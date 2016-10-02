صحيفة المرصد: تسلل الخوف إلى نفوس معلمات مدرسة سلمى بنت حمزة الابتدائية في العاصمة المقدسة ـ إحدى مدارس الجالية البرماوية ـ أثناء توجههن مع إطلالة كل صباح إلى المدرسة الكائنة في حي الخالدية رقم (1) وذلك عقب تعرضهن للتهديد من قبل سكان الحي من الوافدين، وزاد الطين بلة حادثة إحراق سيارة قائدة المدرسة، من قبل مراهقين في الحي.
ووفقا لصحيفة عكاظ تعود تفاصيل القضية إلى أنه بعد سعودة الكوادر التعليمية في المدرسة بدأت الأحداث تتلاحق، وذكرت قائدة المدرسة جواهر هوساوي أنه تم تعيينها في الفصل الدراسي الماضي هي و14 معلمة سعودية وذلك ضمن خطة تصحيح أوضاع المدارس، الأمر الذي لم يلق قبول واستحسان بعض أولياء أمور الطالبات من سكان الحي، موضحة أنها سبق أن تلقت تهديدا من أمهات الطالبات اللاتي لم يتم قبولهن في المدرسة لتكدس الفصول، وبعدها بأيام حاول بعض المراهقين من أبناء الجالية البرماوية حرق سيارتها إذ اكتشف سائقها أعقابا من السجائر في «شنطة» المركبة وفي حينه توجه بها إلى الورشة وهناك تم اكتشاف أعقاب السجائر وانبعاث الدخان من الشنطة، ما حدا بها إلى إبلاغ الجهات الأمنية وإدارة التعليم في العاصمة المقدسة.
وأوضحت المعلمات أن مسلسل التهديد إذا استمر سيحجمن عن الدوام الرسمي في المدرسة، داعيات إدارة التعليم لاتخاذ تدابير لحمايتهن من التهديدات، لافتات إلى أن بعض المراهقين في الحي من أفراد الجاليات الأجنبية درجوا على رمي أجهزة التكييف بالحجارة وإشاعة الخوف بين منسوبات المدرسة.
تهديد من أمهات طالبات “مدرسة بمكة” للمعلمات وحرق سيارة قائدتها والسبب!
صحيفة المرصد: تسلل الخوف إلى نفوس معلمات مدرسة سلمى بنت حمزة الابتدائية في العاصمة المقدسة ـ إحدى مدارس الجالية البرماوية ـ أثناء توجههن مع إطلالة كل صباح إلى المدرسة الكائنة في حي الخالدية رقم (1) وذلك عقب تعرضهن للتهديد من قبل سكان الحي من الوافدين، وزاد الطين بلة حادثة إحراق سيارة قائدة المدرسة، من قبل مراهقين في الحي.
تعليقات ( 48 )
منصورالضرب بيدمن حديدعلى كل عابث بيدمن حديد
آه يا زمناعرف كثير سعوديين متزوجين من برماويات وهذه اخرتها نكرمهم ونوظفهم ونعطيهم ونستر على بناتهم وبناتنا عوانس واخر شي يقلبون علينا ويتهجمون على بناتنا اخ بس
أفريقييهبون البرماويه كلنا هوساويه
حالعلى الدولة ان تقول للأجانب كفاية دلع وتضرب بيد من حديد وا****
الحقبانيعلم نحون نسمع من المسئولين يقول كذا وكذا وهولا يجيب وقفه عنده حده الايكفي تعهد *** البرماوية مسويين عندنا رجال وشنبات وفي بورما زي البساس يسوقون
عدد التعليقات:18
Hawaiالبرماوية أكرمتهم الدولة و اعطتهم فوق حجمهم و الحين صاروا زي ***اللي تعض اليد اللي تساعدها أي برماوي يرتكب جريمة هنا سفروه لبورما نشوف شجاعته
اسمرعبرالحل العشوائيات حتى يضيق بهم الحال ويرحلون عن بلدنا
الحقبانيعلم يجيب بفريقه البرماويه الانه اذا في تفكر في تفرقيهم سوف يكون شي اخر وهذه امان بلاده هولا يتولد مثل البساس بكثر وحقودين نحون طبين في الاستحق الطيبه
الزهرانييجب اعادة هذة الجاليه الي بلدها الان لانها اصبحت بلد مستقرة المشكلة انهم اصبحوا يعتبرون انفسهم اهل البلد ومن مواليده ويطالبون بالتجنيس وحقوق المواطنه
الحقبانيعلم كيف اليس في شي اسمه تركيب جمرقرفي أي أي عرق من البشر الاتجمعه مع بعض كم حصل في ايران جعال شيعي وسنه واحد وبهذه يضعفوه ان شاعر الوطن سلمه ربي علم
ابوالحمزةالبرماوية مسويين عندنا رجال وشنبات وفي بورما زي البساس يسوقونهم البوذيين زي البهائم ليقتلونهم
البرنسهذا وهم اجانب برماويه ويسون كذا كيف لو تمكنو اكثر والله يطلعون الموطن من بيته خلاص صبر ع هذا الاجنبي الضار
صرخة صمتطيب وش دخل السيارة بالموضوع وين حارس المدرسة والمعلمات يجيبون حارسات امن في المدرسة يحمونهم من الاعتداءت وين تروح المدرسة هذا مكان شغلها ورزقها
مع زاتكماهو صعب ترحيلهم. اتفاق مع بنغلاديش لاستقبالهم ويوصلونهم حدود بورما . لعب بالوطن لا والف لا . لابرماوي ولا غيره
الزهرانييجب اعادة هذة الجاليه الي بلدها الان لانها اصبحت بلد مستقرة المشكلة انهم اصبحوا يعتبرون انفسهم اهل البلد ويطالبون بحقوق المواطنه
البدرمن زمان ونحن نتكلم عن هذه الجاليه والافارقه بمكه وجده اين دور وزارة الداخليه ***
فقع وجه بدون يمسك دليل خلوكم ذيابهترحليهم مستحيل الحل تشتيهم بين القرى افسدو مكه بالخراب والرقص بجوار الحرم رجال ونساء وبيع الدخان دبل السعر في الحرم كسر شوكتهم تفريقهم حتى يتادب
فقع وجه بدون يمسك دليل خلوكم ذيابهمن كبر روس العماله أقسام الشرطه تطلع تشتكي أجنبي قالك هاذى مسكين يدور لقمة العيش رواح اتاسف له ممكن ماقصده يغشك او يخدعك
قلتاجل لو يسعودون شركه ابر وكريم وانفال ولندن كان سواقينهم سكرو الشوارع وتظاهرو لاكن هل الشركات محميه لن تسعود الي واحد في المائه لاخوف عليهم ولاهم......
