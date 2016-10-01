بالفيديو : شاب مُعاق يطالب مدير مطار الرياض بالاستقالة أو رفع دعوى قضائية

صحيفة المرصد:انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب معاق يوجّه رساله لمدير مطار الرياض بتقديم استقالته أو يرفع دعوى قضائية بالنيابة عن كل المعاقين ، وذلك لعدم وجود أي وسيلة تساعد المعاقين والذين يجلسون على كرسي متحرك من الصعود .
جاء ذلك عندما لم يجد الشاب وسيله لصعوده سلم المطار إلا السلم الكهربائي ، بينما هو يجلس على كرسي متحرك ، ولم يستطع الصعود إلا بعدما ساهم مجموعة من الشباب بحمله وهو على الكرسي المتحرك ومكنوه من الصعود .
تعليقات ( 11 )
ابو نورهياليت بعض الناس الي ما تعرف ترد تسكت. مسكين هذا. المواطن لو كنت محله عرفت مقدر الإعاقة
الحقبانيعلم ان سقالة مدير المطار وتعين حقباني علم
ابو الشبابمعه حق البلديات اجبرت الاسواق والمستشفيات بتوفير مواقف ومداخل للعربات ومطار بحجم مطار الرياض وما فيه اصنصير معاقين تعتبر تقصير من القائمين عليه
جميلالله يعافي المعاق ويصلح حال الجميع، انتم ابناء وطن واحد وما يصير كل واحد يصور ويشهر في الاخر وخافوا الله وتعاونوا لأجل وطنكم واذا كان فيه خلل حلّوه بين
جميلياجماعه اذكروا الله وبلاش العصبيه والتشنح وخذوا الامور بهدوء حتى لو معكم حق، على طول يستقيل او شكوى؟! مواطن وعنده عيال والله اعلم ماعنده صلاحيه،
الحمد للهأنا لا أعرف مدير المطار .. ولكن للحق هم يوفرون كراسي للمرضى ويساعدون المرضى والمصابين وفيه رافعات كهربائيه ... لايعميكم الحقد
konozلهم حق يجب مراعاته
ارز نجدمخالف للنشر
حمداانا شغال في المطار فيه اصنصير لفت قبل السلام الكهربائي على اليمين
عدد التعليقات:20
أول الليل اولول واخر الليل ابلبلكلنا هذا الشاب نطالب باقالة مدير المطار
شاهد على الظهرياحليلك . الظاهر يحلم أنه بأوروبا وإلا أمريكا . طيب خلاص تعوذ من ابليس . وبكره الأحد بيقدم المدير إستقالته ولايهمك . وبلاش تكبر الموضوع هذا النشر شكوى