بالفيديو: كاتب سعودي يدعو إلى الاقتداء باليهود قبل اليابانيين.. وضم شيعة لهيئة كبار العلماء !!

صحيفة المرصد: قال الدكتور ابراهيم المطرودي، المتخصص في اللغة العربية وفي البحث في التراث الديني ونقده، إن الإقتداء بالأمة اليهودية أولى من الإقتداء بالشعب الياباني، ويرى كذلك ضرورة أن تشمل هيئة كبار العلماء علماء شيعة فلا تكتفي بعلماء السنة، كما ذكر أن بيع الكتب التي تثري التعصب الديني وتداولها من خوارم الوطنية، مشددًا على “أن ثقافة الثأر للأسف بقيت راسخة في مجتمعنا مع أنها ضد الدين”.

ويصف المطرودي، وفقاً لموقع “إيلاف”، التعصب بأنه حالة اجتماعية، قائلا: “كل الناس متعصبون، نحن ورثنا التعصب، فالجميع يرى مذهبه الصح وغيره على خطأ، فالمشكلة الآن أن الاختلاف والتعدد والتمذهب يصادم موضوع التكفير”.

ويسأل المطرودي، وهو الكاتب في جريدة الرياض: “لماذا غضب الوعاظ والدعاة من المعتزلة في موضوع العقل واللجوء إليه وهم الآن يستدلون به؟ وكيف يُقبل حديث “المرأة ناقصة عقل ودين” وكيف يُروى والإسلام والأديان كلها لم تفرق في التكليف بين الرجل والمرأة. فُرضت العبادات عليهما على حد سواء، فلماذا إذًا يقبل مثل هذا الحديث؟ البعض يفسر هذا النقص ويقول إن المرأة ناقصة الدين بسب حيضها. يا سبحان الله! من جعلها تحيض هو الله تعالى، فكيف يخلقها بصورة وبسبب هذه الصورة يكون نقصان دينها؟”.