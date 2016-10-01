بالفيديو : شاب مُعاق يطالب مدير مطار الرياض بالاستقالة أو رفع دعوى قضائية

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب معاق يوجّه رساله لمدير مطار الرياض بتقديم استقالته أو يرفع دعوى قضائية بالنيابة عن كل المعاقين ، وذلك لعدم وجود أي وسيلة تساعد المعاقين والذين يجلسون على كرسي متحرك من الصعود .

جاء ذلك عندما لم يجد الشاب وسيله لصعوده سلم المطار إلا السلم الكهربائي ، بينما هو يجلس على كرسي متحرك ، ولم يستطع الصعود إلا بعدما ساهم مجموعة من الشباب بحمله وهو على الكرسي المتحرك ومكنوه من الصعود .