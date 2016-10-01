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بالفيديو: كاتب سعودي يدعو إلى الاقتداء باليهود قبل اليابانيين.. وضم شيعة لهيئة كبار العلماء !!

1 أكتوبر, 2016 , 14:20 م
بالفيديو: كاتب سعودي يدعو إلى الاقتداء باليهود قبل اليابانيين.. وضم شيعة لهيئة كبار العلماء !!
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صحيفة المرصد: قال الدكتور ابراهيم المطرودي، المتخصص في اللغة العربية وفي البحث في التراث الديني ونقده، إن الإقتداء بالأمة اليهودية أولى من الإقتداء بالشعب الياباني، ويرى كذلك ضرورة أن تشمل هيئة كبار العلماء علماء شيعة فلا تكتفي بعلماء السنة، كما ذكر أن بيع الكتب التي تثري التعصب الديني وتداولها من خوارم الوطنية، مشددًا على “أن ثقافة الثأر للأسف بقيت راسخة في مجتمعنا مع أنها ضد الدين”.

ويصف المطرودي، وفقاً لموقع “إيلاف”، التعصب بأنه حالة اجتماعية، قائلا: “كل الناس متعصبون، نحن ورثنا التعصب، فالجميع يرى مذهبه الصح وغيره على خطأ، فالمشكلة الآن أن الاختلاف والتعدد والتمذهب يصادم موضوع التكفير”.

ويسأل المطرودي، وهو الكاتب في جريدة الرياض: “لماذا غضب الوعاظ والدعاة من المعتزلة في موضوع العقل واللجوء إليه وهم الآن يستدلون به؟ وكيف يُقبل حديث “المرأة ناقصة عقل ودين” وكيف يُروى والإسلام والأديان كلها لم تفرق في التكليف بين الرجل والمرأة. فُرضت العبادات عليهما على حد سواء، فلماذا إذًا يقبل مثل هذا الحديث؟ البعض يفسر هذا النقص ويقول إن المرأة ناقصة الدين بسب حيضها. يا سبحان الله! من جعلها تحيض هو الله تعالى، فكيف يخلقها بصورة وبسبب هذه الصورة يكون نقصان دينها؟”.



تعليقات ( 104 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 104
    1 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    شيهانة💤💧

    أحلى مافي ال ديسلايك إنك ماتدري مين اللي يرعص الأيقونة متعبين أنفسهم ع الفاضي مثل اللي يغمز ف الظلام كان الله ف عونهم😝😹😹😂
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  2. 103
    1 أكتوبر, 2016 , 15:36 م
    عدد التعليقات:8449

    اللامي10

    74 / ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون )
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  3. 102
    1 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    مسلم وكفى

    بالعمل والبحث المتجرد..يكون الجهاد في الله..وسوف تكون الجائزة ..هي الهداية من الله اما تقديس التراث والركون اليه فهو للكسالا فقط ممن فضلو اثار ابائهم
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  4. 101
    1 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    مزارع من أرض الطيبين

    بارك الله فيك وكثر الله من امثالك والحمدلله يوجد الكثير في مملكتنا الحبيبة أما السفهاء نقول لهم اللهم لاتؤاخذانا بما فعل السفهاء منا
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  5. 100
    1 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    سبحان الله

    ***.الحمدلله الذي عافانا بما أبتلي بعض الناس
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  6. 99
    1 أكتوبر, 2016 , 15:34 م
    عدد التعليقات:174

    الصميل

    حلم إبليس في الجنة أن نرى شيعي إثنا عشري في مجلس كبار العلماء وبعدين هذا رأي معلم لغة عربية ولا يؤخذ برأيه ولن يقره أحد عليه ولن يتحقق إلا في منامه
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  7. 98
    1 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    غرم الله

    كيف تريد ان نظم ****بالله والحاقدين على نبيه وعلى اهله واصحابه ان ينظموا للهيئة كبار العلماء الله يشفيك يامطرودي
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  8. 97
    1 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    قاهر المجوس

