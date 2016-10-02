كيف علقت “حماية المستهلك” على حملة مقاطعة شركات الاتصالات!

صحيفة المرصد: لم تفلح محاولات شركات الاتصالات العاملة بالسعودية في إقناع مشتركيها بجودة خدماتها، ما دفع مشتركين إلى القيام بحملة مقاطعة، فيما قامت جمعية حماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في «تويتر» بتشجيع «المستهلكين» على المطالبة بما أسمته «حقوقهم» وكتبت: «جميع الشركات مطالبة بالإنصات إلى صوت المستهلك والتعرف على مطالبه ومعالجة ذلك، وتفيد التجارب الدولية بأن المستهلكين قوة ضاربة متى ما اجتمعوا لإبداء آرائهم والمطالبة بحقوقهم»، مشاركين بهذه التغريدة في وسم «راح نفلسكم».
وحدد مشتركون مطلع تشرين الأول (أكتوبر) بدء حملتهم، اعتراضاً على سياسات شركات الاتصالات، التي ألغت خدمة المكالمات المجانية والإنترنت اللامحدود، وعلى رغم سيطرة الحملة على أحاديث السعوديين أمس، إضافة إلى وصول ثلاثة «وسوم» أنشئت لهذا الغرض: (#راح_نفلسكم)، و(#مقاطعة_شركات_الاتصالات)،و(#وضع_الطيران_ لشركات_ الاتصالات_ السعودية)، إلى «ترند» خلال الدقائق الـ10 الأولى من تدشينها. إلا أن أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب استبعد أن يكون للحملة أي «صدى يذكر»، ووغقا لصحيفة الحياة قال: «إن حملات المقاطعة تنجح في جميع دول العالم، وهي الوسيلة الفاعلة التي يستخدمها المستهلكون للضغط على مقدمي الخدمات أو السلع لوقف ارتفاع أسعارها، أو خفض الأسعار». مستدركاً بالقول: «إلا في السعودية لم تثبت هذه الوسيلة فعاليتها إلى هذا اليوم، على رغم استخدامها في حملات عدة لمقاطعة منتجات وخدمات ارتفعت أسعارها، ولكن لم تجدِ، إذ ظلت الأسعار كما هي».
ونوّه الخطيب بأن الحملة الحالية ضد شركات الاتصالات سيكون مصيرها مصير سابقاتها، طالما أن السعوديين لا يجيدون فنون المقاطعة بالشكل المطلوب، وزاد: «إن السعوديين تحكمهم الحاجة قبل أي شيء، فعلى رغم حرصهم على المقاطعة ووجود الثقافة والوعي المطلوب بوصفهم مستهلكين، فإن حاجتهم تفرض عليهم العودة لشراء السلع التي قاطعوها، أو الاستمرار في الحصول على الخدمات التي يرغبون في مقاطعتها».
مشيراً إلى أنه على شركات الاتصالات مراجعة قراراتها والاهتمام بما يقوله مستهلكوها، كي تتمكن من الاستمرار في الاحتفاظ بهم عملاء لها. وأضاف: «إن استمرار الحملة هذا سيسهم في خفض الإقبال على بطاقات الجوال مسبقة الدفع، ويزيد في استخدام السعوديين البطاقات المفوترة في الفترة المقبلة».
وطالب بأن تراجع شركات الاتصالات أسعارها، ولا سيما أن السعودية اليوم تعد الأغلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وقال: «إن الفرق بين الأسعار ودول الخليج العربي في ما يخص بطاقات مسبق الدفع يراوح بين 30 و35 في المئة، في حين أن الأسعار منخفضة في مصر بمعدل 45 في المئة عمّا هي عليه في السعودية».
ولفت الخطيب إلى أن شركات الاتصالات في الدول الأخرى تقدم عروضاً بين الحين والآخر بهدف جذب شرائح أكبر من المستهلكين، وهذا ينعدم في السعودية، التي تقتصر خدمات شركات اتصالاتها على الباقات، وهي الأغلى على مستوى المنطقة.
