر لاقتحام صنعاء. مشيرا إلى أن هذه القوات متمركزة على مشارف قرية ملح ومسورة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ولفت الحجوري إلى أن عملية التحرير ستكون دقيقة وخطط لها بشكل جيد ووضعت لها الإمكانيات الخاصة بذلك حيث إن قوات المنطقة العسكرية الثالثة بقيادة اللواء عبدالرب الشدادي التي تواصل تطهير مديرية صرواح في مأرب من بقايا الجيوب الانقلابية هي الآن على محاذاة خولان وعلى مشارف معسكر العرقوب بينما جبهة الجوف هي الأخرى التي ستكون مشاركة في عملية اقتحام صنعاء على مشارف حرف سفيان وأرحب.