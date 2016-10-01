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الكشف عن عدد الجيش الذي سيقوم بتحرير العاصمة صنعاء من الانقلابيين

1 أكتوبر, 2016 , 13:42 م
الكشف عن عدد الجيش الذي سيقوم بتحرير العاصمة صنعاء من الانقلابيين
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صحيفة المرصد-متابعات:كشف العميد أركان حرب اللواء 314 محمد الحجوري أن 22 ألف جندي من قوام الثمانية الألوية التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية جاهزون لاقتحام وتحرير العاصمة اليمنية صنعاء المختطفة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.

ووفقاً لصحيفة “المدينة” قال العميد الحجوري إن هذه القوات جاهزة ومعدة بكافة التجهيزات العسكرية ونحن بانتظار صدور التعليمات بانطلاق ساعة الصفر لاقتحام صنعاء. مشيرا إلى أن هذه القوات متمركزة على مشارف قرية ملح ومسورة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ولفت الحجوري إلى أن عملية التحرير ستكون دقيقة وخطط لها بشكل جيد ووضعت لها الإمكانيات الخاصة بذلك حيث إن قوات المنطقة العسكرية الثالثة بقيادة اللواء عبدالرب الشدادي التي تواصل تطهير مديرية صرواح في مأرب من بقايا الجيوب الانقلابية هي الآن على محاذاة خولان وعلى مشارف معسكر العرقوب بينما جبهة الجوف هي الأخرى التي ستكون مشاركة في عملية اقتحام صنعاء على مشارف حرف سفيان وأرحب.



تعليقات ( 32 )

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  1. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    كفو يارجال اليمن انتم الكرامه والعزه يحررو يمنكم من عفاش والحوثي

    رجال اليمن وشبابه لايمكن ان يرضون يحكمهم الحوثي قطاع الطرق
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  2. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    صفخــه

    الكشف عن هذه المعلومات فيها معاني كثيره الشاطر يفهم
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  3. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:10608

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=BtJ4BwTQZIM
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  4. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    البركان

    ههههههههههههه اصلآ امريكا محذرتكم من اقتحام صنعاء جااااي تقول تنتظر ساعة الصفر العالم مكشوف بضغطة زر
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  5. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 15:12 م
    عدد التعليقات:10608

    برق الحرم

    ((((أنـــا ...الــعربــي ((مـفـتاح_الـجهـات))...وراعي النبض في ((قلب_الحصاة)) ....وصوت الكون بعض فتات صوتي .... وأحلام الـخـلــيقـــة ذكــريــاتِ))))
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  6. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    صفخــه

    الحرب خدعه ........ ووووو
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  7. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 15:01 م
    عدد التعليقات:10608

    برق الحرم

    ((((((((عــــــــــــــــاجل ...شهود اعيان ... سلسلة _غارات _قوية ...... على النقم وعطان وفي النهدين ))))))
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  8. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:10608

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=wQReR-pdRns
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  9. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    تعليق 19

    لا والله نصيحتك ماهي نصيحة محب . ويش دخل قنون جيستا في موضوع اليمن . اليمن محنا تاركينه لو ما يبقى سعودي على وجه الأرض . تبينا نخليه لملالي طهران .
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  10. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:10608

    برق الحرم

    ((((( على الجميع التأهب والاستعداد ....لمنع وقوع انهيارات أمنية .... في شمال اليمن ...ضربات مقاتلاتنا _الكواسر سوف تكون مفاجأت من العيار الثقيل )))))
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  11. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    فهدالجويان

    اسحبو اي زيدي يتبطح في المملكه وحطوه في الجبهه وشوفو ولائه لديرته اكثرهم خونه هاربين من ديارهم وتاركين المجوس يعبثون في ارضهم
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  12. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    نصيحة محب

    الظاهر أنه بعد قانون جيستا .. لم تعد الأمور في صالحنا بأي حال من الأحوال ... وفي هذه الحاله نصيحتي لحكامنا أن يتركوا اليمنيين يحلوا مشاكلهم بينهم ..
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  13. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    سامي

