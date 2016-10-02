تهديد من أمهات طالبات “مدرسة بمكة” للمعلمات وحرق سيارة قائدتها والسبب!

صحيفة المرصد: تسلل الخوف إلى نفوس معلمات مدرسة سلمى بنت حمزة الابتدائية في العاصمة المقدسة ـ إحدى مدارس الجالية البرماوية ـ أثناء توجههن مع إطلالة كل صباح إلى المدرسة الكائنة في حي الخالدية رقم (1) وذلك عقب تعرضهن للتهديد من قبل سكان الحي من الوافدين، وزاد الطين بلة حادثة إحراق سيارة قائدة المدرسة، من قبل مراهقين في الحي.

ووفقا لصحيفة عكاظ تعود تفاصيل القضية إلى أنه بعد سعودة الكوادر التعليمية في المدرسة بدأت الأحداث تتلاحق، وذكرت قائدة المدرسة جواهر هوساوي أنه تم تعيينها في الفصل الدراسي الماضي هي و14 معلمة سعودية وذلك ضمن خطة تصحيح أوضاع المدارس، الأمر الذي لم يلق قبول واستحسان بعض أولياء أمور الطالبات من سكان الحي، موضحة أنها سبق أن تلقت تهديدا من أمهات الطالبات اللاتي لم يتم قبولهن في المدرسة لتكدس الفصول، وبعدها بأيام حاول بعض المراهقين من أبناء الجالية البرماوية حرق سيارتها إذ اكتشف سائقها أعقابا من السجائر في «شنطة» المركبة وفي حينه توجه بها إلى الورشة وهناك تم اكتشاف أعقاب السجائر وانبعاث الدخان من الشنطة، ما حدا بها إلى إبلاغ الجهات الأمنية وإدارة التعليم في العاصمة المقدسة.

وأوضحت المعلمات أن مسلسل التهديد إذا استمر سيحجمن عن الدوام الرسمي في المدرسة، داعيات إدارة التعليم لاتخاذ تدابير لحمايتهن من التهديدات، لافتات إلى أن بعض المراهقين في الحي من أفراد الجاليات الأجنبية درجوا على رمي أجهزة التكييف بالحجارة وإشاعة الخوف بين منسوبات المدرسة.