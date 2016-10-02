بالفيديو : معلم هندي يضرب الطلاب ويصفع الطالبات بطريقة وحشية

صحيفة المرصد:اعتدى معلم هندي بالضرب الوحشي على طلابه داخل الفصل عن طريق عصا غليظة، وكذلك بالصفع على وجوههم.

وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، صور أحد التلاميذ مقطع فيديو لمعلم اللغة الإنجليزية، والذي كان جنديًا بحريًا سابقًا، ويدعى براديب أرورا بينما يعتدى بالضرب على الطلاب بقسوة ووحشية وذلك دون أن يلاحظه.

ما زالت الشرطة تحقق في الأمر بالرغم من عدم وجود أي شكوى رسمية ضد المعلم، الذي كان يعاقب الطلاب للتأخر أو الحصول على درجات ضعيفة وكذلك عند عدم أداء الواجبات المنزلية، واعترف المعلم بممارساته القاسية ضد الطلاب، وأشار إلى أنه يسع لجعل الطلاب متفوقين لذلك يعاقبهم.