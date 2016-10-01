كشف السر وراء شراء الصين جميع حمير العالم

صحيفة المرصد: تسعى الصين إلى شراء حمير العالم بغرض استخدمها في صناعة الأدوية.ونقلت الصحيفة عن شبكة “سي إن إن” ، أن عدد الحمير في الصين انخفض من 11 مليونا إلى 6 ملايين، فيما أكد مسؤول حكومي في النيجر لـ”بي بي سي” أن حوالي 80 ألف حمار تم تصديرها إلى الصين هذا العام من الدول الإفريقية.

تقدمت شركة “كوماهو” اليابانية لصناعة الأدوية بعرض للحكومة المصرية قبل عامين تقريبا بطلب شراء مليون حمار، في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار، وفقاً لإحدى الصحف المصرية.وأكدت الشركة في عرضها، أن الهدف من الصفقة هو استخلاص مادة من جلود الحمير تستخدم في صناعة دواء ياباني يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا.كما تستخدم جلود الحمير أيضا في صناعة الواقي الذكري، لأنه يتميز بالسمك المناسب المقاوم للقطع والمرن القابل للمط.

وأيضا تتميز دهون جلد الحمير بأنها زيتية سائلة تستخدم في صناعة بعض مستحضرات التجميل في اليابان ومناسبة للبشرة.