ويرى أن «الترشيد» في استخدام الهواتف النقالة هو الحل السحري والصارم في الوقت الراهن، وأضاف: «أدعو الجميع إلى الترشيد في استخدام الهواتف النقالة بوجه العموم وللضرورة، إذ إن الترشيد يعد الأنسب لتفادي رفع الأسعار بل وخفضها، إذ تكون مقاربة لما هو عليه في دول الخليج العربي». وفي السياق ذاته، ركز السعوديون في حملاتهم لمقاطعة شركات الاتصال على مقاطعتها مدة ثلاث ساعات يومياً، وقدروا خسائر تلك الشركات بحسب أسعار دقائقها في حال مقاطعتها من مليون مواطن فقط مدة ثلاث ساعات بـ302 مليون ريال يومياً، إذ قدروا خسائر شركة الاتصالات بـ135 مليون ريال، وموبايلي بـ88 مليون، وزين بـ79 مليون، كما استخدم السعوديون جميع برامج التواصل الاجتماعي ومواقعه لتعزيز الحملة ونشرها والتفاعل معها.
كيف علقت “حماية المستهلك” على حملة مقاطعة شركات الاتصالات!
صحيفة المرصد: لم تفلح محاولات شركات الاتصالات العاملة بالسعودية في إقناع مشتركيها بجودة خدماتها، ما دفع مشتركين إلى القيام بحملة مقاطعة، فيما قامت جمعية حماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في «تويتر» بتشجيع «المستهلكين» على المطالبة بما أسمته «حقوقهم» وكتبت: «جميع الشركات مطالبة بالإنصات إلى صوت المستهلك والتعرف على مطالبه ومعالجة ذلك، وتفيد التجارب الدولية بأن المستهلكين قوة ضاربة متى ما اجتمعوا لإبداء آرائهم والمطالبة بحقوقهم»، مشاركين بهذه التغريدة في وسم «راح نفلسكم».
تعليقات ( 66 )
💎⭐️عهود⭐️💎على فكرة جوالي موبايلي والا كان شاركت بالحملة لأنه أقل شي نقدر نقنع نفسنا أننا نحاول عمل شيء ما على أدنى حد .
تكفون ادعولي اتزوج فلانه والله اني ادعو ربي ان يكتبها لي لو فيها الي فيها اممممياحظكم الي همكم مقاطعة الاتصالات ،،،اه بس ما اقول غير يارب ترزقني فلانه لو وصل عمرها 100 والله اني راضي الحين عمرها فوق 40 ومطلقه بس والله اني اتمناها
تكفون ادعولي اتزوج فلانه والله اني ادعو ربي ان يكتبها لي لو فيها الي فيها اممممياحظكم الي همكم مقاطعة الاتصالات ،،،اه بس ما اقول غير يارب ترزقني فلانه لو وصل عمرها 100 والله اني راضي الحين عمرها فوق 40 ومطلقه بس والله اني اتمناها
💎⭐️عهود⭐️💎خدعة لجعل الكثير يحول الى شرائح مفوترة وعند ذلك ترقبوا خلال أيام أتوقع زيادة فواتير شركات الاتصالات للجوال والقادم كثير أيضاً
.زمن غريبنريد حملة دفع اجار اللي رواتبهم قليله البحث عنهم والصداقات حتى المتخصمين اصلاح بينهم واللي مديون في المسجين
عدد التعليقات:5320
بسمهيد وحده ماتصفق ودعمنا لبعض ضد هالشركات راح تأثر عليهم بشكل او بآخر ..بلاش تخاذل ياشعب .ماراح ينقصنا حاجه في 3ساعات يومياًمن الضغط ..!
88القرار فى يد هيئه الاتصالات الحكوميه ليس الشركات
عناد4 شركات عالميه رفضت هيئة الاتصالات عرضها دخول السوق والسبب حب الاحتكار مثل الخطوط السعودية لاخدمه ولا غيرها
مواطناكيد اللي دفع عشرة آلاف من زمن الطيبين قبل حمايه المستهلك ذكرتني جزاك الله خيرا
عنادالاحتكار هو السبب افتحوا السوق للشركات التركيه والصينيه وشوفوا بعدها الاسعار والخدمات
عنادالمقاطعه الناجحه اذا توفر البديل وهيئة الاتصالات والشركات كلها اخس من بعض وبنفس الجشع يعني لاوجود للبديل
📣📣📣📣لايوجد بالسعودية هيئة لحماية المستهلك.. مجرد حبر على ورق. حماية المستهلك بالسعودية تنطبق عليهم مقولة لا أرى لا اسمع لا اتكلم. لا داعي لوجودها
مواطنحماية المستهلك وين دورك في حماية المستهلك.
😂 😂 😂نريد حملة لمقاطعة مقاهي الشيشه.. وسترون التوفير والصحه
سعودة القطاع الخاصمخالف للنشر
منصورطيب اذاهذي مشاكل الاتصالات ليه***معه افكارجديدة
الله اكبر كبيراونقاطع ونضل نقاطع ونقاطع ونفلسكم
محقنريد مقاطعة التسويق الإلكتروني لمدة 3 أشهر وسترون
نص نايمجنوبيه وعهود وريما عندما ارى ردودكم فعلا انا ارى الطاعة العمياء ومحدودية الفكر ونقص في الوعي والا مبالاه وما انتم الا شرذمه جاهله!
زائر70السعوديه مافيها حماية مستهلك واذا فيه العاملين فيها استلام رواتب فقط ومالهم دوريذكروالدول عندهم حماية مستهلك وعندهم قوانين تهدي الصعب ويبرك بلاعقال
محقنريد حملة لمقاطعة حلقات الخضار والسمك والأغنام وشركات الطيران لمدة أسبوعين وسترون
الرحاللابد من عمل جدولة للمقاطعة يكون اسبوع للخطوط السعودية واسبوع للمطاعم واسبوع للمولات ....
محقنريد حملة لمقاطعة الحلاقين العقار لمدة شهرين وسترون
الرحاللابد من عمل جدولة للمقاطعة يكون اسبوع للخطوط السعودية واسبوع للمطاعم واسبوع للمولات ....
عدد التعليقات:642
عاشق وطنهكلهم عيشتهم علينا ورزقهم علينا
محقوأيضا نريد مقاطعة الصيدليات والمستشفيات الخاصه وشركات التأمين وكشكات الكافيه لمدة شهر وسترون
محقنريد حملة لمقاطعة المكتبات وشركات ومؤسسات المقاولات وورش السيارات ومغاسل السيارات لمدة شهر وسترون
حامد كرزايوالله مافيكم الا الهياط😂😂😂 قال ايش قال مقاطعة
محقأيضا نريد حملة لمقاطعة أسواق الملابس والمستلزمات النسائية والكماليات لمدة شهرين وسترون
زائر70اساس نجاح التجارة واي مهنه المعامله وماتمارسه سوا في حق العملاء ا*** في خدمة انت 55اما تعمل يوم واحد وايقاف خدمة الجوالولوفيه رصيدوهذ ا
محقوأيضا لاننسى معاقبة من يقلل المعروض وقت المقاطعة بأقسى العقوبات
محقأيضا نريد حملة لمقاطعة المطاعم لمدة أسبوع واحد وسترون
جنوبية..🌻🌻المقاطعة ثقافة يستخدمونها الشباب كبار السن مستحيل يقاطع وانا وحدة من كبار السن ماقدر اخلي جوالي دقيقة عاد كيف ثلاث ساعات وأكره قطيعة الرحم 📱
