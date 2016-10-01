بالفيديو: كاتب سعودي يدعو إلى الاقتداء باليهود قبل اليابانيين.. وضم شيعة لهيئة كبار العلماء !!

صحيفة المرصد: قال الدكتور ابراهيم المطرودي، المتخصص في اللغة العربية وفي البحث في التراث الديني ونقده، إن الإقتداء بالأمة اليهودية أولى من الإقتداء بالشعب الياباني، ويرى كذلك ضرورة أن تشمل هيئة كبار العلماء علماء شيعة فلا تكتفي بعلماء السنة، كما ذكر أن بيع الكتب التي تثري التعصب الديني وتداولها من خوارم الوطنية، مشددًا على “أن ثقافة الثأر للأسف بقيت راسخة في مجتمعنا مع أنها ضد الدين”.
ويصف المطرودي، وفقاً لموقع “إيلاف”، التعصب بأنه حالة اجتماعية، قائلا: “كل الناس متعصبون، نحن ورثنا التعصب، فالجميع يرى مذهبه الصح وغيره على خطأ، فالمشكلة الآن أن الاختلاف والتعدد والتمذهب يصادم موضوع التكفير”.
ويسأل المطرودي، وهو الكاتب في جريدة الرياض: “لماذا غضب الوعاظ والدعاة من المعتزلة في موضوع العقل واللجوء إليه وهم الآن يستدلون به؟ وكيف يُقبل حديث “المرأة ناقصة عقل ودين” وكيف يُروى والإسلام والأديان كلها لم تفرق في التكليف بين الرجل والمرأة. فُرضت العبادات عليهما على حد سواء، فلماذا إذًا يقبل مثل هذا الحديث؟ البعض يفسر هذا النقص ويقول إن المرأة ناقصة الدين بسب حيضها. يا سبحان الله! من جعلها تحيض هو الله تعالى، فكيف يخلقها بصورة وبسبب هذه الصورة يكون نقصان دينها؟”.
تعليقات ( 104 )
شيهانة💤💧أحلى مافي ال ديسلايك إنك ماتدري مين اللي يرعص الأيقونة متعبين أنفسهم ع الفاضي مثل اللي يغمز ف الظلام كان الله ف عونهم😝😹😹😂
عدد التعليقات:8449
اللامي1074 / ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون )
مسلم وكفىبالعمل والبحث المتجرد..يكون الجهاد في الله..وسوف تكون الجائزة ..هي الهداية من الله اما تقديس التراث والركون اليه فهو للكسالا فقط ممن فضلو اثار ابائهم
مزارع من أرض الطيبينبارك الله فيك وكثر الله من امثالك والحمدلله يوجد الكثير في مملكتنا الحبيبة أما السفهاء نقول لهم اللهم لاتؤاخذانا بما فعل السفهاء منا
سبحان الله***.الحمدلله الذي عافانا بما أبتلي بعض الناس
عدد التعليقات:174
الصميلحلم إبليس في الجنة أن نرى شيعي إثنا عشري في مجلس كبار العلماء وبعدين هذا رأي معلم لغة عربية ولا يؤخذ برأيه ولن يقره أحد عليه ولن يتحقق إلا في منامه
غرم اللهكيف تريد ان نظم ****بالله والحاقدين على نبيه وعلى اهله واصحابه ان ينظموا للهيئة كبار العلماء الله يشفيك يامطرودي
قاهر المجوس78 الصحابه أطهر وأشرف من افكارك مات ورسول الله راضي عنهم .. اما تخفيفك بالترحم على جرميه شتم عرض رسول الله والله الرد عليهم عباده
شيهانة💤💧حلفت ماتحطون ديسلايك أنا بقصر عليكم العنوة من ذلحين وصاعداً راح أحط لنفسي ديسلايك وأن نسيت ذگروني😜
عدد التعليقات:8449
اللامي1078 / كان من الصحابه في عهد رسول الله من كان يقوم باكبر من ذلك / لا شك ولا ريب بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل أجمعين
خخياكاتب يامحترم ادا كان عندهم الشيعي ****وان اليهودي افظل واطهرمنه فهل كيف؟ هؤلاءمالهم الا العم سام ههههه
ههههههه 1يا جهلة مايسمى سنة او شيعة مفهوم المراة ناقصة عقل ودين يتم اخذه بنظرة عامة في القران والحديث .. فالحديث لم يقل بأن الرجل اكمل عقل ودين بل عنده نقص
عدد التعليقات:8449
اللامي1078 / من يقول يشتمون امهات المؤمنين كان من الصحابه في عهد رسول الله من كان يقوم باكبر من ذلك / لازلت تكذب وتفترى وتدلس عليك من الله ماتستحق
قاهر المجوسمخالف للنشر
شيهانة💤💧لاطاب ترگي كل شئ لنا طاااب!
