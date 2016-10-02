تعرف على برامج وفعاليات “هيئة الترفيه” حتى نهاية عام 2016

صحيفة المرصد-متابعات: كشفت هيئة الترفيه، عن برامجها وفعالياتها حتى نهاية عام 2016، والتي شملت عروضًا فنية ومسرحية، بعدد 166 عرضًا، وحضور متوقع يصل إلى نصف مليون زائر تقريبًا، وبعائد يصل إلى أكثر من 43 مليون ريال.

وتضمنت الفعاليات المجدولة لشهر أكتوبر الحالي، وباستخدام تقنية الليزر يقدم “آي لومينيت” عرضًا مسرحيًا عبر استعراضات فنية مميزة لأول مرة في المملكة، تقام في مدينتي الرياض وجدة، كما يقدم خلال أكتوبر عروض “لاكشري انترتينمنت هاب”.

وفي شهر نوفمبر القادم يستمتع الجمهور بعروض المصارعة WWE، ومونستر جام ومهرجان المأكولات، كما يشارك برنامج ‏”عرب قوت تالنت”، بأفضل المتسابقين حول العالم لتأدية ‏عروض حية في كل من الرياض وجدة والدمام ضمن برنامج ترفيهي يمتد لمدة 3 ‏أيام، كما يقدم جرافيتي ديستركت، متعة الرسم على الجرافيتي.

وفي شهر ديسمبر القادم تضمنت الفعاليات المجدولة عروض “كوميك كون” في فنون “الانيميشن” والشخصيات الكرتونية، إضافة إلى أكشنها، وسبارتن ريس، وعرض الفنان طارق العلي “قلب للبيع”، وجولة نادي جدة للكوميديا، كما يعرض “لاف فاكتوري” مصنع الضحك، الذي يقدمه معرض ارتولوجي في المدن الثلاث.

وتضمنت روزنامة العام القادم 2017 عروض “سيرك دو سوليه” العالمي الشهير عبر استعراضات فنية مميزة لأول مرة في المملكة، وعروض يونيفرس ساينس، لايت فيستفال، ليون كينج، وعرض النجم العالمي آل باتشينو، بعدد زوار متوقع يصل إلى 2 مليون زائر في 15 مدينة.