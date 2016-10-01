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شاهد: فتاة تستيقظ على فتح باب غرفتها و أحد يسحب لحافها و يغلق و يفتح انوار الغرفة

1 أكتوبر, 2016 , 18:55 م
شاهد: فتاة تستيقظ على فتح باب غرفتها و أحد يسحب لحافها و يغلق و يفتح انوار الغرفة
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مخيف لفتاة لم يتم التعرف عليها نائمة بسريرها و فجأة يسمع صوت صرير الباب و هو يفتح دون أحد خلفه فتستيقذ الفتاة متوترة ولكن دون أي آثار للخوف على وجهها، لتنزر لا تجد أحدا فتعود للنوم مرة أخرى فتسمع حركة مرة ثانية داخل الغرفة فتقوم مرة أخرى و تمسك هاتفها النقال و تحادث أحد معارفها، تم نشر مقطع الفيديو على موقع يوتيوب ضمن سلسلة مقاطع تعكس وجود حياة أخرى بيننا، ولكن تباينت الآراء هل المقطع صحيح و ذلك شبحا بالفعل أم مثل غيره من المفبركات.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    ( ريما Rima )🍎

    الغرف تكون خالية من الكاميرات لكن الغرب كل شيء عادي مسموح □لانستغرب إذا في دورات المياة كاميرات بالغرب 😂
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  2. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    ( ريما Rima )🍎

    يا البي 💔 😂اتوقع صدق □لكن ليه حاطه بغرفتها كاميرا ❗
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  3. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    صارت معي والله حصلت باب الغرفه فاتح والمخاد ورا الباب وانا ماعندى احد بالبيت الحمدلله ماخفت لني متعوده ههههه👻👀
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  4. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    شوق

    الأبيض اللي طار هذا نور الخيط اللي سحب فيه غطاء السرير && الغرب لاقينا
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  5. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    مشاغب

    ذكريات زمان . كنت اسويها للشباب الجبناء اذا طلعنا البر ونام نربط خيط بالبطانيه ونسحب شويه شوية حتى يفزع ويخاف وما ينام ليسهر معنا
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  6. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    مخالف للنشر

    ياليت تلفوني عندها وتدق علي والله لاجيها مثل الصاروخ لمساعدتها
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  7. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    ** صمت **

    المسلم صلاته حصنه من الشياطين اما غيرنا فلا غرابه
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  8. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    طيب مين المصور ***
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  9. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    الموضوع

    فيه ان. من يحط كاميرا تصوره بغرفة النوم
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  10. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    شيهانة💤💧

    ي مامي😱ويش علامك ياجميلة وأنتِ من البارح مخرعتنا مرة شبح👻 مرة جني😎 ذلحين كيف ننام😰وباكر ورانا دوام؟
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  11. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:14126

    هيفاء @

    يمه يمه 😩 كذابين
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  12. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    ✍️️عااشق حرف الغراام🕊🕊🕊

    لقد حصل معي شبيه لهذا الذي جرى للفتاة عدة مراات حتى أشغل سورة البقرة أذا بديت النوووم ، صدقو او لا تصدون ؟
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  13. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    ✍️️عااشق حرف الغراام🕊🕊🕊

    جن يعبث بمحتويات الغرفه ,, شاهدو المقطع جيدا سوف تشاهدون شئ ابيض يطر في أرجاء الغرفه ! 👻👻👻
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  14. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    ملحق الصحافه

    من بعد فلم بانوراما اكتفيتيي بدت تنتشر هذه المقاطع انا مااصدقها بسم الله الرحمن الرحيم
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