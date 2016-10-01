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كيف ساند المغردون المصريون المملكة ضد قانون “جاستا” على تويتر ؟!

1 أكتوبر, 2016 , 16:10 م
كيف ساند المغردون المصريون المملكة ضد قانون “جاستا” على تويتر ؟!
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صحيفة المرصد: دشن مغردون مصريون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق حمل اسم #السعوديه_اقوى_من_جاستا حيث تصدر الهاشتاق قائمة الأكثر تداولا على “تويتر” في مصر، مبديين اعتراضهم على قانون جاستا الأمريكي الذي أقره الكونغرس.

ورفض المغردون قانون جاستا الأمريكى، الذى بموجبه يمكن لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 من مقاضاة المملكة العربية السعودية.

وقال حساب حمل اسم “علاء السعيد”: (من شعب مصر إلى المملكه العربية السعودية أرضُ الحرمين هي أرضي كما النيل والهرمِ فلو بغا باغ عليها لبسنا عُدة الحربِ).

وقال حساب مسمى بـ “مصرية جدا”: (الملك فيصل: لايهمنا أن يزعل الغرب ويتكدر الشرق ﻷن الشرق والغرب أتفقوا على سلب أراضينا المقدسة)، مرفقة مقطع فيديو للملك فيصل.

وكتب حساب آخر تحت اسم “أيمن محمد”: (بلاد الحرمين الشرفين لا يمكن ان تنكسر امام امريكا كلنا مع السعوديه يد واحده)



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    ابوشيخه

    عزيزي داعس المصريين ما نشوف اخوتهم الا امام الخليج فقط هذه الحقيقة والى يقهرك ان مصر تهدد امريكا وإسرائيل وزير الخارجية المصري يعزي بيريز في تل ابيب
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  2. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    ابوشيخه

    المصريين يتغنون بالوقوف مع المملكة العربية السعودية ؟؟ لا واضح الوقوف ودليل ذهاب المصريين في مؤتمر الشيشان - من أجل سلخ السعودية من الاسلام
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  3. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    داعس لبنان

    لاعب مصري في الالعاب الالمبية رفع علم التوحيد المصريين في قنوات اقاموا الدنيا ولم يقعدوها لا انه رفع علم السعودية والان يتشدقون بوقوفهم مع السعودية
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  4. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    داعس لبنان

    المصريين تجدهم في الهرطقة والكلام الفاضي فقط وقت الشدايد لن تجدهم هذا الحقيقة اقرب مثال أين الجيش المصري من دخول اليمن ؟ الكلام بسيط بس الافعال صعبه
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  5. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    الأسود

    الشعوب فيها خير لكن البلاء في العملاء. مصر لاغناء عنها جمع الله أمرها على من يخاف الله فيهم ويتقيه و اغناهم من واسع فضله وكرمه وجمع المسلمين .
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  6. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    عشتار بندر الحمدان

    القضية أنتهت ، ما دام المصريين يرفضون قانون جاستا فنحن بخير ....!!!
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  7. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 17:07 م

    برماوي يحب السعوديه

    كلنا مع السعوديه اصلا امريكا يبغاله قرصة إذن عشان يعرف سيده بس لو رجعنا التجارة حقتنا من أمريكا اقتصادهم كلهم يندر لتحت
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  8. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    قاهر المجوس

    اهل النخوه والعروبه يا شعب مصر الله معنا ومعكم شكرا لكم
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  9. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    07

    ليس بأمر غريب على مصر واهل مصر واهل الاسلام في كل ان يدافعوا عن قبلتهم ولكنهم هم اهل مصر بداؤها بالدفاع فشكرا شعب مصر
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  10. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    معاذ

    مخالف للنشر
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  11. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    07

    ليس بأمر غريب على مصر واهل مصر واهل الاسلام في كل ان يدافعوا عن قبلتهم ولكنهم هم اهل مصر بداؤها بالدفاع فشكرا شعب مصر
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  12. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    ياما تحت العمائم قمائم

    سننتصر على جستا كما انتصرنا على الفرس وعيال الخميني باذن الله شكرا شعب مصر
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  13. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 17:03 م

    ( ريما Rima )🍎

    ❤نشكر كل مصري شريف من أهل السنة وقف مع السعودية💚□■خروج
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  14. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    ( ريما Rima )🍎

