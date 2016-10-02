جلد رجل اتهم طليقته بالزنا وفشل في إحضار 4 شهود أمام القاضي

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن قاض بالمحكمة الجزائية في الرياض أصدر أخيرا حكما شرعيا يقضي بجلد رجل ووكيله الشرعي 80 جلدة، وعدم قبول شهادتهما في جميع المحاكم، نتيجة إقدام الرجل على قذف طليقته وقيام الوكيل بإيصال ذلك القذف أمام ناظر القضية خلال إحدى جلسات الحضانة بمحكمة الأحوال الشخصية، مما دفع القاضي لتثبيت القذف بناء على طلب الطليقة في محضر الجلسات.
وبحسب صحيفة الوطن نقلا قال مصدر قضائي تعود تفاصيل القضية رفع رجل دعوى ضد طليقته في محكمة الأحوال الشخصية طالب فيها بحضانة أبنائه بعد انفصالهما منذ عام، واستمرت القضية لعدة جلسات، حيث عمد المطلق إلى توكيل وكيل شرعي يحضر عنه الجلسات، وكان الوكيل يقوم بإيصال كافة ادعاءات موكله، ومن ضمن ما نقله على لسان موكله قذف المرأة بـ”الزنا”، وإطلاق اتهامات خادشة للحياء، ولم يكتف المدعي بذلك بل حضر أمام القاضي وأكد على ما نقله وكيله الشرعي، مدعيا أن طليقته غير مؤهلة لتربية أبنائه، فلم يكن من قاضي الأحوال الشخصية سوى أن سجل ذلك القذف في محضر الجلسات، مشيرا إلى أن محامي المطلقة أقام دعوى قذف بالزنا ضد الطليق والوكيل الشرعي له في المحكمة الجزائية.
وطلب القاضي من المتهم في قضية القذف إحضار الشهود على اتهاماته، فلم يكن منه إلا أن أكد أن لديه بعض الأوراق التي تدل على صحة كلامه، وعندما سأل الوكيل الشرعي عن اتهامه للمرأة بالزنا، أجاب أنه نقل كلام موكله أثناء سير قضية الحضانة.
وأضاف المصدر أن القاضي رفض كل الأدلة التي تقدم بها الرجلان، مشيرا إلى أن دليل إثبات حد الزنا يتوجب إحضار 4 شهود أو أن تقر المرأة بنفسها بأنها فعلت ذلك، وهو الأمر الذي أنكرته المرأة تماما.
وتابع: أصدر القاضي حكما بعد ذلك ضد طليق المرأة ووكيله الشرعي بحد القذف وهو 80 جلدة لكل منهما، وحكم أيضا بأن لا تقبل لهما شهادة أبدا، وأن يعمم ذلك على جميع الإدارات الحكومية ولا يتم قبولهما في أي وظيفة، لأن ما طبق في حقهما هو من الحدود الشرعية.
تعليقات ( 25 )
( ريما Rima )🍎انا مستحيل اقول لعدوي ياقلبي 😡
الدوسريانا ضد قرار القاضي بحكمه على الوكيل ولا يتوظفون أبدا ،،،السؤال من وين بيعيشون
عدد التعليقات:7
مفقودمخالف
قَالَ الله تَعَالَىوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚوَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
عباسوما علاقة الوظيفه وأرزاق الناس بالحد الشرعي ؟ وكيف يصرف على أطفاله ؟
( ريما Rima )🍎اقول مالت عليك صدقت ياتعليق 13
( ريما Rima )🍎بكيتينا ياملحه بكلامك ههههه اكتبي اسمك الحقيقي
عاقللولو ...أيهما افضل السعودي او الاجنبي(الاجنبي طبعا ليس لامور الزواج والطلاق فقط لكن في امور كثيرة)
🌸 الملح و القبلة 🌸13 // العارف لا يُعرّف ياقلبـــي ههههههههههههاااااي ..
لولوليش السعودي اذا تزوج على زوجته نسى فضلها واذا طلقها راح ينتقم منها ...أيهما افضل السعودي او الاجنبي
عدد التعليقات:7
مفقوديجب ان تمنع جميع العقوبات التي تمتهن كرامة الناس
🌸 الملح و القبلة 🌸عشان هذا المُجتمع اللي تبونه ، تبون ناس ينافقون بوجهين ، من أوّل كل واحد يطلع بوجهه الحقيقي وانتهينـا ..
ابومحمدلا اتفق مع القاضي على الفقره التي فيها ( ولا يتم قبولهما في أي وظيفة، ) كيف يعيش هذا الرجل بدون وظيفه ومن يصرف عليه وعلى اولاده هذا حكم غير منطقي
مهالا تتزوجون سعودي
عدد التعليقات:4035
بدورياويله من عذاب الله
عدد التعليقات:7
مفقودالى متى وحنا جلد؟ متى ننتهي من هذه العقوبات الرجعية
( ريما Rima )🍎الوكيل الشرعي فصلوه اللهم لاشماته □جزاءهم واخذوه سجن وجلد لكليهما □اتوقع راح ينتقم منها اذا خرج من السجن طليقها
عدد التعليقات:7039
الحرمانيستاهل لو كان فعلا كما ذكر هذه ام عيالك استحي علي وجهك لكن نقطه عدم قبوله في اي وظيفه الاطفال من يصرف عليهم تعدي الضرر للابناء وجهه نظر
محمد الغامديكم اتمنى ان اقبل يد هذا القاضي التي كتبت الحكم وصادقت عليه وكم نحتاج قضاة مثله في كل محكمة . يااخي ولاتنسوا الفضل بينكم . الطلاق فاصل وانتهينا خاف ربك
مسماريالطيييف خاصه الزنا صعب يثبته كان فوض امره لله وهو حسيبها الحين صار زي مربي الحمام ماتقبل شهادته حميماتي ع قول اخوانا السوريين
تويكسالبيوت أسراااااااااار ............... زوجة احد الأقارب كانت تغازل وكفشها زوجها بعدها طلقها وصارت حياتهم جحيم وصارو الأطفال ضحايا الطلاق والضياع
عدد التعليقات:641
عاشق وطنهول راحوا فيها