هيئة السوق المالية تعلق تداول أسهم شركات الاتصالات

صحيفة المرصد-متابعات:بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وبالاطلاع على الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 1437/12/30هـ المتضمن قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لتمديد الرخصة الصادرة لها لمدة (15) سنة إضافية، والسماح لمن يرغب من شركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة بالتقدم بطلب تمديد الرخصة، وأن يتم ربط ذلك بحصول الدولة على نسبة (5%) من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لمنح الشركة رخصة موحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات، مع إتاحة خيار الحصول على مثل هذه الرخصة لشركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة .

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتاريخ 1437/12/30هــ الموافق 2016/10/01م المتضمن تعليق تداول أسهم كل من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (عذيب) وشركة الاتصالات السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 1438/01/01هـ الموافق 2016/10/02م حتى قيام هذه الشركات بالإعلان عن أثر ما ورد في الأمر السامي الكريم عليها.