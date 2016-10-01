فيديو: شاهد.. ردة فعل عريس بعد ممازحة عروسه بقطعة الكيك !

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو ، والذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يظهر زوجاً لم يتحمل الحياة الزوجية لأكثر من 15 دقيقة!
حيث بيّن الفيديو بينما كان العروسان يحتفلان بعرسهما، وسط الأهل والأصدقاء ، حتى جاء وقت تقطيع كعكة العرس وسط فرحة الأهل ، حيث بدأ العريس بإطعام عروسه ، ثم جاء دور العروس لتطعم العريس .
فأرادت العروس أن تمزح قليلاً مع وزجها فلم تطعمه على الفور، بل أخذت تقرب الحلوى من فمه ثم تبعدها ثم تكرر نفس المزحة، إلا أن تلك المزحة يبدو أنها انعكست بالسلب على الزوج الذي لم يتمالك غضبه وامتلأ غيظاً وضرب يد العروس، لتنتهي بذلك أقصر حياة زوجية حتى قبل أن تبدأ.
تعليقات ( 64 )
عدد التعليقات:1096
نبرااسهذا ماينعطى وجه ولايستحق الا الكيكه في وجهه بالله هالاشكال وجه غنج والا دلع.
عدد التعليقات:14093
قلم الحقيقههو الغلطان حسبي الله عليه وين الله رمى حظها التعيس معه.لايضحك لايبتسم لايسولف معها وكأنه في عزاء وليس في حفل زواج.ثقافته ثقافة متصحر اكتسبها من كفيله
رجلهذا شكله مغصوب عليها
07مسكينه كسرت خاطري 😢😢
عدد التعليقات:14093
قلم الحقيقهكوني مع المحترم والمهذب محترمة ولطيفة ومع العربجي الهمجي لاتستسلمين له وخليه يعرف أن لك حشمة وقدر من وراء أنفه لاطيب منه.راعي الوردة وردة والشوكة شوكة
شيهانة💤💧ترانا نحضر مجالسهن ونسمع هروجهن عن معاملة أزواجهن تمرر عليه حركات إستخفاف وإحتقار بكل برود لو تسمعها ماراح تصدق.
شيهانة💤💧50 --- أي غنج وأي دلع شكلك جاهل ف أمور النساء .. تدخل وهي مشحونة بالوصايا وكل حركاتها محسوبة بالملي إختبار .. أصحى قال غنج ودلال قال😂😹
عدد التعليقات:14093
قلم الحقيقهياكثر أمثالها مع المتصحرين أزواجهم ليل نهار يسلخ ويجلد فيها والمسكينة مستسلمة له لاتهش ولاتنش معه وهو لو يمسكه أجنبي في الشارع سلخ جلده .
ليمونهحتى بناتهم وحريمهم بعد مايستحون ولا يعرفون الحياء اصلا هي الي تبدي تبوس وتضم وتتعمد انت تشوف حتى المحجبات منهم الشاب الي يستحي ومعركه بين ولد وبنت ضرب
ههههقلم الحقيقه منطوقك وملافضك عسل
ههههقلم الحقيقه الفاضك حلوهً كلام داعشي
مسمارمخالف
شوكولاهكان سوى مثلها واحرجها ولا ضربها طلع شكله بايخ قدام العالم
ليمونهالاتراك ترى واقعهم عكس مسلسلاتهم في عنف ضد النساء الزوجات في بلدهم نسبه عاليه جدا ومافي احترام ابدا للنساء هناك يجي احد يدق بكتف بنت كانها ولد
العابدأحلا من هالليله مافيه ومحليها تغنج ودلع الزوجه إذا ما عطيتها جوها وتقبلت مزحها معك يا عريس من أول ليله متى راح تتقبل؟ كسر بخاطرها الله لا يوفقه
عدد التعليقات:14093
قلم الحقيقهلكن بتصرفها هذا وعدم معاملته بالمثل أقلها الانسحاب من أمامه وتخليه مع عربجته وكعكته وتصحره سوف يجدها فرصة عليها لفرض شروطه واهانته ووصياته وتسلطه.
ههههالفاضك حلوه بسم الله عليك
نورالمعرف سعودي ✋ تحلم تكون سعودي
ههههماقلكم قلم الحقيقه بمبدا خالف تعرف
على هامان يافرعونفي لليلة العمر وفي الشرعه وامام الناس هذه حركات عروسه صاحيه ! شكلها شوارعيه المزح واللعب مع زوجها له مكانه ووقته لكن الضايعه ضايعه الين تموت
ههههقلم الحقيقه ..ليه تحسبها داعشيه
عدد التعليقات:14093
قلم الحقيقهتكون محترم لك احترام على نفس مقداره تسوي نفسك متصحر متحجر عربجي مالك الا المعاملة بالمثل. اهانة مثلها.المفروض يكون هذا هو الموقف مع الهمج أمثاله.
شيهانة💤💧لا وأنت الخراط ي قلم المفروض هو يأخذ وجهها ويدوسه ف الكعكة عشان تتأدب وتتعلم الإحترام.
رناهذول اتراك الظاهر من القرى الجنوب زواج غصب مع ان اغلب الاتراك زواجهم عن تعارف ومساكنه وعلاقات وحمل قبل الزواج اللي بالمدن وحتى بالقرى في علاقات
الفلاويوالله شكله عصبي . الحمدلله اللي طلقها تصدقوا حظها . ع المحك المسكين اووووف . انتبهوا من تصرفه ترى مو هو بس ههههههه
ابو يحيىقديمه وينكم راقدين قبل عامين.
