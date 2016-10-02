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قطع الإشارة بـ6 ألاف ريال في التعديلات الجديدة على نظام المرور والمخالفات

2 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص
قطع الإشارة بـ6 ألاف ريال في التعديلات الجديدة على نظام المرور والمخالفات
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صحيفة المرصد: قررت الإدارة العامة للمرور  بدءًا من غد تفعيل التعديلات الجديدة على نظام المرور والمخالفات.وكان أبرز التعديلات رفع الغرامات عدد من المخالفات إلى 3000 ريال كحد أدنى و 6000 كحد أعلى مع حجز المركبة على المخالفات التالية:

قطع الإشارة الحمراء، استخدام لوحة غير عائدة للمركبة، استخدام لوحات غير نظامية، تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ (البراقات)، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات الأمنية، ووضع شعارات أو ملصقات تنافي الآداب العامة.

وشملت لائحة المخالفات المرورية الجديدة المعدلة، 21 مخالفة، ضمن جداول المخالفات رقم 5 و6 و7، بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحوادث أو مساعدة المصابين إلى عشرة آلاف ريال والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر.

وصنفت التعديلات الجديدة التفحيط مخالفة مرورية، ستواجه بغرامة 20 ألف ريال في المرة الأولى وتضاعف للثانية، في حين أن الحد الأقصى 60 ألف ريال مع حجز المركبة، والنظر في مصادرتها.

كما تم فرض غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال كما نقل موقع اخبار 24 على المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5)، وهي: الوقوف على خطوط السكة الحديدية، نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم بالاطلاع عليها، وعدم المحافظة على لوحات المركبة، وعدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة، عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية، رهن حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة.



تعليقات ( 59 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 59
    2 أكتوبر, 2016 , 1:41 ص

    *ابوعبدالله

    في الدول المتقدمه لكل سائق 12 نقطه ويتم احتساب انواع من المخالفات في المحكمه المروريه واسقاط بعض النقاط وعند استهلاك جميع النقاط يصبح السائق غير مؤهل
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  2. 58
    2 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    بن ملجم

    55_شوفوا الدول اللي حوالينا يعيشون بخوف وقتل وجوع(غير الاسطوانة الجوع والتشرد اعظم شي يصيب الانسان)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 57
    2 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    بصراحه شكرًا

    اشكر صحيفة المرصد على هذه البادره الطبيه الطيبه لامتصاص غضب المواطن عن طريق التعبير والفضفضه دون قيود ومن غيركم كان لقيتوهم بالشارع او بالي خابرينه ..
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  4. 56
    2 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    *ابوعبدالله

    الاغلبيه منضبطين لكن هناك اقليه من السائقين المستهترين الذين يجب تعديل سلوكهم في القياده بقوة النظام للمحافظه على ارواح الناس
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  5. 55
    2 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    شوفوا الدول اللي حوالينا يعيشون بخوف وقتل وجوع وتعذيب لذا أحمدو الله على العافية والأمن والأمان ماتحس إلا إذا راحت لاقدر الله
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  6. 54
    2 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص

    عمر

    لاتقطع الاشارات
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  7. 53
    2 أكتوبر, 2016 , 1:34 ص

    اخيراً فهمنا مقولة ان المواطن هو الإستثمار الأول
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  8. 52
    2 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    والله تستاهلون الغرااااامة😂
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  9. 51
    2 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    بن ملجم

    48_اصبح على هم وامسي مثله بهمي اقسم بالله صرنا برعب من المستقبل المظلم(صح)
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  10. 50
    2 أكتوبر, 2016 , 1:32 ص

    اقترح قطع الاشارة رسوم رمزية واذا ثبت التعمد يحاكم بالجلد ليتأدب .. كذلك اقترح الغرامات تكون لمن ثبت تعاطيه المخدرات او من ينشر مقاطع مخله
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  11. 49
    2 أكتوبر, 2016 , 1:32 ص

    بن ملجم

    ت38_كان به واحد أخته مريضة وكان مدري مسرع أو قطع الإشارة وسوو حادث وماتت الله يرحمها(كان في واحد رايح المسجد نظره ضعيف طاح في بيارة مكشوف غطاها ومات)
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  12. 48
    2 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    اصبح على هم وامسي مثله بهمي اقسم بالله صرنا برعب من المستقبل المظلم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  13. 47
    2 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    شوية فكر

    كمان الي مايغسل سيارته لازم يحرر له مخالفة عدم نظافة المركبه زي دبي خلونا نرتقي شوي والي مايلبس زي رسمي وهو طالع من البيت مخالفه وش رأيكم بأفكاري 👍👍
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  14. 46
    2 أكتوبر, 2016 , 1:30 ص

    يوسف

    اانصحكم اللي عنده مشوار يوقف سيارته ويركب لموزين
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  15. 45
    2 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    هلال

    ولماذا لايززود بها كل حامل رخصة سير ، سواء عن طريق البريد أو الرسائل أو أي وسيلة يمكن من خلالها توعية المواطن ،
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  16. 44
    2 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    بن ملجم

    الامن الصحي والامن المعيشي ترى مهم مايصير كذا
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  17. 43
    2 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    فراج

    في جميع دول العالم المخالفة لا تتعدى 200 دولار
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  18. 42
    2 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    ايهم اكثر ابتسامتك في وجه الوالدين ام صديقك اسأل نفسك وترى تبسمك في وجه اخيك صدقة فكيف التبسم بمن امر الله بالاحسان لهم .. للمراجعة
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  19. 41
    2 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص

    انتم مو قوارير انتم ثعابين😂
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  20. 40
    2 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص

    متابع عن بعد

    الكسول أو البليد في المدرسة يكره المعلم. والمنحرف في سلوكه يكره رجال الهيئة. والمخالف لأنظمة المرور يكره النظام. والكذاب يكره الصادق. و و و و و و .
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  21. 39
    2 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    طبقوا هذا النظام وكفايه رفاهية

    الي مايسدد اخصموها من راتبه حتى يكون رادع
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  22. 38
    2 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    كان به واحد أخته مريضة وكان مدري مسرع أو قطع الإشارة وسوو حادث وماتت الله يرحمها
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  23. 37
    2 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    مسمار

    رفقا بالقوارييييييير ههههههه صرنا قوارير ماتفرق معانا
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  24. 36
    2 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    ):الدعوه من جرف إلى دحديراء): الناس توهم(نايمين)وبتشنجوا من الخبر لما(يصبحوا)بيجيهم احباط نفسي ومادي
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  25. 35
    2 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    حتى لو معك مريض أو ولادة أيضا خطر تقطع الإشارة أصبر لين تصير خضراء في التأني السلامة وفي العجلة الندامة
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  26. 34
    2 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    اذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاع

    تعليق 30 لا ترقع لهم فقد حصلت معي وصورتني الكاميرا وجبت لهم اثباتات من المستشفى وقالوا تدفع يعني تدفع ودفعت 900 ريال
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  27. 33
    2 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    بن ملجم

    فداك ابي وامي ياوطن كله فدا للوطن وانا من رايي يخلونها 60 الف شوية بحقك ياوطن(كلام جميل بس بالعقل)
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  28. 32
    2 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص

    بن ملجم

    اذا السلع زادت والمخالفات زادت والخدمات زادت ومتطلبات الحياة زادت والرواتب قلت بكذا نصبح نعمل ونستلم رواتب بالناقص بيصير الصرف اكثر من القبض كيف تنحل؟
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  29. 31
    2 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    فداك ابي وامي ياوطن

    كله فدا للوطن وانا من رايي يخلونها 60 الف شوية بحقك ياوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 30
    2 أكتوبر, 2016 , 1:18 ص

    ويلو 511

    اتوقع مافيه اوضح من الرويا ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    طار النوم

    بداية أسبوع جميل
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  32. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    إذا معك مريض اوزوجة ستلد اكيد يحقق معك ويتاكدون مو على طول يخالفونك
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  33. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    ياسر

    مخالف
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  34. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    123

