  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

تهديد من أمهات طالبات “مدرسة بمكة” للمعلمات وحرق سيارة قائدتها والسبب!

2 أكتوبر, 2016 , 7:51 ص
تهديد من أمهات طالبات “مدرسة بمكة” للمعلمات وحرق سيارة قائدتها والسبب!
  • 3٬360
  • 48
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تسلل الخوف إلى نفوس معلمات مدرسة سلمى بنت حمزة الابتدائية في العاصمة المقدسة ـ إحدى مدارس الجالية البرماوية ـ أثناء توجههن مع إطلالة كل صباح إلى المدرسة الكائنة في حي الخالدية رقم (1) وذلك عقب تعرضهن للتهديد من قبل سكان الحي من الوافدين، وزاد الطين بلة حادثة إحراق سيارة قائدة المدرسة، من قبل مراهقين في الحي.
ووفقا لصحيفة عكاظ تعود تفاصيل القضية إلى أنه بعد سعودة الكوادر التعليمية في المدرسة بدأت الأحداث تتلاحق، وذكرت قائدة المدرسة جواهر هوساوي أنه تم تعيينها في الفصل الدراسي الماضي هي و14 معلمة سعودية وذلك ضمن خطة تصحيح أوضاع المدارس، الأمر الذي لم يلق قبول واستحسان بعض أولياء أمور الطالبات من سكان الحي، موضحة أنها سبق أن تلقت تهديدا من أمهات الطالبات اللاتي لم يتم قبولهن في المدرسة لتكدس الفصول، وبعدها بأيام حاول بعض المراهقين من أبناء الجالية البرماوية حرق سيارتها إذ اكتشف سائقها أعقابا من السجائر في «شنطة» المركبة وفي حينه توجه بها إلى الورشة وهناك تم اكتشاف أعقاب السجائر وانبعاث الدخان من الشنطة، ما حدا بها إلى إبلاغ الجهات الأمنية وإدارة التعليم في العاصمة المقدسة.
وأوضحت المعلمات أن مسلسل التهديد إذا استمر سيحجمن عن الدوام الرسمي في المدرسة، داعيات إدارة التعليم لاتخاذ تدابير لحمايتهن من التهديدات، لافتات إلى أن بعض المراهقين في الحي من أفراد الجاليات الأجنبية درجوا على رمي أجهزة التكييف بالحجارة وإشاعة الخوف بين منسوبات المدرسة.



تعليقات ( 48 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 48
    2 أكتوبر, 2016 , 9:31 ص

    منصور

    الضرب بيدمن حديدعلى كل عابث بيدمن حديد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 47
    2 أكتوبر, 2016 , 9:29 ص

    آه يا زمن

    اعرف كثير سعوديين متزوجين من برماويات وهذه اخرتها نكرمهم ونوظفهم ونعطيهم ونستر على بناتهم وبناتنا عوانس واخر شي يقلبون علينا ويتهجمون على بناتنا اخ بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 46
    2 أكتوبر, 2016 , 9:28 ص

    أفريقي

    يهبون البرماويه كلنا هوساويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 45
    2 أكتوبر, 2016 , 9:23 ص

    مستغرب كيف ***بعضهم او كلهم وليه يحسب بالسعوده وليه تركو مارحّلو حتى تكاثرو وتفاقمت مشاكلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  5. 44
    2 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص

    حال

    على الدولة ان تقول للأجانب كفاية دلع وتضرب بيد من حديد وا****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 43
    2 أكتوبر, 2016 , 9:17 ص

    الحقباني

    علم نحون نسمع من المسئولين يقول كذا وكذا وهولا يجيب وقفه عنده حده الايكفي تعهد *** البرماوية مسويين عندنا رجال وشنبات وفي بورما زي البساس يسوقون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 42
    2 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص
    عدد التعليقات:18

    Hawai

    البرماوية أكرمتهم الدولة و اعطتهم فوق حجمهم و الحين صاروا زي ***اللي تعض اليد اللي تساعدها أي برماوي يرتكب جريمة هنا سفروه لبورما نشوف شجاعته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 41
    2 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    اسمرعبر

