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كشف السر وراء شراء الصين جميع حمير العالم

1 أكتوبر, 2016 , 20:49 م
كشف السر وراء شراء الصين جميع حمير العالم
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صحيفة المرصد: تسعى الصين إلى شراء حمير العالم بغرض استخدمها في صناعة الأدوية.ونقلت الصحيفة عن شبكة “سي إن إن” ، أن عدد الحمير في الصين انخفض من 11 مليونا إلى 6 ملايين، فيما أكد مسؤول حكومي في النيجر لـ”بي بي سي” أن حوالي 80 ألف حمار تم تصديرها إلى الصين هذا العام من الدول الإفريقية.
 تقدمت شركة “كوماهو” اليابانية لصناعة الأدوية بعرض للحكومة المصرية قبل عامين تقريبا بطلب شراء مليون حمار، في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار، وفقاً لإحدى الصحف المصرية.وأكدت الشركة في عرضها، أن الهدف من الصفقة هو استخلاص مادة من جلود الحمير تستخدم في صناعة دواء ياباني يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا.كما تستخدم جلود الحمير أيضا في صناعة الواقي الذكري، لأنه يتميز بالسمك المناسب المقاوم للقطع والمرن القابل للمط.
وأيضا تتميز دهون جلد الحمير بأنها زيتية سائلة تستخدم في صناعة بعض مستحضرات التجميل في اليابان ومناسبة للبشرة.



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 33
    1 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    الفلاوي

    والحومار حومار ههههههههه
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  2. 32
    1 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    ضمير الناس

    لانه منظم حديثاًلجمعية الرفق بالحيوان في السابق يبدوان الجمعيه تتجاهله مثل كل الجمعيات التي لاتعترف الابالقوي***
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  3. 31
    1 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    شيهانة💤💧

    متأكدين ي الصين أنكم شريتوا جميع الحــ؟؟؟ ...... للفاهمين فقط !
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  4. 30
    1 أكتوبر, 2016 , 21:38 م
    عدد التعليقات:5302

    المنتصر بالله

    الحمير بدال النفط بكره تشوف شركات لتصدير أبو صابر إلى الصين واليابان وكوريا الشمالية والغرض ليس الجلد بل حاقه ثانيه يقولون تزرع ونجحت العمليه يا هيفاء
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  5. 29
    1 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    خالد

    اعتقد سياكلون الحمير لان عدد السكان في الصين قرب من 2 مليار نسمه . وانتم عارفين ان الصبن ياكلوا العقارب والتعابين وكل شي
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  6. 28
    1 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    ضمير الناس

    جحش واثق من ابوه يقوله يبه متى اكبرواصيرحمارمثلك***
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  7. 27
    1 أكتوبر, 2016 , 21:37 م

    ابوشيخه

    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك - اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
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  8. 26
    1 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ابوشيخه

    مصر تعج بالحمير
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  9. 25
    1 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    .....

    ***
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  10. 24
    1 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ابوشيخه

    على الصين أن تتجه نحو مصر لتشتري الحمير
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  11. 23
    1 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ودي اعرس

    يعني الصينية واليابانية ومن يصدرون لهم مغسولة بجلد حمار صراحة كخ وع لا بعد حتى الكبوت نعوذبالله
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  12. 22
    1 أكتوبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:5302

    المنتصر بالله

    لو عندي ألف حمار وبعت الحبه في الف ريال كم حقهم مليون ريال كان خطبت وحده واعرست علاها في ثمن الحمير ونسمي بنتنا جوحيشه وولدنا جوحيش يا 112 👹👺👹👺
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  13. 21
    1 أكتوبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:4016

    بدور

    😂😂😂هيفاء تعالي شوفي
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  14. 20
    1 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    مسمار زهر

    تعليق رقم 12 يكفيك ان وسيلة حمل ومواصلات وطوع
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  15. 19
    1 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    مسمار زهر

    يا تعليق رقم 12 هي بس العيون حلوة كل شيء فيه حلو .
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  16. 18
    1 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    غمد عطاف

    يا رجال حق سوشي بلحم الحمار بدل الحبار !! قال ايش ادوية قال.
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  17. 17
    1 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    مسمار مصدي

    يازين ابو صابر
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  18. 16
    1 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    ضمير الناس

    اسم الحماراستخدمه كثيراًمن المعلمين بموازاة العصى ***فهل ياتي اليوم ليكون اسم مدح كمااكتشف المعلمون ان اسم شاطراسم ذم وليس مدح***
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  19. 15
    1 أكتوبر, 2016 , 21:27 م
    عدد التعليقات:5302

    المنتصر بالله

    هيفاء مثل عيونك مكحل وكبار هههههههه
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  20. 14
    1 أكتوبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:7033

    الحرمان

    عيون جميله هههههههه كحله فرنسيه
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  21. 13
    1 أكتوبر, 2016 , 21:23 م
    عدد التعليقات:5302

    المنتصر بالله

    ههههههههههه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 👺 نأمل من اليابان بتعيين مورد حمير لهم وظيفه 👺
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  22. 12
    1 أكتوبر, 2016 , 21:14 م
    عدد التعليقات:1

    هيفاء @

    ايش رايكم في عيون الحمار حلوه صح هههههه
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  23. 11
    1 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    اشراق

    يمجرمين يشياطين باي حق تغتالو حيوان بري اليف لو رجال اقتلو الاسود النمور القاتله .مافي قانون يدفع الظلم عن الحمير حيوان خدوم صبور له كرامه وحق بالحياة
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  24. 10
    1 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    شيهانة💤💧

    مسكين ي أبوصابر يستفيدون منك وبالرغم من ذلك ينعتونك بالغباء لكن ف ذمتي أنك أذكى من بعض البشر.
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  25. 9
    1 أكتوبر, 2016 , 21:04 م
    عدد التعليقات:4016

    بدور

    ياربي سترك شكلهم بياكلوها !!
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  26. 8
    1 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    فرد حمزه

    ماهم محصلين فائدة او ميزه بهالبهيمة الا هالمصيبة اللي معاه
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  27. 7
    1 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    التاريخ

    عاشت الحمير في جميع اصقاع الارض فهي اوفي وانفع كثيراً ممن يسمون أنفسهم بشراً ويستهلكون الغذاء والماء والاوكسيجين ويحاولون طمس وهوية العرب والمسلمين .
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  28. 6
    1 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    ظامي اليل

    زمن الحمير!!!!.هههه.
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  29. 5
    1 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    رحمه

    هنا عندنا زيهم من صفاتهم يكرهون مصر تقدرون 🇸🇦🇪🇬
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  30. 4
    1 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    الحيوان الوحيد اللي ماكل هوى بهذي الدنيا
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  31. 3
    1 أكتوبر, 2016 , 20:57 م
    عدد التعليقات:7033

    الحرمان

    سبحان الله وجهه 🦄ماهو غريب علي وين شايفه
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  32. 2
    1 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    اشراق

    ربي ينتقم من الشعوب الهمجيه الجاهله المجرمه الي تقتل الحمير وتتاجر بها. الحمير حيوان اليف ضعيف صبور خدم البشر منذ القدم ولم يشكو ظلمهم.ربي انتقم
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  33. 1
    1 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    طقطقه

    المصاريه .. نصحوهم وقالوا لهم لحم الحمير حلو أوي أوي أوي ...
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