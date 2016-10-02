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اعتبارا من اليوم…إلغاء الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة

2 أكتوبر, 2016 , 8:39 ص
اعتبارا من اليوم…إلغاء الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة
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صحيفة المرصد: تبدأ جميع الوزارات والمصالح الحكومية اليوم إلغاء الإجازة الاضطرارية عن جميع موظفي الدولة بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة الإجازات، حيث تضمنت التعديلات المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة»، وبالتالي فإن الإجازة تعتبر ملغاة إلا في حالة عدم وجود رصيد من الإجازات الاعتيادية لدى الموظف. إلى ذلك إجازت اللائحة الجديدة للإجازات حصول الموظف على إجازة اعتيادية لمدة يوم فأكثر بشكل فردي، شريطة أن لا تتجاوز الإجازة المفردة خمسة أيام في السنة. تجدر الإشارة إلى أن الإجازات الاضطرارية كانت تشكل إزعاجًا للقطاعات الحكومية المختلفة، حيث يسعى الغالبية إلى الحصول عليها قبل نهاية العام المالي، مما يؤثر على سير العمل في العديد من القطاعات وفقا لصحيفة المدينة.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    2 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    عبدالرحمن محمد السنيدي

    استغفروا ربكم، وصلّوا على النبي، ومن قال ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) يكتب له100حسنة ويمحى عنه100سيئة.
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  2. 28
    2 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    في الرياض

    عندي رصيد اضطراري خمسه ايام وراحت كذا بعد القرار المفروض تلغى الاضطراريه من السنه الماليه الجديده ليتمكن صاحب هذه الاجازه من اخذها
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  3. 27
    2 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    مناور

    من زين مباني الدوائر الحكومية المتهالكة وأنظمتها البدائية ، تصوير بطاقة الهوية تخرج خارج المبنى لأقرب محل ثم تعود للطابور
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  4. 26
    2 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    Ymni mahbob

    نظام حلو****
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  5. 25
    2 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص

    منصور

    الله يعين
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  6. 24
    2 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    ااببووححمموودد

    مخالف للنشر
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  7. 23
    2 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    ابو عسرة

    ماعندي مشكلة لو انهم يسمحون لي باخذ حتى لو يوم من رصيدي الاعتادي ويلغون قرار الحد الادنى للاعتيادي ىبخمسة ايام فيها ظلم
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  8. 22
    2 أكتوبر, 2016 , 9:29 ص

    مخالف للنشر
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  9. 21
    2 أكتوبر, 2016 , 9:23 ص

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
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  10. 20
    2 أكتوبر, 2016 , 9:20 ص

    كذا خلاص او باقي شي؟
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  11. 19
    2 أكتوبر, 2016 , 9:20 ص

    اسمرعبر

    زمن الدلع انتهى .. فيه إنتاجية إذاً انت تستحق الراتب وإلا الآلاف في انتظار وظيفتك بدلاً عنك
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  12. 18
    2 أكتوبر, 2016 , 9:17 ص

    ؟

    لا مقارنه القطاع الحكومي اضمن واعز من الخاص شئ اخر القرار عادي من يريد ياخذ اجازه فلياخذ بخصم كامل استحقاق الايام وليس اضطراري يخصم جزء فقط
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  13. 17
    2 أكتوبر, 2016 , 9:17 ص

    أجامل أيامي

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  14. 16
    2 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    عجيب

    قرار صائب للحد من الاستراحات والتسرب
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  15. 15
    2 أكتوبر, 2016 , 9:15 ص

    ابوالحمزة

    مخالف للنشر
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  16. 14
    2 أكتوبر, 2016 , 9:14 ص

    جنوبية..🌻🌻

    من بكرة القرار يبداء يعني اليوم كلكم قدمو على الإجازة بسرعة 😃 مانبي إجازة ابي وظيفة حكومية تعبت من المصنع خريجة 1437 ودرجتي في القدرات 92 وظفوني
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  17. 13
    2 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    مخالف للنشر
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  18. 12
    2 أكتوبر, 2016 , 9:04 ص

    ابو نوره

    المهم التعليم الجامعي هو المشكله بعد حرمنا الطلبه من الدخول في الجاماعات
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  19. 11
    2 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    مخالف للنشر
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  20. 10
    2 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    اللهم اجعلها خيرا وبركة لااله الاأنت
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  21. 9
    2 أكتوبر, 2016 , 9:02 ص

    شنب07

    انا اللي فاقع قلبي كيف تسلمون رقاب موظفين في التقييم لناس ********
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  22. 8
    2 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص

    ابو نوره

    هذا النظام من سنوات. وزواره الخدمه المدنية أعجبه هذا النظام وطبقه وصدقوني انه نظام حلوا
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  23. 7
    2 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص

    شنب07

    رحنا ملح ... 😂😂😂 طلعنا من الخاص نبي نهرب من مص الدم ... لحقنا مص الدم للحكومي ورواتبهم اخيس من الخاص ليتنا جلسنا في الخاص ابرك .. نقول خيره..
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  24. 6
    2 أكتوبر, 2016 , 8:59 ص

    الواوي

    تعليق 3 خلك في اليمن ولا لك دخل هذا شأن وطني يخصنا
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  25. 5
    2 أكتوبر, 2016 , 8:59 ص

    ابو نوره

    الاخوان هي لم تلغي حسب ما هو مكتوب هي موجوده. بس كانت اول الموظف يعتبرها مستحقه له والآن أصبحت غير مستحقه. خلص رصيدك وخذها موسسات حكومية كثيره مطبقه
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  26. 4
    2 أكتوبر, 2016 , 8:56 ص

    موظف قطاع خاص الراتب 4200 ريال

    خلي أخواننا موظفين القطاع الحكومي يذوقون مايمارس على أخوانهم موظفين القطاع الخاص من ظلم وقهر وضعف الرواتب . الله يعينكم على الأيام القادمه
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  27. 3
    2 أكتوبر, 2016 , 8:54 ص

    بلدنا ماكنها بلدنا الي نعرفها ماهذا التحول العجيب الذي طال كل شي
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  28. 2
    2 أكتوبر, 2016 , 8:49 ص

    تكفون ادعولي اتزوج فلانه والله اني ادعو ربي ان يكتبها لي لو فيها الي فيها امممم

    الاجازه ومادراك مالاجازه###ماهمتني ولافكرت فيها###قلبي معي الي اسمهافازه### وحرف الياءقبل الزاء ياقاريها
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  29. 1
    2 أكتوبر, 2016 , 8:47 ص

    الحرفي

    نحن بحاجه فعلا الى التصحيح اغلب الانظمه عفاء عليها الدهر وشرب حيث كانت ( لحمة غراب مسكوت عنها لأ حللة ولأحرمت كلي امل دراسة اغلب الانظمه واعتقد ان الموضوع في الطريق اللي يرغب كل مواطن صالح يرغب يشوف كل شي صح وان كان كل شي صحيح من الاول ولكن هناك فقرات وثغرات تحتاج الى تعديل سليم وفق الله الحكومه الرشده الى مافيه صالح البلاد والعباد والله الهادي والسلام000
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