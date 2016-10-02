قطع الإشارة بـ6 ألاف ريال في التعديلات الجديدة على نظام المرور والمخالفات

صحيفة المرصد: قررت الإدارة العامة للمرور بدءًا من غد تفعيل التعديلات الجديدة على نظام المرور والمخالفات.وكان أبرز التعديلات رفع الغرامات عدد من المخالفات إلى 3000 ريال كحد أدنى و 6000 كحد أعلى مع حجز المركبة على المخالفات التالية:
قطع الإشارة الحمراء، استخدام لوحة غير عائدة للمركبة، استخدام لوحات غير نظامية، تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ (البراقات)، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات الأمنية، ووضع شعارات أو ملصقات تنافي الآداب العامة.
وشملت لائحة المخالفات المرورية الجديدة المعدلة، 21 مخالفة، ضمن جداول المخالفات رقم 5 و6 و7، بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحوادث أو مساعدة المصابين إلى عشرة آلاف ريال والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر.
وصنفت التعديلات الجديدة التفحيط مخالفة مرورية، ستواجه بغرامة 20 ألف ريال في المرة الأولى وتضاعف للثانية، في حين أن الحد الأقصى 60 ألف ريال مع حجز المركبة، والنظر في مصادرتها.
كما تم فرض غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال كما نقل موقع اخبار 24 على المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5)، وهي: الوقوف على خطوط السكة الحديدية، نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم بالاطلاع عليها، وعدم المحافظة على لوحات المركبة، وعدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة، عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية، رهن حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة.
تعليقات ( 59 )
*ابوعبداللهفي الدول المتقدمه لكل سائق 12 نقطه ويتم احتساب انواع من المخالفات في المحكمه المروريه واسقاط بعض النقاط وعند استهلاك جميع النقاط يصبح السائق غير مؤهل
بن ملجم55_شوفوا الدول اللي حوالينا يعيشون بخوف وقتل وجوع(غير الاسطوانة الجوع والتشرد اعظم شي يصيب الانسان)
بصراحه شكرًااشكر صحيفة المرصد على هذه البادره الطبيه الطيبه لامتصاص غضب المواطن عن طريق التعبير والفضفضه دون قيود ومن غيركم كان لقيتوهم بالشارع او بالي خابرينه ..
*ابوعبداللهالاغلبيه منضبطين لكن هناك اقليه من السائقين المستهترين الذين يجب تعديل سلوكهم في القياده بقوة النظام للمحافظه على ارواح الناس
عمرلاتقطع الاشارات
بن ملجم48_اصبح على هم وامسي مثله بهمي اقسم بالله صرنا برعب من المستقبل المظلم(صح)
بن ملجمت38_كان به واحد أخته مريضة وكان مدري مسرع أو قطع الإشارة وسوو حادث وماتت الله يرحمها(كان في واحد رايح المسجد نظره ضعيف طاح في بيارة مكشوف غطاها ومات)
شوية فكركمان الي مايغسل سيارته لازم يحرر له مخالفة عدم نظافة المركبه زي دبي خلونا نرتقي شوي والي مايلبس زي رسمي وهو طالع من البيت مخالفه وش رأيكم بأفكاري 👍👍
يوسفاانصحكم اللي عنده مشوار يوقف سيارته ويركب لموزين
هلالولماذا لايززود بها كل حامل رخصة سير ، سواء عن طريق البريد أو الرسائل أو أي وسيلة يمكن من خلالها توعية المواطن ،
بن ملجمالامن الصحي والامن المعيشي ترى مهم مايصير كذا
فراجفي جميع دول العالم المخالفة لا تتعدى 200 دولار
متابع عن بعدالكسول أو البليد في المدرسة يكره المعلم. والمنحرف في سلوكه يكره رجال الهيئة. والمخالف لأنظمة المرور يكره النظام. والكذاب يكره الصادق. و و و و و و .