    اتمنى يفرضوا الغرامات من غير الاموال لأن المواطن طفر من كثر الضرائب والغرامات على كل شي. حطوا غرامات عينية ك مصادرة جوالة او غترتة وملابسة وحذاؤة
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  35. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص

    يعني كنتم تقطعون الإشارة حسبي الله عليكم الحمدلله اللي زادت الغرامة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية

    في عام 1398 هجريه كنت رجل مرورالمخالفات 30 و40 و50 و100 ريال والرواتب ماتغيرت وخبز التميس بريال واحد مع اني مااحب اخالف لكني سوف اشتري سيكل واريح راسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  37. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    اذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاع

    اذا واحد قطع الإشارة ومعه حالة اسعافية ابن مريض او زوجة على وشك الولادة وراتبه الفين هل سيسدد المخالفة او يعالج مريضه او يسدد كهرب او ماء او ايجار....
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  38. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    ( ريما Rima )

    سؤالي مافيه شيء 😦😵□■
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص

    ودي اعرس

    ستة الاف قطع الاشارة .. لاحول ولاقوة الابالله نعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    متابع عن بعد

    إلتزم بالنظام لتحافظ على روحك وأرواح الأخرين ولتحافظ على راتبك .. إذا كنت حريص على دراهمك فلا تعبث بها في المخالفات المرورية..
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  41. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    ( ريما Rima )

    لكن سؤال هل فيه مكان تسلم فيه الغرامات 💸 شخص له مكتب ومسؤول عن استلام الغرامات ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    مبارك

    الاشاره صارت سناره ومصيده تدر صيد وخير وفير وضعها بهذا الشكل غلط وخطر المفروض دوار وجسور عند كل تقاطع
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  44. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    هذي الرسوم بتكفي فيلا لكل مواطن والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  45. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    نايف

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    طيب

    والدبابات حقت البنقلاديشية والهنود اللي تقطع الإشارة يوميا . ولا يوجد عليها لوحات . من المسؤول عن مخلفتها او سحبها من الشارع .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    ( ريما Rima )🍎

    الغرامات المرورية 👍👍 لاتخالف وماحد يغرمك🚘🚗🚔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    أنالله وانااليه راجعون ربي سلم ربي سلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  49. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    ( ريما Rima )🍎

    اغرب رسوم هي رسوم الزبالة ورسوم التنقل بين المدن😅😭
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    الهمداني

    في اشياء معقولة وفي اشياء (؟) اذا الرواتب اقل من قيمة المخالفة من وين يجيب المخالف لكم فلوس؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  51. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    الشنفره

    يعاقبونا واحنا مواطنين صالحين تقطع اشاره ياخذوا راتبك والا وش معنى 3الاف الى 6 الاف ياخذوا راتبك عشان بعدين تسرق والا كيف تصرف على عيالك
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  52. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    ّّّ ، _ " :

    احسن خل الوراعين يسوقون زين كل ورع وصل عمره 16 سنه مسك سيارة قال انا اسوق
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  53. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص
    عدد التعليقات:20

    حسين ابوامجد

    الحمدلله على كل حال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    توكل على الله واركب ليموزين ممكن تتعدى خط الاشارة لاي سبب طاري مثلن خلفك مراهق داق وجبه وبيصدم من السرعة فيك اذا وقفت وغيرها من الاسباب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    مناحي ابن جامان

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    عزوز

    هوا في ذا كله جهزوا لنا النقل الجماعي داخل المدينه بدون ذا المخالفات خافوا ربي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    شبه منحرف

    ايه سكة حديدية عمري 47 سنه عايش في جدة ما عمري شفتها ..صحيح في سكن. . يمكن سكة التايهين
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  58. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    قلت

    هاذي مخالفات مروريه ولا كشف مقاضي البيت معليش يخوان هل احد سبقنا باسعار المخلافات الخيله لاحد الدول ولا هوعجزالمرور وفشله بالميدان وتجه اطرق اخرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  59. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    العلاوه السنويه وبدل النقل حقنا

    كل هذا عشان تزيد الميزانيه ههههههههه
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