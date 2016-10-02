قانون جاستا يعيد إلى أذهان البرلمان الياباني كارثة هيروشيما .. وتحركات لمقاضاة أمريكا

صحيفة المرصد: بعدما أقرّ الكونجرس الأمريكي قانون جاستا الذي يسمح لضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية ، فقد تداولت بعض الأنباء عن استعداد البرلمان الياباني بإصدار قانون يسمح لعائلات اليابانيين ضحايا كارثة قنبلة هيروشيما بمقاضاة أمريكا جراء اﻷضرار الاقتصادية والإنسانية، وتوقف التطور والتشوهات التي لحقت بأجيال جاءت بعد الكارثة النووية.

و على الجانب الآخر لو أقرّت اليابان قانونًا مشابهًا لقانون جاستا أو نسخة منه، وطالب البرلمان الياباني إصدار قرار يسمح لعائلات اليابانيين الضحايا بمقاضاة أمريكا، بسبب قنبلة هيروشيما، ربما ستدفع أمريكا ثروتها كلها كتعويض لما فعلته.