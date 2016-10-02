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تعرف على برامج وفعاليات “هيئة الترفيه” حتى نهاية عام 2016

2 أكتوبر, 2016 , 3:53 ص
تعرف على برامج وفعاليات “هيئة الترفيه” حتى نهاية عام 2016
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صحيفة المرصد-متابعات: كشفت هيئة الترفيه، عن برامجها وفعالياتها حتى نهاية عام 2016، والتي شملت عروضًا فنية ومسرحية، بعدد 166 عرضًا، وحضور متوقع يصل إلى نصف مليون زائر تقريبًا، وبعائد يصل إلى أكثر من 43 مليون ريال.
وتضمنت الفعاليات المجدولة لشهر أكتوبر الحالي، وباستخدام تقنية الليزر يقدم “آي لومينيت” عرضًا مسرحيًا عبر استعراضات فنية مميزة لأول مرة في المملكة، تقام في مدينتي الرياض وجدة، كما يقدم خلال أكتوبر عروض “لاكشري انترتينمنت هاب”.
وفي شهر نوفمبر القادم يستمتع الجمهور بعروض المصارعة WWE، ومونستر جام ومهرجان المأكولات، كما يشارك برنامج ‏”عرب قوت تالنت”، بأفضل المتسابقين حول العالم لتأدية ‏عروض حية في كل من الرياض وجدة والدمام ضمن برنامج ترفيهي يمتد لمدة 3 ‏أيام، كما يقدم جرافيتي ديستركت، متعة الرسم على الجرافيتي.
وفي شهر ديسمبر القادم تضمنت الفعاليات المجدولة عروض “كوميك كون” في فنون “الانيميشن” والشخصيات الكرتونية، إضافة إلى أكشنها، وسبارتن ريس، وعرض الفنان طارق العلي “قلب للبيع”، وجولة نادي جدة للكوميديا، كما يعرض “لاف فاكتوري” مصنع الضحك، الذي يقدمه معرض ارتولوجي في المدن الثلاث.
وتضمنت روزنامة العام القادم 2017 عروض “سيرك دو سوليه” العالمي الشهير عبر استعراضات فنية مميزة لأول مرة في المملكة، وعروض يونيفرس ساينس، لايت فيستفال، ليون كينج، وعرض النجم العالمي آل باتشينو، بعدد زوار متوقع يصل إلى 2 مليون زائر في 15 مدينة.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 5:42 ص

    إستشاري صح

    الترفية وقته عندما يكون المواطن منتج لكن إذا جاء الترفيه والمواطن نائم إزداد نوم .
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  2. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 5:41 ص

    هذا اليوم

    خطوة جميلة ان يكون هناك عرض سيرك بس بكرة يطلع لنا ماغيرهم ويتم الغائه
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  3. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 5:24 ص
    عدد التعليقات:4035

    بدور

    بالتوفيق
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  4. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 5:22 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    نبي مســـرح .. يقوم فيه أهل البلد .. مو ناس من برّا !!
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  5. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 5:19 ص
    عدد التعليقات:641

    عاشق وطنه

    ريما نامي قومي في بيتك أفضل لك قال شنو قالت نبي نسوق ما انتي صاحيه
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  6. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 5:09 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هل الترفيه بمسرحيات وماكولات كم يوم ،،اعملو تلفريك في المناطق الجبليه استغلو الشواطي ع البحر الاحمر والخليج المناطق الجنوبيه فنادق ومنتجعات بالجبال
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  7. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 4:52 ص

    (ريما Rima)🍎

    والله حنا مكتومات ومحشورات في البيت . ليه مانحظر مباريات ونسوق السياره وندخل مجال المسرح..مواهبنا مدفونه وراء هالبرقع..اختي صوتها حلوو بس موهبتها مدفو
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  8. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 4:51 ص

    ع . الحربي

    طيب يا سيد hima تقدر تجيب من عندك ****عشان ننبسط ونفرح
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  9. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 4:45 ص

    الماااااضي2030

    لامكان للمتشددين الذين حرموا كل مباهج الحياه ..ننتظر السينما والمسرح والمنتجعات السياحيه كما في اوروبا ..الاخونج ولا كلمه ولا حس.لانريدجيل داعشي ملتحي
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  10. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 4:37 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    لن يُترَف لنا بال
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  11. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 4:33 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي ما جعل السعادة في الترفيه والمهرجانات والحفلات وإنما سعادة المؤمن في الصلاة والتقوى فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  12. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 4:32 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    لن يهنأ لنا بال ولن يغمض لنا جفن ولن ينشرح لنا قلب ولن يترفّه لنا بال حتى تعود مكانة العرب وفلسطين شامخة قوية وكلمتهم كالسيف
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  13. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 4:23 ص

    اذكار الصباح والمساء

    ان الله يعلم مافي أنفسكم فاحذروه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 4:22 ص

    ( ريما Rima )🍎

    المدينة الثلجية بالرياض اللحين تقفل أبوابها جاء الشتاء أمس واليوم بالليل الجو بارد بالحوش ☔💧⛅سبحان الله ماأسرع الأيام □■خروج
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  15. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 4:22 ص

    الترفيه كثير في حدود المباح لكن وش الفايده ترفيه عشان تقلد اعرف الترفيه شي انت ودك تسويه مجانا
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  16. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 4:20 ص

    لاتقطع الاشارة وانت رايح ترها يقال بستة الاف عشان ماتتعب وانت رايح ترفه احترم النظام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 4:16 ص

    ( ريما Rima )🍎

    الترفيه اذا صرنا مرتاحين من داخل بقلوبنا هو الترفيه الحقيقي وإذا من داخل مو مرتاح لو تحط اللي تحط م الترفيهات ماتحس بالراحة مثل م يسافر ويأخذ معه همه
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  18. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 4:13 ص

    hima

    شي بجد يفرح القلب ويطول الحياة ويذيد في الانسانية,ولكن المهم والاهم والاساسيات المسرح والسينماء والطرب,وفقكم الله ونصركم على النكد والنكديين.
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  19. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 4:13 ص

    ( ريما Rima )🍎

    مافيه اغاني ✏😂
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  20. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 4:09 ص
    عدد التعليقات:7

    مفقود

    بس لا تكون مثل حفلات محمد عبده, لا اعتقد ان الترفيه عندنا سيتعدى مسابقة الكراسي وشد الحبل, وتكسير العود
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  21. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 4:04 ص

    الشهاب الاحمر

    166 عرضا قليلة والله
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