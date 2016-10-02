اعتبارا من اليوم…إلغاء الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة

صحيفة المرصد: تبدأ جميع الوزارات والمصالح الحكومية اليوم إلغاء الإجازة الاضطرارية عن جميع موظفي الدولة بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة الإجازات، حيث تضمنت التعديلات المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة»، وبالتالي فإن الإجازة تعتبر ملغاة إلا في حالة عدم وجود رصيد من الإجازات الاعتيادية لدى الموظف. إلى ذلك إجازت اللائحة الجديدة للإجازات حصول الموظف على إجازة اعتيادية لمدة يوم فأكثر بشكل فردي، شريطة أن لا تتجاوز الإجازة المفردة خمسة أيام في السنة. تجدر الإشارة إلى أن الإجازات الاضطرارية كانت تشكل إزعاجًا للقطاعات الحكومية المختلفة، حيث يسعى الغالبية إلى الحصول عليها قبل نهاية العام المالي، مما يؤثر على سير العمل في العديد من القطاعات وفقا لصحيفة المدينة.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
الحوثيون يستهدفون سفينة إماراتية قبالة اليمن
11
2٬722
مند 6 ساعات
22
14٬273
مند 13 ساعة
المرصد الرياضي
الأهلي يقيل غوميز ويكشف عن اسم المدرب الجديد
56
9٬213
مند 2 يومين
47
13٬140
مند 2 يومين
10
2٬349
مند 2 يومين
اخبار منوعة
فيديو: شاهد.. ردة فعل عريس بعد ممازحة عروسه بقطعة الكيك !
131
13٬745
مند 14 ساعة
219
32٬433
مند 2 يومين
117
11٬985
مند 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو : معلم هندي يضرب الطلاب ويصفع الطالبات بطريقة وحشية
21
3٬551
مند 7 ساعات
اخبار فنية
صابرين بعد أن خلعت حجابها تصدم جمهورها بهذه المعلومة عن زوجها!
36
19٬734
مند 2 يومين
82
32٬563
مند 4 أيام
82
28٬524
مند 5 أيام
111
17٬260
مند 5 أيام
اخبار ثقافية
صديق المفكر “القصيمي” يكشف أسراره ويوضح حقيقة نسبه وسبب رفضه العودة للمملكة
92
11٬915
مند 2 يومين
46
3٬453
مند أسبوع واحد
48
7٬319
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
إغلي الموز واشربه.. وهذا ما يحدث لجسمك
71
25٬571
مند 1 يوم
51
23٬516
مند 4 أيام
24
12٬368
مند 4 أيام
اخبار اقتصادية
مصرفيون يحذرون من انسحاب السعودية من الأسواق الأمريكية
44
7٬358
مند 2 يومين
3
4٬741
مند 3 أيام
20
4٬073
مند 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف على تفاصيل أول رحلة بالطائرة للملك عبد العزيز – صور
11
5٬492
مند أسبوع واحد
الاخيرة
17
3٬133
مند 3 أيام
16
2٬459
مند 4 أيام
53
11٬664
مند 7 أيام
تعليقات ( 29 )
عبدالرحمن محمد السنيدياستغفروا ربكم، وصلّوا على النبي، ومن قال ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) يكتب له100حسنة ويمحى عنه100سيئة.
في الرياضعندي رصيد اضطراري خمسه ايام وراحت كذا بعد القرار المفروض تلغى الاضطراريه من السنه الماليه الجديده ليتمكن صاحب هذه الاجازه من اخذها
مناورمن زين مباني الدوائر الحكومية المتهالكة وأنظمتها البدائية ، تصوير بطاقة الهوية تخرج خارج المبنى لأقرب محل ثم تعود للطابور
Ymni mahbobنظام حلو****
منصورالله يعين
ااببووححممووددمخالف للنشر
ابو عسرةماعندي مشكلة لو انهم يسمحون لي باخذ حتى لو يوم من رصيدي الاعتادي ويلغون قرار الحد الادنى للاعتيادي ىبخمسة ايام فيها ظلم
Ymni mahbobمخالف للنشر
اسمرعبرزمن الدلع انتهى .. فيه إنتاجية إذاً انت تستحق الراتب وإلا الآلاف في انتظار وظيفتك بدلاً عنك
؟لا مقارنه القطاع الحكومي اضمن واعز من الخاص شئ اخر القرار عادي من يريد ياخذ اجازه فلياخذ بخصم كامل استحقاق الايام وليس اضطراري يخصم جزء فقط
أجامل أياميمخالف للنشر
عجيبقرار صائب للحد من الاستراحات والتسرب
ابوالحمزةمخالف للنشر
جنوبية..🌻🌻من بكرة القرار يبداء يعني اليوم كلكم قدمو على الإجازة بسرعة 😃 مانبي إجازة ابي وظيفة حكومية تعبت من المصنع خريجة 1437 ودرجتي في القدرات 92 وظفوني
ابو نورهالمهم التعليم الجامعي هو المشكله بعد حرمنا الطلبه من الدخول في الجاماعات
شنب07انا اللي فاقع قلبي كيف تسلمون رقاب موظفين في التقييم لناس ********
ابو نورههذا النظام من سنوات. وزواره الخدمه المدنية أعجبه هذا النظام وطبقه وصدقوني انه نظام حلوا
شنب07رحنا ملح ... 😂😂😂 طلعنا من الخاص نبي نهرب من مص الدم ... لحقنا مص الدم للحكومي ورواتبهم اخيس من الخاص ليتنا جلسنا في الخاص ابرك .. نقول خيره..
الواويتعليق 3 خلك في اليمن ولا لك دخل هذا شأن وطني يخصنا
ابو نورهالاخوان هي لم تلغي حسب ما هو مكتوب هي موجوده. بس كانت اول الموظف يعتبرها مستحقه له والآن أصبحت غير مستحقه. خلص رصيدك وخذها موسسات حكومية كثيره مطبقه
موظف قطاع خاص الراتب 4200 ريالخلي أخواننا موظفين القطاع الحكومي يذوقون مايمارس على أخوانهم موظفين القطاع الخاص من ظلم وقهر وضعف الرواتب . الله يعينكم على الأيام القادمه
تكفون ادعولي اتزوج فلانه والله اني ادعو ربي ان يكتبها لي لو فيها الي فيها اممممالاجازه ومادراك مالاجازه###ماهمتني ولافكرت فيها###قلبي معي الي اسمهافازه### وحرف الياءقبل الزاء ياقاريها
الحرفينحن بحاجه فعلا الى التصحيح اغلب الانظمه عفاء عليها الدهر وشرب حيث كانت ( لحمة غراب مسكوت عنها لأ حللة ولأحرمت كلي امل دراسة اغلب الانظمه واعتقد ان الموضوع في الطريق اللي يرغب كل مواطن صالح يرغب يشوف كل شي صح وان كان كل شي صحيح من الاول ولكن هناك فقرات وثغرات تحتاج الى تعديل سليم وفق الله الحكومه الرشده الى مافيه صالح البلاد والعباد والله الهادي والسلام000