فيديو: مقيم مصري يروي قصة خروجه من السجن بالقصيم!

صحيفة المرصد:نشر مقيم مصري على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يروي فيه قصة خروجه من سجن في إحدى محافظات منطقة القصيم، بعد تكفل نزيل سعودي بسداد دينه.
ووفقاً لموقع”تواصل”قال المقيم “إنه دخل إلى سجن محافظة الرس بعدما تعثر في سداد دين كان مستحقاً عليه”.
وأضاف، “أنه لاحظ نزيلاً سعودياً داخل السجن يهتم بأحوال السجناء، ويتعامل معهم بلطف ويسأل باستمرار عن أخبارهم”، مشيرا إلى “أن النزيل السعودي جاء إليه وسأله عن سبب سجنه، فأفاده بأنه دخل السجن بسبب دين؛ حيث بادر بطلب رقم غريمه ليتواصل معه”.
وتابع، “أن النزيل السعودي تواصل بالفعل مع غريمه وسدد دينه؛ ليحصل على أمر بإطلاق سراحه ويخرج من السجن بعد يوم واحد فقط”.
وأشار إلى أن “النزيل السعودي فعل الأمر ذاته مع مقيمين اثنين من الجنسية الهندية”، مؤكداً أنه حرص على رواية القصة ليشكره على ما فعله معه، داعياً الله أن يفرج همه ويجزيه خيراً.
تعليقات ( 42 )
عدد التعليقات:10395
إنسان منصفشف ,,,****,,,رجال أعمال ,,كبااار,,مدير أعماله,,,أجنبي,,,واللي حوله أجانب,,ويدفع لهم ,,بلألوف الموألفه ,والسعودي ,,مجرد سيوكورتي,,ويمن عليه بعد
عدد التعليقات:10395
إنسان منصفأنت مانت ,,طير شلوى,,,,طير شلوى,,,يعرف نفسه,,,أنت ,,***,,,ليس إلا,,,ولا أنا أعرفهم زين,,,مالهم بأبن الوطن ,,غير دوسه ,,بس,,
عدد التعليقات:8449
اللامي10جزاه الله خير ويسر امره وفرج كربه
طير شلوىإنسان غير منصف انت بالله شلون تبي الله يوفقك وانت هذا أسلوبك ياخي الرجل يبي الأجر من الله وانت تقول لغير أهله انصحك بمراجعة الأحاديث النبويه
عدد التعليقات:10395
إنسان منصفمع الأسف ,,,من خلال تعاملي مع بعض البشر ,,,عندنا ,,,,فيهم,,,خنوع للأجنبي,,,,بشكل ,,,كبير جدا,,,الحين يثق بالوافد ,,أكثر من أبن البلد,,مابقى الا يناسبه
مباركيامغترب ف عذاب الاغتراب يكون خارج الوطن بعدين ليه ماتزوجت منهم ماقصرو فيك من يوصله لك وش هالميانه كيف عزوبي يجاور عيله سنين غلطان كلفت عليهم ماتستحي
🎀💫أنسان منصف كلامك صحيح فيه ناس يفزعون للغريب قبل القريب -مااشكك في هذا الي ساعدهم في السجن يمكنه راعي خير -بس للاسف فيه ناس زي ماقال منصف في المجتمع
عدد التعليقات:5316
بسمهمنصف // طيب انت تعرفه ؟؟؟يمكن صاحب خير مع اهله قبل اي محتاج ..انا معاك انهم ناكرين معروف ومتقلبين وضدنا بالغالب لكن اكيد ساعده لوجة الله بدون تمييز ✋
عدد التعليقات:10395
إنسان منصفإذا شفت أحد,,,خيره لغير أهله,,,,فسلم لي ,,,على اللي بجنبه,,,أما هو,,,تخطاه,,,مالي به عاااااازه,,,أبدا أبدا أبدا
عدد التعليقات:10395
إنسان منصفاللي يبي ألأجر والثواب ,,أول شي ,,,يبدأ ,,,بأهله ,,,وأبناء,,,ديرته ,,,اللي ماهم لا قين ,,,أحد,,,يدفع عنهم,,,أويشغلهم,,,
ملكسبحان الله الي سخر السعودي لأخراج المصري وغيره من السجن وهذا من امر الله ان يسخر احد لغيره
عدد التعليقات:5316
بسمههوه ساعده وغيره لوجة الله لو يبغى صور ونشر فعلته ...ربي يجزاه خير كأناً من كان 🙏🏼
بسامالافلام الهندية باقي رائجة
مغتربمن مواقف اهل القصيم ، كنت مغترب وادرس في القصيم وجيراني يرسلون لي غداء وعشاء يوميا لمدة 4 سنوات والله لا اعرفهم ولا يقربون لي ، الكرم يمشي في عروقهم