عادي وليش مستغربينالبلد بها عدد هائل من الأجانب دون انضباط وتعال علمني وين التفتيش والشرطة!
رحيميلهم مواقف في الحج وانعاش السوق وكذلك هم يعتبروا من أهل مكة بحكم الولادة والمنشأ إسماعيل عليه السلام قدم مع أبيه من العراق واستوطن في مكة أصبح منهم
جريصمجبالهم تتمناها الاف الشركات الاستثمارية الحل انتشالهم الى البر بعيد عن مدينة مكة المكرمة ..
رحيميمن أجل كم واحد من الجالية البرماوية مراهقين نسخط على كل الجالية اعدلوا يا أبناء قومي ولا يجرمنكم شأننا قوم الآية ولا ننسى لهم مواقف اجابيه يتبع
مرسيدسرحلوهم ***خلوهم يعرفوا قيمة الأمن
....ماهي الحكمة والمردود على البلد من تعليم ابناء البرماوية وبقية المقيمين "مجانا" في المدارس الحكومية؟ الجواب : لاشي .. فقط هدر للمال والجهد.
ابو يحيىرجعوا البرماويه إلى بورما ليعرفوا قدرهم.
جنوبية..🌻🌻إذا أنت اكرمت الكريم ملكته. وإن اكرمت اللئيم تمراد. .هذولي وأبو يمن والافغان واحدمافيهم خير للبلد مانحتاجهم اكرمتهم السعودية ماقدرو النعمة الي هم فيها
....يعني لازم مدارس حكومية للبرماوين!!! المفروض يروحون يدرسون عيالهم بالمدارس العالمية.
قلتالحل بسيط جدا تنقل المدرسه من الحي الى حي بعيد عن عنصريه الجاليه الى مكان ابعد علشان يعرفون ا انهم جابولهم مشكله ولوكانت حكوميه تغلق شرط يجون متندمين
؟البرماويين والافغان تم تدليعهم ومنحهم ممزيات لا يستحقونها بل تم تجنيس الكثيرين هؤلاء قنبله موقوته حتى الوظائف اكلوها
violetyايش الفوضى من الاجانب في بلدنا حتى النساء ما سلموا من تمردهم وسطوتهم ما فيه مسوؤل يوقفهم ويعرفهم بفضل الدولة عليهم
قلتهل عرفت ايها المواطن يلي تقول التعامل مع الاجنبي افضل هو افصل كان حاجتك عندة لاكن لاصارالعكس تتمنى انه لم يدخل البلد ولايحك جلدك غيرظفرك فهل من مستوعب
جنوبية..🌻🌻هذه الجالية مشاكلهم أكثر من عددهم وكبر رأسهم عايشين الدور انهم سعويين ناسين انهم من بورما رجعوهم لبلدهم ترجع لهم الذاكرة وبعدين يرجعون اذا عادهم إحياء
توتيرجال الطيبه صارت عندنا مثل الظعف من بغاء قام يتعدي علينا امسكوهم وذبوهم في البحر
اذكار الصباحوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الكنقمكه تعج بالجاليات الافريقيه والبرماويه وخليط من التركيبه السكانيه الغريبه واكثرهم يجتمعون عصابات للسرق والمضاربات . نرجو من اميرها المحبوب مراعاة ذلك
قلتالحل بسيط جدا تنقل المدرسه من الحي الى حي بعيد عن عنصريه الجاليه الى مكان ابعد علشان يعرفون ا انهم جابولهم مشكله ولوكانت حكوميه تغلق شرط يجون متندمين
ابوسيفمن أمن العقوبة اساء الأدب المفروض يمسكونهم وسجن وأبعاد من البلد
أبناء الجالياتالفرق فالتاريخ فقط!!
السنبوكينقلون المبنى ويعلمونهم الحق