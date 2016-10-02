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قانون جاستا يعيد إلى أذهان البرلمان الياباني كارثة هيروشيما .. وتحركات لمقاضاة أمريكا

2 أكتوبر, 2016 , 3:07 ص
قانون جاستا يعيد إلى أذهان البرلمان الياباني كارثة هيروشيما .. وتحركات لمقاضاة أمريكا
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صحيفة المرصد: بعدما أقرّ الكونجرس الأمريكي قانون جاستا الذي يسمح لضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية ، فقد تداولت بعض الأنباء عن استعداد البرلمان الياباني بإصدار قانون يسمح لعائلات اليابانيين ضحايا كارثة قنبلة هيروشيما بمقاضاة أمريكا جراء اﻷضرار الاقتصادية والإنسانية، وتوقف التطور والتشوهات التي لحقت بأجيال جاءت بعد الكارثة النووية.

و على الجانب الآخر لو أقرّت اليابان قانونًا مشابهًا لقانون جاستا أو نسخة منه، وطالب البرلمان الياباني إصدار قرار يسمح لعائلات اليابانيين الضحايا بمقاضاة أمريكا، بسبب قنبلة هيروشيما، ربما ستدفع أمريكا ثروتها كلها كتعويض لما فعلته.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    غييييوووورررر

    على العراق اصدارا قانون يحق لضحايا القصف الامريكي مقاضاتها لكن المصيبه العراق بيد الروافض عملاء امريكا واليهود لان امريكا غزت العراق بدون قرار الامم ا
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  2. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص
    عدد التعليقات:7036

    الحرمان

    ماراح يحصل شي حرب نفسيه
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  3. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    ام تركي

    على نفسها جنت براقش نسيو انهم سادت الموت والهلاك الامريكيون الاغبيا
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  4. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 3:17 ص

    غبر ياثور على قرنك ؟؟؟
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  5. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص
    عدد التعليقات:1899

    توووووونسية

    جنت على نفسها براقش هههههه هذا حال من يتجرأ على بلد التوحيد لن تمرو ابدا منها
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  6. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    الشيخ

    سبحان الله
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