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“الكلباني” يسأل متابعيه: “هل تفاجأتم بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع شيمون بيريز؟”.. فجاءه الرد

1 أكتوبر, 2016 , 17:42 م
“الكلباني” يسأل متابعيه: “هل تفاجأتم بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع شيمون بيريز؟”.. فجاءه الرد
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صحيفة المرصد: أجرى الشيخ عادل الكلباني تصويتاً إلكترونياً عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” عما إذا كان الجمهور تفاجأ بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز.

وكتب الكلباني تغريدة سأل فيها متابعيه: “هل تفاجأت بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع شيمون بيريز؟”، وكانت المفاجأة أن غالبية من قاموا بالتصويت أكدوا أنهم لم يتفاجأوا بذلك.



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 56
    1 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    أنا ماأستغرب ولو مافي العرب خونه لما بقيت فلسطين محتله ولن ننسى فلسطين لو نسوها العرب جميعهم
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  2. 55
    1 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    انا شايف البعض اليومين ذي طايح استفاءات هل السبب هو : 1/ الرغبه بزيادة المتابعين ( ) 2/ حب الظهور الإعلامي ( )
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  3. 54
    1 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    عبدالعزيز//

    49 ومن متى كانت الجزيرة صادقه كلنا يعرف لماذا انشئت وماهي سياستها زمان طفشتنا من وجود قواعد عسكريه ولم تتحدث للحظه عن القاعدتين العملاقه بقطر
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  4. 53
    1 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    إسرائيل محتلة المسجد الأقصى هذا أكبر سبب حفظ الله المسجد الأقصى المبارك
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  5. 52
    1 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    شيهانة

    دقيقة ي الشيخ راح أجاوبك بس ركز معاي بعد ت***😊
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  6. 51
    1 أكتوبر, 2016 , 19:17 م
    عدد التعليقات:5380

    الرحااال

    بعد حين سوف يموت رئيس روسيا..انتقدوا من يذهب اليهم في عزائهم
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  7. 50
    1 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 49
    1 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    هل صدق شاركت قطر لاغرابة إذا شاركت لها علاقات مع إسرائيل رغم أن مالها حدود،،لكن ليه قناة الجزيرة تظهر وتتحدث باللي ذهبوا رغم أن هم ذهبوا كما يقال!
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  9. 48
    1 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    نادر

    لا والله ماتفاجأنا ، لأنه لو لم يشاركوا لحسب العدو ألف حساب ، وفاوضهم حول القدس ******
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  10. 47
    1 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    ** صمت **

    خلونا ساكتين بس ؟؟؟؟
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  11. 46
    1 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    خالد

    الله يرحمه الله كان محب لسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 45
    1 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    المفاجأة ان دولة خليجية شاركت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 44
    1 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    زعيمك يابوشخيخه اردوغان ارسل وفده ولاتنسى قطر
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  14. 43
    1 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    نووواف

    الله يخلي لنا حكومتنا ووطنا ...اما العرب فغاسلين يدنا منهم من زمان
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  15. 42
    1 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 41
    1 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    ريناد

    السياسة لها اهلها
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  17. 40
    1 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    ريناد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 39
    1 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    رحمه

    لا ابوشيخه وحنا والله تفاجانا بك الحين هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    راصد

    لاغرابه في ذالك حيث ان 90% من*** الله يحفظ بلادنا لان كلمتهم واضحه من فلسطين الفلسطينيين هم سبب مشاكلنا باعوا كل شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    ابوشيخه

    حفظ الله شيوخنا بأذن الله ويكفي شيوخنا الفخر أن الملك سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية يتصل بهم ويطمن عليهم ويجتمع بهم في قصرة هذه رسالة للاعداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    ريناد

    ايش عليكم من المعازيم عرس هو من حضر ومن ماحضر الفراغ مشكللللللللللللة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  22. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    ( ريما Rima )🍎

    حفظ الله السعودية مع القضية الفلسطينية المسجد الاقصى ومامعنى علاقات مع إسرائيل ولم نخون القضية الفلسطينية □■خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    سبحان الله

    لماذا ﻻ نقول أيضاً مسؤولين مسلمين وليس عرب فقط أليست تركيا تدعي أنها مسلمة وأرسل أردوغان وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية؟
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  24. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    ابوشيخه

    هذا قدركم وهذا حجمكم يالمصريين ذهابكم لمراقص لا جديد وش الرجى منكم - فقط تتشدقون انكم اخوان لنا وانت الذ الخصام لبلاد التوحيد - ودليل ذهابكم لشيشان
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  25. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    ( ريما Rima )

