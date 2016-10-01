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فيديو: شاهد.. ردة فعل عريس بعد ممازحة عروسه بقطعة الكيك !

1 أكتوبر, 2016 , 20:12 م
فيديو: شاهد.. ردة فعل عريس بعد ممازحة عروسه بقطعة الكيك !
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو ، والذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يظهر زوجاً لم يتحمل الحياة الزوجية لأكثر من 15 دقيقة!

حيث بيّن الفيديو بينما كان العروسان يحتفلان بعرسهما، وسط الأهل والأصدقاء ، حتى جاء وقت تقطيع كعكة العرس وسط فرحة الأهل ، حيث بدأ العريس بإطعام عروسه ، ثم جاء دور العروس لتطعم العريس .

فأرادت العروس أن تمزح قليلاً مع وزجها فلم تطعمه على الفور، بل أخذت تقرب الحلوى من فمه ثم تبعدها ثم تكرر نفس المزحة، إلا أن تلك المزحة يبدو أنها انعكست بالسلب على الزوج الذي لم يتمالك غضبه وامتلأ غيظاً وضرب يد العروس، لتنتهي بذلك أقصر حياة زوجية حتى قبل أن تبدأ.



تعليقات ( 64 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 64
    1 أكتوبر, 2016 , 21:34 م
    عدد التعليقات:1096

    نبرااس

    هذا ماينعطى وجه ولايستحق الا الكيكه في وجهه بالله هالاشكال وجه غنج والا دلع.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 63
    1 أكتوبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:14093

    قلم الحقيقه

    هو الغلطان حسبي الله عليه وين الله رمى حظها التعيس معه.لايضحك لايبتسم لايسولف معها وكأنه في عزاء وليس في حفل زواج.ثقافته ثقافة متصحر اكتسبها من كفيله
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  3. 62
    1 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    رجل

    هذا شكله مغصوب عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 61
    1 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    07

    مسكينه كسرت خاطري 😢😢
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  5. 60
    1 أكتوبر, 2016 , 21:16 م
    عدد التعليقات:14093

    قلم الحقيقه

    كوني مع المحترم والمهذب محترمة ولطيفة ومع العربجي الهمجي لاتستسلمين له وخليه يعرف أن لك حشمة وقدر من وراء أنفه لاطيب منه.راعي الوردة وردة والشوكة شوكة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 59
    1 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    شيهانة💤💧

    ترانا نحضر مجالسهن ونسمع هروجهن عن معاملة أزواجهن تمرر عليه حركات إستخفاف وإحتقار بكل برود لو تسمعها ماراح تصدق.
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  7. 58
    1 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    شيهانة💤💧

    50 --- أي غنج وأي دلع شكلك جاهل ف أمور النساء .. تدخل وهي مشحونة بالوصايا وكل حركاتها محسوبة بالملي إختبار .. أصحى قال غنج ودلال قال😂😹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 57
    1 أكتوبر, 2016 , 21:10 م
    عدد التعليقات:14093

    قلم الحقيقه

    ياكثر أمثالها مع المتصحرين أزواجهم ليل نهار يسلخ ويجلد فيها والمسكينة مستسلمة له لاتهش ولاتنش معه وهو لو يمسكه أجنبي في الشارع سلخ جلده .
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  9. 56
    1 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    ليمونه

    حتى بناتهم وحريمهم بعد مايستحون ولا يعرفون الحياء اصلا هي الي تبدي تبوس وتضم وتتعمد انت تشوف حتى المحجبات منهم الشاب الي يستحي ومعركه بين ولد وبنت ضرب
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  10. 55
    1 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    هههه

    قلم الحقيقه منطوقك وملافضك عسل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 54
    1 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    هههه

    قلم الحقيقه الفاضك حلوهً كلام داعشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 53
    1 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    مسمار

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 52
    1 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    شوكولاه

    كان سوى مثلها واحرجها ولا ضربها طلع شكله بايخ قدام العالم
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  14. 51
    1 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    ليمونه

    الاتراك ترى واقعهم عكس مسلسلاتهم في عنف ضد النساء الزوجات في بلدهم نسبه عاليه جدا ومافي احترام ابدا للنساء هناك يجي احد يدق بكتف بنت كانها ولد
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  15. 50
    1 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    العابد

    أحلا من هالليله مافيه ومحليها تغنج ودلع الزوجه إذا ما عطيتها جوها وتقبلت مزحها معك يا عريس من أول ليله متى راح تتقبل؟ كسر بخاطرها الله لا يوفقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 49
    1 أكتوبر, 2016 , 21:05 م
    عدد التعليقات:14093

