شاهد: فتاة تستيقظ على فتح باب غرفتها و أحد يسحب لحافها و يغلق و يفتح انوار الغرفة

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مخيف لفتاة لم يتم التعرف عليها نائمة بسريرها و فجأة يسمع صوت صرير الباب و هو يفتح دون أحد خلفه فتستيقذ الفتاة متوترة ولكن دون أي آثار للخوف على وجهها، لتنزر لا تجد أحدا فتعود للنوم مرة أخرى فتسمع حركة مرة ثانية داخل الغرفة فتقوم مرة أخرى و تمسك هاتفها النقال و تحادث أحد معارفها، تم نشر مقطع الفيديو على موقع يوتيوب ضمن سلسلة مقاطع تعكس وجود حياة أخرى بيننا، ولكن تباينت الآراء هل المقطع صحيح و ذلك شبحا بالفعل أم مثل غيره من المفبركات.