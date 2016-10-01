فيديو: مقيم مصري يروي قصة خروجه من السجن بالقصيم!

صحيفة المرصد:نشر مقيم مصري على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يروي فيه قصة خروجه من سجن في إحدى محافظات منطقة القصيم، بعد تكفل نزيل سعودي بسداد دينه.

ووفقاً لموقع”تواصل”قال المقيم “إنه دخل إلى سجن محافظة الرس بعدما تعثر في سداد دين كان مستحقاً عليه”.

وأضاف، “أنه لاحظ نزيلاً سعودياً داخل السجن يهتم بأحوال السجناء، ويتعامل معهم بلطف ويسأل باستمرار عن أخبارهم”، مشيرا إلى “أن النزيل السعودي جاء إليه وسأله عن سبب سجنه، فأفاده بأنه دخل السجن بسبب دين؛ حيث بادر بطلب رقم غريمه ليتواصل معه”.

وتابع، “أن النزيل السعودي تواصل بالفعل مع غريمه وسدد دينه؛ ليحصل على أمر بإطلاق سراحه ويخرج من السجن بعد يوم واحد فقط”.

وأشار إلى أن “النزيل السعودي فعل الأمر ذاته مع مقيمين اثنين من الجنسية الهندية”، مؤكداً أنه حرص على رواية القصة ليشكره على ما فعله معه، داعياً الله أن يفرج همه ويجزيه خيراً.