    78 الصحابه أطهر وأشرف من افكارك مات ورسول الله راضي عنهم .. اما تخفيفك بالترحم على جرميه شتم عرض رسول الله والله الرد عليهم عباده
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  9. 96
    1 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    شيهانة💤💧

    حلفت ماتحطون ديسلايك أنا بقصر عليكم العنوة من ذلحين وصاعداً راح أحط لنفسي ديسلايك وأن نسيت ذگروني😜
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  10. 95
    1 أكتوبر, 2016 , 15:33 م
    عدد التعليقات:8449

    اللامي10

    78 / كان من الصحابه في عهد رسول الله من كان يقوم باكبر من ذلك / لا شك ولا ريب بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل أجمعين
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  11. 94
    1 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    خخ

    ياكاتب يامحترم ادا كان عندهم الشيعي ****وان اليهودي افظل واطهرمنه فهل كيف؟ هؤلاءمالهم الا العم سام ههههه
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  12. 93
    1 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    هههههه اجل ماطلع فيه كائنات فضائية قبل 7000 سنه بمطار الناصرية ههههه شيعه ****
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  13. 92
    1 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    ههههههه 1

    يا جهلة مايسمى سنة او شيعة مفهوم المراة ناقصة عقل ودين يتم اخذه بنظرة عامة في القران والحديث .. فالحديث لم يقل بأن الرجل اكمل عقل ودين بل عنده نقص
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  14. 91
    1 أكتوبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:8449

    اللامي10

    78 / من يقول يشتمون امهات المؤمنين كان من الصحابه في عهد رسول الله من كان يقوم باكبر من ذلك / لازلت تكذب وتفترى وتدلس عليك من الله ماتستحق
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  15. 90
    1 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    قاهر المجوس

    مخالف للنشر
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  16. 89
    1 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    شيهانة💤💧

    لاطاب ترگي كل شئ لنا طاااب!
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  17. 88
    1 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    فلمنكووووووووووووو

    ***. المملكة قائمة على الدين الصحيح و المذهب السني الصحيح و لا يمكن ان يشرك غيره معه من الخزعبلات و الشركيات.
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  18. 87
    1 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    saleh33

    ****وشاهد الاف الخطب الشيعيه واحكم
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  19. 86
    1 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    قاهر المجوس

    اعرف بان امامه الحرمين وسقاية الحاج وضيافته وحماية المقدسات لن تكون لك ولا لمن ارسلك أمر فيها ****
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  20. 85
    1 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    جيت ادور عليك

    691 أكتوبر, 2016 , 15:15 م قاهر المجوس @@@ أحسنت بارك الله فيك
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  21. 84
    1 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    شيهانة💤💧

    شوي وأعلق ع الموضوع تعليق مامثله🤔 -- مسافة السگة خليكم متابعين أحتروني☺️
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  22. 83
    1 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    صفخــه

    من يعترف بالصحابه وامهات المؤمنين والتابعين دون ذمهم ..... يمكن نفكر
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  23. 82
    1 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    رفيع محمد

    سبحان الله في الازمات يخرج ***
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  24. 81
    1 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    دروجبا

    فيه علماء شيعه اقدم من اليابان و اليهود ابحثو و تجدون كلامي
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  25. 80
    1 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    معلم متقاعد

    نحن في حاحة لمراجعات فقهية وفكرية شاملة تفرضها الدولة والمسألة مسألة حياة أو موت ولا خيار لنا التطرف يكاد يخنقنا من الداخل والأعداء من الخارج
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  26. 79
    1 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    قاهر المجوس

    مخالفين للشريعه وانت نريد ضمهم للمجلس التشريعي لماذا نستفيد اتريدنا ان نصدقهم إذا افتونا عن المتسردب او عن المت..عه او اذا افتونا بان كربلاء هي القبله
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  27. 78
    1 أكتوبر, 2016 , 15:20 م
    عدد التعليقات:5371

    الرحااال

    من يقول يشتمون امهات المؤمنين..كان من الصحابه في عهد رسول الله من كان يقوم باكبر من ذلك..فأصبح من المقربين اليه..اليست الرحمه تسبق الدعاء..عجبي
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  28. 77
    1 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    وتلك الايام....