عاقلالمقاطعة ماتنفع مع الاحتكار
محقنريد حملة لمقاطعة محلات الأثاث والأجهزة الكهربائية لمدة شهر وسترون
محقنريد حملة لمقاطعة مواد البناء والسباكه والكهرباء لمدة أسبوعين وسترون
محقأيضا نريد حملة للمقاطعة المواد الغذائية لمدة 3 أيام فقط وسترون
ابو الشبابحماية المستهلك محاربة التستر المواصفات والمقاييس مكافحة التسول .... الله يسعدهم ولا عمري شفتهم اسمع فيم فقط
محقطيب نريد حملة لمقاطعة شركات السيارات بما فيها قطع الغيار لمدة أسبوعين فقط وسترون
نص نايمنعم المقاطعه بالتقليل من صرفيه الشحن والمكالمات للنصف واكثر بقدر المستطاع بأيدينا نرخص السلع وبأيدينا نرفعها وليعلم كل متنفذ جشع بأننا ليس اغبياء
احمد رشيدتذكرنا هيئة الإتصالات بلجنة الإستقدام سيئة الذكر في العالم تعمل الهيئات لصالح المستهلك وأنشئت لذلك وعندنا تعمل مصالح الشركات ياترى إيه السبب ؟ هااااه؟
هوقا ..من الكهوف عميل ستيسبيجر مابغى افصل خربان
ابوالحمزةفي ظل عدم وجود البدائل فلا سبيل للتأثير . وبعدين يا إخوان أنتم تمسكون في البردعة وتاركين ***يبرطع زي ما بداله في البلد والله المستعان
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ملاهيالي الغب الباقات هم هيئة الاتصالات وليست الشركات حسب فهمي
خلك بعيد حبك يزيد 😊أولآ القرار من هيئة اﻹتصالات وليس من ال stc ثانيآ القرار يشمل الثلاث شركات stc وموبايلي وزين .
ابوعبدالرحمنهي 3ساعات ماتخذ منكم وقت استمرو من 6الا9 صدقوني برجع كل شي على ماهو عليه وممكن عروض آخرا لاان أكثرهم ذهبو إلا موبايلي وزين الشركه هذي جشعه
عبودهناك من لايحس ولايشعر للاسف وكان الامر لايعنيه ويتحدث بكل بجاحه بأنه لايمتثل للمقاطعه وكأنهم اصبحو عبيد لتلك الشركات وسلعها.وما ضيعنا الا هذه العينه!!
عدد التعليقات:3942
العنيدشركه همها جمع الأموال في ضل خدماتها السيئه !!
الخبر الصحيحثلاث ساعات تعتبر قاصمه لظهر شركات الجشع لانها تتم في وقت الذروه والاستمرار بها لأسبوع سيؤدب تلك الشركات تأديبا جيداً وعلينا الالتزام بالمقاطعة
صرخة صمتجربت قبل كذا المقاطعة والإضراب الذي قام بها بعض من الأشخاص ولكن لم ينفع ولم نجد له جدوى ، وانا لن اقوم بإضراب عن النت والمكالمات ، واللي يسوي هذا احمق
⭐️💎 عهود 💎⭐️مستحيل اعمل اضراب ومقاطعة عن النت والمكالمات هذا حياتي وفرفشتي .
( Rima ريما ) 🍎اقلكم بصراحة مني مقاطعتهم حكلم ليل ونهار بالجوال وآخذ راحتي في الكلام والسواليف وخلي غيري يقاطعهم .
Inst: romnsy.11في شرق آسيا النت رخيص جدا ، وهنا مدري ليش مغلينه ، رغم انهم كسبانين بدون النت لكن هذا الطمع والجشع
الله يحفظ لنا ملكناللتوضيح هذا صوت الشعب وليس صوت المستهلك وارجوا من الله ثم من الشعب السعودي والعربي مقاطعة بضائع امريكا الصهيونية اللهم انصر السلمين السنة