فلمنكووووووووووووو***. المملكة قائمة على الدين الصحيح و المذهب السني الصحيح و لا يمكن ان يشرك غيره معه من الخزعبلات و الشركيات.
saleh33****وشاهد الاف الخطب الشيعيه واحكم
قاهر المجوساعرف بان امامه الحرمين وسقاية الحاج وضيافته وحماية المقدسات لن تكون لك ولا لمن ارسلك أمر فيها ****
جيت ادور عليك691 أكتوبر, 2016 , 15:15 م قاهر المجوس @@@ أحسنت بارك الله فيك
شيهانة💤💧شوي وأعلق ع الموضوع تعليق مامثله🤔 -- مسافة السگة خليكم متابعين أحتروني☺️
صفخــهمن يعترف بالصحابه وامهات المؤمنين والتابعين دون ذمهم ..... يمكن نفكر
رفيع محمدسبحان الله في الازمات يخرج ***
دروجبافيه علماء شيعه اقدم من اليابان و اليهود ابحثو و تجدون كلامي
معلم متقاعدنحن في حاحة لمراجعات فقهية وفكرية شاملة تفرضها الدولة والمسألة مسألة حياة أو موت ولا خيار لنا التطرف يكاد يخنقنا من الداخل والأعداء من الخارج
قاهر المجوسمخالفين للشريعه وانت نريد ضمهم للمجلس التشريعي لماذا نستفيد اتريدنا ان نصدقهم إذا افتونا عن المتسردب او عن المت..عه او اذا افتونا بان كربلاء هي القبله
عدد التعليقات:5371
الرحااالمن يقول يشتمون امهات المؤمنين..كان من الصحابه في عهد رسول الله من كان يقوم باكبر من ذلك..فأصبح من المقربين اليه..اليست الرحمه تسبق الدعاء..عجبي
وتلك الايام....ومن وين طلعلنا بعد هذا.......رحمتك يارب من
فهدالجويانهذا***ه الله عز وجل يحذرنا من اليهود ويريدنا الاقتداء بهم ونعرف بان المجوس يسبون الصحابه ويسؤن للاسلام واضح انه لبرالي ***
محمديعني *** ويطعنون بالقران ويسبون بالرسو وزجاته وصحابته ويحللون قتل المسلمين وجاي تقول يالمطروي يدخلو هيئة كبار العلماء
عدد التعليقات:5371
الرحااالكيف تريد ان تقنع من ختم الله على ابصارهم..وجعل الغشاوه فيها..هؤلاء صم بكم عمي فهم لايفقهون..ظمنوا الجنه لايريدون احد ان يشاركهم فيها..عجبي
للاسف انه يوجد لدينا كتاب*******تكيد لنا الشر والموت وانت تقترح وجودهم بكبار العلماء طيب واذا اصدرم فتوى بتسليم الحج لايران ماذا تفعل ***
دروجباياليت تكون و الله فكره طيبه جدآ
الزهرانيكلام انسان فاهم الدين لله والوطن للجميع وتكاتفنا يزيد من قوة الوطن
قاهر المجوسيشتمون امهات المؤمنين يشتمون الصحابه يشتمون عملاء المسلمين يشتمون هيئه العلماء بن باز وابن عثيمين وجميع الصالحين ويحاولون ضم مكه الي قم كيف نظمهم
إستشاري صحهذا الشخص المطرودي***
خالدصدقت نتمى ذالك صير
الى شيهانه51/شيهانه وش سوى لك تحطين بعينه حبه؟ واذا انعمت عينه وش يسوي؟ ماانت نافعته.
فيصلمخالف للنشر
قاهر المجوسعندما يتعلق الأمر بدولتنا والحرمين الشريفين .... لن ندع لمن يعبد صاحب السرداب ان يسير عليها
متابع من بعيد**** اذا تحدث الرجل في غير تخصصه جاء بالطوام مدرس لغة ايش حشرك في هيئة كبار العلماء
المسكين يستلم 1983اخر خبر قراته انا وزارة الاسكات راح تفرح وتحزن المواطن في نفس الوقت بعد 21 يوم
شيهانة💤💧😂😂شفت گـيف شربوا المقلب -- أول ماكتبت (ماطلبت شئ) حطوا ديسلايك يحسبوني أعلق ع الموضوع -- هذي نهاية الخفة والطفاقة😹😂
قاهر المجوسهذا هو نتاج ما قرره مؤتمر الشيشان ***هذا الكويتب لا يحكي من فراغ بل خطط موضوعه ومدروسه لاسقاط هذا المجلس لاكن هيهات
عدد التعليقات:5371
الرحااالوعندما انقرضت الدوله الفاطميه رحلوا العلماء..ودرسوا الاوروبيين كتبهم ..العجيب ان فلان يمتدح عالم ما..ويتفاجأ انه لم يكن من طائفته..نعم انهم كذلك
قاهر المجوس*** مابقي الا وضع كرسي في هيئه كبار العلماء باسم المهدي المتسردب
عدد التعليقات:5371
الرحااالهكذا فعلت الدوله الفاطميه..كان فيها جميع الاديان والمذاهب من مختلف بقاع الأرض..لهذا خرجوا منها جميع العلماء والعباقره والاطباء..