    جالك الموت ياحوتي سيهرب السيد الى ايران هل ياخد معه السني علي او يقتل في اليمن اتوقع مقتل الاثنين
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  14. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    الحق يقال

    واسوة برسولنا الكريم ( استعينوا بقضى حوائجكم بالكتمان ) بطلوا كلام مامنه اي فائدة نبي نشوف تقدم وانجازات على الارض لتتحدث عن ألسنتكم
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  15. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    الشهاب الاحمر

    يجب وضع خطة اقتصادية وسياسية واجتماعية كاملة قبل التحرير.
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  16. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    الحق يقال

    الحرب خدعة ولا تكشف اوراقك للعدو ممكن تقول ( نكثف محاصرة صنعاء لاقتحامها) بدون تحديد اماكن واعتقد هالتصريح هي سبب اطالة الحرب واصبحت استنزاف
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  17. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    حقيقة

    . استعينوا على قضاء حواجكم بالكتمان .
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  18. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    مسحب الجوالين

    اذا اعدوا خطة عسكرية وتكتيك متطور انا اضمن ان ١٠ الاف يكفون وزيادة بس اهم شي كشف الالغام و يكون الهجوم بالليل ومفاجئ.
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  19. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    مسمار

    مخالف
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  20. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    سهوكه

    ياعهود / أنتي فتحي مخيخك . وقالها الدويري الخبير العسكري لقناة العربيه سنتين حرب ولازالوا محلك سر . ليش نكذب على أنفسنا . هذه حرب أستنزاف لانهاية لها
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  21. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    فيصل

    جواب نهائي
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  22. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    ولد بلادي

    امريكا ستتدخل لصالح الحوثيين قريبا وهذى واضح من اجتماع الامريكيين مع الحوثيين في سلطنة عمان وبشكل مستمر وامريكا هدفها اضعاف السعوديه ماديا وعسكريا
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  23. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    ولد بلادي

    امريكا ستتدخل لصالح الحوثيين قريبا وهذى واضح من اجتماع الامريكيين مع الحوثيين في سلطنة عمان وبشكل مستمر وامريكا هدفها اضعاف السعوديه ماديا وعسكريا
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  24. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    ⭐️💎 عهود 💎⭐️

    تعليق 6 مافي لاسذاجة ولا غيره فتح مخك كويس وتعرف ليش قالو كذا .
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  25. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    زائرابوفواز

    %99 من الخونه في صنعاء يعني الواحد المفقود ابحثوعنه أخطر حرب هي حرب المدن والعصابات
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  26. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    زائر

    4احساس خالد يسلم احساسك الحوثيين ماعندهم طائرات او قاذفات صواريخ هم عصابات شوارع يعني رشاش ووزرته وحافي مثل القرد يناقز..اطمئن باذن الله22الف ياكلونهم
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  27. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    سهوكه

    22 ألف جندي في مكان واحد ؟؟؟ ماهذا الدهاء العسكري ؟؟؟ صاروخ واحد أو مقذوف واحد كفيل بقتل هؤلاء .. بطلوا سذاجه يابو يمن ...
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  28. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    زائر

    اسال الله ان يمكنهم من هالحوثه الفيران الخونه لعبة ايران..ياليت يحاصرونهم ويصيدونهم احياءويحرقونهم مثل محرقة هتلرلليهود.
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  29. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    احساس خالد

    كأنه يقولهم شوفوا الجيش متمركز في المكان الفلاني تعالوا اقصفوه واذا ماقصفتوه ترانا بنجيكم من المكان الفلاني استعدوا لنا ... يلعن ابو مخك ياشيخ ...
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  30. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    من ناحيتي انا

    ان شاء الله تتحرر صنعاء بسرعة ويرجع هادي وحكومته لصنعاء ويرجعو اإخواننا الزوار اليمنيين لبلدهم .. وترجع بدلات الموظفين السعوديين لهم .
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  31. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    معلم

    والله إذا كانت عملية التحرير بس دقيقة واحدة فهي عملية ناجحة لكن لو صارت سنة فهذي ستكون مكلفة جدا
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  32. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    ⭐️💎 عهود 💎⭐️

    طال إنتظار تحرير صنعاء ونهاية الحرب .
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