طبقوا هذا النظام وكفايه رفاهيةالي مايسدد اخصموها من راتبه حتى يكون رادع
مسماررفقا بالقوارييييييير ههههههه صرنا قوارير ماتفرق معانا
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"):الدعوه من جرف إلى دحديراء): الناس توهم(نايمين)وبتشنجوا من الخبر لما(يصبحوا)بيجيهم احباط نفسي ومادي
اذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاعتعليق 30 لا ترقع لهم فقد حصلت معي وصورتني الكاميرا وجبت لهم اثباتات من المستشفى وقالوا تدفع يعني تدفع ودفعت 900 ريال
بن ملجمفداك ابي وامي ياوطن كله فدا للوطن وانا من رايي يخلونها 60 الف شوية بحقك ياوطن(كلام جميل بس بالعقل)
بن ملجماذا السلع زادت والمخالفات زادت والخدمات زادت ومتطلبات الحياة زادت والرواتب قلت بكذا نصبح نعمل ونستلم رواتب بالناقص بيصير الصرف اكثر من القبض كيف تنحل؟
فداك ابي وامي ياوطنكله فدا للوطن وانا من رايي يخلونها 60 الف شوية بحقك ياوطن
ويلو 511اتوقع مافيه اوضح من الرويا ههههههه
طار النومبداية أسبوع جميل
ياسرمخالف
123اتمنى يفرضوا الغرامات من غير الاموال لأن المواطن طفر من كثر الضرائب والغرامات على كل شي. حطوا غرامات عينية ك مصادرة جوالة او غترتة وملابسة وحذاؤة
نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربيةفي عام 1398 هجريه كنت رجل مرورالمخالفات 30 و40 و50 و100 ريال والرواتب ماتغيرت وخبز التميس بريال واحد مع اني مااحب اخالف لكني سوف اشتري سيكل واريح راسي
اذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاعاذا واحد قطع الإشارة ومعه حالة اسعافية ابن مريض او زوجة على وشك الولادة وراتبه الفين هل سيسدد المخالفة او يعالج مريضه او يسدد كهرب او ماء او ايجار....
( ريما Rima )سؤالي مافيه شيء 😦😵□■
ودي اعرسستة الاف قطع الاشارة .. لاحول ولاقوة الابالله نعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم
متابع عن بعدإلتزم بالنظام لتحافظ على روحك وأرواح الأخرين ولتحافظ على راتبك .. إذا كنت حريص على دراهمك فلا تعبث بها في المخالفات المرورية..
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
( ريما Rima )لكن سؤال هل فيه مكان تسلم فيه الغرامات 💸 شخص له مكتب ومسؤول عن استلام الغرامات ؟
مباركالاشاره صارت سناره ومصيده تدر صيد وخير وفير وضعها بهذا الشكل غلط وخطر المفروض دوار وجسور عند كل تقاطع
نايفمخالف
طيبوالدبابات حقت البنقلاديشية والهنود اللي تقطع الإشارة يوميا . ولا يوجد عليها لوحات . من المسؤول عن مخلفتها او سحبها من الشارع .
( ريما Rima )🍎الغرامات المرورية 👍👍 لاتخالف وماحد يغرمك🚘🚗🚔
( ريما Rima )🍎اغرب رسوم هي رسوم الزبالة ورسوم التنقل بين المدن😅😭
الهمدانيفي اشياء معقولة وفي اشياء (؟) اذا الرواتب اقل من قيمة المخالفة من وين يجيب المخالف لكم فلوس؟
الشنفرهيعاقبونا واحنا مواطنين صالحين تقطع اشاره ياخذوا راتبك والا وش معنى 3الاف الى 6 الاف ياخذوا راتبك عشان بعدين تسرق والا كيف تصرف على عيالك
ّّّ ، _ " :احسن خل الوراعين يسوقون زين كل ورع وصل عمره 16 سنه مسك سيارة قال انا اسوق
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حسين ابوامجدالحمدلله على كل حال
مناحي ابن جامانمخالف
عزوزهوا في ذا كله جهزوا لنا النقل الجماعي داخل المدينه بدون ذا المخالفات خافوا ربي
شبه منحرفايه سكة حديدية عمري 47 سنه عايش في جدة ما عمري شفتها ..صحيح في سكن. . يمكن سكة التايهين
قلتهاذي مخالفات مروريه ولا كشف مقاضي البيت معليش يخوان هل احد سبقنا باسعار المخلافات الخيله لاحد الدول ولا هوعجزالمرور وفشله بالميدان وتجه اطرق اخرى
العلاوه السنويه وبدل النقل حقناكل هذا عشان تزيد الميزانيه ههههههههه