عدد التعليقات:8449
اللامي10قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم ....)
خالط السم في العسل لو سحب واخذ وعطي معه ﻻتضح ان مقاله اثارة فتنهخلهم يشاركون السنه في العراق وسوريا واليمن ولبنان المضتهدين من الشيعه وفي بورما وأمريكا وإسرائيل من اليهود وبعدها نشوف
شيهانة💤💧ماطلبت شئ منك غير أگـون بعيونك حُـب❤️👈😂
عدد التعليقات:8449
اللامي10قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من تشبه بقوم فهو منهم ))
حمدونالمد الصفوى يحاول زرع عملائه في هيئة كبار العلماء
عدد التعليقات:8449
اللامي10(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير)
ابو عبدالرحمنالرافضة المجوس لا يمكن أن يقتنعوا بعلماء هذه البلاد ولاقادتها حفظهم الله بل ولاء الرافضة المجوس لإيران
نصب تذكاريومن يطالب بضم الشيعة إلى هيئة كبار العلماء كمن يطالب بضم ميكانيكي إلى هيئة طبية فهل يا ترى سيثق المريض بهذا الكادر ويسلمهم جسده ؟
ولد بلاديكل اناء بمافيه ينضح وكل جاهل يحاول اثارة المجتمع والوطن ماهو ناقص مشاكل او بلبله امام الرأي العام في الداخل والخارج
حمدونهل سيفيدوننا بشي ... وما هي العله في ضمهم وماهي تلك الجهه التي طلبت ذلك منك
إستشاري صحيجب إيقاف هذا الكويتب لعل له علاقة بالروافض ...ومن هو اللي سماه شيخ ؟!!! تروا الشيخة في وادي وهو في واد آخر ...المذهب الشيعي الآن مجوسي وليس إسلامي .
ابو تميممن جعلها تحيض هو الله تعالى ومن جعل الكلب والخنزير نجس هو الله إذا لا مانع في أكل لحمها إذا أردنا المقارنه فكلها خلق الله
عليومالا يكفيهم العيش في وطننا وقتل جنودنا
سعديشبه الهالك قطوالقطو-نمرالنمر بس فرق طول اللحيه.ننتظرالردمن الغيورين والموثوقين من اهل العلم بجامعة اﻻمام.
وطني الحبيبكيف نسمح بمن يعتبر اويطالب بمكه عاصمه لهم ولكن اراد الكاتب ان يعرفه العامه فهو ليس من المعروفين والمثال يقول خالف تعرف الشيعه هم اساس كل المصائب
محسنالمقصود ناقصة في بعض التكليفات الدينيه حال الحيض مثلا والنفساء يا لغة عربيه وليس الدين بذاته الله يخلف يهرف بما لا يعرف..
عليومهذا هو المد الصفوى بعينه الا يكفينا ولائهم لايران
محسنمخالف
نصب تذكاريلو قرأت حديث ذهب أهل الدثور بالأجور لسهل عليك استيعاب حديث نقص العقل والدين لدى المرأة والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)
قاهر المجوسيتبع اجنده خارجيه مجوسيه للزج باطراف شيعيه في المجلس التشريعي للدوله لمحاوله السيطره على قرارات الدوله سواء في الحرمين وهذا الأهم. وزرع العملاء
شيهانة💤💧ماطلبت شئ😊
عدد التعليقات:1892
توووووونسيةوالانسانية والذكوؤية مع النثوةية القادرة المنتجة المسيرة لامورها كللها ..
مشكلتنا ان لدينا تهميش لطرف الاخرليس كل الشيعة روافض . وبعدي ياخي كان جار الرسول عليه الصلاة والسلام يهودي . نعم للأسف يوجد متشددين في المذهب الشيعي ويجب تجنبهم .
