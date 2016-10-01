كيف ساند المغردون المصريون المملكة ضد قانون “جاستا” على تويتر ؟!

صحيفة المرصد: دشن مغردون مصريون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق حمل اسم #السعوديه_اقوى_من_جاستا حيث تصدر الهاشتاق قائمة الأكثر تداولا على “تويتر” في مصر، مبديين اعتراضهم على قانون جاستا الأمريكي الذي أقره الكونغرس.
ورفض المغردون قانون جاستا الأمريكى، الذى بموجبه يمكن لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 من مقاضاة المملكة العربية السعودية.
وقال حساب حمل اسم “علاء السعيد”: (من شعب مصر إلى المملكه العربية السعودية أرضُ الحرمين هي أرضي كما النيل والهرمِ فلو بغا باغ عليها لبسنا عُدة الحربِ).
وقال حساب مسمى بـ “مصرية جدا”: (الملك فيصل: لايهمنا أن يزعل الغرب ويتكدر الشرق ﻷن الشرق والغرب أتفقوا على سلب أراضينا المقدسة)، مرفقة مقطع فيديو للملك فيصل.
وكتب حساب آخر تحت اسم “أيمن محمد”: (بلاد الحرمين الشرفين لا يمكن ان تنكسر امام امريكا كلنا مع السعوديه يد واحده)
من شعب مصر إلى المملكه العربية السعودية أرضُ الحرمين هي أرضي كما النيل والهرمِ فلو بغا باغ عليها لبسنا عُدة الحربِ. #السعوديه_اقوى_من_جاستا
— علاء السعيد (@A_Elsai) October 1, 2016
الملك فيصل
لايهمنا أن يزعل الغرب ويتكدر الشرق
ﻷن الشرق والغرب
أتفقوا على سلب أراضينا المقدسة#السعوديه_اقوى_من_جاستاpic.twitter.com/GG5FbzMf96
— مصرية جدا (@doaaash18) October 1, 2016
#السعوديه_اقوى_من_جاستا
بلاد الحرمين الشرفين لا يمكن ان تنكسر امام امريكا كلنا مع السعوديه يد واحده pic.twitter.com/tNqXUEXkqP
— 🦂💫أيمن محمدلوندي🐅 (@lawandy853) October 1, 2016
تعليقات ( 38 )
ابوشيخهعزيزي داعس المصريين ما نشوف اخوتهم الا امام الخليج فقط هذه الحقيقة والى يقهرك ان مصر تهدد امريكا وإسرائيل وزير الخارجية المصري يعزي بيريز في تل ابيب
ابوشيخهالمصريين يتغنون بالوقوف مع المملكة العربية السعودية ؟؟ لا واضح الوقوف ودليل ذهاب المصريين في مؤتمر الشيشان - من أجل سلخ السعودية من الاسلام
داعس لبنانلاعب مصري في الالعاب الالمبية رفع علم التوحيد المصريين في قنوات اقاموا الدنيا ولم يقعدوها لا انه رفع علم السعودية والان يتشدقون بوقوفهم مع السعودية
داعس لبنانالمصريين تجدهم في الهرطقة والكلام الفاضي فقط وقت الشدايد لن تجدهم هذا الحقيقة اقرب مثال أين الجيش المصري من دخول اليمن ؟ الكلام بسيط بس الافعال صعبه
الأسودالشعوب فيها خير لكن البلاء في العملاء. مصر لاغناء عنها جمع الله أمرها على من يخاف الله فيهم ويتقيه و اغناهم من واسع فضله وكرمه وجمع المسلمين .
عشتار بندر الحمدانالقضية أنتهت ، ما دام المصريين يرفضون قانون جاستا فنحن بخير ....!!!