    قلم الحقيقه

    لكن بتصرفها هذا وعدم معاملته بالمثل أقلها الانسحاب من أمامه وتخليه مع عربجته وكعكته وتصحره سوف يجدها فرصة عليها لفرض شروطه واهانته ووصياته وتسلطه.
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  17. 48
    1 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    هههه

    الفاضك حلوه بسم الله عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 47
    1 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    نور

    المعرف سعودي ✋ تحلم تكون سعودي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 46
    1 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    هههه

    ماقلكم قلم الحقيقه بمبدا خالف تعرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 45
    1 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    على هامان يافرعون

    في لليلة العمر وفي الشرعه وامام الناس هذه حركات عروسه صاحيه ! شكلها شوارعيه المزح واللعب مع زوجها له مكانه ووقته لكن الضايعه ضايعه الين تموت
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 44
    1 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    هههه

    قلم الحقيقه ..ليه تحسبها داعشيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 43
    1 أكتوبر, 2016 , 21:02 م
    عدد التعليقات:14093

    قلم الحقيقه

    تكون محترم لك احترام على نفس مقداره تسوي نفسك متصحر متحجر عربجي مالك الا المعاملة بالمثل. اهانة مثلها.المفروض يكون هذا هو الموقف مع الهمج أمثاله.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  23. 42
    1 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    شيهانة💤💧

    لا وأنت الخراط ي قلم المفروض هو يأخذ وجهها ويدوسه ف الكعكة عشان تتأدب وتتعلم الإحترام.
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  24. 41
    1 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    رنا

    هذول اتراك الظاهر من القرى الجنوب زواج غصب مع ان اغلب الاتراك زواجهم عن تعارف ومساكنه وعلاقات وحمل قبل الزواج اللي بالمدن وحتى بالقرى في علاقات
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  25. 40
    1 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    الفلاوي

    والله شكله عصبي . الحمدلله اللي طلقها تصدقوا حظها . ع المحك المسكين اووووف . انتبهوا من تصرفه ترى مو هو بس ههههههه
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  26. 39
    1 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    ابو يحيى

    قديمه وينكم راقدين قبل عامين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 38
    1 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    شيهانة💤💧

    31 --- وحضرتك ليش زعلان ؟! تصرف الرجل طبيعي جداً ويدل ع رجولته دام هي أهانته لازم يأدبها.
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  28. 37
    1 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    أرزة 🌲 لبنان

    لو كان بين بعضن كان الرجال تقبلها بس الرجال عموما مابيهين علين مرتو تمزح معو هيك مزح بايخ إدام العالم
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  29. 36
    1 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    رنا

    العروس هيكل عظمي مسكينه زين مانكسرت يدها
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  30. 35
    1 أكتوبر, 2016 , 20:55 م
    عدد التعليقات:14093

    قلم الحقيقه

    المفروض أنها بعد مدة اليد عليها من قبله أن تمسك الكعكة بكبرها وتضرب بها وجهه لتؤدبه وتعلمه أنها ليس لقمة سائغة له ولأمثاله وتجعل منه درسآ للآخرين.
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  31. 34
    1 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    شيهانة💤💧

    جاك عاد فيلسوف زمانه وخر عن دربه جايب معاه متر وقاعد يقيس المسافة بينهم مدري ويش المسافة اللي أنت تقترحها ي قلم الهكيكة تراه حفل مو غرفة نوم.
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  32. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    علي

    الزوجه لاتكسر خشمها بل الشغله وود ورحمه .((((( واللي يخلق الزعل الزوج دائما ))))
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  33. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 20:52 م
    عدد التعليقات:4016

    بدور

    وش بلاه مريض استغفر الله ياربي رحمتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    وين الي يمجدن الاجنبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    صرخة صمت

    شكله مغصوب ومجبور عليها ، من وجهة باين مش طايقها ومحتقن ماصدق على الله تغلط وضربها شايل بقلبه ههههههه مسيكينة العروسة نكد عليها الاقشر خرب ليلة عمرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    شيهانة💤💧

    22 أي جفاسة اللي تتكلم عنها بذمتك هذي حركة وحدة عاقلة وبعد قدم الناس كملت.. حركتها تدل ع إنها قاعدة تختبره هذي وصايا اللي حولها وإن لقته رخمة قادته.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 20:46 م
    عدد التعليقات:14093

    قلم الحقيقه

    المسافة بعيدة جدآ في مابينه وبين عروسته وهذا له دلالة على أن هناك توتر أو مشكلة ما سبقت هذا الحفل الكارثي ولم يكن حضورهم الا مجاملة للحاضرين لاأكثر.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 20:45 م
    عدد التعليقات:7033

    الحرمان

    اذكر بحديقه صار زي هالموقف بس بطريقه مختلفه طلب الكتاب الي مع الشغاله وسوت الشغاله نفس الحركه وامامنا واما زوجته وامه موجوده موقف لايحسد عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    شيهانة💤💧

    إذا ما أدبتها من البداية راح تستهين فيك وتتمادى ف حركات المراهقات ف المثل قالوا الرمح ع أول ركزة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    سعودي

    اترك من الكيكه وشوف الحريم للي يحس الواحد منهم انه متزوج انثى مو مثل اللي عندنا لا وجه في مقعد ولا حظن في مرقد
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  41. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوان

    الحرمه اذا ماتكسر خشمها من اول ليله والا تضل رافعه اخشامها عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  42. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    معلق

    لو معطيها لكمة خطافية*** يكون أحسن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 20:41 م
    عدد التعليقات:7033

    الحرمان

    ياشين الجفاسفه من حظه من بدري تتخلص منه النفسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 20:41 م
    عدد التعليقات:14093

    قلم الحقيقه

    الأجواء متوترة مابين الاثنين وهي أقرب للكآبة والمجاملة منه الى شيء آخر.فكان مزحها بطريقتها المستفزة له وكأنه القشة التي قصمت ظهر البعير.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    سوسن

    إضرب على الحديد وهو حامي لين ينعدل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    ت ١٤ أحسن من اللي يكون على زوجته اسم زوج بالورق وحياته كلها ***لغيرها 🙄
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  47. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    غييييوووورررر

    أنصح الشباب والفتيات أن يتصرفوا بشكل طبيعي في المناسبات والمواقف المماثلة فقد تخترع تصرف تظنه مميز ولكن النتيجه تكون عكسية
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  48. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    المتخلفات

    بعض البنات يبغون زوج تركي احمر.. يشوفون المسلسلات التركيه ويصدقونها،، هذا هو الواقع،، امسكي مقرودك لايجيك اقرد منه هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  49. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    هذا من عادات الأتراك كل عروسه تسوي كذا لعريسها>لكن الحركه حلوه تختبر شخصيته عصبي ولا هادي 😂 عشان تقرر بعد عرس تشرد من اول ليله قبل تدبيسة العمر او لا😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    W

    هههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    عبدالرحمن

    هذا واقع عكس مسلاسلاتهم فهمتو ياحريم
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  52. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الغرب ومن يعجب بهم لايعرف حقوق المرأة هاه هذا هم وطريقة حياتهم مع المرأة ومستوى تفكيرهم الحقيقي وليس كما تشوفون باعلامهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  53. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الغرب ومن يعجب بهم لايعرف حقوق المرأة هاه هذا هم وطريقة حياتهم مع المرأة ومستوى تفكيرهم الحقيقي وليس كما تشوفون باعلامهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  54. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    علي

    اللقمه لاتمزح فيها حتى مع اولادك وزوجتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  55. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الغرب ومن يعجب بهم لايعرف حقوق المرأة هاه هذا هم وطريقة حياتهم مع المرأة ومستوى تفكيرهم الحقيقي وليس كما تشوفون باعلامهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  56. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    اثنين مافيهم امان الفرامل والنسوان

    والله انك شنب من ضهر شنب
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  57. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الغرب ومن يعجب بهم لايعرف حقوق المرأة هاه هذا هم وطريقة حياتهم مع المرأة ومستوى تفكيرهم الحقيقي وليس كما تشوفون باعلامهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    555

    امام الناس لاتستهبل ولاتمزح امام مراجع ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    ام الغالي

    فاضيه تمزح 😅 احرجته ماتوقع مزحتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    عُـــــــــمـــــــــر

    والله حضها انه بين من العرس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    555

    مسكينه ماقصدها تحسب الشغله كيوت لكن والله عيييييب لها معاني كثيره .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    اخو صيته

    هههههههه نفسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    راقع

    بلهاء ... وتستاهل.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  64. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 20:16 م
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ياحرام كسر خاطرها عسى ايده الكسر 😭😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)

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