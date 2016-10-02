صحيفة المرصد-متابعات:بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وبالاطلاع على الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 1437/12/30هـ المتضمن قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لتمديد الرخصة الصادرة لها لمدة (15) سنة إضافية، والسماح لمن يرغب من شركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة بالتقدم بطلب تمديد الرخصة، وأن يتم ربط ذلك بحصول الدولة على نسبة (5%) من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لمنح الشركة رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات، مع إتاحة خيار الحصول على مثل هذه الرخصة لشركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة .
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتاريخ 1437/12/30هــ الموافق 2016/10/01م المتضمن تعليق تداول أسهم كل من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (عذيب) وشركة الاتصالات السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 1438/01/01هـ الموافق 2016/10/02م حتى قيام هذه الشركات بالإعلان عن أثر ما ورد في الأمر السامي الكريم عليها.
هيئة السوق المالية تعلق تداول أسهم شركات الاتصالات
صحيفة المرصد-متابعات:بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وبالاطلاع على الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 1437/12/30هـ المتضمن قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لتمديد الرخصة الصادرة لها لمدة (15) سنة إضافية، والسماح لمن يرغب من شركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة بالتقدم بطلب تمديد الرخصة، وأن يتم ربط ذلك بحصول الدولة على نسبة (5%) من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لمنح الشركة رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات، مع إتاحة خيار الحصول على مثل هذه الرخصة لشركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة .
تعليقات ( 12 )
بقايا مشاعروضع الطيران شكله جاب فايده ...واصلو ي.مواطنين ...لاتسوون مثل السابق خلونا يد وحده ويدالله معانا ل.نحارب الطمع والاستغلال...
عنادنعم المقاطعه سبب رئيسي 100% ****يحصن نفسه بنفسه بالنظام العقيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
علياءكل هذا خوفا من هبوط اسعار أسهم شركات الإتصالات بسبب حملة المقاطعة فكما نعلم أن أي خبر سلبيى على أي شركة يؤدي إلى هبوط سعر أسهمها بسبب كميات البيع
صرررريححسبنا الله ونعم الوكيل****
قلتليس للمقاطعه اي سبب السبب واضح في البيان تبون تنجحون المقاطعه حتى ولو بالكلام ليه مقطعتو زيادة الغنم والاراضي والسكن ليه ترحون تتدينون اقول ارقدو بس
احد أمريناما فيه شخصية متنفذه يريد يفتح شركة اتصالات جديدة ، أو محارب لتوطين الاتصالات . مضى علينا 10 ايّام وشركات الاتصالات في شد وحط.
في الرياضفي بليس
راح نفلسكمان شاء الله مقاطعينهم مقاطعينهم مافيها كلام.
مجرة التبانةمع تعليق 2 خلاص الدمدمة انتهت يعني توك تدرون عن المعلومة ، هيئة الاتصالات هي من طلب التعليق خشية الخسف بسعرها بعد خسف المقاطعة بها ، شعب بطل.
نظاماتوقع بنرجع على الاحتكار لشركة الاتصالات السعودية !
عندليباتوقع التعليق جاء بسبب المقاطعه !!!
88قليله 5% المفروض 25% على الاقل