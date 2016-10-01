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بالفيديو : شاب مُعاق يطالب مدير مطار الرياض بالاستقالة أو رفع دعوى قضائية

1 أكتوبر, 2016 , 19:18 م
بالفيديو : شاب مُعاق يطالب مدير مطار الرياض بالاستقالة أو رفع دعوى قضائية
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صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب معاق يوجّه رساله لمدير مطار الرياض بتقديم استقالته أو يرفع دعوى قضائية بالنيابة عن كل المعاقين ، وذلك لعدم وجود أي وسيلة تساعد المعاقين والذين يجلسون على كرسي متحرك من الصعود .

جاء ذلك عندما لم يجد الشاب وسيله لصعوده سلم المطار إلا السلم الكهربائي ، بينما هو يجلس على كرسي متحرك ، ولم يستطع الصعود إلا بعدما ساهم مجموعة من الشباب بحمله وهو على الكرسي المتحرك ومكنوه من الصعود .



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    ابو نوره

    ياليت بعض الناس الي ما تعرف ترد تسكت. مسكين هذا. المواطن لو كنت محله عرفت مقدر الإعاقة
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  2. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    الحقباني

    علم ان سقالة مدير المطار وتعين حقباني علم
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  3. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    ابو الشباب

    معه حق البلديات اجبرت الاسواق والمستشفيات بتوفير مواقف ومداخل للعربات ومطار بحجم مطار الرياض وما فيه اصنصير معاقين تعتبر تقصير من القائمين عليه
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  4. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    جميل

    الله يعافي المعاق ويصلح حال الجميع، انتم ابناء وطن واحد وما يصير كل واحد يصور ويشهر في الاخر وخافوا الله وتعاونوا لأجل وطنكم واذا كان فيه خلل حلّوه بين
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  5. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    جميل

    ياجماعه اذكروا الله وبلاش العصبيه والتشنح وخذوا الامور بهدوء حتى لو معكم حق، على طول يستقيل او شكوى؟! مواطن وعنده عيال والله اعلم ماعنده صلاحيه،
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  6. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    الحمد لله

    أنا لا أعرف مدير المطار .. ولكن للحق هم يوفرون كراسي للمرضى ويساعدون المرضى والمصابين وفيه رافعات كهربائيه ... لايعميكم الحقد
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  7. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    konoz

    لهم حق يجب مراعاته
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  8. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    ارز نجد

    مخالف للنشر
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  9. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    حمدا

    انا شغال في المطار فيه اصنصير لفت قبل السلام الكهربائي على اليمين
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  10. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 19:25 م
    عدد التعليقات:20

    أول الليل اولول واخر الليل ابلبل

    كلنا هذا الشاب نطالب باقالة مدير المطار
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  11. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    شاهد على الظهر

    ياحليلك . الظاهر يحلم أنه بأوروبا وإلا أمريكا . طيب خلاص تعوذ من ابليس . وبكره الأحد بيقدم المدير إستقالته ولايهمك . وبلاش تكبر الموضوع هذا النشر شكوى
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