    ومن وين طلعلنا بعد هذا.......رحمتك يارب من
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  29. 76
    1 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    فهدالجويان

    هذا***ه الله عز وجل يحذرنا من اليهود ويريدنا الاقتداء بهم ونعرف بان المجوس يسبون الصحابه ويسؤن للاسلام واضح انه لبرالي ***
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  30. 75
    1 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    محمد

    يعني *** ويطعنون بالقران ويسبون بالرسو وزجاته وصحابته ويحللون قتل المسلمين وجاي تقول يالمطروي يدخلو هيئة كبار العلماء
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  31. 74
    1 أكتوبر, 2016 , 15:17 م
    عدد التعليقات:5371

    الرحااال

    كيف تريد ان تقنع من ختم الله على ابصارهم..وجعل الغشاوه فيها..هؤلاء صم بكم عمي فهم لايفقهون..ظمنوا الجنه لايريدون احد ان يشاركهم فيها..عجبي
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  32. 73
    1 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    للاسف انه يوجد لدينا كتاب****

    ***تكيد لنا الشر والموت وانت تقترح وجودهم بكبار العلماء طيب واذا اصدرم فتوى بتسليم الحج لايران ماذا تفعل ***
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  33. 72
    1 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    هل هناك من يسمى عالم أو مسلم و يسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عايشة !!!
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  34. 71
    1 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    دروجبا

    ياليت تكون و الله فكره طيبه جدآ
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  35. 70
    1 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    الزهراني

    كلام انسان فاهم الدين لله والوطن للجميع وتكاتفنا يزيد من قوة الوطن
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  36. 69
    1 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    قاهر المجوس

    يشتمون امهات المؤمنين يشتمون الصحابه يشتمون عملاء المسلمين يشتمون هيئه العلماء بن باز وابن عثيمين وجميع الصالحين ويحاولون ضم مكه الي قم كيف نظمهم
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  37. 68
    1 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    إستشاري صح

    هذا الشخص المطرودي***
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  38. 67
    1 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    لاحول ولا قوة الا بالله الله يخلف على اميمتك يامطرودي
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  39. 66
    1 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    خالد

    صدقت نتمى ذالك صير
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  40. 65
    1 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    يا دكتور نقتدي باعدائنا وندخل ***في كل وسائل الاعلام حل ضعيف الحل القوه لها احترام برتوكولات تمشي ونحن نيام
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  41. 64
    1 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    الى شيهانه

    51/شيهانه وش سوى لك تحطين بعينه حبه؟ واذا انعمت عينه وش يسوي؟ ماانت نافعته.
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  42. 63
    1 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    فيصل

    مخالف للنشر
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  43. 62
    1 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    قاهر المجوس

    عندما يتعلق الأمر بدولتنا والحرمين الشريفين .... لن ندع لمن يعبد صاحب السرداب ان يسير عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 61
    1 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    خل رايك لك واحتفظ فيه لنفسك الحمدلله على نعمة العقل هذا اللي ناقص انت يامطرودي منت صويحي الله يرحم حالتك واعيبااااه بس
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  45. 60
    1 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    متابع من بعيد

    **** اذا تحدث الرجل في غير تخصصه جاء بالطوام مدرس لغة ايش حشرك في هيئة كبار العلماء
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  46. 59
    1 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    المسكين يستلم 1983

    اخر خبر قراته انا وزارة الاسكات راح تفرح وتحزن المواطن في نفس الوقت بعد 21 يوم
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  47. 58
    1 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    شيهانة💤💧

