“الكلباني” يسأل متابعيه: “هل تفاجأتم بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع شيمون بيريز؟”.. فجاءه الرد

صحيفة المرصد: أجرى الشيخ عادل الكلباني تصويتاً إلكترونياً عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” عما إذا كان الجمهور تفاجأ بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز.
وكتب الكلباني تغريدة سأل فيها متابعيه: “هل تفاجأت بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع شيمون بيريز؟”، وكانت المفاجأة أن غالبية من قاموا بالتصويت أكدوا أنهم لم يتفاجأوا بذلك.
هل تفاجأت بمشاركة مسؤولين عرب في تشييع شيمون بيريز؟
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) September 30, 2016
تعليقات ( 56 )
مزاجي رايق ⭐🌟⭐انا شايف البعض اليومين ذي طايح استفاءات هل السبب هو : 1/ الرغبه بزيادة المتابعين ( ) 2/ حب الظهور الإعلامي ( )
عبدالعزيز//49 ومن متى كانت الجزيرة صادقه كلنا يعرف لماذا انشئت وماهي سياستها زمان طفشتنا من وجود قواعد عسكريه ولم تتحدث للحظه عن القاعدتين العملاقه بقطر
شيهانةدقيقة ي الشيخ راح أجاوبك بس ركز معاي بعد ت***😊
عدد التعليقات:5380
الرحااالبعد حين سوف يموت رئيس روسيا..انتقدوا من يذهب اليهم في عزائهم
نادرلا والله ماتفاجأنا ، لأنه لو لم يشاركوا لحسب العدو ألف حساب ، وفاوضهم حول القدس ******
** صمت **خلونا ساكتين بس ؟؟؟؟
خالدالله يرحمه الله كان محب لسلام
نوووافالله يخلي لنا حكومتنا ووطنا ...اما العرب فغاسلين يدنا منهم من زمان
رينادالسياسة لها اهلها
رينادمخالف للنشر
رحمهلا ابوشيخه وحنا والله تفاجانا بك الحين هههههههههه
راصدلاغرابه في ذالك حيث ان 90% من*** الله يحفظ بلادنا لان كلمتهم واضحه من فلسطين الفلسطينيين هم سبب مشاكلنا باعوا كل شي
ابوشيخهحفظ الله شيوخنا بأذن الله ويكفي شيوخنا الفخر أن الملك سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية يتصل بهم ويطمن عليهم ويجتمع بهم في قصرة هذه رسالة للاعداء
رينادايش عليكم من المعازيم عرس هو من حضر ومن ماحضر الفراغ مشكللللللللللللة
( ريما Rima )🍎حفظ الله السعودية مع القضية الفلسطينية المسجد الاقصى ومامعنى علاقات مع إسرائيل ولم نخون القضية الفلسطينية □■خروج
سبحان اللهلماذا ﻻ نقول أيضاً مسؤولين مسلمين وليس عرب فقط أليست تركيا تدعي أنها مسلمة وأرسل أردوغان وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية؟
ابوشيخههذا قدركم وهذا حجمكم يالمصريين ذهابكم لمراقص لا جديد وش الرجى منكم - فقط تتشدقون انكم اخوان لنا وانت الذ الخصام لبلاد التوحيد - ودليل ذهابكم لشيشان
( ريما Rima )🏃اللي له علاقات مع إسرائيل وماحضر ههههه********
عدد التعليقات:5318
بسمهكملوا استفتاءهنا ... >>ماتفاجأت ابداً 🤓بالعكس لو ماحضروا هيه الغرابه بعينها✋🏻
ابوشيخهالمصريين والايرانيين دائما يحاولون الاساءة لهذه البلد منذ زمن ولاكن الله خذلهم ذهبوا لمؤتمر الشيشان للأساءة لبلاد التوحيد وحبط الله عملهم وفضح امرهم
مع التقنيه واجهزة الرصد لا مفاجاةكل معه جوال مزوّد بالة تصوير. اصبح العالم مكشوف وكذلك الوعي لدى هذا الجيل مرتفع جدا وقد كفر بالسياسة ويعرف ان اليمين يسار. كل شى على المكشوف
رحمهخلاص انا حنزل مصر خروج نهائي واللي عاوزني حيلاقيني في شارع محمد علي بالهرم
أبجد هوزالكلباني والقرني وقبلهما السويدان يعزفون على نفس النغمة ويبحثون عن *********
رينادمخالف للنشر
تعليق اعجبنيالمصري اعطه واحد جنيه ويغير دينه وعروبته وذمته
ابوشيخهستبقى السعودية عصيه على مصر وايران العملاء الخونه أذناب روسيا وإسرائيل مهما حاول المصريين والايرانيين الاساءة لبلاد التوحيد فأن سلمان لهم بالمرصاد
رحمهرحال ابن الوطن قلم الحقيقه تاكدوا هل انتم احفاد صحابه 😀😁😂
رحمهاحفاد الصحابه اللي قتلهم المصرييبن فقط خخهخخخهخخخهخه😀😁😂
عدد التعليقات:10647
برق الحرم(((تنكروا على الفلسطيني دعوه يوصله لباب جهنم ...... هناك من طبع ويبادلهم العلاقات من عجم المسلمين ومن الخونة العرب لاجديد )))))
ابوشيخهمصر وايران عملاء اذناب مصر وايران دولهم تعج بالعصابات والمجرمين هؤلاء مرتزقة مصر وايران قاتلو انبياء الله في ارضه ماذا ترجي منهم قاتلهم الله
رحمهلاوالله دحين انا تفاجأت هههههه😀😁😂
واحد من الناسالله يهديك يارحمه الرجال يسأل بس ؟؟؟؟؟
( ريما Rima )🍎سأبحث بقوقل ا واليوتيوب واشوف من شارك□■خروج
ابوشيخهتحية لسعوديين أحفاد الصحابة - نعلم أن مصر وايران وجها لعمله وحدهـ فهم عملاء وأذناب لروسيا واليهود - وهذا ليس بجديد - مصر وايران عبر التاريخ خونه
رحمهتعدد طارق سويدان والافكار واحده
ابوشيخهتحية طيبة لـ الشيخ الكلباني - لا نستغرب - معروفين العرب***** - وبذات مصر العميله لـ روسيا واليهود - وش نرجي منهم عبدت الدينار ودرهم
رحمههل تفاجأتم خخخخخخ😂😁😀
رحمهخير ان اشاء الله لا يكون انت ولي على عرب
رحمهخليك في مصلاك ولا تتدخل في السياسه السياسه لها اهلها
رحمهلا لم نتفاجئ يا مستر هههههه
أحمدسبحان الله يقرأ البعض قوله تعالى (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا... الآية) ويتهافت البعض في المشاركة في تشيع جنائزهم!!!
( ريما Rima )🍎الله يلعن الصهاينة خنازير🐷🐷
أفريقيأمريكا تقتل السود وإسرائيل تقتل العرب
( ريما Rima )****في بالي هل ذهبو✋4
( ريما Rima )🍎من شارك قبل لا اعلق غير الاردن ومصر وفلسطين ؟
اسمرعبرمخالف للنشر