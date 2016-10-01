ماذا قال “القرني” تعليقاً على بكاء الرئيس الفلسطيني في جنازة “شيمون بيريز” ؟!

صحيفة المرصد: هاجم الداعية، الدكتور عوض القرني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بطريقة غير مباشرة، حينما غرد في هاشتاق #التعزية_بوفاة_بيريز_خيانة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأتت تغريدة القرني تعليقا على بكاء الرئيس الفلسطيني على شيمون بيريز، رئيس إسرائيل السابق، وذلك أثناء تعزيته في وفاته.
وكتب القرني في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “التعزية وذرف الدموع على مجرم قاتل للأطفال والنساء خيانة للأمة وذلة وصغار ومحادّة لله ورسوله، زادالله أحزانكم هذه”.
وقال القرني في تغريدة أخرى: “هلك أحد كبار مجرمي هذا العصر الصهيوني “شمعون بيريز” احد مؤسسي إسرائيل وقاتل الأطفال والنساء، لا أحسن الله عزاء ساكبي الدموع عليه”.
التعزية وذرف الدموع على مجرم قاتل للأطفال والنساء خيانة للأمة وذلة وصغار ومحادّة لله ورسوله
زادالله أحزانكم هذه
— د. عوض القرني (@awadalqarni) September 30, 2016
#هلاك_بيريز
هلك أحد كبار مجرمي هذا العصر الصهيوني
"شمعون بيريز"
احد مؤسسي إسرائيل وقاتل الأطفال والنساء
لا أحسن الله عزاء ساكبي الدموع عليه
— د. عوض القرني (@awadalqarni) September 30, 2016
تعليقات ( 21 )
رحمهمخالف للنشر
عدد التعليقات:703
نصوحمخالف للنشر
ابن البلدعرفتوا ليه ما أنحلت القضيه الفلسطينية لأن هؤلا رؤساءها .
خللقال عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- الحقيقة عندما قال: (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله)
( Rima ريما ) 🍎حتى انا واختكم لم اتمالك دموعي .
عبدالرحمن سراج منشيبكاء محمود عباس على شيمون بيريز المجرم الذي قتّل الفلسطينين يبرز مليون علامة استفهام واستنكار لتصرف القادة الفلسطينية التي تسكب الدمع على هذا المجرم .
علي العمريمخالف للنشر
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
عبدالعزيز//مشكلة فلسطين انها وضعت بايدي خونه
أين شرفاء فلسطين عن هذا العميل الخائن ؟؟؟!!!!هؤلاء الخونة لا يبكون على قاتلي الأطفال والشيوخ والنساء بل ويبوسون أقدامهم رضعوا الذل والهوان حينما هانت عليهم نفوس أهل فلسطين وغزة بالذات .
⭐️💎 عهود 💎⭐️أحسن الله عزاكم .
سبحان الله وبحمدهخاين لشعبه والامه العربية والاسلامية ودينه وربه
نفر معلوم**** الضحيه يبكي حزنآ على المغتصب .
ابواحمد aliصدقت هم من جعل اليهود وازلامهم يفعلون ما يريدون بالمسلمين ابكوا علي الاطفال السوريين من الملاحده والروافض والنصيريه يصبون النارعليهم لا مرحبا بكم
العابرعباس واحد من أبناء بني لبرال يبكون على من يحبون ليست بغريبة و هم عملاء بني صهيون
بكيت من سركومن الي يبكي على يهودي محتل الا يهودي ذنب مثله
( ريما Rima )🍎عباس وحماس وجهان لعملة واحدة عملاء باعوا القضية الفلسطينية□الله ينتقم من كل اعداءنا آمين□■خروج
عدد التعليقات:14076
قلم الحقيقهمخالف للنشر
الأسودلعنة الله على الخونة العملاء اضاعوها وهم لما سواها ودونها اضيع . فلا نامت أعين الجبناء الخونة .
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم