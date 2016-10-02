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كيف علقت “حماية المستهلك” على حملة مقاطعة شركات الاتصالات!

2 أكتوبر, 2016 , 5:55 ص
كيف علقت “حماية المستهلك” على حملة مقاطعة شركات الاتصالات!
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صحيفة المرصد: لم تفلح محاولات شركات الاتصالات العاملة بالسعودية في إقناع مشتركيها بجودة خدماتها، ما دفع مشتركين إلى القيام بحملة مقاطعة، فيما قامت جمعية حماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في «تويتر» بتشجيع «المستهلكين» على المطالبة بما أسمته «حقوقهم» وكتبت: «جميع الشركات مطالبة بالإنصات إلى صوت المستهلك والتعرف على مطالبه ومعالجة ذلك، وتفيد التجارب الدولية بأن المستهلكين قوة ضاربة متى ما اجتمعوا لإبداء آرائهم والمطالبة بحقوقهم»، مشاركين بهذه التغريدة في وسم «راح نفلسكم».
وحدد مشتركون مطلع تشرين الأول (أكتوبر) بدء حملتهم، اعتراضاً على سياسات شركات الاتصالات، التي ألغت خدمة المكالمات المجانية والإنترنت اللامحدود، وعلى رغم سيطرة الحملة على أحاديث السعوديين أمس، إضافة إلى وصول ثلاثة «وسوم» أنشئت لهذا الغرض: (#راح_نفلسكم)، و(#مقاطعة_شركات_الاتصالات)،و(#وضع_الطيران_ لشركات_ الاتصالات_ السعودية)، إلى «ترند» خلال الدقائق الـ10 الأولى من تدشينها. إلا أن أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب استبعد أن يكون للحملة أي «صدى يذكر»، ووغقا لصحيفة الحياة قال: «إن حملات المقاطعة تنجح في جميع دول العالم، وهي الوسيلة الفاعلة التي يستخدمها المستهلكون للضغط على مقدمي الخدمات أو السلع لوقف ارتفاع أسعارها، أو خفض الأسعار». مستدركاً بالقول: «إلا في السعودية لم تثبت هذه الوسيلة فعاليتها إلى هذا اليوم، على رغم استخدامها في حملات عدة لمقاطعة منتجات وخدمات ارتفعت أسعارها، ولكن لم تجدِ، إذ ظلت الأسعار كما هي».
ونوّه الخطيب بأن الحملة الحالية ضد شركات الاتصالات سيكون مصيرها مصير سابقاتها، طالما أن السعوديين لا يجيدون فنون المقاطعة بالشكل المطلوب، وزاد: «إن السعوديين تحكمهم الحاجة قبل أي شيء، فعلى رغم حرصهم على المقاطعة ووجود الثقافة والوعي المطلوب بوصفهم مستهلكين، فإن حاجتهم تفرض عليهم العودة لشراء السلع التي قاطعوها، أو الاستمرار في الحصول على الخدمات التي يرغبون في مقاطعتها».
مشيراً إلى أنه على شركات الاتصالات مراجعة قراراتها والاهتمام بما يقوله مستهلكوها، كي تتمكن من الاستمرار في الاحتفاظ بهم عملاء لها. وأضاف: «إن استمرار الحملة هذا سيسهم في خفض الإقبال على بطاقات الجوال مسبقة الدفع، ويزيد في استخدام السعوديين البطاقات المفوترة في الفترة المقبلة».
وطالب بأن تراجع شركات الاتصالات أسعارها، ولا سيما أن السعودية اليوم تعد الأغلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وقال: «إن الفرق بين الأسعار ودول الخليج العربي في ما يخص بطاقات مسبق الدفع يراوح بين 30 و35 في المئة، في حين أن الأسعار منخفضة في مصر بمعدل 45 في المئة عمّا هي عليه في السعودية».
ولفت الخطيب إلى أن شركات الاتصالات في الدول الأخرى تقدم عروضاً بين الحين والآخر بهدف جذب شرائح أكبر من المستهلكين، وهذا ينعدم في السعودية، التي تقتصر خدمات شركات اتصالاتها على الباقات، وهي الأغلى على مستوى المنطقة.
ويرى أن «الترشيد» في استخدام الهواتف النقالة هو الحل السحري والصارم في الوقت الراهن، وأضاف: «أدعو الجميع إلى الترشيد في استخدام الهواتف النقالة بوجه العموم وللضرورة، إذ إن الترشيد يعد الأنسب لتفادي رفع الأسعار بل وخفضها، إذ تكون مقاربة لما هو عليه في دول الخليج العربي». وفي السياق ذاته، ركز السعوديون في حملاتهم لمقاطعة شركات الاتصال على مقاطعتها مدة ثلاث ساعات يومياً، وقدروا خسائر تلك الشركات بحسب أسعار دقائقها في حال مقاطعتها من مليون مواطن فقط مدة ثلاث ساعات بـ302 مليون ريال يومياً، إذ قدروا خسائر شركة الاتصالات بـ135 مليون ريال، وموبايلي بـ88 مليون، وزين بـ79 مليون، كما استخدم السعوديون جميع برامج التواصل الاجتماعي ومواقعه لتعزيز الحملة ونشرها والتفاعل معها.



تعليقات ( 66 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 66
    2 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    الشباب السعودي مثقف جيل جديد مرحله جديده ولكل مرحله لها شباب جديد ذكي ماينضحكش عليه بقطع السيارات تحديد قطع السيارات يدور اقل الاسعارنفس السلعه ذكي
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  2. 65
    2 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    على فكرة جوالي موبايلي والا كان شاركت بالحملة لأنه أقل شي نقدر نقنع نفسنا أننا نحاول عمل شيء ما على أدنى حد .
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  3. 64
    2 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    تكفون ادعولي اتزوج فلانه والله اني ادعو ربي ان يكتبها لي لو فيها الي فيها امممم

    ياحظكم الي همكم مقاطعة الاتصالات ،،،اه بس ما اقول غير يارب ترزقني فلانه لو وصل عمرها 100 والله اني راضي الحين عمرها فوق 40 ومطلقه بس والله اني اتمناها
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  4. 63
    2 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    تكفون ادعولي اتزوج فلانه والله اني ادعو ربي ان يكتبها لي لو فيها الي فيها امممم

    ياحظكم الي همكم مقاطعة الاتصالات ،،،اه بس ما اقول غير يارب ترزقني فلانه لو وصل عمرها 100 والله اني راضي الحين عمرها فوق 40 ومطلقه بس والله اني اتمناها
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  5. 62
    2 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    خدعة لجعل الكثير يحول الى شرائح مفوترة وعند ذلك ترقبوا خلال أيام أتوقع زيادة فواتير شركات الاتصالات للجوال والقادم كثير أيضاً
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  6. 61
    2 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    مثلا دنمو امريكي اصلي كل واحد له سعر دنمو تجاري كل واحد له سعر السلعه وحده والاسعار مرتفعه من شخص لاءخر حددو اسعار قطع السسسسسسسسييييييييييارات عامه
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  7. 60
    2 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    .زمن غريب

    نريد حملة دفع اجار اللي رواتبهم قليله البحث عنهم والصداقات حتى المتخصمين اصلاح بينهم واللي مديون في المسجين
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  8. 59
    2 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص
    عدد التعليقات:5320

    بسمه

    يد وحده ماتصفق ودعمنا لبعض ضد هالشركات راح تأثر عليهم بشكل او بآخر ..بلاش تخاذل ياشعب .ماراح ينقصنا حاجه في 3ساعات يومياًمن الضغط ..!
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  9. 58
    2 أكتوبر, 2016 , 7:36 ص

    88

    القرار فى يد هيئه الاتصالات الحكوميه ليس الشركات
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  10. 57
    2 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    يجب دعم حماية المستهللك بالبشر ودعمها ماليا ورفع رواتب مسؤليها لستطيع التفتيش على الاسعار قطع السيارات الخ الخ الخ كثيردراهم تروح للاءجانب بالصناعيه
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  11. 56
    2 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    عناد