    😂😂شفت گـيف شربوا المقلب -- أول ماكتبت (ماطلبت شئ) حطوا ديسلايك يحسبوني أعلق ع الموضوع -- هذي نهاية الخفة والطفاقة😹😂
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  48. 57
    1 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    قاهر المجوس

    هذا هو نتاج ما قرره مؤتمر الشيشان ***هذا الكويتب لا يحكي من فراغ بل خطط موضوعه ومدروسه لاسقاط هذا المجلس لاكن هيهات
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  49. 56
    1 أكتوبر, 2016 , 15:05 م
    عدد التعليقات:5371

    الرحااال

    وعندما انقرضت الدوله الفاطميه رحلوا العلماء..ودرسوا الاوروبيين كتبهم ..العجيب ان فلان يمتدح عالم ما..ويتفاجأ انه لم يكن من طائفته..نعم انهم كذلك
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  50. 55
    1 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    قاهر المجوس

    *** مابقي الا وضع كرسي في هيئه كبار العلماء باسم المهدي المتسردب
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  51. 54
    1 أكتوبر, 2016 , 15:03 م
    عدد التعليقات:5371

    الرحااال

    هكذا فعلت الدوله الفاطميه..كان فيها جميع الاديان والمذاهب من مختلف بقاع الأرض..لهذا خرجوا منها جميع العلماء والعباقره والاطباء..
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  52. 53
    1 أكتوبر, 2016 , 15:03 م
    عدد التعليقات:8449

    اللامي10

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم ....)
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  53. 52
    1 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    خالط السم في العسل لو سحب واخذ وعطي معه ﻻتضح ان مقاله اثارة فتنه

    خلهم يشاركون السنه في العراق وسوريا واليمن ولبنان المضتهدين من الشيعه وفي بورما وأمريكا وإسرائيل من اليهود وبعدها نشوف
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  54. 51
    1 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    شيهانة💤💧

    ماطلبت شئ منك غير أگـون بعيونك حُـب❤️👈😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 50
    1 أكتوبر, 2016 , 15:01 م
    عدد التعليقات:8449

    اللامي10

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من تشبه بقوم فهو منهم ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 49
    1 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    حمدون

    المد الصفوى يحاول زرع عملائه في هيئة كبار العلماء
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  57. 48
    1 أكتوبر, 2016 , 14:59 م
    عدد التعليقات:8449

    اللامي10

    (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير)
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  58. 47
    1 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    ابو عبدالرحمن

    الرافضة المجوس لا يمكن أن يقتنعوا بعلماء هذه البلاد ولاقادتها حفظهم الله بل ولاء الرافضة المجوس لإيران
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  59. 46
    1 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    نصب تذكاري

    ومن يطالب بضم الشيعة إلى هيئة كبار العلماء كمن يطالب بضم ميكانيكي إلى هيئة طبية فهل يا ترى سيثق المريض بهذا الكادر ويسلمهم جسده ؟
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  60. 45
    1 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    ولد بلادي

    كل اناء بمافيه ينضح وكل جاهل يحاول اثارة المجتمع والوطن ماهو ناقص مشاكل او بلبله امام الرأي العام في الداخل والخارج
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  61. 44
    1 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    حمدون

    هل سيفيدوننا بشي ... وما هي العله في ضمهم وماهي تلك الجهه التي طلبت ذلك منك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 43
    1 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    إستشاري صح

    يجب إيقاف هذا الكويتب لعل له علاقة بالروافض ...ومن هو اللي سماه شيخ ؟!!! تروا الشيخة في وادي وهو في واد آخر ...المذهب الشيعي الآن مجوسي وليس إسلامي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 42
    1 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    ابو تميم

    من جعلها تحيض هو الله تعالى ومن جعل الكلب والخنزير نجس هو الله إذا لا مانع في أكل لحمها إذا أردنا المقارنه فكلها خلق الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 41
    1 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    عليوم

