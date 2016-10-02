قطع الإشارة بـ6 ألاف ريال في التعديلات الجديدة على نظام المرور والمخالفات

صحيفة المرصد: قررت الإدارة العامة للمرور بدءًا من غد تفعيل التعديلات الجديدة على نظام المرور والمخالفات.وكان أبرز التعديلات رفع الغرامات عدد من المخالفات إلى 3000 ريال كحد أدنى و 6000 كحد أعلى مع حجز المركبة على المخالفات التالية:

قطع الإشارة الحمراء، استخدام لوحة غير عائدة للمركبة، استخدام لوحات غير نظامية، تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ (البراقات)، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات الأمنية، ووضع شعارات أو ملصقات تنافي الآداب العامة.

وشملت لائحة المخالفات المرورية الجديدة المعدلة، 21 مخالفة، ضمن جداول المخالفات رقم 5 و6 و7، بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحوادث أو مساعدة المصابين إلى عشرة آلاف ريال والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر.

وصنفت التعديلات الجديدة التفحيط مخالفة مرورية، ستواجه بغرامة 20 ألف ريال في المرة الأولى وتضاعف للثانية، في حين أن الحد الأقصى 60 ألف ريال مع حجز المركبة، والنظر في مصادرتها.

كما تم فرض غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال كما نقل موقع اخبار 24 على المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5)، وهي: الوقوف على خطوط السكة الحديدية، نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم بالاطلاع عليها، وعدم المحافظة على لوحات المركبة، وعدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة، عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية، رهن حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة.