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فيديو: مقيم مصري يروي قصة خروجه من السجن بالقصيم!

1 أكتوبر, 2016 , 13:52 م
فيديو: مقيم مصري يروي قصة خروجه من السجن بالقصيم!
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صحيفة المرصد:نشر مقيم مصري على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يروي فيه قصة خروجه من سجن في إحدى محافظات منطقة القصيم، بعد تكفل نزيل سعودي بسداد دينه.

ووفقاً لموقع”تواصل”قال المقيم “إنه دخل إلى سجن محافظة الرس بعدما تعثر في سداد دين كان مستحقاً عليه”.

وأضاف، “أنه لاحظ نزيلاً سعودياً داخل السجن يهتم بأحوال السجناء، ويتعامل معهم بلطف ويسأل باستمرار عن أخبارهم”، مشيرا إلى “أن النزيل السعودي جاء إليه وسأله عن سبب سجنه، فأفاده بأنه دخل السجن بسبب دين؛ حيث بادر بطلب رقم غريمه ليتواصل معه”.

وتابع، “أن النزيل السعودي تواصل بالفعل مع غريمه وسدد دينه؛ ليحصل على أمر بإطلاق سراحه ويخرج من السجن بعد يوم واحد فقط”.

وأشار إلى أن “النزيل السعودي فعل الأمر ذاته مع مقيمين اثنين من الجنسية الهندية”، مؤكداً أنه حرص على رواية القصة ليشكره على ما فعله معه، داعياً الله أن يفرج همه ويجزيه خيراً.



تعليقات ( 42 )

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  1. 42
    1 أكتوبر, 2016 , 15:28 م
    عدد التعليقات:10395

    إنسان منصف

    شف ,,,****,,,رجال أعمال ,,كبااار,,مدير أعماله,,,أجنبي,,,واللي حوله أجانب,,ويدفع لهم ,,بلألوف الموألفه ,والسعودي ,,مجرد سيوكورتي,,ويمن عليه بعد
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  2. 41
    1 أكتوبر, 2016 , 15:24 م
    عدد التعليقات:10395

    إنسان منصف

    أنت مانت ,,طير شلوى,,,,طير شلوى,,,يعرف نفسه,,,أنت ,,***,,,ليس إلا,,,ولا أنا أعرفهم زين,,,مالهم بأبن الوطن ,,غير دوسه ,,بس,,
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  3. 40
    1 أكتوبر, 2016 , 15:23 م
    عدد التعليقات:8449

    اللامي10

    جزاه الله خير ويسر امره وفرج كربه
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  4. 39
    1 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    طير شلوى

    إنسان غير منصف انت بالله شلون تبي الله يوفقك وانت هذا أسلوبك ياخي الرجل يبي الأجر من الله وانت تقول لغير أهله انصحك بمراجعة الأحاديث النبويه
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  5. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 15:20 م
    عدد التعليقات:10395

    إنسان منصف

    مع الأسف ,,,من خلال تعاملي مع بعض البشر ,,,عندنا ,,,,فيهم,,,خنوع للأجنبي,,,,بشكل ,,,كبير جدا,,,الحين يثق بالوافد ,,أكثر من أبن البلد,,مابقى الا يناسبه
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  6. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    مبارك

    يامغترب ف عذاب الاغتراب يكون خارج الوطن بعدين ليه ماتزوجت منهم ماقصرو فيك من يوصله لك وش هالميانه كيف عزوبي يجاور عيله سنين غلطان كلفت عليهم ماتستحي
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  7. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    🎀💫

    أنسان منصف كلامك صحيح فيه ناس يفزعون للغريب قبل القريب -مااشكك في هذا الي ساعدهم في السجن يمكنه راعي خير -بس للاسف فيه ناس زي ماقال منصف في المجتمع
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  8. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 15:11 م
    عدد التعليقات:5316

    بسمه

    منصف // طيب انت تعرفه ؟؟؟يمكن صاحب خير مع اهله قبل اي محتاج ..انا معاك انهم ناكرين معروف ومتقلبين وضدنا بالغالب لكن اكيد ساعده لوجة الله بدون تمييز ✋
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  9. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 15:07 م
    عدد التعليقات:10395

    إنسان منصف

    إذا شفت أحد,,,خيره لغير أهله,,,,فسلم لي ,,,على اللي بجنبه,,,أما هو,,,تخطاه,,,مالي به عاااااازه,,,أبدا أبدا أبدا
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  10. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 15:06 م
    عدد التعليقات:10395

    إنسان منصف

    اللي يبي ألأجر والثواب ,,أول شي ,,,يبدأ ,,,بأهله ,,,وأبناء,,,ديرته ,,,اللي ماهم لا قين ,,,أحد,,,يدفع عنهم,,,أويشغلهم,,,
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  11. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    ملك

    سبحان الله الي سخر السعودي لأخراج المصري وغيره من السجن وهذا من امر الله ان يسخر احد لغيره
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  12. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 14:52 م
    عدد التعليقات:5316

    بسمه

    هوه ساعده وغيره لوجة الله لو يبغى صور ونشر فعلته ...ربي يجزاه خير كأناً من كان 🙏🏼
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  13. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    بسام

    الافلام الهندية باقي رائجة
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  14. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    وهناك يذبحونا وينهبونا الهندي يقول سئودي مخ مافيه والمصري يقول بدو ومتخلفين
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  15. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    مغترب

    من مواقف اهل القصيم ، كنت مغترب وادرس في القصيم وجيراني يرسلون لي غداء وعشاء يوميا لمدة 4 سنوات والله لا اعرفهم ولا يقربون لي ، الكرم يمشي في عروقهم
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  16. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    ساره

