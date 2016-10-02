  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : معلم هندي يضرب الطلاب ويصفع الطالبات بطريقة وحشية

2 أكتوبر, 2016 , 2:29 ص
بالفيديو : معلم هندي يضرب الطلاب ويصفع الطالبات بطريقة وحشية
  • 492
  • 7
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:اعتدى معلم هندي بالضرب الوحشي على طلابه داخل الفصل عن طريق عصا غليظة، وكذلك بالصفع على وجوههم.

وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، صور أحد التلاميذ مقطع فيديو لمعلم اللغة الإنجليزية، والذي كان جنديًا بحريًا سابقًا، ويدعى براديب أرورا بينما يعتدى بالضرب على الطلاب بقسوة ووحشية وذلك دون أن يلاحظه.

ما زالت الشرطة تحقق في الأمر بالرغم من عدم وجود أي شكوى رسمية ضد المعلم، الذي كان يعاقب الطلاب للتأخر أو الحصول على درجات ضعيفة وكذلك عند عدم أداء الواجبات المنزلية، واعترف المعلم بممارساته القاسية ضد الطلاب، وأشار إلى أنه يسع لجعل الطلاب متفوقين لذلك يعاقبهم.



تعليقات ( 7 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 3:10 ص

    ( ريما Rima )🍎

    غبي اللي يضرب طلابه وش تبي بالمشاكل لايقتلك🔫🔪وش الفائدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    ( ريما Rima )🍎

    اصلا يختلفون فيه طلاب خلقه شاطر موهوب يفهم وبعضهم لو تشرح له إلي بكرى مايفهم ابد□وبعضهم كسلان ويغش وينجح ■وبعضهم كسلان ومن الخوف مايغش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 3:07 ص

    ( ريما Rima )🍎

    هههههه ضربهم كف يضحك ضربو كأن يضرب طفل ومس الأذن 😢😅
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 3:00 ص

    Saeed

    الله واكبر عليه ذولا شعرهم بوجيههم ويظربهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    وتلك الايام....

    اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبة وسلم...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    هذا لو يجي السعودية يرجع للعلم هيبته ومانتعب في ملاحقة بزرانا عشان يحلون الواجب هم يذاكرون بانفسهم من الخوف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  7. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص

    يوسف

    الهنود ماهو بصيط ودك يدعسون علي وجهه جاب للطلاب نفسيه اكثر من العلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم