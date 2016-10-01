ماذا قال “القرني” تعليقاً على بكاء الرئيس الفلسطيني في جنازة “شيمون بيريز” ؟!

صحيفة المرصد: هاجم الداعية، الدكتور عوض القرني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بطريقة غير مباشرة، حينما غرد في هاشتاق #التعزية_بوفاة_بيريز_خيانة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأتت تغريدة القرني تعليقا على بكاء الرئيس الفلسطيني على شيمون بيريز، رئيس إسرائيل السابق، وذلك أثناء تعزيته في وفاته.

وكتب القرني في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “التعزية وذرف الدموع على مجرم قاتل للأطفال والنساء خيانة للأمة وذلة وصغار ومحادّة لله ورسوله، زادالله أحزانكم هذه”.

وقال القرني في تغريدة أخرى: “هلك أحد كبار مجرمي هذا العصر الصهيوني “شمعون بيريز” احد مؤسسي إسرائيل وقاتل الأطفال والنساء، لا أحسن الله عزاء ساكبي الدموع عليه”.

التعزية وذرف الدموع على مجرم قاتل للأطفال والنساء خيانة للأمة وذلة وصغار ومحادّة لله ورسوله

زادالله أحزانكم هذه #التعزية_بوفاة_بيريز_خيانة — د. عوض القرني (@awadalqarni) September 30, 2016