زائراللي فهمناه ان مافيه كفار وﻻ فساق والناس سواسيه..وين الوﻻءللمؤمنين والبراءمن اهل الكفرﻻيكون مطرودي القطيف؟
عدد التعليقات:1892
توووووونسيةالعمل والانتاجية وفي تسير اور مملكتها الصغيرة فالام مدرسة ان اعدتتها اعدتت شعب طيب الاخلاق وان العكس ستبلون ب شعب جاهل وكسول وليس له رائحة الضمرنة وال
عدد التعليقات:1892
توووووونسيةالعاطفة عندها جياشة والدين لانها كما قلت تحيض وهذا لا يمكن الاعتماتد عليه في انها ناقصة عقل ودين المراة الان شريكة الرجل في كل شي في تربية استرتها وفي
ساميهذا الكاتب يريد رافضه مجوس انجاس ب هيئة كبار العلماء
محمدكلام جميل .. لن يعجب المتشددين ودعاة الكراهية
عدد التعليقات:1892
توووووونسيةالمؤمنين عائشة رضى الله عنهم جميع اما المراة ناقصة عقل ودين اي نعم مفهوم هذا غلط عند الكثير فوالله لم ارى ادهى واذكى من المراة ناقصة عقل لان العاطفة
معروفين تعصبهم في الدين والمنطقه وﻻلهم قريب غريبه وش حببه في الشعه واليهوديارجل خالطناكم واشتغلت فتره طويله أكبر عنصري في المملكه واحقد منهم ماعمري شفة من منطقة الكاتب ولو تقرص اذنه ويسحب يطلع مقاله ﻻثارةالفتنه
عدد التعليقات:1892
توووووونسيةلما لهم من خرفات وعقيدة كاذبة هم من يهاجمون السنة ولكل فعل ردة فعل ونحن لا نشتم علي وعلي عربي مثلنا ولا نشتم اهل البيت بل هم يشتمون الصحابة وام المؤمن
قاهر المجوسهل الزج باولاد الخميني في مجلس كبار العلماء هي الخطه الجديده المجوسيه التي امليت عليك . وبماذا سيفيدوننا
عدد التعليقات:1892
توووووونسيةاسلامنا اخر اديان الله والدين عنده الاسلام ولم نكفر نحن بالاديان الاخرى اليهودية والمسيحية واما الشيعة المحسوبين على الدين الاسلامي الاسلام منهم براء
انشر التعليقطريق النكرة سلكوها سابقيك فانت على آثرهم تقتفي
مشــعلكلامه منطقي اليهودية ديانة سماوية وليست شيوعية كاليابان . وضم الشيعة فيه اكثر من فائدة أولها تنوير للشيعة وتقريب المسلمين من بعضهم ونبذ الطائفية
عزاللهالكاتب ***
الناقدشيئ غريب . . مطالبته بأدخال شيعه في هيئة كبار العلماء . . وهل عندهم علماء . . أصلاً !! وهل إيران تقبل بأدخال علماء من السنه في حكومتهم بالمقابل !!
كلام منطقي، وعلى من يخالفه، التزام الأدب في الرد بمنطق..وبذلك تعالج الأمور، أذا صلحت النيات..
@@@؟؟؟؟
سامينعم يجب ان تكون لهم مرجعيه وطنيه
ساميتفكير عميق ... بدل ان يكون لهم مراجع خارج المملكه يوجهونهم كالريموت كنترول ..... يكون لهم مراجع معترف بهم ومسيطر عليهم
ابو ياسرالله لايكثر من امثالك الروافض لو وعدهم أنك كبش فداء لهم
مصدر الكلمهان عرض الكتاب لكتاباتهم التي تؤثر في المجتمع سبب من اسباب الشهره فأيها الكاتب قول الله عز وجل الايه مايلفظ من قول الايه ولن ترضى عنك اليهود حتى تت
نوافكل نكره ماحد يعرفه طلع بأي كلام للفت الانتباه واشغال الناس عم ماهو أهم ..عطونا اخر اخبار حل ازمة السكن والبطاله وغلا الاسعار
زائرخالف تعرف
ابو ياسرالروافض شر من وطى الثرى
عنادابناء الوطن سنتهم بشيعتهم بصوفيتهم يتشاركون مل شيء وهذا منطق العقلاء عكس القطيع اتباع البغدادي وطخته
عمرطبعا ايران تخطط لتدميرنا اذا كيف نسمح لها بنفوذ ديني في بلاد الحرمين ويتبعه نفوذ سياسي والعياذ بالله ممنوع اي رافضي صفوي طرح اي مشروع في بلاد ا
ابو ياسرالله لايكثر من امثالك الروافض لو وعدهم أنك كبش فداء لهم
علي مرشدليتك سكت كلامك ليس له دليل مجرد اهواء وتاصيل باطل لم يقل به عالم معتبر
ابو ياسرللأسف أنك سعودي إلا ترى كيف عم لو الروافض جنودنا في الشرقيه الروافض لا مان لهم ولا دين
مراقبالله لايبلانا ####!!!!!!!.
ابو ياسرماشاء آلله عليك تبغي الروافض في هية كبار العلماء الله يشفيك أنت أما رافضي او مربض