سارهربي يوفقك ياللي ساعدت المصري ... ولاهي غريبه على القصمان اهل نخوه وفزعه
ماهر الجداوييقول المثل(( إذا بغيت تنجح إمش خلف قصيمي )) سلامي على أهل القصيم والله إن شهادتي فيهم مجروحه ربي يوفقهم
جيزانيمعروفين أهل القصيم بالنخوه والرجوله ... درسوا معي في الجامعه ياخي تقول جايين من كوكب اخر والله أهل نحوه ورجوله وعلوم قوم ولا يطعنك من ظهرك ربي يوفقهم
احمدياجماعه الموضوع ماهو سعوده الرجل يريد الأجر من الله
الحقبانيعلم اتمن أي اجنبي يكون علي دينه سدده عنه ويسافره نهائي وتحده يسافر نهائي الانه يرفض ويقول اسجن هنا 5نجوم بس مسكين سجين سعودي غير معترفه علم
@@@كلنا رايحين فيها من سننين !!! ومديونين من أكثر من عشر سنين ولا خلصت للحين من البنك العربي ؟؟؟ وينه يسدد عنا ؟؟؟
احمدياجماعه الموضوع ماهو سعوده الرجال يبغى الاجر من الله
سامرتعليق 11 اسال الله ان يشفيك ..انت معقد تري من امثالك كثييييييييييييير...
الناقدماشاء الله فاعل خير يسدد ديون وافدين مصري وهنود ، ويمكن أنه يبحث عن بنقاليين ويمنيين ، أما أهله وربعه من المواطنين المسجونين بسبب الديون لهم الله !!
Saudاعتقد والله العالم هذا النزيل فاعل خير وليس مسجون قام بهذه الفكر لمعرفة ظروف كل شخص وتقييم وضعه جزاك الله الف خير هذولا السعوديين أهل دين وخير
Saudاعتقد والله العالم هذا النزيل فاعل خير وليس مسجون قام بهذه الفكر لمعرفة ظروف كل شخص وتقييم وضعه جزاك الله الف خير هذولا السعوديين أهل دين وخير
عدد التعليقات:5316
بسمهفكم لله من لطف خفي &&يدق خفاه عن فهم الذكي وكم امر تساء به صباحا&&وتأتيك المسرة في العشي وكم يسر أتى من بعد عسر&&ففرج كربة القلب الشجي💔
عدد التعليقات:10395
إنسان منصفاللي يبي ,,,يتدلع ,,,ويسدد عنه ,,,,ويخرج من التوقيف ,,,على طوووول,,,أجنبي أو عربي,,بس لا تكون سعودي,,,طول اللحيه ,,وقصر البنطال ,,وإدعي الزهد
انسان واقعيالى الاخ علي العمري عمل الخير للمسلمين سواسيه بالاظافه دايم ديون العماله محدوده وقليله وما في سعودي مسجون لدين قليل لان اهله يفزعون وانما مبالغ كبيره
عدد التعليقات:10395
إنسان منصفالسعودي ,,,لاراح,,,عندهم,,,نتفوه,,,ونصبوا ,,عليه ,,,خصوصا ,,مصر والمغرب والأردن,,,,وعندنا,,,((( خيرنا لغيرنا )),,,!!
عدد التعليقات:1892
توووووونسيةالله يسر امره يارب ويفتح بوجهه قال سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه وفعلا من حل كرب ناس سيجازيه الله باكثر منها بالحياة والاخرة
شعيل الخامس عشرلاتستعجل اصبر لين يروح لديرته ويسوي فيل
مراقبحظك طيب يالمصري.أنت وباقي السجناء الوافدين المعسرين واهل الخير كثر.ولايرتبطون في مكان ولا زمان
علي العمريديم خير. السعودي. للغير. ليش. ما. اخرج. سعودي. ما كان. افضل.
نفر من الناسالخير في أمتي إلى قيام الساعه لا عرق ولا جنس ولا لون تقف أمام سماحة الإسلام هذا مادلنا عليه ديننا الحنيف ونقله لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:10395
إنسان منصفبس طول اللحيه ,,,شبرين,,,, ولا تنسى الجبهه,,,اضربها بحصاة ,,,علشان يبين مدى ,,الخشوع,,,وتلقى اللي يسدد عنك وعن أبوك,,,بس ياليتهم,,رحلوك
مرسيهذا يسمى التجنيد داخل السجون بإستغلال حاجاتهم ، احذري يا حكومه
سالماذا انت اكرمت الكريم ملكته
من ناحيتي اناغريب ماجحد ولا شتم !!