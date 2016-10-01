فيديو: شاهد.. ردة فعل عريس بعد ممازحة عروسه بقطعة الكيك !

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو ، والذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يظهر زوجاً لم يتحمل الحياة الزوجية لأكثر من 15 دقيقة!

حيث بيّن الفيديو بينما كان العروسان يحتفلان بعرسهما، وسط الأهل والأصدقاء ، حتى جاء وقت تقطيع كعكة العرس وسط فرحة الأهل ، حيث بدأ العريس بإطعام عروسه ، ثم جاء دور العروس لتطعم العريس .

فأرادت العروس أن تمزح قليلاً مع وزجها فلم تطعمه على الفور، بل أخذت تقرب الحلوى من فمه ثم تبعدها ثم تكرر نفس المزحة، إلا أن تلك المزحة يبدو أنها انعكست بالسلب على الزوج الذي لم يتمالك غضبه وامتلأ غيظاً وضرب يد العروس، لتنتهي بذلك أقصر حياة زوجية حتى قبل أن تبدأ.