    4 شركات عالميه رفضت هيئة الاتصالات عرضها دخول السوق والسبب حب الاحتكار مثل الخطوط السعودية لاخدمه ولا غيرها
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  12. 55
    2 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    يجب دعم حماية المستهللك بالبشر ودعمها ماليا ورفع رواتب مسؤليها لستطيع التفتيش على الاسعار قطع السيارات الخ الخ الخ كثيردراهم تروح للاءجانب بالصناعيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 54
    2 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    مواطن

    اكيد اللي دفع عشرة آلاف من زمن الطيبين قبل حمايه المستهلك ذكرتني جزاك الله خيرا
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  14. 53
    2 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

    عناد

    الاحتكار هو السبب افتحوا السوق للشركات التركيه والصينيه وشوفوا بعدها الاسعار والخدمات
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  15. 52
    2 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    عناد

    المقاطعه الناجحه اذا توفر البديل وهيئة الاتصالات والشركات كلها اخس من بعض وبنفس الجشع يعني لاوجود للبديل
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  16. 51
    2 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    جزاك الله خيرياحماية المستهلك هنا أمانة الكلمة سابقا دفعنا عشرة آلاف هل تذكرون للجوال بينماسائقي التاكسي باالاءمارات والبحرين معهم جوال بارخص الاسعار
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  17. 50
    2 أكتوبر, 2016 , 7:25 ص

    📣📣📣📣

    لايوجد بالسعودية هيئة لحماية المستهلك.. مجرد حبر على ورق. حماية المستهلك بالسعودية تنطبق عليهم مقولة لا أرى لا اسمع لا اتكلم. لا داعي لوجودها
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  18. 49
    2 أكتوبر, 2016 , 7:25 ص

    مواطن

    حماية المستهلك وين دورك في حماية المستهلك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 48
    2 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    😂 😂 😂

    نريد حملة لمقاطعة مقاهي الشيشه.. وسترون التوفير والصحه
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  20. 47
    2 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    سعودة القطاع الخاص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 46
    2 أكتوبر, 2016 , 7:16 ص

    زين أفضل مشغل بالسعودية.. وكل عام وانتم بخير.. 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
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  22. 45
    2 أكتوبر, 2016 , 7:13 ص

    منصور

    طيب اذاهذي مشاكل الاتصالات ليه***معه افكارجديدة
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  23. 44
    2 أكتوبر, 2016 , 7:13 ص

    الله اكبر كبيرا

    ونقاطع ونضل نقاطع ونقاطع ونفلسكم
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  24. 43
    2 أكتوبر, 2016 , 7:11 ص

    هل فكرت بالصدقة بمعنى بحث في الاقارب او اللي عنده اجار مثلن تروح لمكتب عقار وتشوف المهدد بالطرد وتسدد جزء اوكل حسب استطاعتك وتبلغه تليفون من العقار
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  25. 42
    2 أكتوبر, 2016 , 7:09 ص

    هل فكرت بالصدقة بمعنى بحث في الاقارب او اللي عنده اجار مثلن تروح لمكتب عقار وتشوف المهدد بالطرد وتسدد جزء اوكل حسب استطاعتك وتبلغه تليفون من العقار
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 41
    2 أكتوبر, 2016 , 7:02 ص

    محق

    نريد مقاطعة التسويق الإلكتروني لمدة 3 أشهر وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 40
    2 أكتوبر, 2016 , 7:02 ص

    نص نايم

    جنوبيه وعهود وريما عندما ارى ردودكم فعلا انا ارى الطاعة العمياء ومحدودية الفكر ونقص في الوعي والا مبالاه وما انتم الا شرذمه جاهله!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 39
    2 أكتوبر, 2016 , 7:01 ص

    زائر70

    السعوديه مافيها حماية مستهلك واذا فيه العاملين فيها استلام رواتب فقط ومالهم دوريذكروالدول عندهم حماية مستهلك وعندهم قوانين تهدي الصعب ويبرك بلاعقال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 38
    2 أكتوبر, 2016 , 7:01 ص

    محق

    نريد حملة لمقاطعة حلقات الخضار والسمك والأغنام وشركات الطيران لمدة أسبوعين وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 37
    2 أكتوبر, 2016 , 7:00 ص

    الرحال

    لابد من عمل جدولة للمقاطعة يكون اسبوع للخطوط السعودية واسبوع للمطاعم واسبوع للمولات ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 36
    2 أكتوبر, 2016 , 6:59 ص

    محق

    نريد حملة لمقاطعة الحلاقين العقار لمدة شهرين وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 35
    2 أكتوبر, 2016 , 6:58 ص

    الرحال

    لابد من عمل جدولة للمقاطعة يكون اسبوع للخطوط السعودية واسبوع للمطاعم واسبوع للمولات ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 34
    2 أكتوبر, 2016 , 6:57 ص
    عدد التعليقات:642

    عاشق وطنه

    كلهم عيشتهم علينا ورزقهم علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 33
    2 أكتوبر, 2016 , 6:57 ص

    محق

    وأيضا نريد مقاطعة الصيدليات والمستشفيات الخاصه وشركات التأمين وكشكات الكافيه لمدة شهر وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 32
    2 أكتوبر, 2016 , 6:55 ص

    محق

    نريد حملة لمقاطعة المكتبات وشركات ومؤسسات المقاولات وورش السيارات ومغاسل السيارات لمدة شهر وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 31
    2 أكتوبر, 2016 , 6:54 ص

    حامد كرزاي

    والله مافيكم الا الهياط😂😂😂 قال ايش قال مقاطعة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 30
    2 أكتوبر, 2016 , 6:53 ص

    محق

    أيضا نريد حملة لمقاطعة أسواق الملابس والمستلزمات النسائية والكماليات لمدة شهرين وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 6:50 ص

    زائر70

    اساس نجاح التجارة واي مهنه المعامله وماتمارسه سوا في حق العملاء ا*** في خدمة انت 55اما تعمل يوم واحد وايقاف خدمة الجوالولوفيه رصيدوهذ ا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 6:50 ص

    محق

    وأيضا لاننسى معاقبة من يقلل المعروض وقت المقاطعة بأقسى العقوبات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 6:48 ص

    محق

    أيضا نريد حملة لمقاطعة المطاعم لمدة أسبوع واحد وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 6:48 ص

    جنوبية..🌻🌻

    المقاطعة ثقافة يستخدمونها الشباب كبار السن مستحيل يقاطع وانا وحدة من كبار السن ماقدر اخلي جوالي دقيقة عاد كيف ثلاث ساعات وأكره قطيعة الرحم 📱
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  42. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 6:47 ص

    عاقل

    المقاطعة ماتنفع مع الاحتكار
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 6:47 ص

    محق

    نريد حملة لمقاطعة محلات الأثاث والأجهزة الكهربائية لمدة شهر وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 6:46 ص

    محق

    نريد حملة لمقاطعة مواد البناء والسباكه والكهرباء لمدة أسبوعين وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 6:45 ص

    محق

    أيضا نريد حملة للمقاطعة المواد الغذائية لمدة 3 أيام فقط وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 6:44 ص

    ابو الشباب

    حماية المستهلك محاربة التستر المواصفات والمقاييس مكافحة التسول .... الله يسعدهم ولا عمري شفتهم اسمع فيم فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    محق

    طيب نريد حملة لمقاطعة شركات السيارات بما فيها قطع الغيار لمدة أسبوعين فقط وسترون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    نص نايم

    نعم المقاطعه بالتقليل من صرفيه الشحن والمكالمات للنصف واكثر بقدر المستطاع بأيدينا نرخص السلع وبأيدينا نرفعها وليعلم كل متنفذ جشع بأننا ليس اغبياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 6:42 ص

