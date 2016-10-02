بالفيديو: شاب يتفادى الاصطدام بـ”سيارة” كادت تودي بحياته بقفزة في البرازيل

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو غريب من نوعه لشاب يرتدي تي شيرت أصفر يترجل من سيارته البيضاء الميني كوبر ثم يقفز لسرعة ليتفادى الاصطدام المفجع الذي كان ليحدث بينه و بين سيارة فولكس فاجن بيتلز زرقاء مسرعة نحوه،وبعد أن تفاداها اصطدمت بالجدار لينزل سائقها جون أي تأثر من السيارة ولا يبدوا عليه أي آثار للجروح أو الإصابة. وقعت أحداث ذلك الفيديو بمدينة جنوب البرازيل.