برماوي يحب السعوديهكلنا مع السعوديه اصلا امريكا يبغاله قرصة إذن عشان يعرف سيده بس لو رجعنا التجارة حقتنا من أمريكا اقتصادهم كلهم يندر لتحت
قاهر المجوساهل النخوه والعروبه يا شعب مصر الله معنا ومعكم شكرا لكم
07ليس بأمر غريب على مصر واهل مصر واهل الاسلام في كل ان يدافعوا عن قبلتهم ولكنهم هم اهل مصر بداؤها بالدفاع فشكرا شعب مصر
معاذمخالف للنشر
07ليس بأمر غريب على مصر واهل مصر واهل الاسلام في كل ان يدافعوا عن قبلتهم ولكنهم هم اهل مصر بداؤها بالدفاع فشكرا شعب مصر
ياما تحت العمائم قمائمسننتصر على جستا كما انتصرنا على الفرس وعيال الخميني باذن الله شكرا شعب مصر
( ريما Rima )🍎❤نشكر كل مصري شريف من أهل السنة وقف مع السعودية💚□■خروج
( ريما Rima )🍎إعلامكم للأسف علماني واخونجي إلا قلة اللي لم يسيء لنا■
مصري من أرض النيلارض الحرمين ستنتصر ضد الصهيومجوسيه ونحن معها برجالنا واموالنا وقواتنا والله سينصرنا
مصري من أرض النيلمع السعوديه قلب وقالبا ولا يهمنا ردود افعال اشياع ايران المجوسيه .. ولن تكون مصر ارض للشيعه ولا لحسينياتهم ونحن ضد اي عمل يمس سيادة ارض الحرم
saleh33****ولا نريدهم معنا او ضدنا ونريد فقط الله ويجب التمسك والرجوع لله وهو من يرزقنا ويحمينا ولا مصريين ولا بطيخ وهولاء قوم اللسان
( ريما Rima )🍎نلاحظ كلامكم غير وأفعالكم غير😍❗
ياما تحت العمائم قمائمعيال ***سيعلقون على الموضوع بحقد وكراهيه للترابط وهذا القانون يصب في مصلحة الخميني القذر
صرخة صمتمعروفين المصريين جدعان شعب عاطفي محب متسامح ومتصالح مع نفسة ومع جميع الشعوب شعب يحب النكت والضحك حتى وهو بأحلك الظروف ينكت على نفسه الله يحفظ شعب مصر
ياما تحت العمائم ***يا عيال مصر ما يكرهكم الا حاسد وعيال الخميني وسكستاني
ياما تحت العمائم ****كفووووو يا عيال النيل معاكم معاكم لن تتخلى عنكم وبلادنا بلادكم وانتم اهلنا
( ريما Rima )🍎وشلون تقولون ندافع عن السعودية وجزرنا مارجعتوها لنا❗
الشنفرهمسافة السكه فاكرين مسافة السكه ويوم بدت الحرب مع اليمن ضاع الكلام
منطقيالشعب المصري من بين العرب هو الشعب الوحيد الذي تأسره الكلمة الحلوة ممايدل على الطيبه المتناهيه
اتي 8السعودية ومصر سندا لبعضهم البعض واسألوا التاريخ وحرب 73 غير مستغرب وقوفنا ودفاعنا عن بلدينا وقت الجد
مواطنمصر وجدتها فرصه الان هههههههههههه ومن يشاهد الاعلام المصري يومياً وهو يغرد ضد المملكة بلاش افلام يامصر الحكاية واضحة مثل الشمس
رحمهكلما زادت المصائب على الامه ظهرت معادن الناس واما مصر معدنكم ذهب
انوسأرض الكنانة وأرض الحرمين محفوظة من عند اللة
متلحف ببطانية غيرهقالها كبيرهم مسافة السكة وشكل السكة طويلة والبراري قفار والدار تشكي من جفى الزوار
المعلمكفو ياشعب مصر أتوقع اخوان المصريين بيحررو الظلم على العالم العربي الإسلامي واراهم ناوين صح من القلب والزمن بيننا سوف ترون بعينوكم
عالم روحانيخمسة كيس رز لكل واحد
د ماجدبارك الله فيكم
مواطن ولكن ،،،،الشعب المصري بأمانه شعب بطولي وهو اقرب شعب للمملكه ويحبون المملكه وشعبها وفيهم نخوه للعرب وبالتوفيق يامصر يام الدنيا
مزاجي رايق ⭐🌟⭐كفو ياشعب مصر العظيم هذا موقف شعب أصيل ولكن نبي موقف مماثل من حكومة مصر التي لاندري هل هي بصفنا مع غير ذلك
رحمهابوشيخه الان يموت كمدا وغيظا