    احمد رشيد

    تذكرنا هيئة الإتصالات بلجنة الإستقدام سيئة الذكر في العالم تعمل الهيئات لصالح المستهلك وأنشئت لذلك وعندنا تعمل مصالح الشركات ياترى إيه السبب ؟ هااااه؟
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  50. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 6:39 ص

    هوقا ..من الكهوف عميل ستيس

    بيجر مابغى افصل خربان
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  51. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 6:35 ص

    ابوالحمزة

    في ظل عدم وجود البدائل فلا سبيل للتأثير . وبعدين يا إخوان أنتم تمسكون في البردعة وتاركين ***يبرطع زي ما بداله في البلد والله المستعان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  52. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 6:34 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 6:33 ص

    يقولون اغلا نت عندنا عارفين انك بتدفع هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 6:33 ص

    ملاهي

    الي الغب الباقات هم هيئة الاتصالات وليست الشركات حسب فهمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 6:33 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    أولآ القرار من هيئة اﻹتصالات وليس من ال stc ثانيآ القرار يشمل الثلاث شركات stc وموبايلي وزين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 6:32 ص

    ابوعبدالرحمن

    هي 3ساعات ماتخذ منكم وقت استمرو من 6الا9 صدقوني برجع كل شي على ماهو عليه وممكن عروض آخرا لاان أكثرهم ذهبو إلا موبايلي وزين الشركه هذي جشعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  57. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 6:30 ص

    خذ باقة اقل سعر عن السابق فقط لنص حاجتك السابقة وليس المقاعة ان تاخذ باقتك السابقة وتدفع الرسوم وتقول بقاطع بالعكس ساعات كذا تخفف الضغط وهم كسبو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 6:29 ص

    عبود

    هناك من لايحس ولايشعر للاسف وكان الامر لايعنيه ويتحدث بكل بجاحه بأنه لايمتثل للمقاطعه وكأنهم اصبحو عبيد لتلك الشركات وسلعها.وما ضيعنا الا هذه العينه!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  59. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 6:29 ص
    عدد التعليقات:3942

    العنيد

    شركه همها جمع الأموال في ضل خدماتها السيئه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 6:28 ص

    خذ باقة اقل سعر عن السابق فقط لنص حاجتك السابقة وليس المقاعة ان تاخذ باقتك السابقة وتدفع الرسوم وتقول بقاطع بالعكس ساعات كذا تخفف الضغط وهم كسبو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 6:26 ص

    الخبر الصحيح

    ثلاث ساعات تعتبر قاصمه لظهر شركات الجشع لانها تتم في وقت الذروه والاستمرار بها لأسبوع سيؤدب تلك الشركات تأديبا جيداً وعلينا الالتزام بالمقاطعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  62. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 6:18 ص

    صرخة صمت

    جربت قبل كذا المقاطعة والإضراب الذي قام بها بعض من الأشخاص ولكن لم ينفع ولم نجد له جدوى ، وانا لن اقوم بإضراب عن النت والمكالمات ، واللي يسوي هذا احمق
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  63. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 6:15 ص

    ⭐️💎 عهود 💎⭐️

    مستحيل اعمل اضراب ومقاطعة عن النت والمكالمات هذا حياتي وفرفشتي .
    لا يعجبني(12) اعجبني(2)
  64. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 6:13 ص

    ( Rima ريما ) 🍎

    اقلكم بصراحة مني مقاطعتهم حكلم ليل ونهار بالجوال وآخذ راحتي في الكلام والسواليف وخلي غيري يقاطعهم .
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  65. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 6:09 ص

    Inst: romnsy.11

    في شرق آسيا النت رخيص جدا ، وهنا مدري ليش مغلينه ، رغم انهم كسبانين بدون النت لكن هذا الطمع والجشع
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  66. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 6:05 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

    للتوضيح هذا صوت الشعب وليس صوت المستهلك وارجوا من الله ثم من الشعب السعودي والعربي مقاطعة بضائع امريكا الصهيونية اللهم انصر السلمين السنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)

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