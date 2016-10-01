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ماذا قال “القرني” تعليقاً على بكاء الرئيس الفلسطيني في جنازة “شيمون بيريز” ؟!

1 أكتوبر, 2016 , 17:10 م
ماذا قال “القرني” تعليقاً على بكاء الرئيس الفلسطيني في جنازة “شيمون بيريز” ؟!
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صحيفة المرصد: هاجم الداعية، الدكتور عوض القرني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بطريقة غير مباشرة، حينما غرد في هاشتاق #التعزية_بوفاة_بيريز_خيانة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأتت تغريدة القرني تعليقا على بكاء الرئيس الفلسطيني على شيمون بيريز، رئيس إسرائيل السابق، وذلك أثناء تعزيته في وفاته.

وكتب القرني في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “التعزية وذرف الدموع على مجرم قاتل للأطفال والنساء خيانة للأمة وذلة وصغار ومحادّة لله ورسوله، زادالله أحزانكم هذه”.

وقال القرني في تغريدة أخرى: “هلك أحد كبار مجرمي هذا العصر الصهيوني “شمعون بيريز” احد مؤسسي إسرائيل وقاتل الأطفال والنساء، لا أحسن الله عزاء ساكبي الدموع عليه”.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    رحمه

    مخالف للنشر
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  2. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 17:36 م
    عدد التعليقات:703

    نصوح

    مخالف للنشر
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  3. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    ابن البلد

    عرفتوا ليه ما أنحلت القضيه الفلسطينية لأن هؤلا رؤساءها .
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  4. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    خلل

    قال عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- الحقيقة عندما قال: (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله)
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  5. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    لا يبكي على اليهود ويدافع عنهم غير متصهين ولالا يا تعليق 3 المتخنبقه
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  6. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    ( Rima ريما ) 🍎

    حتى انا واختكم لم اتمالك دموعي .
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  7. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    عبدالرحمن سراج منشي

    بكاء محمود عباس على شيمون بيريز المجرم الذي قتّل الفلسطينين يبرز مليون علامة استفهام واستنكار لتصرف القادة الفلسطينية التي تسكب الدمع على هذا المجرم .
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  8. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    علي العمري

    مخالف للنشر
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  9. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  10. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    عبدالعزيز//

    مشكلة فلسطين انها وضعت بايدي خونه
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  11. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    أين شرفاء فلسطين عن هذا العميل الخائن ؟؟؟!!!!

    هؤلاء الخونة لا يبكون على قاتلي الأطفال والشيوخ والنساء بل ويبوسون أقدامهم رضعوا الذل والهوان حينما هانت عليهم نفوس أهل فلسطين وغزة بالذات .
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  12. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    ⭐️💎 عهود 💎⭐️

    أحسن الله عزاكم .
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  13. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    سبحان الله وبحمده

    خاين لشعبه والامه العربية والاسلامية ودينه وربه
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  14. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    نفر معلوم

    **** الضحيه يبكي حزنآ على المغتصب .
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  15. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    ابواحمد ali

    صدقت هم من جعل اليهود وازلامهم يفعلون ما يريدون بالمسلمين ابكوا علي الاطفال السوريين من الملاحده والروافض والنصيريه يصبون النارعليهم لا مرحبا بكم
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  16. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    العابر

    عباس واحد من أبناء بني لبرال يبكون على من يحبون ليست بغريبة و هم عملاء بني صهيون
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  17. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    بكيت من سرك

    ومن الي يبكي على يهودي محتل الا يهودي ذنب مثله
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  18. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    ( ريما Rima )🍎

    عباس وحماس وجهان لعملة واحدة عملاء باعوا القضية الفلسطينية□الله ينتقم من كل اعداءنا آمين□■خروج
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  19. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 17:14 م
    عدد التعليقات:14076

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  20. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    الأسود

    لعنة الله على الخونة العملاء اضاعوها وهم لما سواها ودونها اضيع . فلا نامت أعين الجبناء الخونة .
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  21. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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