    الا يكفيهم العيش في وطننا وقتل جنودنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 40
    1 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    سعد

    يشبه الهالك قطوالقطو-نمرالنمر بس فرق طول اللحيه.ننتظرالردمن الغيورين والموثوقين من اهل العلم بجامعة اﻻمام.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 39
    1 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    وطني الحبيب

    كيف نسمح بمن يعتبر اويطالب بمكه عاصمه لهم ولكن اراد الكاتب ان يعرفه العامه فهو ليس من المعروفين والمثال يقول خالف تعرف الشيعه هم اساس كل المصائب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    محسن

    المقصود ناقصة في بعض التكليفات الدينيه حال الحيض مثلا والنفساء يا لغة عربيه وليس الدين بذاته الله يخلف يهرف بما لا يعرف..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    عليوم

    هذا هو المد الصفوى بعينه الا يكفينا ولائهم لايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    محسن

    مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    نصب تذكاري

    لو قرأت حديث ذهب أهل الدثور بالأجور لسهل عليك استيعاب حديث نقص العقل والدين لدى المرأة والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)
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  71. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    قاهر المجوس

    يتبع اجنده خارجيه مجوسيه للزج باطراف شيعيه في المجلس التشريعي للدوله لمحاوله السيطره على قرارات الدوله سواء في الحرمين وهذا الأهم. وزرع العملاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  72. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    شيهانة💤💧

    ماطلبت شئ😊
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  73. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 14:51 م
    عدد التعليقات:1892

    توووووونسية

    والانسانية والذكوؤية مع النثوةية القادرة المنتجة المسيرة لامورها كللها ..
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  74. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    مشكلتنا ان لدينا تهميش لطرف الاخر

    ليس كل الشيعة روافض . وبعدي ياخي كان جار الرسول عليه الصلاة والسلام يهودي . نعم للأسف يوجد متشددين في المذهب الشيعي ويجب تجنبهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    زائر

    اللي فهمناه ان مافيه كفار وﻻ فساق والناس سواسيه..وين الوﻻءللمؤمنين والبراءمن اهل الكفرﻻيكون مطرودي القطيف؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:1892

    توووووونسية

    العمل والانتاجية وفي تسير اور مملكتها الصغيرة فالام مدرسة ان اعدتتها اعدتت شعب طيب الاخلاق وان العكس ستبلون ب شعب جاهل وكسول وليس له رائحة الضمرنة وال
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  77. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 14:48 م
    عدد التعليقات:1892

    توووووونسية

    العاطفة عندها جياشة والدين لانها كما قلت تحيض وهذا لا يمكن الاعتماتد عليه في انها ناقصة عقل ودين المراة الان شريكة الرجل في كل شي في تربية استرتها وفي
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  78. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    سامي

    هذا الكاتب يريد رافضه مجوس انجاس ب هيئة كبار العلماء
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  79. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    محمد

    كلام جميل .. لن يعجب المتشددين ودعاة الكراهية
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  80. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 14:47 م
    عدد التعليقات:1892

    توووووونسية

    المؤمنين عائشة رضى الله عنهم جميع اما المراة ناقصة عقل ودين اي نعم مفهوم هذا غلط عند الكثير فوالله لم ارى ادهى واذكى من المراة ناقصة عقل لان العاطفة
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  81. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    معروفين تعصبهم في الدين والمنطقه وﻻلهم قريب غريبه وش حببه في الشعه واليهود

    يارجل خالطناكم واشتغلت فتره طويله أكبر عنصري في المملكه واحقد منهم ماعمري شفة من منطقة الكاتب ولو تقرص اذنه ويسحب يطلع مقاله ﻻثارةالفتنه
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  82. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 14:46 م
    عدد التعليقات:1892

