بالفيديو: شاب يتفادى الاصطدام بـ”سيارة” كادت تودي بحياته بقفزة في البرازيل

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو غريب من نوعه لشاب يرتدي تي شيرت أصفر يترجل من سيارته البيضاء الميني كوبر ثم يقفز لسرعة ليتفادى الاصطدام المفجع الذي كان ليحدث بينه و بين سيارة فولكس فاجن بيتلز زرقاء مسرعة نحوه،وبعد أن تفاداها اصطدمت بالجدار لينزل سائقها جون أي تأثر من السيارة ولا يبدوا عليه أي آثار للجروح أو الإصابة. وقعت أحداث ذلك الفيديو بمدينة جنوب البرازيل.
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تعليقات ( 6 )
الضاهر كان يسرق من السيارةليش هرب بهذا الشكل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
الله هو الحافظسبحان الله رغم انه هرب في الاتجاه الغلط لكن الله نجاه . لكن ليش قام وهرب هل من الخوف ولا ويش سالفته .
مباركليه نحاش هها الظاهر يحسبه لص ومستهدفه وهذاك مكثر وضيع الجاده لو جلس بسيارته ابرك
أبو مصلفح الرياضيعطيه العافية ع الأقل قفلك باب السيارة