شيهانة💤💧31 --- وحضرتك ليش زعلان ؟! تصرف الرجل طبيعي جداً ويدل ع رجولته دام هي أهانته لازم يأدبها.
أرزة 🌲 لبنانلو كان بين بعضن كان الرجال تقبلها بس الرجال عموما مابيهين علين مرتو تمزح معو هيك مزح بايخ إدام العالم
رناالعروس هيكل عظمي مسكينه زين مانكسرت يدها
عدد التعليقات:14093
قلم الحقيقهالمفروض أنها بعد مدة اليد عليها من قبله أن تمسك الكعكة بكبرها وتضرب بها وجهه لتؤدبه وتعلمه أنها ليس لقمة سائغة له ولأمثاله وتجعل منه درسآ للآخرين.
شيهانة💤💧جاك عاد فيلسوف زمانه وخر عن دربه جايب معاه متر وقاعد يقيس المسافة بينهم مدري ويش المسافة اللي أنت تقترحها ي قلم الهكيكة تراه حفل مو غرفة نوم.
عليالزوجه لاتكسر خشمها بل الشغله وود ورحمه .((((( واللي يخلق الزعل الزوج دائما ))))
عدد التعليقات:4016
بدوروش بلاه مريض استغفر الله ياربي رحمتك
صرخة صمتشكله مغصوب ومجبور عليها ، من وجهة باين مش طايقها ومحتقن ماصدق على الله تغلط وضربها شايل بقلبه ههههههه مسيكينة العروسة نكد عليها الاقشر خرب ليلة عمرها
شيهانة💤💧22 أي جفاسة اللي تتكلم عنها بذمتك هذي حركة وحدة عاقلة وبعد قدم الناس كملت.. حركتها تدل ع إنها قاعدة تختبره هذي وصايا اللي حولها وإن لقته رخمة قادته.
عدد التعليقات:14093
قلم الحقيقهالمسافة بعيدة جدآ في مابينه وبين عروسته وهذا له دلالة على أن هناك توتر أو مشكلة ما سبقت هذا الحفل الكارثي ولم يكن حضورهم الا مجاملة للحاضرين لاأكثر.
عدد التعليقات:7033
الحرماناذكر بحديقه صار زي هالموقف بس بطريقه مختلفه طلب الكتاب الي مع الشغاله وسوت الشغاله نفس الحركه وامامنا واما زوجته وامه موجوده موقف لايحسد عليه
شيهانة💤💧إذا ما أدبتها من البداية راح تستهين فيك وتتمادى ف حركات المراهقات ف المثل قالوا الرمح ع أول ركزة.
سعودياترك من الكيكه وشوف الحريم للي يحس الواحد منهم انه متزوج انثى مو مثل اللي عندنا لا وجه في مقعد ولا حظن في مرقد
اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوانالحرمه اذا ماتكسر خشمها من اول ليله والا تضل رافعه اخشامها عليك
معلقلو معطيها لكمة خطافية*** يكون أحسن
عدد التعليقات:7033
الحرمانياشين الجفاسفه من حظه من بدري تتخلص منه النفسيه
عدد التعليقات:14093
قلم الحقيقهالأجواء متوترة مابين الاثنين وهي أقرب للكآبة والمجاملة منه الى شيء آخر.فكان مزحها بطريقتها المستفزة له وكأنه القشة التي قصمت ظهر البعير.
سوسنإضرب على الحديد وهو حامي لين ينعدل
غييييووووررررأنصح الشباب والفتيات أن يتصرفوا بشكل طبيعي في المناسبات والمواقف المماثلة فقد تخترع تصرف تظنه مميز ولكن النتيجه تكون عكسية
المتخلفاتبعض البنات يبغون زوج تركي احمر.. يشوفون المسلسلات التركيه ويصدقونها،، هذا هو الواقع،، امسكي مقرودك لايجيك اقرد منه هههههه
Wهههههههههههههههه
عبدالرحمنهذا واقع عكس مسلاسلاتهم فهمتو ياحريم
🍉زائر المساء✋🍉🕟الغرب ومن يعجب بهم لايعرف حقوق المرأة هاه هذا هم وطريقة حياتهم مع المرأة ومستوى تفكيرهم الحقيقي وليس كما تشوفون باعلامهم
🍉زائر المساء✋🍉🕟الغرب ومن يعجب بهم لايعرف حقوق المرأة هاه هذا هم وطريقة حياتهم مع المرأة ومستوى تفكيرهم الحقيقي وليس كما تشوفون باعلامهم
علياللقمه لاتمزح فيها حتى مع اولادك وزوجتك
🍉زائر المساء✋🍉🕟الغرب ومن يعجب بهم لايعرف حقوق المرأة هاه هذا هم وطريقة حياتهم مع المرأة ومستوى تفكيرهم الحقيقي وليس كما تشوفون باعلامهم
اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوانوالله انك شنب من ضهر شنب
🍉زائر المساء✋🍉🕟الغرب ومن يعجب بهم لايعرف حقوق المرأة هاه هذا هم وطريقة حياتهم مع المرأة ومستوى تفكيرهم الحقيقي وليس كما تشوفون باعلامهم
555امام الناس لاتستهبل ولاتمزح امام مراجع ههههههههه
ام الغاليفاضيه تمزح 😅 احرجته ماتوقع مزحتها
عُـــــــــمـــــــــروالله حضها انه بين من العرس
555مسكينه ماقصدها تحسب الشغله كيوت لكن والله عيييييب لها معاني كثيره .
اخو صيتههههههههه نفسيه
راقعبلهاء ... وتستاهل.
عدد التعليقات:1
هيفاء @ياحرام كسر خاطرها عسى ايده الكسر 😭😂