    توووووونسية

    لما لهم من خرفات وعقيدة كاذبة هم من يهاجمون السنة ولكل فعل ردة فعل ونحن لا نشتم علي وعلي عربي مثلنا ولا نشتم اهل البيت بل هم يشتمون الصحابة وام المؤمن
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  83. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    قاهر المجوس

    هل الزج باولاد الخميني في مجلس كبار العلماء هي الخطه الجديده المجوسيه التي امليت عليك . وبماذا سيفيدوننا
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  84. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 14:44 م
    عدد التعليقات:1892

    توووووونسية

    اسلامنا اخر اديان الله والدين عنده الاسلام ولم نكفر نحن بالاديان الاخرى اليهودية والمسيحية واما الشيعة المحسوبين على الدين الاسلامي الاسلام منهم براء
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  85. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

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    طريق النكرة سلكوها سابقيك فانت على آثرهم تقتفي
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  86. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    مشــعل

    كلامه منطقي اليهودية ديانة سماوية وليست شيوعية كاليابان . وضم الشيعة فيه اكثر من فائدة أولها تنوير للشيعة وتقريب المسلمين من بعضهم ونبذ الطائفية
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  87. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    عزالله

    الكاتب ***
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  88. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    الناقد

    شيئ غريب . . مطالبته بأدخال شيعه في هيئة كبار العلماء . . وهل عندهم علماء . . أصلاً !! وهل إيران تقبل بأدخال علماء من السنه في حكومتهم بالمقابل !!
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  89. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    كلام منطقي، وعلى من يخالفه، التزام الأدب في الرد بمنطق..

    وبذلك تعالج الأمور، أذا صلحت النيات..
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  90. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    @@@

    ؟؟؟؟
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  91. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    سامي

    نعم يجب ان تكون لهم مرجعيه وطنيه
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  92. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    سامي

    تفكير عميق ... بدل ان يكون لهم مراجع خارج المملكه يوجهونهم كالريموت كنترول ..... يكون لهم مراجع معترف بهم ومسيطر عليهم
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  93. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    ابو ياسر

    الله لايكثر من امثالك الروافض لو وعدهم أنك كبش فداء لهم
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  94. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    مصدر الكلمه

    ان عرض الكتاب لكتاباتهم التي تؤثر في المجتمع سبب من اسباب الشهره فأيها الكاتب قول الله عز وجل الايه مايلفظ من قول الايه ولن ترضى عنك اليهود حتى تت
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  95. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    نواف

    كل نكره ماحد يعرفه طلع بأي كلام للفت الانتباه واشغال الناس عم ماهو أهم ..عطونا اخر اخبار حل ازمة السكن والبطاله وغلا الاسعار
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  96. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    زائر

    خالف تعرف
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  97. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    ابو ياسر

    الروافض شر من وطى الثرى
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  98. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    عناد

    ابناء الوطن سنتهم بشيعتهم بصوفيتهم يتشاركون مل شيء وهذا منطق العقلاء عكس القطيع اتباع البغدادي وطخته
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  99. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    عمر

    طبعا ايران تخطط لتدميرنا اذا كيف نسمح لها بنفوذ ديني في بلاد الحرمين ويتبعه نفوذ سياسي والعياذ بالله ممنوع اي رافضي صفوي طرح اي مشروع في بلاد ا
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  100. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    ابو ياسر

    الله لايكثر من امثالك الروافض لو وعدهم أنك كبش فداء لهم
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  101. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    علي مرشد

    ليتك سكت كلامك ليس له دليل مجرد اهواء وتاصيل باطل لم يقل به عالم معتبر
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  102. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    ابو ياسر

    للأسف أنك سعودي إلا ترى كيف عم لو الروافض جنودنا في الشرقيه الروافض لا مان لهم ولا دين
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  103. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    مراقب

    الله لايبلانا ####!!!!!!!.
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  104. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    ابو ياسر

    ماشاء آلله عليك تبغي الروافض في هية كبار العلماء الله يشفيك أنت أما رافضي او مربض
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