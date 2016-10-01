اليمن: تحرير أهم معاقل الإنقلابيين في الجوف

صحيفة المرصد-واس:أكد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، تحريره اليوم أهم بلدة في محافظة الجوف شمال شرق البلاد، من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
وأوضح مصدر، عسكري في الجيش اليمني في تصريح له بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن البلدة المحررة وتسمى /الغيل/ هي أهم وآخر معاقل المليشيا في مديرية الغيل بالمحافظة.
وأضاف المصدر أن :”عملية تحرير البلدة تم بعد هجوم شنته فجر اليوم قوات الجيش والمقاومة مسنودين بطائرات التحالف العربي ، مبينا أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، وفرار العشرات منهم، إضافة إلى اغتنام معدات عسكرية كبيرة، بينها أسلحة متوسطة وخفيفة، وذخائر متنوعة”.
تعليقات ( 7 )
عدد التعليقات:10608
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=6OgJs5Yb73o
متابعجواب نهائي
أبو مصلفح الرياضاحنا في عصر المعلومة لو قفلت الميادين وباقي القنوات المحايدة وخليت ****وال...يرة ماراح تخبي الحقيقة ****
اليوسيالحمد لله رب العالمين اللهم فرق جمع الحوثيين ومن يساندهم اللهم باعد بين قلوبهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب ٠🌹🌹
أبو مصلفح الرياضالشمال أكثره مع عفاش كيف تحرروها من أهله وان تحررت ماراح يستتب فيها الأمن المواطن اليمني عنده قناعة ان هذي حرب بين اليمن وبين اللي يبون يركعون اليمن
عدد التعليقات:10608
برق الحرم(((( مبروك ...... للاخوة اليمن...... على تحرير اراضيهم من الاحتلال الفارسي ...... ابشروا بالمزيد من نزع انياب المليشيات وتقليم الاظافر بعون الله )))
عدد التعليقات:10608
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=g20oOqbq-Pk