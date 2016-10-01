كيف ساند المغردون المصريون المملكة ضد قانون “جاستا” على تويتر ؟!

صحيفة المرصد: دشن مغردون مصريون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق حمل اسم #السعوديه_اقوى_من_جاستا حيث تصدر الهاشتاق قائمة الأكثر تداولا على “تويتر” في مصر، مبديين اعتراضهم على قانون جاستا الأمريكي الذي أقره الكونغرس.

ورفض المغردون قانون جاستا الأمريكى، الذى بموجبه يمكن لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 من مقاضاة المملكة العربية السعودية.

وقال حساب حمل اسم “علاء السعيد”: (من شعب مصر إلى المملكه العربية السعودية أرضُ الحرمين هي أرضي كما النيل والهرمِ فلو بغا باغ عليها لبسنا عُدة الحربِ).

وقال حساب مسمى بـ “مصرية جدا”: (الملك فيصل: لايهمنا أن يزعل الغرب ويتكدر الشرق ﻷن الشرق والغرب أتفقوا على سلب أراضينا المقدسة)، مرفقة مقطع فيديو للملك فيصل.

وكتب حساب آخر تحت اسم “أيمن محمد”: (بلاد الحرمين الشرفين لا يمكن ان تنكسر امام امريكا كلنا مع السعوديه يد واحده)

من شعب مصر إلى المملكه العربية السعودية أرضُ الحرمين هي أرضي كما النيل والهرمِ فلو بغا باغ عليها لبسنا عُدة الحربِ. #السعوديه_اقوى_من_جاستا — علاء السعيد (@A_Elsai) October 1, 2016

الملك فيصل

لايهمنا أن يزعل الغرب ويتكدر الشرق

ﻷن الشرق والغرب

أتفقوا على سلب أراضينا المقدسة#السعوديه_اقوى_من_جاستاpic.twitter.com/GG5FbzMf96 — مصرية جدا (@doaaash18) October 1, 2016