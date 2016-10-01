“الكلباني” يسأل متابعيه: “هل تفاجأتم بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع شيمون بيريز؟”.. فجاءه الرد

صحيفة المرصد: أجرى الشيخ عادل الكلباني تصويتاً إلكترونياً عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” عما إذا كان الجمهور تفاجأ بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز.

وكتب الكلباني تغريدة سأل فيها متابعيه: “هل تفاجأت بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع شيمون بيريز؟”، وكانت المفاجأة أن غالبية من قاموا بالتصويت أكدوا أنهم لم يتفاجأوا بذلك.