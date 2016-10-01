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اليمن: تحرير أهم معاقل الإنقلابيين في الجوف

1 أكتوبر, 2016 , 14:41 م
اليمن: تحرير أهم معاقل الإنقلابيين في الجوف
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صحيفة المرصد-واس:أكد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، تحريره اليوم أهم بلدة في محافظة الجوف شمال شرق البلاد، من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

وأوضح مصدر، عسكري في الجيش اليمني في تصريح له بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن البلدة المحررة وتسمى /الغيل/ هي أهم وآخر معاقل المليشيا في مديرية الغيل بالمحافظة.

وأضاف المصدر أن :”عملية تحرير البلدة تم بعد هجوم شنته فجر اليوم قوات الجيش والمقاومة مسنودين بطائرات التحالف العربي ، مبينا أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، وفرار العشرات منهم، إضافة إلى اغتنام معدات عسكرية كبيرة، بينها أسلحة متوسطة وخفيفة، وذخائر متنوعة”.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 15:22 م
    عدد التعليقات:10608

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=6OgJs5Yb73o
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  2. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    متابع

    جواب نهائي
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  3. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    أبو مصلفح الرياض

    احنا في عصر المعلومة لو قفلت الميادين وباقي القنوات المحايدة وخليت ****وال...يرة ماراح تخبي الحقيقة ****
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  4. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    اليوسي

    الحمد لله رب العالمين اللهم فرق جمع الحوثيين ومن يساندهم اللهم باعد بين قلوبهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب ٠🌹🌹
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  5. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    أبو مصلفح الرياض

    الشمال أكثره مع عفاش كيف تحرروها من أهله وان تحررت ماراح يستتب فيها الأمن المواطن اليمني عنده قناعة ان هذي حرب بين اليمن وبين اللي يبون يركعون اليمن
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  6. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 14:49 م
    عدد التعليقات:10608

    برق الحرم

    (((( مبروك ...... للاخوة اليمن...... على تحرير اراضيهم من الاحتلال الفارسي ...... ابشروا بالمزيد من نزع انياب المليشيات وتقليم الاظافر بعون الله )))
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  7. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 14:46 م
    عدد التعليقات:10608

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=g20oOqbq-Pk
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