    🏃اللي له علاقات مع إسرائيل وماحضر ههههه********
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  26. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:5318

    بسمه

    كملوا استفتاءهنا ... >>ماتفاجأت ابداً 🤓بالعكس لو ماحضروا هيه الغرابه بعينها✋🏻
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  27. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    ابوشيخه

    المصريين والايرانيين دائما يحاولون الاساءة لهذه البلد منذ زمن ولاكن الله خذلهم ذهبوا لمؤتمر الشيشان للأساءة لبلاد التوحيد وحبط الله عملهم وفضح امرهم
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  28. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    مع التقنيه واجهزة الرصد لا مفاجاة

    كل معه جوال مزوّد بالة تصوير. اصبح العالم مكشوف وكذلك الوعي لدى هذا الجيل مرتفع جدا وقد كفر بالسياسة ويعرف ان اليمين يسار. كل شى على المكشوف
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  29. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    رحمه

    خلاص انا حنزل مصر خروج نهائي واللي عاوزني حيلاقيني في شارع محمد علي بالهرم
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  30. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    أبجد هوز

    الكلباني والقرني وقبلهما السويدان يعزفون على نفس النغمة ويبحثون عن *********
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  31. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    ريناد

    مخالف للنشر
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  32. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    تعليق اعجبني

    المصري اعطه واحد جنيه ويغير دينه وعروبته وذمته
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  33. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    ابوشيخه

    ستبقى السعودية عصيه على مصر وايران العملاء الخونه أذناب روسيا وإسرائيل مهما حاول المصريين والايرانيين الاساءة لبلاد التوحيد فأن سلمان لهم بالمرصاد
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  34. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    رحمه

    رحال ابن الوطن قلم الحقيقه تاكدوا هل انتم احفاد صحابه 😀😁😂
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  35. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    رحمه

    احفاد الصحابه اللي قتلهم المصرييبن فقط خخهخخخهخخخهخه😀😁😂
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  36. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:10647

    برق الحرم

    (((تنكروا على الفلسطيني دعوه يوصله لباب جهنم ...... هناك من طبع ويبادلهم العلاقات من عجم المسلمين ومن الخونة العرب لاجديد )))))
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  37. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    ابوشيخه

    مصر وايران عملاء اذناب مصر وايران دولهم تعج بالعصابات والمجرمين هؤلاء مرتزقة مصر وايران قاتلو انبياء الله في ارضه ماذا ترجي منهم قاتلهم الله
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  38. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    رحمه

    لاوالله دحين انا تفاجأت هههههه😀😁😂
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  39. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    قيل وقال وكثرة سؤوال
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  40. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    واحد من الناس

    الله يهديك يارحمه الرجال يسأل بس ؟؟؟؟؟
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  41. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    ( ريما Rima )🍎

    سأبحث بقوقل ا واليوتيوب واشوف من شارك□■خروج
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  42. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    ابوشيخه

    تحية لسعوديين أحفاد الصحابة - نعلم أن مصر وايران وجها لعمله وحدهـ فهم عملاء وأذناب لروسيا واليهود - وهذا ليس بجديد - مصر وايران عبر التاريخ خونه
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  43. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    رحمه

    تعدد طارق سويدان والافكار واحده
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  44. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    ابوشيخه

    تحية طيبة لـ الشيخ الكلباني - لا نستغرب - معروفين العرب***** - وبذات مصر العميله لـ روسيا واليهود - وش نرجي منهم عبدت الدينار ودرهم
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  45. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    رحمه

    هل تفاجأتم خخخخخخ😂😁😀
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  46. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    رحمه

    خير ان اشاء الله لا يكون انت ولي على عرب
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  47. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    رحمه

    خليك في مصلاك ولا تتدخل في السياسه السياسه لها اهلها
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  48. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    الله يستر علينا وعلى كل مسلم ومسلمة
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  49. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    رحمه

    لا لم نتفاجئ يا مستر هههههه
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  50. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    أحمد

    سبحان الله يقرأ البعض قوله تعالى (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا... الآية) ويتهافت البعض في المشاركة في تشيع جنائزهم!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    ( ريما Rima )🍎

    الله يلعن الصهاينة خنازير🐷🐷
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    أفريقي

    أمريكا تقتل السود وإسرائيل تقتل العرب
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  53. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    ( ريما Rima )

    ****في بالي هل ذهبو✋4
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    خنبوقه كانت بتروح ولكن حبسها حابس ولم تحصل على اجازة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    ( ريما Rima )🍎

    من شارك قبل لا اعلق غير الاردن ومصر وفلسطين ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  56. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    اسمرعبر

    مخالف للنشر
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