    ربي يوفقك ياللي ساعدت المصري ... ولاهي غريبه على القصمان اهل نخوه وفزعه
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  17. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    ماهر الجداوي

    يقول المثل(( إذا بغيت تنجح إمش خلف قصيمي )) سلامي على أهل القصيم والله إن شهادتي فيهم مجروحه ربي يوفقهم
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  18. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    جيزاني

    معروفين أهل القصيم بالنخوه والرجوله ... درسوا معي في الجامعه ياخي تقول جايين من كوكب اخر والله أهل نحوه ورجوله وعلوم قوم ولا يطعنك من ظهرك ربي يوفقهم
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  19. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    احمد

    ياجماعه الموضوع ماهو سعوده الرجل يريد الأجر من الله
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  20. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    الحقباني

    علم اتمن أي اجنبي يكون علي دينه سدده عنه ويسافره نهائي وتحده يسافر نهائي الانه يرفض ويقول اسجن هنا 5نجوم بس مسكين سجين سعودي غير معترفه علم
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  21. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    @@@

    كلنا رايحين فيها من سننين !!! ومديونين من أكثر من عشر سنين ولا خلصت للحين من البنك العربي ؟؟؟ وينه يسدد عنا ؟؟؟
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  22. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    احمد

    ياجماعه الموضوع ماهو سعوده الرجال يبغى الاجر من الله
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  23. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    المريض الرخال جاي بمعرف انسان منتف
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  24. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    سامر

    تعليق 11 اسال الله ان يشفيك ..انت معقد تري من امثالك كثييييييييييييير...
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  25. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    قال رسول الله :من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر ، يسر الله عليه في الدنيا والاخرة .
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  26. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    الناقد

    ماشاء الله فاعل خير يسدد ديون وافدين مصري وهنود ، ويمكن أنه يبحث عن بنقاليين ويمنيين ، أما أهله وربعه من المواطنين المسجونين بسبب الديون لهم الله !!
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  27. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    Saud

    اعتقد والله العالم هذا النزيل فاعل خير وليس مسجون قام بهذه الفكر لمعرفة ظروف كل شخص وتقييم وضعه جزاك الله الف خير هذولا السعوديين أهل دين وخير
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  28. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    Saud

    اعتقد والله العالم هذا النزيل فاعل خير وليس مسجون قام بهذه الفكر لمعرفة ظروف كل شخص وتقييم وضعه جزاك الله الف خير هذولا السعوديين أهل دين وخير
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  29. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 14:22 م
    عدد التعليقات:5316

    بسمه

    فكم لله من لطف خفي &&يدق خفاه عن فهم الذكي وكم امر تساء به صباحا&&وتأتيك المسرة في العشي وكم يسر أتى من بعد عسر&&ففرج كربة القلب الشجي💔
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  30. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 14:20 م
    عدد التعليقات:10395

    إنسان منصف

    اللي يبي ,,,يتدلع ,,,ويسدد عنه ,,,,ويخرج من التوقيف ,,,على طوووول,,,أجنبي أو عربي,,بس لا تكون سعودي,,,طول اللحيه ,,وقصر البنطال ,,وإدعي الزهد
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  31. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    انسان واقعي

    الى الاخ علي العمري عمل الخير للمسلمين سواسيه بالاظافه دايم ديون العماله محدوده وقليله وما في سعودي مسجون لدين قليل لان اهله يفزعون وانما مبالغ كبيره
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  32. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 14:18 م
    عدد التعليقات:10395

    إنسان منصف

    السعودي ,,,لاراح,,,عندهم,,,نتفوه,,,ونصبوا ,,عليه ,,,خصوصا ,,مصر والمغرب والأردن,,,,وعندنا,,,((( خيرنا لغيرنا )),,,!!
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  33. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    كم المبلغ ترك الهنود لاكثر من سنه معلقين غلط لابد من حل بدل مايفيد المجتمع يجلس عاله اكله وشربه بالتوقيف لمده سنه يسدد دينه عطوه فرصه يشتغل ويسدد
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  34. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 14:17 م
    عدد التعليقات:1892

    توووووونسية

    الله يسر امره يارب ويفتح بوجهه قال سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه وفعلا من حل كرب ناس سيجازيه الله باكثر منها بالحياة والاخرة
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  35. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    شعيل الخامس عشر

    لاتستعجل اصبر لين يروح لديرته ويسوي فيل
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  36. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    مراقب

    حظك طيب يالمصري.أنت وباقي السجناء الوافدين المعسرين واهل الخير كثر.ولايرتبطون في مكان ولا زمان
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  37. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    علي العمري

    ديم خير. السعودي. للغير. ليش. ما. اخرج. سعودي. ما كان. افضل.
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  38. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    نفر من الناس

    الخير في أمتي إلى قيام الساعه لا عرق ولا جنس ولا لون تقف أمام سماحة الإسلام هذا مادلنا عليه ديننا الحنيف ونقله لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
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  39. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 14:06 م
    عدد التعليقات:10395

    إنسان منصف

    بس طول اللحيه ,,,شبرين,,,, ولا تنسى الجبهه,,,اضربها بحصاة ,,,علشان يبين مدى ,,الخشوع,,,وتلقى اللي يسدد عنك وعن أبوك,,,بس ياليتهم,,رحلوك
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  40. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    مرسي

    هذا يسمى التجنيد داخل السجون بإستغلال حاجاتهم ، احذري يا حكومه
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  41. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    سالم

    اذا انت اكرمت الكريم ملكته
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  42. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    من ناحيتي انا

    غريب ماجحد ولا شتم !!
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