    الحل العشوائيات حتى يضيق بهم الحال ويرحلون عن بلدنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 40
    2 أكتوبر, 2016 , 9:15 ص

    الحقباني

    علم يجيب بفريقه البرماويه الانه اذا في تفكر في تفرقيهم سوف يكون شي اخر وهذه امان بلاده هولا يتولد مثل البساس بكثر وحقودين نحون طبين في الاستحق الطيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 39
    2 أكتوبر, 2016 , 9:13 ص

    الزهراني

    يجب اعادة هذة الجاليه الي بلدها الان لانها اصبحت بلد مستقرة المشكلة انهم اصبحوا يعتبرون انفسهم اهل البلد ومن مواليده ويطالبون بالتجنيس وحقوق المواطنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 38
    2 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص

    الحقباني

    علم كيف اليس في شي اسمه تركيب جمرقرفي أي أي عرق من البشر الاتجمعه مع بعض كم حصل في ايران جعال شيعي وسنه واحد وبهذه يضعفوه ان شاعر الوطن سلمه ربي علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 37
    2 أكتوبر, 2016 , 9:02 ص

    ابوالحمزة

    البرماوية مسويين عندنا رجال وشنبات وفي بورما زي البساس يسوقونهم البوذيين زي البهائم ليقتلونهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 36
    2 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص

    البرنس

    هذا وهم اجانب برماويه ويسون كذا كيف لو تمكنو اكثر والله يطلعون الموطن من بيته خلاص صبر ع هذا الاجنبي الضار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 35
    2 أكتوبر, 2016 , 8:56 ص

    صرخة صمت

    طيب وش دخل السيارة بالموضوع وين حارس المدرسة والمعلمات يجيبون حارسات امن في المدرسة يحمونهم من الاعتداءت وين تروح المدرسة هذا مكان شغلها ورزقها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 34
    2 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    يا رحيمي ياجنبي كيف انعشوا الاسواق بالحلال او الغش. كم نسبه. فسادهم. في السعوديه. ٩٠٪‏ انهم منقلاديش مو من بورما ولا عمرهم اهتموا في بلدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 33
    2 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    مع زاتك

    ماهو صعب ترحيلهم. اتفاق مع بنغلاديش لاستقبالهم ويوصلونهم حدود بورما . لعب بالوطن لا والف لا . لابرماوي ولا غيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 32
    2 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    الزهراني

    يجب اعادة هذة الجاليه الي بلدها الان لانها اصبحت بلد مستقرة المشكلة انهم اصبحوا يعتبرون انفسهم اهل البلد ويطالبون بحقوق المواطنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 31
    2 أكتوبر, 2016 , 8:54 ص

    البدر

    من زمان ونحن نتكلم عن هذه الجاليه والافارقه بمكه وجده اين دور وزارة الداخليه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 30
    2 أكتوبر, 2016 , 8:49 ص

    فقع وجه بدون يمسك دليل خلوكم ذيابه

    ترحليهم مستحيل الحل تشتيهم بين القرى افسدو مكه بالخراب والرقص بجوار الحرم رجال ونساء وبيع الدخان دبل السعر في الحرم كسر شوكتهم تفريقهم حتى يتادب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 8:46 ص

    فقع وجه بدون يمسك دليل خلوكم ذيابه

    من كبر روس العماله أقسام الشرطه تطلع تشتكي أجنبي قالك هاذى مسكين يدور لقمة العيش رواح اتاسف له ممكن ماقصده يغشك او يخدعك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص

    قلت

    اجل لو يسعودون شركه ابر وكريم وانفال ولندن كان سواقينهم سكرو الشوارع وتظاهرو لاكن هل الشركات محميه لن تسعود الي واحد في المائه لاخوف عليهم ولاهم......
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص

    عادي وليش مستغربين

    البلد بها عدد هائل من الأجانب دون انضباط وتعال علمني وين التفتيش والشرطة!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص

    رحيمي

    لهم مواقف في الحج وانعاش السوق وكذلك هم يعتبروا من أهل مكة بحكم الولادة والمنشأ إسماعيل عليه السلام قدم مع أبيه من العراق واستوطن في مكة أصبح منهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  24. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص

    جريصم

    جبالهم تتمناها الاف الشركات الاستثمارية الحل انتشالهم الى البر بعيد عن مدينة مكة المكرمة ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    أنا أشوف بل متيقن ان اي اجنبي مهما كانت صفاته وسئ انه ملاك منزل اذا قارنته باليمني
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    رحيمي

    من أجل كم واحد من الجالية البرماوية مراهقين نسخط على كل الجالية اعدلوا يا أبناء قومي ولا يجرمنكم شأننا قوم الآية ولا ننسى لهم مواقف اجابيه يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    مرسيدس

    رحلوهم ***خلوهم يعرفوا قيمة الأمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 8:33 ص

    ....

    ماهي الحكمة والمردود على البلد من تعليم ابناء البرماوية وبقية المقيمين "مجانا" في المدارس الحكومية؟ الجواب : لاشي .. فقط هدر للمال والجهد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    ابو يحيى

    رجعوا البرماويه إلى بورما ليعرفوا قدرهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    هذا مافيه رجعه لازم تشال العشوائيات من مكة وتنظم التي أصبحت أوكار للمجرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص

    جنوبية..🌻🌻

    إذا أنت اكرمت الكريم ملكته. وإن اكرمت اللئيم تمراد. .هذولي وأبو يمن والافغان واحدمافيهم خير للبلد مانحتاجهم اكرمتهم السعودية ماقدرو النعمة الي هم فيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  32. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    ....

    يعني لازم مدارس حكومية للبرماوين!!! المفروض يروحون يدرسون عيالهم بالمدارس العالمية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 8:27 ص

    قلت

    الحل بسيط جدا تنقل المدرسه من الحي الى حي بعيد عن عنصريه الجاليه الى مكان ابعد علشان يعرفون ا انهم جابولهم مشكله ولوكانت حكوميه تغلق شرط يجون متندمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 8:27 ص

    ؟

    البرماويين والافغان تم تدليعهم ومنحهم ممزيات لا يستحقونها بل تم تجنيس الكثيرين هؤلاء قنبله موقوته حتى الوظائف اكلوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    violety

    ايش الفوضى من الاجانب في بلدنا حتى النساء ما سلموا من تمردهم وسطوتهم ما فيه مسوؤل يوقفهم ويعرفهم بفضل الدولة عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    قلت

    هل عرفت ايها المواطن يلي تقول التعامل مع الاجنبي افضل هو افصل كان حاجتك عندة لاكن لاصارالعكس تتمنى انه لم يدخل البلد ولايحك جلدك غيرظفرك فهل من مستوعب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    جنوبية..🌻🌻

    هذه الجالية مشاكلهم أكثر من عددهم وكبر رأسهم عايشين الدور انهم سعويين ناسين انهم من بورما رجعوهم لبلدهم ترجع لهم الذاكرة وبعدين يرجعون اذا عادهم إحياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    توت

    يرجال الطيبه صارت عندنا مثل الظعف من بغاء قام يتعدي علينا امسكوهم وذبوهم في البحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    الترحيل لهم وللزيود فقد عاثوا فساد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    اذكار الصباح

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    الكنق

    مكه تعج بالجاليات الافريقيه والبرماويه وخليط من التركيبه السكانيه الغريبه واكثرهم يجتمعون عصابات للسرق والمضاربات . نرجو من اميرها المحبوب مراعاة ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    ان شاء الله رجال الامن فيهم الخير والبركة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    قلت

    الحل بسيط جدا تنقل المدرسه من الحي الى حي بعيد عن عنصريه الجاليه الى مكان ابعد علشان يعرفون ا انهم جابولهم مشكله ولوكانت حكوميه تغلق شرط يجون متندمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    وشيخهم ابو الشمع حرامي التبرعات ماهو موقفه من جاليته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    ابوسيف

    من أمن العقوبة اساء الأدب المفروض يمسكونهم وسجن وأبعاد من البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    اي هذا اللي ناقص رحلوهم وفكونا منهم والله انهم عبىء علينا هالجالية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    أبناء الجاليات

    الفرق فالتاريخ فقط!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    السنبوك

    ينقلون المبنى ويعلمونهم الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم