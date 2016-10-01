اليمن: تحرير أهم معاقل الإنقلابيين في الجوف

صحيفة المرصد-واس:أكد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، تحريره اليوم أهم بلدة في محافظة الجوف شمال شرق البلاد، من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

وأوضح مصدر، عسكري في الجيش اليمني في تصريح له بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن البلدة المحررة وتسمى /الغيل/ هي أهم وآخر معاقل المليشيا في مديرية الغيل بالمحافظة.

وأضاف المصدر أن :”عملية تحرير البلدة تم بعد هجوم شنته فجر اليوم قوات الجيش والمقاومة مسنودين بطائرات التحالف العربي ، مبينا أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، وفرار العشرات منهم، إضافة إلى اغتنام معدات عسكرية كبيرة، بينها أسلحة متوسطة وخفيفة، وذخائر متنوعة”.