صحيفة المرصد-متابعات: كشفت هيئة الترفيه، عن برامجها وفعالياتها حتى نهاية عام 2016، والتي شملت عروضًا فنية ومسرحية، بعدد 166 عرضًا، وحضور متوقع يصل إلى نصف مليون زائر تقريبًا، وبعائد يصل إلى أكثر من 43 مليون ريال.
وتضمنت الفعاليات المجدولة لشهر أكتوبر الحالي، وباستخدام تقنية الليزر يقدم “آي لومينيت” عرضًا مسرحيًا عبر استعراضات فنية مميزة لأول مرة في المملكة، تقام في مدينتي الرياض وجدة، كما يقدم خلال أكتوبر عروض “لاكشري انترتينمنت هاب”.
وفي شهر نوفمبر القادم يستمتع الجمهور بعروض المصارعة WWE، ومونستر جام ومهرجان المأكولات، كما يشارك برنامج ”عرب قوت تالنت”، بأفضل المتسابقين حول العالم لتأدية عروض حية في كل من الرياض وجدة والدمام ضمن برنامج ترفيهي يمتد لمدة 3 أيام، كما يقدم جرافيتي ديستركت، متعة الرسم على الجرافيتي.
وفي شهر ديسمبر القادم تضمنت الفعاليات المجدولة عروض “كوميك كون” في فنون “الانيميشن” والشخصيات الكرتونية، إضافة إلى أكشنها، وسبارتن ريس، وعرض الفنان طارق العلي “قلب للبيع”، وجولة نادي جدة للكوميديا، كما يعرض “لاف فاكتوري” مصنع الضحك، الذي يقدمه معرض ارتولوجي في المدن الثلاث.
وتضمنت روزنامة العام القادم 2017 عروض “سيرك دو سوليه” العالمي الشهير عبر استعراضات فنية مميزة لأول مرة في المملكة، وعروض يونيفرس ساينس، لايت فيستفال، ليون كينج، وعرض النجم العالمي آل باتشينو، بعدد زوار متوقع يصل إلى 2 مليون زائر في 15 مدينة.
تعرف على برامج وفعاليات “هيئة الترفيه” حتى نهاية عام 2016
صحيفة المرصد-متابعات: كشفت هيئة الترفيه، عن برامجها وفعالياتها حتى نهاية عام 2016، والتي شملت عروضًا فنية ومسرحية، بعدد 166 عرضًا، وحضور متوقع يصل إلى نصف مليون زائر تقريبًا، وبعائد يصل إلى أكثر من 43 مليون ريال.
تعليقات ( 21 )
إستشاري صحالترفية وقته عندما يكون المواطن منتج لكن إذا جاء الترفيه والمواطن نائم إزداد نوم .
هذا اليومخطوة جميلة ان يكون هناك عرض سيرك بس بكرة يطلع لنا ماغيرهم ويتم الغائه
عدد التعليقات:4035
بدوربالتوفيق
🌸 الملح و القبلة 🌸نبي مســـرح .. يقوم فيه أهل البلد .. مو ناس من برّا !!
عدد التعليقات:641
عاشق وطنهريما نامي قومي في بيتك أفضل لك قال شنو قالت نبي نسوق ما انتي صاحيه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهل الترفيه بمسرحيات وماكولات كم يوم ،،اعملو تلفريك في المناطق الجبليه استغلو الشواطي ع البحر الاحمر والخليج المناطق الجنوبيه فنادق ومنتجعات بالجبال
(ريما Rima)🍎والله حنا مكتومات ومحشورات في البيت . ليه مانحظر مباريات ونسوق السياره وندخل مجال المسرح..مواهبنا مدفونه وراء هالبرقع..اختي صوتها حلوو بس موهبتها مدفو
ع . الحربيطيب يا سيد hima تقدر تجيب من عندك ****عشان ننبسط ونفرح
الماااااضي2030لامكان للمتشددين الذين حرموا كل مباهج الحياه ..ننتظر السينما والمسرح والمنتجعات السياحيه كما في اوروبا ..الاخونج ولا كلمه ولا حس.لانريدجيل داعشي ملتحي
💎⭐️عهود⭐️💎لن يُترَف لنا بال
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي ما جعل السعادة في الترفيه والمهرجانات والحفلات وإنما سعادة المؤمن في الصلاة والتقوى فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
💎⭐️عهود⭐️💎لن يهنأ لنا بال ولن يغمض لنا جفن ولن ينشرح لنا قلب ولن يترفّه لنا بال حتى تعود مكانة العرب وفلسطين شامخة قوية وكلمتهم كالسيف
اذكار الصباح والمساءان الله يعلم مافي أنفسكم فاحذروه
( ريما Rima )🍎المدينة الثلجية بالرياض اللحين تقفل أبوابها جاء الشتاء أمس واليوم بالليل الجو بارد بالحوش ☔💧⛅سبحان الله ماأسرع الأيام □■خروج
( ريما Rima )🍎الترفيه اذا صرنا مرتاحين من داخل بقلوبنا هو الترفيه الحقيقي وإذا من داخل مو مرتاح لو تحط اللي تحط م الترفيهات ماتحس بالراحة مثل م يسافر ويأخذ معه همه
himaشي بجد يفرح القلب ويطول الحياة ويذيد في الانسانية,ولكن المهم والاهم والاساسيات المسرح والسينماء والطرب,وفقكم الله ونصركم على النكد والنكديين.
( ريما Rima )🍎مافيه اغاني ✏😂
عدد التعليقات:7
مفقودبس لا تكون مثل حفلات محمد عبده, لا اعتقد ان الترفيه عندنا سيتعدى مسابقة الكراسي وشد الحبل, وتكسير العود
الشهاب الاحمر166 عرضا قليلة والله