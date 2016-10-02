اعتبارا من اليوم…إلغاء الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة

صحيفة المرصد: تبدأ جميع الوزارات والمصالح الحكومية اليوم إلغاء الإجازة الاضطرارية عن جميع موظفي الدولة بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة الإجازات، حيث تضمنت التعديلات المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة»، وبالتالي فإن الإجازة تعتبر ملغاة إلا في حالة عدم وجود رصيد من الإجازات الاعتيادية لدى الموظف. إلى ذلك إجازت اللائحة الجديدة للإجازات حصول الموظف على إجازة اعتيادية لمدة يوم فأكثر بشكل فردي، شريطة أن لا تتجاوز الإجازة المفردة خمسة أيام في السنة. تجدر الإشارة إلى أن الإجازات الاضطرارية كانت تشكل إزعاجًا للقطاعات الحكومية المختلفة، حيث يسعى الغالبية إلى الحصول عليها قبل نهاية العام المالي، مما يؤثر على سير العمل في العديد من القطاعات وفقا لصحيفة المدينة.