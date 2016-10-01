صحيفة المرصد: تسعى الصين إلى شراء حمير العالم بغرض استخدمها في صناعة الأدوية.ونقلت الصحيفة عن شبكة “سي إن إن” ، أن عدد الحمير في الصين انخفض من 11 مليونا إلى 6 ملايين، فيما أكد مسؤول حكومي في النيجر لـ”بي بي سي” أن حوالي 80 ألف حمار تم تصديرها إلى الصين هذا العام من الدول الإفريقية.
تقدمت شركة “كوماهو” اليابانية لصناعة الأدوية بعرض للحكومة المصرية قبل عامين تقريبا بطلب شراء مليون حمار، في صفقة مالية تقدر بنصف مليار دولار، وفقاً لإحدى الصحف المصرية.وأكدت الشركة في عرضها، أن الهدف من الصفقة هو استخلاص مادة من جلود الحمير تستخدم في صناعة دواء ياباني يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا.كما تستخدم جلود الحمير أيضا في صناعة الواقي الذكري، لأنه يتميز بالسمك المناسب المقاوم للقطع والمرن القابل للمط.
وأيضا تتميز دهون جلد الحمير بأنها زيتية سائلة تستخدم في صناعة بعض مستحضرات التجميل في اليابان ومناسبة للبشرة.
كشف السر وراء شراء الصين جميع حمير العالم
صحيفة المرصد: تسعى الصين إلى شراء حمير العالم بغرض استخدمها في صناعة الأدوية.ونقلت الصحيفة عن شبكة “سي إن إن” ، أن عدد الحمير في الصين انخفض من 11 مليونا إلى 6 ملايين، فيما أكد مسؤول حكومي في النيجر لـ”بي بي سي” أن حوالي 80 ألف حمار تم تصديرها إلى الصين هذا العام من الدول الإفريقية.
تعليقات ( 33 )
الفلاويوالحومار حومار ههههههههه
ضمير الناسلانه منظم حديثاًلجمعية الرفق بالحيوان في السابق يبدوان الجمعيه تتجاهله مثل كل الجمعيات التي لاتعترف الابالقوي***
شيهانة💤💧متأكدين ي الصين أنكم شريتوا جميع الحــ؟؟؟ ...... للفاهمين فقط !
عدد التعليقات:5302
المنتصر باللهالحمير بدال النفط بكره تشوف شركات لتصدير أبو صابر إلى الصين واليابان وكوريا الشمالية والغرض ليس الجلد بل حاقه ثانيه يقولون تزرع ونجحت العمليه يا هيفاء
خالداعتقد سياكلون الحمير لان عدد السكان في الصين قرب من 2 مليار نسمه . وانتم عارفين ان الصبن ياكلوا العقارب والتعابين وكل شي
ضمير الناسجحش واثق من ابوه يقوله يبه متى اكبرواصيرحمارمثلك***
ابوشيخهسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك - اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
ابوشيخهمصر تعج بالحمير
.....***
ابوشيخهعلى الصين أن تتجه نحو مصر لتشتري الحمير
ودي اعرسيعني الصينية واليابانية ومن يصدرون لهم مغسولة بجلد حمار صراحة كخ وع لا بعد حتى الكبوت نعوذبالله
عدد التعليقات:5302
المنتصر باللهلو عندي ألف حمار وبعت الحبه في الف ريال كم حقهم مليون ريال كان خطبت وحده واعرست علاها في ثمن الحمير ونسمي بنتنا جوحيشه وولدنا جوحيش يا 112 👹👺👹👺
عدد التعليقات:4016
بدور😂😂😂هيفاء تعالي شوفي
مسمار زهرتعليق رقم 12 يكفيك ان وسيلة حمل ومواصلات وطوع
مسمار زهريا تعليق رقم 12 هي بس العيون حلوة كل شيء فيه حلو .
غمد عطافيا رجال حق سوشي بلحم الحمار بدل الحبار !! قال ايش ادوية قال.
مسمار مصدييازين ابو صابر
ضمير الناساسم الحماراستخدمه كثيراًمن المعلمين بموازاة العصى ***فهل ياتي اليوم ليكون اسم مدح كمااكتشف المعلمون ان اسم شاطراسم ذم وليس مدح***
عدد التعليقات:5302
المنتصر باللههيفاء مثل عيونك مكحل وكبار هههههههه
عدد التعليقات:7033
الحرمانعيون جميله هههههههه كحله فرنسيه
عدد التعليقات:5302
المنتصر باللهههههههههههه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 👺 نأمل من اليابان بتعيين مورد حمير لهم وظيفه 👺
عدد التعليقات:1
هيفاء @ايش رايكم في عيون الحمار حلوه صح هههههه
اشراقيمجرمين يشياطين باي حق تغتالو حيوان بري اليف لو رجال اقتلو الاسود النمور القاتله .مافي قانون يدفع الظلم عن الحمير حيوان خدوم صبور له كرامه وحق بالحياة
شيهانة💤💧مسكين ي أبوصابر يستفيدون منك وبالرغم من ذلك ينعتونك بالغباء لكن ف ذمتي أنك أذكى من بعض البشر.
عدد التعليقات:4016
بدورياربي سترك شكلهم بياكلوها !!
فرد حمزهماهم محصلين فائدة او ميزه بهالبهيمة الا هالمصيبة اللي معاه
التاريخعاشت الحمير في جميع اصقاع الارض فهي اوفي وانفع كثيراً ممن يسمون أنفسهم بشراً ويستهلكون الغذاء والماء والاوكسيجين ويحاولون طمس وهوية العرب والمسلمين .
ظامي اليلزمن الحمير!!!!.هههه.
رحمههنا عندنا زيهم من صفاتهم يكرهون مصر تقدرون 🇸🇦🇪🇬
عدد التعليقات:7033
الحرمانسبحان الله وجهه 🦄ماهو غريب علي وين شايفه
اشراقربي ينتقم من الشعوب الهمجيه الجاهله المجرمه الي تقتل الحمير وتتاجر بها. الحمير حيوان اليف ضعيف صبور خدم البشر منذ القدم ولم يشكو ظلمهم.ربي انتقم
طقطقهالمصاريه .. نصحوهم وقالوا لهم لحم الحمير حلو أوي أوي أوي ...