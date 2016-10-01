شاهد: فتاة تستيقظ على فتح باب غرفتها و أحد يسحب لحافها و يغلق و يفتح انوار الغرفة

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مخيف لفتاة لم يتم التعرف عليها نائمة بسريرها و فجأة يسمع صوت صرير الباب و هو يفتح دون أحد خلفه فتستيقذ الفتاة متوترة ولكن دون أي آثار للخوف على وجهها، لتنزر لا تجد أحدا فتعود للنوم مرة أخرى فتسمع حركة مرة ثانية داخل الغرفة فتقوم مرة أخرى و تمسك هاتفها النقال و تحادث أحد معارفها، تم نشر مقطع الفيديو على موقع يوتيوب ضمن سلسلة مقاطع تعكس وجود حياة أخرى بيننا، ولكن تباينت الآراء هل المقطع صحيح و ذلك شبحا بالفعل أم مثل غيره من المفبركات.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
بالفيديو.. جون كيري يُحرِج محمود عباس ويتجاهل مُصافحته خلال جنازة بيريز
23
1٬403
مند 37 دقيقة
20
2٬007
مند 5 ساعات
21
5٬746
مند 7 ساعات
21
2٬378
مند 7 ساعات
المرصد الرياضي
الأهلي يقيل غوميز ويكشف عن اسم المدرب الجديد
55
8٬574
مند 1 يوم
46
12٬154
مند 2 يومين
10
2٬204
مند 2 يومين
اخبار منوعة
218
30٬938
مند 2 يومين
117
11٬510
مند 2 يومين
يوتيوب المرصد
35
6٬537
مند 16 ساعة
64
8٬176
مند 20 ساعة
اخبار فنية
صابرين بعد أن خلعت حجابها تصدم جمهورها بهذه المعلومة عن زوجها!
36
18٬154
مند 2 يومين
82
32٬184
مند 3 أيام
82
28٬295
مند 5 أيام
111
17٬065
مند 5 أيام
اخبار ثقافية
48
7٬216
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
إغلي الموز واشربه.. وهذا ما يحدث لجسمك
67
20٬161
مند 18 ساعة
51
23٬223
مند 3 أيام
24
12٬213
مند 3 أيام
اخبار اقتصادية
مصرفيون يحذرون من انسحاب السعودية من الأسواق الأمريكية
44
7٬031
مند 1 يوم
3
4٬657
مند 3 أيام
20
3٬983
مند 3 أيام
أخبار مناسبات
تعرف على تفاصيل أول رحلة بالطائرة للملك عبد العزيز – صور
11
5٬405
مند أسبوع واحد
الاخيرة
بالفيديو : شاب فرنسي يحطم أجهزة آيفون 7 الجديد داخل إحدى محلات آبل
26
3٬420
مند 20 ساعة
17
3٬038
مند 2 يومين
16
2٬375
مند 3 أيام
53
11٬536
مند 6 أيام
تعليقات ( 14 )
( ريما Rima )🍎الغرف تكون خالية من الكاميرات لكن الغرب كل شيء عادي مسموح □لانستغرب إذا في دورات المياة كاميرات بالغرب 😂
( ريما Rima )🍎يا البي 💔 😂اتوقع صدق □لكن ليه حاطه بغرفتها كاميرا ❗
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْصارت معي والله حصلت باب الغرفه فاتح والمخاد ورا الباب وانا ماعندى احد بالبيت الحمدلله ماخفت لني متعوده ههههه👻👀
شوقالأبيض اللي طار هذا نور الخيط اللي سحب فيه غطاء السرير && الغرب لاقينا
مشاغبذكريات زمان . كنت اسويها للشباب الجبناء اذا طلعنا البر ونام نربط خيط بالبطانيه ونسحب شويه شوية حتى يفزع ويخاف وما ينام ليسهر معنا
مخالف للنشرياليت تلفوني عندها وتدق علي والله لاجيها مثل الصاروخ لمساعدتها
** صمت **المسلم صلاته حصنه من الشياطين اما غيرنا فلا غرابه
الموضوعفيه ان. من يحط كاميرا تصوره بغرفة النوم
شيهانة💤💧ي مامي😱ويش علامك ياجميلة وأنتِ من البارح مخرعتنا مرة شبح👻 مرة جني😎 ذلحين كيف ننام😰وباكر ورانا دوام؟
عدد التعليقات:14126
هيفاء @يمه يمه 😩 كذابين
✍️️عااشق حرف الغراام🕊🕊🕊لقد حصل معي شبيه لهذا الذي جرى للفتاة عدة مراات حتى أشغل سورة البقرة أذا بديت النوووم ، صدقو او لا تصدون ؟
✍️️عااشق حرف الغراام🕊🕊🕊جن يعبث بمحتويات الغرفه ,, شاهدو المقطع جيدا سوف تشاهدون شئ ابيض يطر في أرجاء الغرفه ! 👻👻👻
ملحق الصحافهمن بعد فلم بانوراما اكتفيتيي بدت تنتشر هذه المقاطع انا مااصدقها بسم الله الرحمن الرحيم