    إعلامكم للأسف علماني واخونجي إلا قلة اللي لم يسيء لنا■
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  15. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    مصري من أرض النيل

    ارض الحرمين ستنتصر ضد الصهيومجوسيه ونحن معها برجالنا واموالنا وقواتنا والله سينصرنا
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  16. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    مصري من أرض النيل

    مع السعوديه قلب وقالبا ولا يهمنا ردود افعال اشياع ايران المجوسيه .. ولن تكون مصر ارض للشيعه ولا لحسينياتهم ونحن ضد اي عمل يمس سيادة ارض الحرم
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  17. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    saleh33

    ****ولا نريدهم معنا او ضدنا ونريد فقط الله ويجب التمسك والرجوع لله وهو من يرزقنا ويحمينا ولا مصريين ولا بطيخ وهولاء قوم اللسان
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  18. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    ( ريما Rima )🍎

    نلاحظ كلامكم غير وأفعالكم غير😍❗
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  19. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    ياما تحت العمائم قمائم

    عيال ***سيعلقون على الموضوع بحقد وكراهيه للترابط وهذا القانون يصب في مصلحة الخميني القذر
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  20. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 16:54 م

    صرخة صمت

    معروفين المصريين جدعان شعب عاطفي محب متسامح ومتصالح مع نفسة ومع جميع الشعوب شعب يحب النكت والضحك حتى وهو بأحلك الظروف ينكت على نفسه الله يحفظ شعب مصر
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  21. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 16:54 م

    ياما تحت العمائم ***

    يا عيال مصر ما يكرهكم الا حاسد وعيال الخميني وسكستاني
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  22. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    ياما تحت العمائم ****

    كفووووو يا عيال النيل معاكم معاكم لن تتخلى عنكم وبلادنا بلادكم وانتم اهلنا
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  23. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    ( ريما Rima )🍎

    وشلون تقولون ندافع عن السعودية وجزرنا مارجعتوها لنا❗
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  24. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    الشنفره

    مسافة السكه فاكرين مسافة السكه ويوم بدت الحرب مع اليمن ضاع الكلام
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  25. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    منطقي

    الشعب المصري من بين العرب هو الشعب الوحيد الذي تأسره الكلمة الحلوة ممايدل على الطيبه المتناهيه
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  26. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    اتي 8

    السعودية ومصر سندا لبعضهم البعض واسألوا التاريخ وحرب 73 غير مستغرب وقوفنا ودفاعنا عن بلدينا وقت الجد
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  27. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    بياعين كلام
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  28. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    والله كفو بالمصرين وكفاهم وكفي العرب اشرار الارض الاخوان المخادعين ؟؟؟
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  29. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    مواطن

    مصر وجدتها فرصه الان هههههههههههه ومن يشاهد الاعلام المصري يومياً وهو يغرد ضد المملكة بلاش افلام يامصر الحكاية واضحة مثل الشمس
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  30. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    رحمه

    كلما زادت المصائب على الامه ظهرت معادن الناس واما مصر معدنكم ذهب
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  31. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    انوس

    أرض الكنانة وأرض الحرمين محفوظة من عند اللة
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  32. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    متلحف ببطانية غيره

    قالها كبيرهم مسافة السكة وشكل السكة طويلة والبراري قفار والدار تشكي من جفى الزوار
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  33. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    المعلم

    كفو ياشعب مصر أتوقع اخوان المصريين بيحررو الظلم على العالم العربي الإسلامي واراهم ناوين صح من القلب والزمن بيننا سوف ترون بعينوكم
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  34. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    عالم روحاني

    خمسة كيس رز لكل واحد
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  35. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    د ماجد

    بارك الله فيكم
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  36. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    مواطن ولكن ،،،،

    الشعب المصري بأمانه شعب بطولي وهو اقرب شعب للمملكه ويحبون المملكه وشعبها وفيهم نخوه للعرب وبالتوفيق يامصر يام الدنيا
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  37. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    كفو ياشعب مصر العظيم هذا موقف شعب أصيل ولكن نبي موقف مماثل من حكومة مصر التي لاندري هل هي بصفنا مع غير ذلك
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  38. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    رحمه

    ابوشيخه الان يموت كمدا وغيظا
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